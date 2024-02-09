Японская культура, девочка-гриб и Сейлор Мун: из чего состоит выставка Федора Хиросигэ «Лисий огонь» в Anna Nova?

До 25 февраля в галерее современного искусства Anna Nova проходит выставка «Лисий огонь» одного из самых загадочных художников Петербурга Федора Хиросигэ. Псевдоним позаимствован у легендарного японского графика, повлиявшего на Ваг Гога, сюжеты — из аниме, восточных духовных практик и городских пейзажей. Разбираемся, из каких ингредиентов собран проект Хиросигэ: огня и огонечков, девочки-гриба и Сейлор Мун.
Почему Хиросигэ?
Утагава Хиросигэ — мастер японской гравюры, живший в XIX веке. Он прославился медитативными графическими сериями — например, «Тридцать шесть видов Фудзи» или «Сто знаменитых видов Эдо» (то есть Токио). Когда во второй половине XIX века европейцы открыли для себя японское искусство, это не могло не повлиять на западную культуру. Япономания захватила модниц, падких на все новое, мастеров декоративно-прикладного искусства и, конечно, художников, ищущих новую визуальность. Импрессионисты и постимпрессионисты вдохновлялись удивительным минимализмом, динамичными композициями, колористикой и отточенностью линий японских ксилографий.
Например, в Музее Ван Гога в Амстердаме хранятся две копии печатных работ Хиросигэ руки голландского художника — «Цветущий сливовый сад в Камэйдо» и «Внезапный ливень над мостом Охаси в Атаке» с типично петербургским сюжетом: мост, ливень, люди под зонтами. Такая же была, к слову, в коллекции Фредди Меркьюри.
«Внезапный ливень над мостом Охаси в Атаке»
В общем, Хиросигэ — более чем достойный мастер, чтобы взять себе его фамилию. Федор объясняет свой выбор так: «Почему-то в наших краях у художников часто проседает композиция. Многие компонуют, как слепые котята. В этом смысле нам есть чему поучиться у японцев. Среди них я выбираю своим айдолом Утагава Хиросигэ, который умел божественно компоновать. Так я обозначаю вектор своего движения в сторону символического предка. И верю, что однажды мы начнем в чем-то совпадать». Желание Федора уже сбывается — при вводе в поисковом запросе браузера по картинками имени «Хиросигэ» можно обнаружить смешение работ как старого мастера, так и нашего современника.
Кстати, Федор не единственный петербургский художник, позаимствовавший псевдоним у японских графиков — тоже самое сделал Александр Шишкин-Хокусай, экспонент Венецианской биеннале 2019 года и соавтор сценографии многих постановок Андрея Могучего в БДТ. И это чуть ли не часть традиции, которая появилась задолго до рождения и Федора, и Александра. В книге искусствоведа Анны Завьяловой «Мир искусства. Японизм» описано, как классики-мирискусники Анна Остроумова-Лебедева, Мстислав Добужинский и Александр Бенуа создавали классические пейзажи Петрограда под влиянием Хиросигэ и Хокусая. Можно сказать, что вся петербургская графическая школа вышла из «Ста знаменитых видов Эдо», как русская литература из гоголевской шинели.
Лисицы
В Японии лис называют кицунэ. Они значимые персонажи и для синтоизма (одна из популярных в стране религий), и для более древней мифологии. Это существо с двойственной природой. С одной стороны, встреча с лисами может грозить опасностью: махнут хвостом — и начнется пожар. А некоторые кицунэ — и вовсе оборотни: принимают облик прекрасных девушек. С другой стороны, в синтоизме кицунэ — тотемные животные японской богини Инари, покровительницы рисовых плантаций и предприимчивых людей. Не случайно статуи лисиц являются неотъемлемой частью посвященных ей храмов.
Название выставки «Лисий огонь» — прямая отсылка к одноименной гравюре Утагавы Хиросигэ, на которой он изобразил сборище лис-служительниц в канун Нового года. У его петербургской наследницы (и тут мы раскрыли интригу, что на самом деле под мужским псевдонимом Федор Хиросигэ скрывается художница) лисица-оборотень становится главным персонажем экспозиции. Ее вы увидите в двух обличиях. Первое — собственно лиса с девятью хвостами, то есть долго пожившая и полная силы и могущества. Второе — в образе юной девушки Ады с внешностью героини аниме, а если быть точнее — Аски Сорюу Лэнгроу из «Евангелиона».
Если японские мифы и легенды вас не очень вдохновляют, то вот еще один референс — роман Виктора Пелевина «Священная книга оборотня» как раз об истории любви лисицы-оборотня. Федор Хиросигэ помещает кицунэ рядом с традиционным персонажем русских сказок медведем. Намекая, что лисицы, японская и русская, во многом похожи — одинаково хитры и опасны, если не знать к ним подхода.
Огонь и огонечки
А лисички
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.
«Путаница», Корней Чуковский
Благодаря этому стихотворению мы с детства, даже не зная о японских и китайских мифах, в курсе, что лисицы и огонь — связанные вещи. Это же просматривается и в легендах викингов и саамов: северное сияние они связывали со взмахом лисьего хвоста.
Поп-дива 1990-х Линда пела «Мало-мало-мало огня, я хочу еще немного больше». Выставка Федора Хиросигэ ей бы определенно понравилась — огоньки и огонечки смотрят на зрителя практически с каждой работы. Все начинается на первом этаже, где размещен настоящий дровяной очаг. Каждое полено в нем покрыто мелкими надписями на тибетском языке и присыпано солью, которая в синтоизме является символом очищения. Это свойство отсылает к буддийскому пониманию огня как очищающей стихии, способной сжечь все омрачения и помочь отсечь привязанности.
Федора волнует, что долгое время огонь был тесно связан с жизнью и бытом человека. Чуть более ста лет назад дрова горели в каждом доме, в наши дни даже газ все реже встречается на кухне. Возможно, еще через лет десять огонечки мы будем видеть только в ответах на сториз. Огонь как стихия начинает исчезать из жизни человека и его быта. «Но так ли далеко он ушел?» — задается вопросом Хиросигэ. — «И вообще куда? В мир маленьких эмодзи? В речь любого работающего человека? Я в огне. Дедлайн горит. Сервак в огне. И если горящие сроки звучат не очень хорошо, то фраза «Ты просто огонь» имеет уже позитивный смысл».
Удивительный факт и приятная параллель — Утагава Хиросигэ родился в семье пожарного, служащего при замке Эдо. Будущий художник унаследовал должность отца, но вскоре поступил в ученики к мастеру Утагава Тоехиро. Таким образом вместо тушения пожаров он наоборот — разжег интерес к японскому искусству по всему миру. И мы, благодарные зрители, ставим ему наши огонечки. И Федору, конечно, тоже.
Ворота Тори
Один из международных символов Японии — ворота Тори. Их можно встретить в каждом синтоистком храмовом комплексе. Врата символизируют переход из мира профанного в сакральный, поэтому шествуя сквозь них следует пригнуть голову. Традиционно их изготавливали из ценных пород дерева, но сейчас могут использовать бетон и даже пластик. Ворота могут быть совсем неокрашенными, демонстрируя прелесть самого материала, либо же, наоборот, покрыты ярко-красным лаком.
Федор Хиросигэ для своей версии Тори выбирает березу и объясняет это так: «У этого дерева красивая, добрая душа, к тому же оно хорошо горит. В детстве береза у меня была во дворе, можно было залезть почти на самый верх. Вот осина злая, ее не люблю, хотя горит тоже хорошо. Дуб горит плохл, хотя очень приятный».
Тори расположены в самом начале выставки, проходя под ними внимательно присмотритесь к деталям: анимешным глазкам девочки-лисицы, главной героини выставки. «Тори — портал в мир духов, можно сказать одушевленный предмет. А глаза считаются признаком одухотворенности, поскольку являются зеркалом души. Честно говоря, я добавила их маловато, в следующий раз их будет побольше», — объясняет Федор.
Девочка-гриб
В январе 1991 года благодаря Сергею Курехину и Сергею Шолохову ленинградцы вдруг узнали, что Ленин якобы употреблял очень много галлюциногенных грибов, в результате чего и сам стал им. Гриб вытеснил личность Владимира Ильича и заставил его совершить Октябрьскую революцию. К сожалению, мистификаторы Шолохов и Курехин не могли взять интервью у переродившегося в мухомор Ленина.
Хотелось бы написать, что, наряжаясь грибом, Хиросигэ продолжает старую петербургскую традицию микологической мистификации, но все куда прозаичней — появлению образа способствовал городской район Коломна.
«Сначала мне просто нравилось рисовать людей-грибов. Это началось когда я жил в Коломне, видимо, там подходящая почва. Постепенно история оформилась в постапокалиптическую фантазию. У меня была выставка в Музее сновидений Фрейда «Годы учения Пси», где фигурировали тексты из дневника девочки-гриба из далекого постгуманистического будущего». Со временем Федору понравилось переодеваться в персонажей этой истории — художницу не устраивают собственные селфи, то ли дело фото человека-гриба! По мнению Хиросигэ, любой пейзаж становится лучше, если добавить в него гриб. Для кураторского проекта Леры Лернер «С каждым разом все круглее. Родственнее. Разобщеннее» она дала интервью от имени своего персонажа.
«Как ты видишь мир?», — спрашивают у человека-гриба.
«Честно говоря никак! Я его не вижу зрением, а только умом. Умозрительно вижу. Мир я воспринимаю как потоки данных», — отвечает девочка-гриб.
В первом зале на выставке «Лисий огонь» вы сможете сами понаблюдать за приключениями человека-гриба в пространстве повседневности. Возможно, вам тоже захочется стать немного грибом.
Аниме: «Сейлор Мун» и «Атаки титанов»
В российском современном искусстве влияние аниме практически незаметно. Федор Хиросигэ пытается сократить разрыв между этим популярным жанром и миром высокого искусства. Например, на интерактивной скульптуре, выполненной в виде колеса (очевидно, Сансары) вы обнаружите текст из опенинга «Атаки титанов»: Seid ihr das Essen? Nein, wir sind der Jäger! (Перевод: Вы - еда? Нет, мы охотники!) Почему на немецком? Потому что действия аниме происходит в вымышленной вселенной, напоминающей Европу XIX века.
Последний сезон «Атаки титанов» вышел в конце прошлого года — если вы не следите за миром аниме, то отметим, что это событие эпохальное. Считается, что в сюжете сериала метафорически пересказана вся история XX века с ее войнами и непредсказуемыми поворотами.
Еще одна пасхалочка для любителей «Атаки титанов» спрятана на вратах тори. Там помещена следующая цитата на ромадзи (японская система письменности, основанная на латинице): «Посвятите! Посвятите свои сердца! Все наши жертвы были принесены ради этого момента. Посвятите! Посвятите! Посвятите свои сердца! Расчистите своими руками путь к будущему, которое нам необходимо».
Особая любовь связывает художницу и с аниме про Сейлор Мун», которое она посмотрела не в детстве, а в возрасте 20 лет. «Сейлормун — это богиня. Непробиваемый оптимизм команды девочек-волшебниц оказался мощным средством от постподростковой депрессии», — откровенно рассказывает Хиросигэ.
Как вы уже узнали из этого текста, самое важное для художника — красота композиции. Именно это особенно зацепило ее в аниме «Сейлор Мун» — гармония каждого кадра и сюжетных ходов. Фанаты композиционных построений могут найти авторизированные отрисовки мультсериала на аукционе Christie’s. А если вы хотите посмотреть на героиню аниме в изводе Федора Хиросигэ — приходите на специальные мероприятия галереи Anna Nova в Collector’s lounge — на третьем этаже спрятана секретная часть выставки.
Текст: Александра Генералова
Выставка «Лисий огонь» до 25 февраля в галерее Anna Nova. Кроме того, работы Федора Хиросигэ из проекта «Звезда нашего периода» можно увидеть на «Левашовском хлебозаводе» до 18 февраля.
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