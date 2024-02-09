Японская культура, девочка-гриб и Сейлор Мун: из чего состоит выставка Федора Хиросигэ «Лисий огонь» в Anna Nova?

Девочка-гриб

В январе 1991 года благодаря Сергею Курехину и Сергею Шолохову ленинградцы вдруг узнали, что Ленин якобы употреблял очень много галлюциногенных грибов, в результате чего и сам стал им. Гриб вытеснил личность Владимира Ильича и заставил его совершить Октябрьскую революцию. К сожалению, мистификаторы Шолохов и Курехин не могли взять интервью у переродившегося в мухомор Ленина.

Хотелось бы написать, что, наряжаясь грибом, Хиросигэ продолжает старую петербургскую традицию микологической мистификации, но все куда прозаичней — появлению образа способствовал городской район Коломна.

«Сначала мне просто нравилось рисовать людей-грибов. Это началось когда я жил в Коломне, видимо, там подходящая почва. Постепенно история оформилась в постапокалиптическую фантазию. У меня была выставка в Музее сновидений Фрейда «Годы учения Пси», где фигурировали тексты из дневника девочки-гриба из далекого постгуманистического будущего». Со временем Федору понравилось переодеваться в персонажей этой истории — художницу не устраивают собственные селфи, то ли дело фото человека-гриба! По мнению Хиросигэ, любой пейзаж становится лучше, если добавить в него гриб. Для кураторского проекта Леры Лернер «С каждым разом все круглее. Родственнее. Разобщеннее» она дала интервью от имени своего персонажа.

«Как ты видишь мир?», — спрашивают у человека-гриба.

«Честно говоря никак! Я его не вижу зрением, а только умом. Умозрительно вижу. Мир я воспринимаю как потоки данных», — отвечает девочка-гриб.

В первом зале на выставке «Лисий огонь» вы сможете сами понаблюдать за приключениями человека-гриба в пространстве повседневности. Возможно, вам тоже захочется стать немного грибом.