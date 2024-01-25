Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 февраля

Триллер «Кривая дорога» с Джейкобом Элорди в кино, вечеринка с участием kedr livanskiy, работы неоэкспрессиониста Инала Савченкова в Центре Курехина, премьера детского спектакля Бориса Павловича о музейных смотрительницах, 10-летие бара Union в мексиканском стиле, «Своевременность» от AI-художников и фонда AdVita, постановка по Набокову, выступление турецкого маэстро Джеми Джана Делиормана в Мариинском театре, а также концерты the Chemodan и «Три дня дождя». Рассказываем о главных событиях этих выходных.
Кадр из фильма «Кривая дорога»
Четверг, 1 февраля
«Планктон», «Прографика» (18+)
Большой выставочный проект уличного художника Леши Бурстона. В нем его фирменный персонаж Руди указывает человечеству на грехи.
До 18 февраля
«Посвящение. К 200-летию со дня рождения Алексея Боголюбова», Военно-морской музей (16+)
Художник, путешественник и просветитель Алексей Боголюбов был одним из тех, кто в XIX веке сформировал русскую школу маринистики.
С 1 февраля
«30 лет музею», музей-квартира семьи актеров Самойловых (12+)
18:30
Музей, посвященный артисту императорских театров и его семье, отмечает круглую дату концертом. В программе — произведения Дебюсси, Гершвина, Стравинского и не только.
Эхо III Московского международного фестиваля архивных фильмов, «Родина» (18+)
Среди прочего покажут три фильма из программы «Киностолица: Ленинград», а 1 февраля в 18:00 — лекция киноведа Евгения Марголита об экранных лицах города.
С 1 по 4 февраля
Спецпоказ «Поедем с тобой в Макао», «Англетер» (18+)
19:00
Картину об азартных играх представит режиссер (а также математик и писатель!) Роман Михайлов. После показа будет обсуждение.
В кинотеатрах на этой неделе смотрим новую драму Вима Вендерса «Идеальные дни» (18+), российские комедии «Я — медведь» (6+) с Никитой Кологривым и «Конец славы» (16+) с Павлом Деревянко, странную картину «Брат 3» (18+), мелодраму «Моя прекрасная свадьба» (18+) от режиссера «Жестоких игр» Роджера Камбла, мультфильм «Как приручить монстров» (6+), хорроры «Избави нас. Одержимые» (18+) и «Багровый рассвет» (18+), а также триллеры — корейский «В теле убийцы» (18+) и американский «Кривая дорога» (18+) с Джейкобом Элорди и Закари Куинто. Еще в прокате стартуют две отечественные драмы — «Правда» (18+) с Кузьмой Котрелевым и «Детка» (18+) с Марией Мацель и Викторией Исаковой.
Работа Инала Савченкова
Пятница, 2 февраля
«Следы невидимок», Центр Курехина (16+)
Выставка художника-неоэкспрессиониста Инала Савченкова, участника ленинградского андеграунда и группы «Новые художники».
Со 2 февраля по 31 марта
«Запрещенные барабанщики», «Грибоедов» (18+)
20:00
Авторы ироничного хита про убийство африканца отмечают 25-летие группы и обещают «поставить модный клуб на уши».
«Union 10: Мексиканский дрифт», Union (18+)
21:00
Бар на Литейном, 55 два дня празднует десятилетие. Хост первого дня — Vibe Room.
2 и 3 февраля
Сцена из спектакля «Настанет день…»
Суббота, 3 февраля
Презентация книги «Владимир Попов. Диалог с архитектором», «Левашовский Хлебозавод» (16+)
16:00
Разговор о ключевой фигуре ленинградской и петербургской архитектуры 1980–2010-х. Участвуют критик Владимир Фролов, архитектор Святослав Гайкович и историк Петр Ершов. Модератор — искусствовед Ксения Малич.
«Своевременность», «Брусницын» (16+)
Выставка AI-художников от фонда AdVita приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком.
С 3 по 13 февраля
«Третье течение: могут ли джаз и классика звучать вместе» (12+)
17:00
В магазине пластинок Imagine Club в Новой Голландии — очередная лекция: пианист Денис Кириллов расскажет о музыкальном жанре, сочетающем классическую музыку и джаз.
«Зола», Учебный театр на Моховой (12+)
18:00
Молодые актеры выпускного курса Бориса Уварова покажут спектакль-капустник по сказке Шарля Перро «Золушка». Знаменитую историю подадут через клоунаду и музыкальный театр.
3 и 4 февраля
«Настанет день…», Театр им. Комиссаржевской (16+)
19:00
Премьера по мотивам ранних произведений Владимира Набокова. В центре сюжета — судьбы эмигрантов. Автор пьесы-фантазии — Юрий Лоттин, режиссером выступил Александр Баргман.
3 и 4 февраля
Ramil', «А2» (16+)
20:00
Вечер пацанской романтики на стыке уличного рэпа и мелодичного попа.
the Chemodan, Aurora Concert Hall (16+)
20:00
Экзистенциальный рэпер Грязный Луи презентует новый альбом Historia Morbi, первый за пять лет.
«Кружок», Blank (18+)
23:00
Вечеринка в интерьере из гирлянд и в компании с kedr livanskiy, Kid Cope, Saint City Lovers, Dimka Batarin, Rwanda, Muas и других.
Дирижер Джеми Джан Делиорман
Воскресенье, 4 февраля
«Анюта», Мариинский театр (12+)
14:00
Декабрьская балетная премьера. Владимир Васильев хореографически переосмыслил чеховский рассказ «Анна на шее».
Джеми Джан Делиорман, Мариинский театр (6+)
15:00
Главный дирижер Президентского симфонического оркестра в Анкаре Джеми Джан Делиорман, солист Джан Сарач (фортепиано) и Симфонический оркестр Мариинки исполнят «Турецкое каприччио» Ферита Тюзюна, а также Фортепианный концерт № 2 и Симфонию № 7 Бетховена.
«По ту сторону музея», Театральный музей (6+)
15:00
Режиссер Борис Павлович (лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») поставил спектакль для детей по произведениям писательницы Ирины Зартайской. Главные героини — музейные смотрительницы.
«Рабочий рубеж», Музей горэлектротранспорта (12+)
Экспозиция подготовлена к 80-летию снятия блокады и посвящена работе ленинградских трамвайщиков в военные годы.
До 31 марта
Михаил Елизаров, «Ласточка» (18+)
20:00
Хулиганский и мистический шансон от автора романов «Мультики», «Библиотекарь» и «Земля».
«Жизнь и приключения сарая номер XII», «Скороход» (18+)
20:00
Премьера спектакля по одноименному рассказу Виктора Пелевина. Режиссер — Роман Муромцев из «худ. мастерской, иногда театра „Воркута“».
«Три дня дождя», Aurora Concert Hall (16+)
20:00
Проверенные хиты и новые треки от молодой рок-звезды Глеба Викторова и его банды.
В воскресенье в кино начнутся показы триптиха «Безумный ангел Пиноккио» (16+) Электротеатра Станиславский с Марией Беляевой и Антоном Лапенко.
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