Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 февраля

«Планктон», «Прографика» (18+)

Большой выставочный проект уличного художника Леши Бурстона. В нем его фирменный персонаж Руди указывает человечеству на грехи.

До 18 февраля

«Посвящение. К 200-летию со дня рождения Алексея Боголюбова», Военно-морской музей (16+)

Художник, путешественник и просветитель Алексей Боголюбов был одним из тех, кто в XIX веке сформировал русскую школу маринистики.

С 1 февраля

«30 лет музею», музей-квартира семьи актеров Самойловых (12+)

18:30

Музей, посвященный артисту императорских театров и его семье, отмечает круглую дату концертом. В программе — произведения Дебюсси, Гершвина, Стравинского и не только.

Эхо III Московского международного фестиваля архивных фильмов, «Родина» (18+)

Среди прочего покажут три фильма из программы «Киностолица: Ленинград», а 1 февраля в 18:00 — лекция киноведа Евгения Марголита об экранных лицах города.

С 1 по 4 февраля

Спецпоказ «Поедем с тобой в Макао», «Англетер» (18+)

19:00

Картину об азартных играх представит режиссер (а также математик и писатель!) Роман Михайлов. После показа будет обсуждение.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим новую драму Вима Вендерса «Идеальные дни» (18+), российские комедии «Я — медведь» (6+) с Никитой Кологривым и «Конец славы» (16+) с Павлом Деревянко, странную картину «Брат 3» (18+), мелодраму «Моя прекрасная свадьба» (18+) от режиссера «Жестоких игр» Роджера Камбла, мультфильм «Как приручить монстров» (6+), хорроры «Избави нас. Одержимые» (18+) и «Багровый рассвет» (18+), а также триллеры — корейский «В теле убийцы» (18+) и американский «Кривая дорога» (18+) с Джейкобом Элорди и Закари Куинто. Еще в прокате стартуют две отечественные драмы — «Правда» (18+) с Кузьмой Котрелевым и «Детка» (18+) с Марией Мацель и Викторией Исаковой.