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Уикенд

Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 февраля

Триллер «Кривая дорога» с Джейкобом Элорди в кино, вечеринка с участием kedr livanskiy, работы неоэкспрессиониста Инала Савченкова в Центре Курехина, премьера детского спектакля Бориса Павловича о музейных смотрительницах, 10-летие бара Union в мексиканском стиле, «Своевременность» от AI-художников и фонда AdVita, постановка по Набокову, выступление турецкого маэстро Джеми Джана Делиормана в Мариинском театре, а также концерты the Chemodan и «Три дня дождя». Рассказываем о главных событиях этих выходных.

Чт 1 февраля Пт 2 февраля Сб 3 февраля Вс 4 февраля
Кадр из фильма «Кривая дорога»
Предоставлено кинопрокатной компанией «Парадиз»

Кадр из фильма «Кривая дорога»

Четверг, 1 февраля

«Планктон», «Прографика» (18+)

Большой выставочный проект уличного художника Леши Бурстона. В нем его фирменный персонаж Руди указывает человечеству на грехи. 

До 18 февраля

«Посвящение. К 200-летию со дня рождения Алексея Боголюбова», Военно-морской музей (16+)

Художник, путешественник и просветитель Алексей Боголюбов был одним из тех, кто в XIX веке сформировал русскую школу маринистики. 

С 1 февраля

«30 лет музею», музей-квартира семьи актеров Самойловых (12+)

18:30 

Музей, посвященный артисту императорских театров и его семье, отмечает круглую дату концертом. В программе — произведения Дебюсси, Гершвина, Стравинского и не только.

Эхо III Московского международного фестиваля архивных фильмов, «Родина» (18+)

Среди прочего покажут три фильма из программы «Киностолица: Ленинград», а 1 февраля в 18:00 — лекция киноведа Евгения Марголита об экранных лицах города.

С 1 по 4 февраля

Спецпоказ «Поедем с тобой в Макао», «Англетер» (18+)

19:00

Картину об азартных играх представит режиссер (а также математик и писатель!) Роман Михайлов. После показа будет обсуждение.

В кинотеатрах на этой неделе смотрим новую драму Вима Вендерса «Идеальные дни» (18+), российские комедии «Я — медведь» (6+) с Никитой Кологривым и «Конец славы» (16+) с Павлом Деревянко, странную картину «Брат 3» (18+), мелодраму «Моя прекрасная свадьба» (18+) от режиссера «Жестоких игр» Роджера Камбла, мультфильм «Как приручить монстров» (6+), хорроры «Избави нас. Одержимые» (18+) и «Багровый рассвет» (18+), а также триллеры — корейский «В теле убийцы» (18+) и американский «Кривая дорога» (18+) с Джейкобом Элорди и Закари Куинто. Еще в прокате стартуют две отечественные драмы — «Правда» (18+) с Кузьмой Котрелевым и «Детка» (18+) с Марией Мацель и Викторией Исаковой.

Работа Инала Савченкова
Изображение предоставлено пресс-службой Центра современного искусства им. Сергея Курехина

Работа Инала Савченкова

Пятница, 2 февраля

«Следы невидимок», Центр Курехина (16+)

Выставка художника-неоэкспрессиониста Инала Савченкова, участника ленинградского андеграунда и группы «Новые художники». 

Со 2 февраля по 31 марта

«Запрещенные барабанщики», «Грибоедов» (18+)

20:00

Авторы ироничного хита про убийство африканца отмечают 25-летие группы и обещают «поставить модный клуб на уши».

«Union 10: Мексиканский дрифт», Union (18+)

21:00

Бар на Литейном, 55 два дня празднует десятилетие. Хост первого дня — Vibe Room.

2 и 3 февраля

Сцена из спектакля «Настанет день…»
Предоставлено пресс-службой Театра им. В. Ф. Комиссаржевской

Сцена из спектакля «Настанет день…»

Суббота, 3 февраля

Презентация книги «Владимир Попов. Диалог с архитектором», «Левашовский Хлебозавод» (16+)

16:00

Разговор о ключевой фигуре ленинградской и петербургской архитектуры 1980–2010-х. Участвуют критик Владимир Фролов, архитектор Святослав Гайкович и историк Петр Ершов. Модератор — искусствовед Ксения Малич.

«Своевременность», «Брусницын» (16+)

Выставка AI-художников от фонда AdVita приурочена ко Всемирному дню борьбы с раком.

С 3 по 13 февраля

«Третье течение: могут ли джаз и классика звучать вместе» (12+)

17:00

В магазине пластинок Imagine Club в Новой Голландии — очередная лекция: пианист Денис Кириллов расскажет о музыкальном жанре, сочетающем классическую музыку и джаз.

«Зола», Учебный театр на Моховой (12+)

18:00

Молодые актеры выпускного курса Бориса Уварова покажут спектакль-капустник по сказке Шарля Перро «Золушка». Знаменитую историю подадут через клоунаду и музыкальный театр. 

3 и 4 февраля

«Настанет день…», Театр им. Комиссаржевской (16+)

19:00

Премьера по мотивам ранних произведений Владимира Набокова. В центре сюжета — судьбы эмигрантов. Автор пьесы-фантазии — Юрий Лоттин, режиссером выступил Александр Баргман. 

3 и 4 февраля

Ramil', «А2» (16+)

20:00 

Вечер пацанской романтики на стыке уличного рэпа и мелодичного попа. 

the Chemodan, Aurora Concert Hall (16+)

20:00

Экзистенциальный рэпер Грязный Луи презентует новый альбом Historia Morbi, первый за пять лет. 

«Кружок», Blank (18+)

23:00

Вечеринка в интерьере из гирлянд и в компании с kedr livanskiy, Kid Cope, Saint City Lovers, Dimka Batarin, Rwanda, Muas и других. 

Дирижер Джеми Джан Делиорман
Фото предоставлено пресс-службой Мариинского театра

Дирижер Джеми Джан Делиорман

Воскресенье, 4 февраля

«Анюта», Мариинский театр (12+)

14:00

Декабрьская балетная премьера. Владимир Васильев хореографически переосмыслил чеховский рассказ «Анна на шее».

Джеми Джан Делиорман, Мариинский театр (6+)

15:00

Главный дирижер Президентского симфонического оркестра в Анкаре Джеми Джан Делиорман, солист Джан Сарач (фортепиано) и Симфонический оркестр Мариинки исполнят «Турецкое каприччио» Ферита Тюзюна, а также Фортепианный концерт № 2 и Симфонию № 7 Бетховена. 

«По ту сторону музея», Театральный музей (6+)

15:00 

Режиссер Борис Павлович (лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга») поставил спектакль для детей по произведениям писательницы Ирины Зартайской. Главные героини — музейные смотрительницы. 

«Рабочий рубеж», Музей горэлектротранспорта (12+)

Экспозиция подготовлена к 80-летию снятия блокады и посвящена работе ленинградских трамвайщиков в военные годы.

До 31 марта

Михаил Елизаров, «Ласточка» (18+)

20:00

Хулиганский и мистический шансон от автора романов «Мультики», «Библиотекарь» и «Земля».

«Жизнь и приключения сарая номер XII», «Скороход» (18+)

20:00

Премьера спектакля по одноименному рассказу Виктора Пелевина. Режиссер — Роман Муромцев из «худ. мастерской, иногда театра „Воркута“».

«Три дня дождя», Aurora Concert Hall (16+)

20:00

Проверенные хиты и новые треки от молодой рок-звезды Глеба Викторова и его банды.

В воскресенье в кино начнутся показы триптиха «Безумный ангел Пиноккио» (16+) Электротеатра Станиславский с Марией Беляевой и Антоном Лапенко.

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