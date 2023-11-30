Чем заняться в Петербурге с 30 ноября по 3 декабря

Выставка Сурикова в Русском музее со всеми хитами («Боярыня Морозова»!), премьера «Щелкунчика» в прочтении Николая Цискаридзе, концерты Shortparis, «Пикника», «Щенков» и Леонида Федорова, а также открытие нескольких катков и сразу два фильма с Евгением Цыгановым в прокате — рассказываем, чем заняться в городе в эти выходные.
Евгений Цыганов
Четверг, 30 ноября
«Дачная жизнь. Фотографии конца XIX — начала XX века», «Росфото» (6+)
В снежном ноябре, декабре и январе смотрим на летние фото дачников Российской империи, среди которых династия Бенуа, Илья Репин и академик Александр Карпинский.
С 29 ноября по 14 января 2024-го
«Школа. Студия. Мастерская»
На фестивале, придуманном театром «Мастерская», покажут спектакль Романа Габриа «Хоттабыч» (3 декабря, 12+), постановку Марии Романовой «Радость вопреки всему» (1 декабря, 14+) по поэзии Федерико Гарсиа Лорки и много чего еще.
До 4 декабря
«Путь суфия», Музей истории религии (12+)
На выставке собраны гравюры, редкие фото дервишей, ритуальные амулеты и обереги, рукописи и прочие артефакты, связанные с суфизмом — мистическим направлением ислама.
С 30 по 20 февраля 2024-го
«Футуристическая елка. К 110-летию оперы «Победа над Солнцем»», Музей петербургского авангарда (Дом Матюшина) (6+)
Выставка состоит из копий эскизов костюмов и декораций к опере «Победа над Солнцем», над которой в 1913-м работали ведущие авангардисты Матюшин, Хлебников и Крученых.
С 30 ноября по 28 января 2024-го
«Сопряжение форм. Русская скульптура. XХ век», «Манеж» (12+)
В «Манеже» заканчивается выставка скульптур минувшего века. Это более 300 произведений, в том числе авторства Веры Мухиной, Михаила Аникушина, Эрнста Неизвестного и Степана Эрьзи.
До 3 декабря
В кинотеатрах на этой неделе выходят боевик Джона Ву «Немая ярость» (18+), мультфильм «Волшебное приключение Да Винчи» (6+), а также сразу две картины с Евгением Цыгановым — «Нина» (18+) Оксаны Бычковой и «Блондинка» (16+) Павла Мирзоева. А еще — комедия режиссеров «1+1» Оливье Накаша и Эрика Толедано «Шопоголики» (16+), лента с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой «Теща» (16+) и мелодрама «Королевство зверей» (16+) с Адель Экзаркопулос и Роменом Дюрисом.
Василий Суриков. Переход Суворова через Альпы в 1799 году. 1899 год.
Пятница, 1декабря
«Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения», Русский музей (Корпус Бенуа) (6+)
Главный блокбастер новогодних и майских праздников — выставка Василия Сурикова со всеми хитами от «Покорения Сибири Ермаком» и «Перехода Суворова через Альпы» до «Боярыни Морозовой».
С 1 декабря по 13 мая 2024-го
«Лакме», Мариинский-2 (12+)
Режиссер Сергей Новиков перенес место действия оперы о любви британского офицера и дочери брамина из Индии конца XIX века в современный мегаполис.
«С новым счастьем!», Театр «На Литейном» (16+)
Вербатимная комедия про празднование Нового года — забавная и грустная пьеса Дамира Салимзянова, которой легко жонглирует известными сюжетами и архетипами. Режиссер — Сергей Морозов.
1, 2 декабря
Глеб Самойлов и The Matrixx (16+)
В «А2» Глеб Самойлов представит программу «Агата Кристи 35 лет. Клубная версия». А значит будут все самые известные декадентские песни, в том числе с мондегрином про портвейн/портфель.
Сурганова и оркестр (6+)
2023-ый — юбилейный год для группы: ей исполняется 20 лет. К празднованию бэнд Светланы Сургановой подошел ответственно: концерт в БКЗ «Октябрьский» поставил музыкальный и кинопродюсер Александр Юрасов.
Леонид Федоров (16+)
Художественный руководитель «АукцЫона» довольно редко выступает с сольными концертами, поэтому пропускать яркий перформанс в клубе Sound настоятельно не рекомендуется.
Garage Sail Local (0+)
Финальная гаражная распродажа этого года в «Севкабель Порту» будет в локальном формате —поэтому к выбору резидентов подойдут еще тщательнее.
С 1 по 3 декабря
«Кино в музее. Музей в кино» (18+)
Специальная программа кинофестиваля «Мир знаний», который пройдет на «Ленфильме». Для зрителей будут кинопоказы со свободным входом (по регистрации), в том числе «Франкофонии» Александра Сокурова.
С 1 по 2 декабря
Катки в «Брусницыне», ЦПКиО и «Дворе Гостинки» (3+)
С началом календарной зимы катки откроются чуть ли не во всех районах города. На пятницу старт назначили «Брусницын», ЦПКиО им. Кирова и «Двор Гостинки». Про особенности посещения мы рассказывали здесь. https://www.sobaka.ru/city/city/174444
«Прыгай, киска», «Лауд», Acid racer (18+)
Три проекта, каждый из которых исполняет свою версию танцевальной музыки, выступят друг за другом в клубе Blank в ночь с субботы на воскресенье.
Эдмунд Шклярский
Суббота, 2 декабря
Каток в Никольских рядах (0+)
В честь открытия катка в субботу в Никольских будет большой праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой, турниром по керлингу и ледовым шоу.
«Птичка в бочке», «ЦЕХъ» (8+)
Ученица Анатолия Праудина Александра Мамкаева ставит спектакль о взрослении — как тяжело, мучительно и трудно оно дается и том, как с этим справляться.
2, 3 декабря
«Ключ от 505-й», «Театральный проект 27» (на сцене «Скорохода») (12+)
В субботу пройдут сразу два показа премьерного рок-спектакля Дмитрия Мулькова о школьном бунте. «Театральный проект 27» специализируется на постановках для тинейджеров.
«Пикник» (12+)
Рок-группа Эдмунда Шклярского уверена, что нас возьмут в грядущее. И исполнит на концерте в «Ледовом» новую программу-подтверждение с оптимистичным названием «Будущее ждет нас».
Солисты оркестра musicAeterna (12+)
На субботнем концерте в Доме Радио первая скрипка Ольга Волкова,
вторая скрипка Иван Субботкин, альтистка Динара Муратова и виолончелист
Евгений Пилипчук исполнят квартеты Бетховена, Шуберта и Шостаковича.
«Щенки» (16+)
Группа Феликса Бондарева не стала придумывать формальных поводов для концерта в клубе Sound, а предлагает «просто встретиться, как давние друзья: повеселиться и крепко обняться».
«Крематорий» (16+)
Рок-группа Армена Григоряна отметит в «Космонавте» свое 40-летие всем хитами: про «Безобразную Эльзу», «Маленькую девочку», «Катманду» и «Амстердам».
Popcorn market (0+)
Маркет в «Севкабель Порту» с экологичным вайбом: здесь разместят мобильный пункт приема вещей. За сданную одежду и обувь начислят баллы, которые можно потратить на самой распродаже.
Со 2 по 3 декабря
«Ностальгия MTV»
Музыкальный клуб в «Сообществе» в Новой Голландии соберется в субботу, чтобы обсудить наследие культового телеканала, который повлиял на всех, кто взрослел в конце 1990-х и нулевые.
Shortparis
Воскресенье, 3 декабря
«Щелкунчик», театр балета им. Леонида Якобсона (на сцене БДТ) (6+)
Хореографию Василия Вайнонена для балета переосмыслил Николай Цискаридзе. Он 18 лет исполнял роль Щелкунчика-принца на сцене Большого театра, и его прочтение считается эталонным.
3, 4, 5 декабря
Лекция Петра Кудрявцева (12+)
На открытой лекции на Левашовском хлебозаводе урбанист и социолог расскажет, что такое полицентричность в современных городах и как она проявляется в Москве и Петербурге.
Shortparis (16+)
Арт-проект (и музыкальный группа по совместительству) недавно отметился саундтреком к фильму Анны Меликян «Чувства Анны» и альбомом «Гроздья гнева». Тем интереснее, какую программу коллектив Николая Комягина исполнит в «А2».
«Ундервуд» (16+)
Авторы песни про любовь к Гагарину написали за свою историю более 120 треков. Лучшие из них они исполнят в «Космонавте» — при этом в алфавитном порядке.
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