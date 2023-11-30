Чем заняться в Петербурге с 30 ноября по 3 декабря

«Дачная жизнь. Фотографии конца XIX — начала XX века», «Росфото» (6+)

В снежном ноябре, декабре и январе смотрим на летние фото дачников Российской империи, среди которых династия Бенуа, Илья Репин и академик Александр Карпинский.

С 29 ноября по 14 января 2024-го

«Школа. Студия. Мастерская»

На фестивале, придуманном театром «Мастерская», покажут спектакль Романа Габриа «Хоттабыч» (3 декабря, 12+), постановку Марии Романовой «Радость вопреки всему» (1 декабря, 14+) по поэзии Федерико Гарсиа Лорки и много чего еще.

До 4 декабря

«Путь суфия», Музей истории религии (12+)

На выставке собраны гравюры, редкие фото дервишей, ритуальные амулеты и обереги, рукописи и прочие артефакты, связанные с суфизмом — мистическим направлением ислама.

С 30 по 20 февраля 2024-го

«Футуристическая елка. К 110-летию оперы «Победа над Солнцем»», Музей петербургского авангарда (Дом Матюшина) (6+)

Выставка состоит из копий эскизов костюмов и декораций к опере «Победа над Солнцем», над которой в 1913-м работали ведущие авангардисты Матюшин, Хлебников и Крученых.

С 30 ноября по 28 января 2024-го

«Сопряжение форм. Русская скульптура. XХ век», «Манеж» (12+)

В «Манеже» заканчивается выставка скульптур минувшего века. Это более 300 произведений, в том числе авторства Веры Мухиной, Михаила Аникушина, Эрнста Неизвестного и Степана Эрьзи.

До 3 декабря

В кинотеатрах на этой неделе выходят боевик Джона Ву «Немая ярость» (18+), мультфильм «Волшебное приключение Да Винчи» (6+), а также сразу две картины с Евгением Цыгановым — «Нина» (18+) Оксаны Бычковой и «Блондинка» (16+) Павла Мирзоева. А еще — комедия режиссеров «1+1» Оливье Накаша и Эрика Толедано «Шопоголики» (16+), лента с Гариком Харламовым и Ларисой Гузеевой «Теща» (16+) и мелодрама «Королевство зверей» (16+) с Адель Экзаркопулос и Роменом Дюрисом.