Лучшие открытые катки Петербурга: во дворе Большого Гостиного двора и с видом на Финский залив

На этой неделе на Крестовском острове у флагштока «Зенит» полностью запустят самый большой каток в городе. «Собака.ru» рассказывает, где уже можно покататься на коньках и какие ледовые площадки еще откроют этой зимой. Среди абсолютных новинок — в Никольских рядах и культурном квартале «Брусницын».
Охта Парк
Людмилы Кедриной, 1А
Лесной каток открыли первым в городе в этом году. Лед охлаждают с помощью специальной системы, поэтому он не тает даже при плюсовой температуре. Извилистые дорожки для катания расположены между деревьями и подсвечены разноцветными гирляндами по вечерам. Вдоль маршрута есть лавочки на обочине, где можно отдохнуть. Рядом расположены фудтрак, блинная, аттракционы.
Режим работы: будни с 11:00 до 22:30, выходные с 9:00 до 22:30.
Стоимость: от 600 до 1300 рублей.
Прокат коньков: 600-700 рублей.
Новая Голландия
набережная Адмиралтейского канала, 2
Ретро-футуризм, новогодние огни, катания под диско-буги и джаз: на острове Новая Голландия уже открыли каток у Главной сцены. В этом году для удобства посетителей установили теплый павильон, где можно комфортно надеть коньки, а вещи сдать в камеру хранения. Для отдыха во время катания предусмотрены очаги с огнем перед сценой. Неподалеку открыта французская блинная Crêpe du soleil от команды «Бекицера». В меню — галеты и крепы из пшеничной или гречишной муки с заварным кремом из каштанов и грушей фламбе с карамелью, а еще горячий сидр и глинтвейн.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.
Стоимость: от 200 до 500 рублей.
Прокат коньков: 450 рублей, заточка своих — 300 рублей.
Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40
Вид на Финский залив и Западный скоростной диаметр (ЗСД), огни и катальная горка: в «Севкабель Порту» 18 ноября торжественно открыли каток. Как и всегда, по утрам проводят бесплатные мастер-классы на льду. Для тех, кто не уверенно стоит на коньках, предусмотрены помощники фигуриста в виде дельфинов и медведей. После активного отдыха можно перекусить в фудтраках или заглянуть в кафе на территории. Приятный бонус — в начале декабря рядом откроют горку у моря для катания на ватрушках.
Режим работы: ежедневно с 11:00 до 23:30.
Стоимость: 300-540 рублей.
Прокат коньков: 480 рублей.
Открытый конькобежный стадион имени Б.А.Шилкова
Демьяна Бедного, 19, к. 2, лит. А.
Ледовая арена названа в честь советского конькобежца, рекордсмена мира и заслуженного тренера СССР Бориса Шилкова и предназначена для тренировок по конькобежному спорту, хоккею, фигурному катанию и шорт-треку, но есть часы, когда могут кататься абсолютно все. Многие горожане отдают предпочтению этой площадке из-за гладкого и плотного льда несмотря на то, что он расположен в спальном районе и к нему проще всего добраться на автомобиле.
Режим работы: пн-пт с 09:45 до 10:45 и с 12:45 до 13:45; сб с 17:45 до 18:45, с 19:30 до 20:30, с 21:00 до 22:00; вс с 11:30 до 12:30, с 13:30 до 14:30, с 15:30 до 16:30, с 17:30 до 18:30, с 19:30 до 20:30, с 21:00 до 22:00. Возможны изменения в расписании — следить за новостями лучше на сайте.
Стоимость: 300-350 рублей.
Прокат коньков: 250 рублей.
Флагшток
Южная дорога, 28/1
Каток с видом на Финский залив и «Лахта Центр» на Крестовском острове у флагштока «Зенит» — самый большой каток в Петербурге (его площадь составляет 11 400 квадратных метра!). Это две ледовые площадки, соединенные дорожками для катания, и украшенные разноцветными гирляндами. С 1 ноября работает малая, с 25 ноября — откроют в полном объеме. Есть теплые павильоны, зоны отдыха с беспроводными зарядками, подогреваемыми скамейками и ледовыми кафе с возможностью перекусить, не снимая коньки. Предусмотрены бесплатные сеансы в утреннее время — билеты на них можно будет оформить на сайте катка.
Когда откроется: работает малая арена, с 25 ноября — весь каток.
Режим работы и стоимость сеансов пока не анонсировали.
Каток в «Брусницыне»
Сосед «Севкабель Порта» радует новинками: в этом сезоне впервые на месте спортивной площадки у Финского залива откроют арт-каток площадью 1000 квадратных метров. Подготовка идет полным ходом: на территории уже залили лед, установили ограждения и повесили гирлянды.
Когда откроется: 1 декабря.
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.
Стоимость катания и проката коньков пока не анонсировали.
Никольские ряды
В этом зимнем сезоне команда общественного пространства во внутреннем дворе бывшего Никольского рынка радует новинкой — открывают каток, где помимо массового катания, будут керлинг и айс мини-гольф. Традиционным развлечением остается венецианская карусель, а с 31 декабря обещают джазовые концерты (и не только!).
Когда откроется: 1 декабря.
Режим работы: в будни с 10:00 до 21:00, выходные с 10:00 до 22:00.
Стоимость: 300 — 600 рублей.
Прокат коньков: 300-400 рублей.
Двор Гостинки
Невский, 35 / Садовая, 17
В камерном пространстве во внутренней территории старейшего универмага, построенного по проекту Жана-Батиста Валлен-Деламота, откроют каток, работающий и при плюсовых температурах. В новом зимнем сезоне обустроили обогреваемые зоны для подготовки к выходу на лед, переодевания и заточки коньков. Можно воспользоваться фигурками ледовых помощников, если еще не очень уверенно стоите на коньках. Обещают серию развлекательных мероприятий для детей и взрослых: от обучающих мастер-классов до фотосессий и вечеринок. Также установят фудтраки и аттракционы.
Когда откроется: 1 декабря.
Расписание и стоимость сеансов скоро появятся на сайте.
Каток в ЦПКиО
Традиционно катки Елагина острова начинают свою работу в начале зимы. Малый обычно пользуется популярностью у детей и тех, кто неуверенно стоит на коньках. Большой привлекает оформлением: главную ель Елагина острова украшают авторскими игрушками, гирляндами и флажками в стиле ретро.
Когда откроется: 1 декабря.
Режим работы: пн-чт с 09:00 до 21:00, пт-сб с 09:00 до 23:00.
Стоимость: 200 — 400 рублей, ежедневно с 9:00 до 11:00 большой каток можно посетить бесплатно.
Прокат коньков: будет, подробности анонсируют скоро на официальном сайте парка.
Каток на Конюшенной площади
Небольшой каток в центре города уже много лет популярен у петербуржцев — рядом Рождественская ярмарка. Территорию оборудуют раздевалками, туалетами и бесплатными ячейками хранения.
Когда откроется: 16 декабря.
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