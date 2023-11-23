Лучшие открытые катки Петербурга: во дворе Большого Гостиного двора и с видом на Финский залив

Охта Парк

Людмилы Кедриной, 1А

Лесной каток открыли первым в городе в этом году. Лед охлаждают с помощью специальной системы, поэтому он не тает даже при плюсовой температуре. Извилистые дорожки для катания расположены между деревьями и подсвечены разноцветными гирляндами по вечерам. Вдоль маршрута есть лавочки на обочине, где можно отдохнуть. Рядом расположены фудтрак, блинная, аттракционы.

Режим работы: будни с 11:00 до 22:30, выходные с 9:00 до 22:30.

Стоимость: от 600 до 1300 рублей.

Прокат коньков: 600-700 рублей.