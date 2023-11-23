Чем заняться в Петербурге с 23 по 26 ноября

«Суд Париса. Рождение богини», Музей театрального и музыкального искусства (Шереметевский дворец) (6+)

Названный в честь эрмитажной картины проект посвящен балеринам, певицам и актрисам разных эпох, которых зрители и художники, ровно как Парис в древнегреческом мифе, как судят, так и превозносят.

С 24 ноября по 21 апреля

Фестиваль «Золотая маска в Петербурге» — 2023

Финальный спектакль фестиваля — камерная история независимого театра «Место» «Где ты был так долго, Чувак?», в которой вместе играют Дмитрий Куличков и Роза Хайруллина («Приют комедианта»,18+).

24, 25 ноября

Фестиваль «Вперед к Островскому!»

Всероссийский театральный фестиваль в «Балтийском доме» также подходит к концу, но на нем еще можно увидеть «Грозу» — спектакль худрука «Сатирикона» Константина Райкина (24 ноября, 12+).

До 27 ноября

The Hatters (16+)

Группа Юрия Музыченко исполнит фирменный «русско-цыганский алкохардкор на душевных инструментах» в «МТС Live Холл».

«макулатура» (16+)

Самая депрессивная и талантливая рэп-группа России выступит на этот раз в The Place. Это последний осенний концерт перед тем, как «ансамбль впадет в зимнюю спячку, чтобы вернуться с новым альбомом».

Billy’s Band (16+)

После громкой презентации нового альбома «В шляпе», группа Billy’s Band сыграет в Jagger редкую программу-перфоманс с лирическими отсутплениями «Блюз в голове».

Slava Marlow (12+)

Битмейкер и музыкант вернется в некогда родной для него Петербург (он какое-то время жил в районе «Мурино»), чтобы исполнить в «А2» все хиты от «Снова я напиваюсь» до «Ты горишь как огонь».