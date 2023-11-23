Чем заняться в Петербурге с 23 по 26 ноября

Выставка «Суд Париса. Рождение богини» в Шереметевском дворце, концерты Sirotkin, «Моей Мишель», The Hatters и «макулатуры», гастрольный спектакль с Розой Хайруллиной и Дмитрием Куличковым «Где ты был так долго, Чувак?», а также фильм Романа Полански «Дворец» в прокате — рассказываем, как провести эти выходные в городе.
«Дворец»
Четверг, 23 ноября
«Грибная запутанность», AIR (Центра Art & Science ИТМО) (16+)
Новая выставка центра Art & Science ИТМО и студии «Толк» рассказывает через разные медиа о соприкосновении грибного и человеческого с позиции научно-технологического искусства.
С 21 ноября по 17 декабря
«Бернар Пикар — неизвестный мастер известных гравюр», Музей истории религии (12+)
На выставке собраны более 60 подлинных работ на библейские и античные сюжеты художника XVII века Бернара Пикара, чья графика и гравюры широко тиражировались последователями.
С 23 ноября по 12 января 2024-го
«Утопии тела в космической биомедицине» (16+)
Лекция социального антрополога Дениса Сивкова о жизни в космосе — часть совместного проекта Центра Art & Science Университета ИТМО и «Лаборатории новых медиа» Новой сцены Александринского театра.
«Французские премьеры»
В кинотеатре «Англетера» стартует кинофестиваль, на котором собраны французские картины, которые еще не вышли в прокат в России. Это, например, комедия Оливье Накаша и Эрика Толедано «Шопоголики» (16+).
С 23 по 26 ноября
«Литература и кино»
В Гатчине открывается кинофестиваль со свободным входом. На открытии тут покажут ленту «Рыжий» (18+) Семена Серзина о поэте Борисе Рыжем.
С 23 по 28 ноября
В кинотеатрах города на этой неделе стартуют показы сатирического фильма Романа Полански «Дворец» (18+), в котором снялся наряду с Оливером Мазуччи и Фанни Ардан Александр Петров. Также в прокате детективная драма Алисы Хазановой по сценарию Романа Волобуева «Белый список» (18+), комедия с Саймоном Пеггом, Минни Драйвер и Кристофером Ллойдом «Нандор Фодор и говорящий мангуст» (16+) и документальная лента об известной фигуристке «Медведева VS Медведева» (12+).
А. Эберлинг. Портрет Карсавиной. 1909.
Пятница, 24 ноября
«Суд Париса. Рождение богини», Музей театрального и музыкального искусства (Шереметевский дворец) (6+)
Названный в честь эрмитажной картины проект посвящен балеринам, певицам и актрисам разных эпох, которых зрители и художники, ровно как Парис в древнегреческом мифе, как судят, так и превозносят.
С 24 ноября по 21 апреля
Фестиваль «Золотая маска в Петербурге» — 2023
Финальный спектакль фестиваля — камерная история независимого театра «Место» «Где ты был так долго, Чувак?», в которой вместе играют Дмитрий Куличков и Роза Хайруллина («Приют комедианта»,18+).
24, 25 ноября
Фестиваль «Вперед к Островскому!»
Всероссийский театральный фестиваль в «Балтийском доме» также подходит к концу, но на нем еще можно увидеть «Грозу» — спектакль худрука «Сатирикона» Константина Райкина (24 ноября, 12+).
До 27 ноября
The Hatters (16+)
Группа Юрия Музыченко исполнит фирменный «русско-цыганский алкохардкор на душевных инструментах» в «МТС Live Холл».
«макулатура» (16+)
Самая депрессивная и талантливая рэп-группа России выступит на этот раз в The Place. Это последний осенний концерт перед тем, как «ансамбль впадет в зимнюю спячку, чтобы вернуться с новым альбомом».
Billy’s Band (16+)
После громкой презентации нового альбома «В шляпе», группа Billy’s Band сыграет в Jagger редкую программу-перфоманс с лирическими отсутплениями «Блюз в голове».
Slava Marlow (12+)
Битмейкер и музыкант вернется в некогда родной для него Петербург (он какое-то время жил в районе «Мурино»), чтобы исполнить в «А2» все хиты от «Снова я напиваюсь» до «Ты горишь как огонь».
Каток во «Флаштоке»
Суббота, 25 ноября
«Портрет Вс. Мейерхольда работы Б. Григорьева. Между театром и живописью» (16+)
Лекция искусствоведа, заведующей отделом «Центр мультимедиа Русского музея» Светланы Бирюковой посвящена знаменитому портрету Мейерхольда работы Григорьева. Вход свободный по регистрации.
«Война и мир», Мариинский-2 (12+)
Опера Прокофьева в постановке Андрея Кончаловского. Главные партии исполнят Наталья Павлова, Екатерина Савинкова, Анна Денисова, Владислав Куприянов, Евгений Акимов, Екатерина Сергеева, Михаил Кит, Глеб Перязев, Вячеслав Васильев и другие. Дирижер — Валерий Гергиев.
25, 26 ноября
«Синяя птица», «Зазеркалье» (6+)
Мюзикл, который специально труппы театра написали композитор Сергей Плешак и драматург Николай Голь. В роли проводника, который поможет зрителям разобраться в сложных смыслах сказки, на сцену выйдет звезда эстрады Альберт Асадуллин.
«Бешеные деньги», Театр им. Ленсовета (16+)
С постановки комедии «Бешеные деньги» в 1933 году началась история самого театра им. Ленсовета. Версию 2023-го доверили режиссеру Юрию Цуркану, знающему драматургию Островского, как свои пять пальцев.
25, 26 ноября
«Научи меня любить», Театр «На Васильевском» (сцена «ЛОФТ») (18+)
Молодой режиссер Артем Злобин, отметившийся в прошлом сезоне зрелым дебютом («Магазин» по пьесе Олжаса Жанайдарова), продолжает работать с современной драматургией. На этот раз выбор пал на пьесу учеников Николая Коляды — Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова.
Каток во «Флаштоке» (3+)
Самый большой каток в Петербурге (его площадь 11 400 кв.м.!) у станции метро «Зенит» заработает в полном объеме с субботы. Хотя торжественно открытие назначено на 2 декабря.
С 25 ноября
Sirotkin (16+)
Автор прекрасно печальных песен про тревожную юность Сергей Сироткин и его группа выступят в «А2» с презентацией нового мини-альбома «Суперслабость», вышедшего в конце октября.
«Моя Мишель» (12+)
Слушаем «Дуру», «Химию», «Курточку» и кавер на «Зиму в сердце» инди-поп-команда из Благовещенска в «МТС Live Холл» уже в эту субботу!
«"Память из зрачка не выколоть". Взгляд Иосифа Бродского»
Воскресенье, 26 ноября
«Русские писатели пишут письма» (16+)
Специальная программа Новой сцены Александринского театра посвящена мультимедийным операм. Здесь покажут сразу пять мини-постановок-оммажей русским классикам.
«Ярче солнца, «Царское Село» (0+)
Музей-заповедник впервые показывает почти все свое собрание предметов из янтаря. И да, Янтарная комната на выставке тоже будет задействована.
До 4 февраля 2024-го года
«"Память из зрачка не выколоть". Взгляд Иосифа Бродского», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (18+)
Внутри экспозиции «Иосиф Бродский. Натюрморт» открылась еще одна. Ее главная тема — визуальное в творчестве поэта: от фото до открыток. Куратор — Павел Котляр.
До 11 февраля 2024-го года
Спецпоказ фильма «Музыка звезд» (18+)
Центр научной коммуникации ИТМО и Фестиваль актуального научного кино покажут в «Сообществе» в Новой Голландии фильм «Музыка звезд» Анастасии Зверьковой. После просмотра пройдет открытая дискуссия с экспертами.
Аффинаж (16+)
Петербургская инди-группа споет в «Гигант-холле» все хиты про «Котика», «Ангела», «Нью-Йорк», «Пиджачок» и «Неправду» и презентует новый альбом.
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