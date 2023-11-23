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Чем заняться в Петербурге с 23 по 26 ноября

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Выставка «Суд Париса. Рождение богини» в Шереметевском дворце, концерты Sirotkin, «Моей Мишель», The Hatters и «макулатуры», гастрольный спектакль с Розой Хайруллиной и Дмитрием Куличковым «Где ты был так долго, Чувак?», а также фильм Романа Полански «Дворец» в прокате — рассказываем, как провести эти выходные в городе.

Чт 23 ноября Пт 24 ноября Сб 25 ноября Вс 26 ноября
«Дворец»
Про: Взгляд

«Дворец» 

Четверг, 23 ноября

«Грибная запутанность», AIR (Центра Art & Science ИТМО) (16+)

Новая выставка центра Art & Science ИТМО и студии «Толк» рассказывает через разные медиа о соприкосновении грибного и человеческого с позиции научно-технологического искусства. 

С 21 ноября по 17 декабря

«Бернар Пикар — неизвестный мастер известных гравюр», Музей истории религии (12+)

На выставке собраны более 60 подлинных работ на библейские и античные сюжеты художника XVII века Бернара Пикара, чья графика и гравюры широко тиражировались последователями.

С 23 ноября по 12 января 2024-го

«Утопии тела в космической биомедицине» (16+)

Лекция социального антрополога Дениса Сивкова о жизни в космосе — часть совместного проекта Центра Art & Science Университета ИТМО и «Лаборатории новых медиа» Новой сцены Александринского театра.

«Французские премьеры»

В кинотеатре «Англетера» стартует кинофестиваль, на котором собраны французские картины, которые еще не вышли в прокат в России. Это, например, комедия Оливье Накаша и Эрика Толедано «Шопоголики» (16+).

С 23 по 26 ноября

«Литература и кино»

В Гатчине открывается кинофестиваль со свободным входом. На открытии тут покажут ленту «Рыжий» (18+) Семена Серзина о поэте Борисе Рыжем. 

С 23 по 28 ноября

В кинотеатрах города на этой неделе стартуют показы сатирического фильма Романа Полански «Дворец» (18+), в котором снялся наряду с Оливером Мазуччи и Фанни Ардан Александр Петров. Также в прокате детективная драма Алисы Хазановой по сценарию Романа Волобуева «Белый список» (18+), комедия с Саймоном Пеггом, Минни Драйвер и Кристофером Ллойдом «Нандор Фодор и говорящий мангуст» (16+) и документальная лента об известной фигуристке «Медведева VS Медведева» (12+).

А. Эберлинг. Портрет Карсавиной. 1909.
предоставлено Музеем театрального и музыкального искусства

А. Эберлинг. Портрет Карсавиной. 1909.

Пятница, 24 ноября

«Суд Париса. Рождение богини», Музей театрального и музыкального искусства (Шереметевский дворец) (6+)

Названный в честь эрмитажной картины проект посвящен балеринам, певицам и актрисам разных эпох, которых зрители и художники, ровно как Парис в древнегреческом мифе, как судят, так и превозносят. 

С 24 ноября по 21 апреля

Фестиваль «Золотая маска в Петербурге» — 2023

Финальный спектакль фестиваля — камерная история независимого театра «Место» «Где ты был так долго, Чувак?», в которой вместе играют Дмитрий Куличков и Роза Хайруллина («Приют комедианта»,18+). 

24, 25 ноября

Фестиваль «Вперед к Островскому!»

Всероссийский театральный фестиваль в «Балтийском доме» также подходит к концу, но на нем еще можно увидеть «Грозу» — спектакль худрука «Сатирикона» Константина Райкина (24 ноября, 12+). 

До 27 ноября

The Hatters (16+)

Группа Юрия Музыченко исполнит фирменный «русско-цыганский алкохардкор на душевных инструментах» в «МТС Live Холл». 

«макулатура» (16+)

Самая депрессивная и талантливая рэп-группа России выступит на этот раз в The Place. Это последний осенний концерт перед тем, как «ансамбль впадет в зимнюю спячку, чтобы вернуться с новым альбомом».

Billy’s Band (16+)

После громкой презентации нового альбома «В шляпе», группа Billy’s Band сыграет в Jagger редкую программу-перфоманс с лирическими отсутплениями «Блюз в голове».

Slava Marlow (12+)

Битмейкер и музыкант вернется в некогда родной для него Петербург (он какое-то время жил в районе «Мурино»), чтобы исполнить в «А2» все хиты от «Снова я напиваюсь» до «Ты горишь как огонь».

Каток во «Флаштоке»
ПАО «Газпром»

Каток во «Флаштоке»

Суббота, 25 ноября

«Портрет Вс. Мейерхольда работы Б. Григорьева. Между театром и живописью» (16+)

Лекция искусствоведа, заведующей отделом «Центр мультимедиа Русского музея» Светланы Бирюковой посвящена знаменитому портрету Мейерхольда работы Григорьева. Вход свободный по регистрации.

«Война и мир», Мариинский-2 (12+)

Опера Прокофьева в постановке Андрея Кончаловского. Главные партии исполнят Наталья Павлова, Екатерина Савинкова, Анна Денисова, Владислав Куприянов, Евгений Акимов, Екатерина Сергеева, Михаил Кит, Глеб Перязев, Вячеслав Васильев и другие. Дирижер — Валерий Гергиев. 

25, 26 ноября

«Синяя птица», «Зазеркалье» (6+)

Мюзикл, который специально труппы театра написали композитор Сергей Плешак и драматург Николай Голь. В роли проводника, который поможет зрителям разобраться в сложных смыслах сказки, на сцену выйдет звезда эстрады Альберт Асадуллин. 

«Бешеные деньги», Театр им. Ленсовета (16+)

С постановки комедии «Бешеные деньги» в 1933 году началась история самого театра им. Ленсовета. Версию 2023-го доверили режиссеру Юрию Цуркану, знающему драматургию Островского, как свои пять пальцев. 

25, 26 ноября

«Научи меня любить», Театр «На Васильевском» (сцена «ЛОФТ») (18+)

Молодой режиссер Артем Злобин, отметившийся в прошлом сезоне зрелым дебютом («Магазин» по пьесе Олжаса Жанайдарова), продолжает работать с современной драматургией. На этот раз выбор пал на пьесу учеников Николая Коляды — Екатерины Бронниковой и Романа Дымшакова.

Каток во «Флаштоке» (3+)

Самый большой каток в Петербурге (его площадь 11 400 кв.м.!) у станции метро «Зенит» заработает в полном объеме с субботы. Хотя торжественно открытие назначено на 2 декабря.

С 25 ноября

Sirotkin (16+)

Автор прекрасно печальных песен про тревожную юность Сергей Сироткин и его группа выступят в «А2» с презентацией нового мини-альбома «Суперслабость», вышедшего в конце октября.

«Моя Мишель» (12+)

Слушаем «Дуру», «Химию», «Курточку» и кавер на «Зиму в сердце» инди-поп-команда из Благовещенска в «МТС Live Холл» уже в эту субботу!

«"Память из зрачка не выколоть". Взгляд Иосифа Бродского»
Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

«"Память из зрачка не выколоть". Взгляд Иосифа Бродского»

Воскресенье, 26 ноября

«Русские писатели пишут письма» (16+)

Специальная программа Новой сцены Александринского театра посвящена мультимедийным операм. Здесь покажут сразу пять мини-постановок-оммажей русским классикам. 

«Ярче солнца, «Царское Село» (0+)

Музей-заповедник впервые показывает почти все свое собрание предметов из янтаря. И да, Янтарная комната на выставке тоже будет задействована.

До 4 февраля 2024-го года

«"Память из зрачка не выколоть". Взгляд Иосифа Бродского», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (18+)

Внутри экспозиции «Иосиф Бродский. Натюрморт» открылась еще одна. Ее главная тема — визуальное в творчестве поэта: от фото до открыток. Куратор — Павел Котляр.

До 11 февраля 2024-го года 

Спецпоказ фильма «Музыка звезд» (18+)

Центр научной коммуникации ИТМО и Фестиваль актуального научного кино покажут в «Сообществе» в Новой Голландии фильм «Музыка звезд» Анастасии Зверьковой. После просмотра пройдет открытая дискуссия с экспертами. 

Аффинаж (16+)

Петербургская инди-группа споет в «Гигант-холле» все хиты про «Котика», «Ангела», «Нью-Йорк», «Пиджачок» и «Неправду» и презентует новый альбом.

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