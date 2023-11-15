Что общего у людей и грибов? Исследуют саунд-артисты и биоарт-художники в рамках выставки «Грибная запутанность»

«Грибная запутанность» — это совместный проект Центра Art & Science и студии «Толк», которая этой осенью запустила научно-документальный подкаст «Споры грибов». В выставке под кураторством Христины Отс и Ипполита Маркелова приняли участие художники из пяти стран, а многие из участников создали проекты специально для «Грибной запутанности».

«Грибное царство воплощает и опережает самые смелые идеи человека о настоящем и будущем — горизонтальность, устойчивость, интернет, сопротивление капитализму. Устройство и коммуникация грибов насыщены сложными разветвленными связями: чему могут научить нас грибные взаимоотношения?» — задаются вопросом кураторы проекта.