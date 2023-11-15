Что общего у людей и грибов? Исследуют саунд-артисты и биоарт-художники в рамках выставки «Грибная запутанность»

Проект исследует точки соприкосновения грибного и человеческого с позиции научно-технологического искусства. Опираясь в создании своих произведений на современные микологические исследования, художники помогают зрителю разобраться в сложных связях грибной жизни.
«Грибная запутанность» — это совместный проект Центра Art & Science и студии «Толк», которая этой осенью запустила научно-документальный подкаст «Споры грибов». В выставке под кураторством Христины Отс и Ипполита Маркелова приняли участие художники из пяти стран, а многие из участников создали проекты специально для «Грибной запутанности».
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«Грибное царство воплощает и опережает самые смелые идеи человека о настоящем и будущем — горизонтальность, устойчивость, интернет, сопротивление капитализму. Устройство и коммуникация грибов насыщены сложными разветвленными связями: чему могут научить нас грибные взаимоотношения?» — задаются вопросом кураторы проекта.
В рамках выставки представят арию грибов, партитура которой создана на основе данных о сигнальном обмене между грибами — их собрал ученый Эндрю Адамацки. Его исследования также легли в основу работы Сергея Костырко: саунд-артист представит интерактивную звуковую инсталляцию, связанную с изучением фотосенсорных свойств грибов.
Художник Григорий Киргизов покажет, как в будущем кибернетические идеи могут соединиться с мицелием — интернетом леса. А гриб-слизевик в работе Лауры Родригез научит искусству медитации. Результат многолетних экспериментов с мицелием воплотится и в работе биоарт-художницы Кати Брыскиной, которая специально для выставки «оживит» полутораметровую скульптуру из мицелия.
Эстетический потенциал грибов будут исследовать арт-дуэт LÚKUTA и арт-группа Bioroboty 019, чьи произведения основаны на актуальных идеях современного дизайна. Нейросети, видеоарт, виртуальная реальность, коллективный сеанс ферментирования — все эти формы художники выбрали для разговора о современных экологических и философских вопросах, вдохновленных глубокой взаимосвязью грибов.
Выставка «Грибная запутанность» будет открыта с 21 ноября по 17 декабря 2023 года в экспозиционном пространстве AIR Центра Art & Science Университета ИТМО на Биржевой линии, 16. Ее сопроводит образовательная программа — от ридинг-групп с издательством Ad Marginem до спектакля «Лес. Грибы» с музыкой самодельных инструментов, найденных в лесах Ленобласти.
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