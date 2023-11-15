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Искусство

Что общего у людей и грибов? Исследуют саунд-артисты и биоарт-художники в рамках выставки «Грибная запутанность»

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Проект исследует точки соприкосновения грибного и человеческого с позиции научно-технологического искусства. Опираясь в создании своих произведений на современные микологические исследования, художники помогают зрителю разобраться в сложных связях грибной жизни.

Лаура Родригез
Изображение предоставлено Университетом ИТМО

Лаура Родригез

Изображение предоставлено Университетом ИТМО

«Грибная запутанность» — это совместный проект Центра Art & Science и студии «Толк», которая этой осенью запустила научно-документальный подкаст «Споры грибов». В выставке под кураторством Христины Отс и Ипполита Маркелова приняли участие художники из пяти стран, а многие из участников создали проекты специально для «Грибной запутанности».

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«Грибное царство воплощает и опережает самые смелые идеи человека о настоящем и будущем — горизонтальность, устойчивость, интернет, сопротивление капитализму. Устройство и коммуникация грибов насыщены сложными разветвленными связями: чему могут научить нас грибные взаимоотношения?» — задаются вопросом кураторы проекта.

В рамках выставки представят арию грибов, партитура которой создана на основе данных о сигнальном обмене между грибами — их собрал ученый Эндрю Адамацки. Его исследования также легли в основу работы Сергея Костырко: саунд-артист представит интерактивную звуковую инсталляцию, связанную с изучением фотосенсорных свойств грибов.

Сара Доттерер
Изображение предоставлено Университетом ИТМО

Сара Доттерер

Изображение предоставлено Университетом ИТМО
Изображение предоставлено Университетом ИТМО

Художник Григорий Киргизов покажет, как в будущем кибернетические идеи могут соединиться с мицелием — интернетом леса. А гриб-слизевик в работе Лауры Родригез научит искусству медитации. Результат многолетних экспериментов с мицелием воплотится и в работе биоарт-художницы Кати Брыскиной, которая специально для выставки «оживит» полутораметровую скульптуру из мицелия.

Катя Брыскина
Изображение предоставлено Университетом ИТМО

Катя Брыскина

Изображение предоставлено Университетом ИТМО
Изображение предоставлено Университетом ИТМО

Эстетический потенциал грибов будут исследовать арт-дуэт LÚKUTA и арт-группа Bioroboty 019, чьи произведения основаны на актуальных идеях современного дизайна. Нейросети, видеоарт, виртуальная реальность, коллективный сеанс ферментирования — все эти формы художники выбрали для разговора о современных экологических и философских вопросах, вдохновленных глубокой взаимосвязью грибов.

Адриенн Уйхази
Изображение предоставлено Университетом ИТМО

Адриенн Уйхази

Изображение предоставлено Университетом ИТМО

Выставка «Грибная запутанность» будет открыта с 21 ноября по 17 декабря 2023 года в экспозиционном пространстве AIR Центра Art & Science Университета ИТМО на Биржевой линии, 16. Ее сопроводит образовательная программа — от ридинг-групп с издательством Ad Marginem до спектакля «Лес. Грибы» с музыкой самодельных инструментов, найденных в лесах Ленобласти.

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