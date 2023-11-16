Чем заняться в Петербурге с 16 по 19 ноября

Культурный форум и фестиваль «Дягилев P.S.», премьера оперы «Лакме» в Мариинском театре и графика Андреа Мантеньи в Эрмитаже, концерты Дельфина и ВИА «Биртман», а также открытие катка в «Севкабель Порту» и новый фильм Мишеля Гондри «Книга решений» в прокате — рассказываем, как провести эти выходные в городе.
The Hatters
Четверг, 16 ноября
«Дягилев P.S.» — 2023
На этой неделе на ежегодном международном фестивале искусств смотрим перформанс компании Адити Мангалдас из Индии — спектакль WITHIN («Внутрь») (16 ноября, «Балтийский дом», 12+), а также фильмы о художнице Айдан Салаховой (17 ноября, Левашовский хлебозавод, 18+) и балерине Татьяне Лесковой (18, 19 ноября, «Англетер», «Выборг Палас», 12+).
С 13 по 30 ноября
«Cпециально отведенная местность. Деревня Норинская 1964—1996—2023», Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского (12+)
Выставка о жителях деревни Норинской в Архангельской области, куда сослали Иосифа Бродского за тунеядство. Кураторы — Марина Лошак, Юлия Сенина, Анна Маленкова.
С 15 ноября по 15 февраля 2024-го
Форум объединенных культур
Подкорректировавший название Культурный форум, как и всегда, предлагает обширную программу: от бесплатного посещения музеев (0+) в вечернее время (да, и Эрмитажа!) до концерта на Дворцовой с участием The Hatters и Zivert (16+).
С 16 по 19 ноября
«Аромат Босфора», «Под сенью султанской тугры», Эрмитаж (Арапский зал и зал №27 Зимнего дворца) (6+)
В Эрмитаже одновременно стартуют сразу две выставки в честь столетия Турецкой республики. Одна посвящена османским туграм. Вторая — восточным ароматам.
С 16 ноября по 28 января 2024-го
«Лакме», Мариинский театр (6+)
Оперу Лео Делиба поставил Сергей Новиков. Главные партии в четверг исполнят Айгуль Хисматуллина, Борис Степанов, Егор Чубаков и Магеррам Гусейнов. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
«Буерак» (16+)
Пост-панк дуэт из Новосибирска, писавший цепляющие мем-тексты задолго до того, как этот тренд подхватили многочисленные юные блогеры, выступит в Aurora concert club.
Женя Любич (6+)
Настоящая петербурженка Женю Любич, автор хита Russian Girl и нежной «Колыбельной тишины», выступит на этот раз в Джазовом клубе Игоря Бутмана.
В кинотеатрах города на этой неделе стартуют ре-релиз автора «Квадрата» и «Треугольника печали» Рубена Эстлунда «Форс-мажор» (12+), новый фильм Мишеля Гондри из программы Канн «Книга решений» (16+) и сновидческая картина «Ниша» (12+) дебютанта Антона Ермолина. А еще — документальная лента «Живой гений Джанни Версаче» (18+), «Легенда о самбо» (12+) Андрея Богатырева, известного по отличному истерну «Красный призрак» и триллер с Кевином Спейси «Шпион на всю голову» (18+).
Дельфин
Пятница, 17 ноября
Вечер премьер Context. Diana Vishneva (16+)
На Новой сцене Александринского театра фестиваль Дианы Вишневой представит сразу два новых проекта — «О дивный новый мир» Ильи Манылова и Papier Mache Элины Кавалеровой.
«Зачем нам два глаза? Стереофотография XIX–XX веков», «Росфото» (12+)
В «Росфото» покажут подлинные стереоографии 1870-х — 1930-х: как любительские, так и профессиональные. Это зарисовки быта семей, пейзажи и портреты, которые можно увидеть через специальный стереоскоп. https://rosphoto.org/events/zachem-nam-dva-glaza/
С 17 ноября по 14 января 2024-го
«Возвращение. Николай Фешин и Степан Эрьзя», Музей Академии художеств (парадные залы) (6+)
Проект построен как диалог двух современников, чьи судьбы оказались похожи. Это живописец Николай Фешин (1881–1955) и скульптор Степан Эрьзя (1876 – 1959). Всего на выставке покажут более 150 их работ.
С 17 ноября по 3 марта 2024-го
«Новая сцена live» (16+)
Новая сцена Александринки запускает проект с концертами молодых инди-музыкантов. Первыми выступят Саша Шевцова, OITZMANN и T.Gosha.
Дельфин (16+)
Дельфин выступит с двухдневным концертом «Космонавте». Это расширенная электрическая программа Volume I и Volume II — сет-листы в пятницу и субботу повторяться не будут.
17, 18 ноября 2023
Риад Маммадов (16+)
Пианист и композитор исполнит в Белом зале «Третьего места» программу под названием My funny Valentine, состоящую из хитовых джазовых стандартов и собственных сочинений.
«Моральный кодекс» (6+)
Рок-бэнд Сергея Мазаева в пятницу обязательно споет на Vokzal 1853 хиты про первый снег и ночной каприз.
Просто Лера (16+)
Поп-певица из Беларуси стала узнаваемой после хита «Лютики», а ее песня «Оставь меня одну» звучала в одном из сезонов реалити-шоу «Пацанки». Просто Лера выступит в Aurora concert club.
Андреа Мантенья. Битва морских божеств (правая половина). 1470-е гг.
Суббота, 18 ноября
«Формулы Андреа Мантеньи. Североитальянская графика и возрождение Античности», Эрмитаж (Двенадцатиколонный зал Зимнего дворца) (6+)
Один из важнейших мастеров раннего Возрождения Андреа Мантеньи повлиял на множество других художников. Например, Альбрехта Дюрера. Главный хайлайт выставки — семь собственноручных гравюр мастера.
С 18 ноября по 18 февраля 2024-го
«Ян Гинзбург. Atelier Paradis», Marina Gisich Gallery (18+)
Художник Ян Гинзбург в арт-форме исследует наследие московского концептуализма. Его проект Atelier Paradis — реконструкция события, которого не было на самом деле: поэтического вечера еще юного Эдуарда Лимонова.
С 18 ноября по 24 февраля 2024-го
«Каток у моря» (3+)
Каток в «Севкабель Порту» заработал с понедельника, но праздничное открытие будет в субботу: со специальными диджей-сетами резидентов вечеринки «Морская».
С 13 ноября по 18 марта
Фестиваль «Вперед к Островскому!»
Всероссийский театральный фестиваль проводится в «Балтийском доме» уже в третий раз. Но в этом году он актуален, как никогда — из-за 200-летия драматурга Островского. В гостевой программе, например, «Женитьба Бальзаминова» столичного Малого театра (18 ноября, 12+) с участием Ирины Муравьевой.
С 18 по 27 ноября
«Что я могу» (12+)
Авторы проекта «Двери с помоек» запускают фестиваль об историческом наследии. Зрителей в пространстве «Циферблат» ждут мастер-классы, паблик-токи художников, краеведов и градозащитников, а также концерт группы «ГАФТ».
«Биртман» (18+)
Ретро-ансамбль «Биртман» якобы исполняет песни вымышленного сибирского певца, в которых элегантно обыгрывает музыкальные стереотипы поп-музыки 1970-х и современные реалии. На этот раз их концерт будет в Aurora concert club.
«Педсовет», «Театральный проект 27» (на Новой сцене Александринского театра) (12+)
Спектакль с участием реальных учителей был создан режиссерами Еленой Калагановой, Йолдыз Миннуллиной и Анастасией Радвогиной для фестиваля «В смысле?!». Это постановка-размышление о том, как педагоги становятся заложниками своей профессии.
18, 19 ноября
«Отава ё» (16+)
Фолк-группа сыграет большой праздничный концерт в Factor 3 в «Севкабель Порту», посвященный 10-летнему юбилею альбома «Что за песни».
«Сотворение»
Воскресенье, 19 ноября
«Музыка как шанс для человека в целлофане», Новая сцена Александринского театра (16+)
Музыкально-драматический спектакль Руслана Кацагаджиева основан на автобиографии петербургского музыканта Влада Колчина, которому в девяностых диагностировали рассеянный склероз.
«Шизоанализ в музыке-4: Колобок и тело без органов» (16+)
Лекция Виктора Мазина в Доме Радио на этот раз посвящена звукам в новеллах Франца Кафки, Антонену Арто и ускользанию Колобка.
тринадцать карат (16+)
Популярный у тинейджеров меланхоличный поп-рокер многим знаком по фитам с «Три дня дождя». В воскресенье Александр Ясюкевич (он же тринадцать карат) выступит сольно в клубе Sound.
«Сотворение», Анненкирхе (0+)
Красочная выставка с эффектными инсталляциями современных художников (на сотни лайков в соцсетях!) последние недели работает в Аннекирхе. Успевайте побывать!
До 26 ноября
Комментарии (0)