Чем заняться в Петербурге с 16 по 19 ноября

«Дягилев P.S.» — 2023

На этой неделе на ежегодном международном фестивале искусств смотрим перформанс компании Адити Мангалдас из Индии — спектакль WITHIN («Внутрь») (16 ноября, «Балтийский дом», 12+), а также фильмы о художнице Айдан Салаховой (17 ноября, Левашовский хлебозавод, 18+) и балерине Татьяне Лесковой (18, 19 ноября, «Англетер», «Выборг Палас», 12+).

С 13 по 30 ноября

«Cпециально отведенная местность. Деревня Норинская 1964—1996—2023», Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского (12+)

Выставка о жителях деревни Норинской в Архангельской области, куда сослали Иосифа Бродского за тунеядство. Кураторы — Марина Лошак, Юлия Сенина, Анна Маленкова.

С 15 ноября по 15 февраля 2024-го

Форум объединенных культур

Подкорректировавший название Культурный форум, как и всегда, предлагает обширную программу: от бесплатного посещения музеев (0+) в вечернее время (да, и Эрмитажа!) до концерта на Дворцовой с участием The Hatters и Zivert (16+).

С 16 по 19 ноября

«Аромат Босфора», «Под сенью султанской тугры», Эрмитаж (Арапский зал и зал №27 Зимнего дворца) (6+)

В Эрмитаже одновременно стартуют сразу две выставки в честь столетия Турецкой республики. Одна посвящена османским туграм. Вторая — восточным ароматам.

С 16 ноября по 28 января 2024-го

«Лакме», Мариинский театр (6+)

Оперу Лео Делиба поставил Сергей Новиков. Главные партии в четверг исполнят Айгуль Хисматуллина, Борис Степанов, Егор Чубаков и Магеррам Гусейнов. За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.

«Буерак» (16+)

Пост-панк дуэт из Новосибирска, писавший цепляющие мем-тексты задолго до того, как этот тренд подхватили многочисленные юные блогеры, выступит в Aurora concert club.

Женя Любич (6+)

Настоящая петербурженка Женю Любич, автор хита Russian Girl и нежной «Колыбельной тишины», выступит на этот раз в Джазовом клубе Игоря Бутмана.

В кинотеатрах города на этой неделе стартуют ре-релиз автора «Квадрата» и «Треугольника печали» Рубена Эстлунда «Форс-мажор» (12+), новый фильм Мишеля Гондри из программы Канн «Книга решений» (16+) и сновидческая картина «Ниша» (12+) дебютанта Антона Ермолина. А еще — документальная лента «Живой гений Джанни Версаче» (18+), «Легенда о самбо» (12+) Андрея Богатырева, известного по отличному истерну «Красный призрак» и триллер с Кевином Спейси «Шпион на всю голову» (18+).