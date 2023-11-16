18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Петербурге проведут фестиваль архитектурного наследия «Что я могу?»

Поделиться:

Вместе со спикерами и гостями в пространстве «Циферблат» 18 ноября обсудят, что может сделать каждый, чтобы помочь сохранить архитектурное наследие. Фестиваль поделят на пять тематических блоков, которые построены на паблик-токах. В них участники поделятся своим опытом и ответят на вопросы: что могут градозащитники, жители, искусство и медиа, современные технологии и не только в Петербурге?

Shutterstock.com

Спикерами на мероприятии выступят основатель проекта Hidden Moscow Эрик Шахназарян, современная художница Алиса Горшенина, фотограф Федор Савинцев, краевед Дмитрий Андреев, градозащитник Олег Мухин, редактор медиа о наследии регионов «ВЛЕСАХ» Юлия Коржевина и другие.

Также будет действовать отдельная зона для мастер-классов, на которых участников будут учить технике цветной линогравюры и созданию линогравюрный эксклибрис. Но на них нужна предварительная регистрация тут или тут.

Кроме этого, в программу фестиваля войдет маркет локальных брендов и живая музыка. Перед гостями выступят фольклорные творческие объединения «Петр Валентинович» и Околоколодца, а также группа ГАФТ.

Фестиваль архитектурного наследия «Что я могу?» пройдет 18 ноября с 12:00 в доме Голицыных-Шуваловых на Мойке, 90, где сейчас находится пространство «Циферблат». Вход на фестиваль за пожертвование от 300 рублей.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Яндекс Маркет
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: