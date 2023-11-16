В Петербурге проведут фестиваль архитектурного наследия «Что я могу?»

Спикерами на мероприятии выступят основатель проекта Hidden Moscow Эрик Шахназарян, современная художница Алиса Горшенина, фотограф Федор Савинцев, краевед Дмитрий Андреев, градозащитник Олег Мухин, редактор медиа о наследии регионов «ВЛЕСАХ» Юлия Коржевина и другие.

Также будет действовать отдельная зона для мастер-классов, на которых участников будут учить технике цветной линогравюры и созданию линогравюрный эксклибрис. Но на них нужна предварительная регистрация тут или тут.

Кроме этого, в программу фестиваля войдет маркет локальных брендов и живая музыка. Перед гостями выступят фольклорные творческие объединения «Петр Валентинович» и Околоколодца, а также группа ГАФТ.

Фестиваль архитектурного наследия «Что я могу?» пройдет 18 ноября с 12:00 в доме Голицыных-Шуваловых на Мойке, 90, где сейчас находится пространство «Циферблат». Вход на фестиваль за пожертвование от 300 рублей.