Как появился Хеллоуин и почему это не только языческий, но и религиозный праздник?

В христианском литургическом календаре есть четыре главных праздника, задающих ритм всему году, и эти праздники признают представители всех христианских конфессий: и православные, и англикане, и протестанты всех течений, и католики Римского обряда. Практически литургический год начинается с Рождества, когда празднуется появление на свет Спасителя; затем идет Пасха с почитанием Страстей Христовых и Воскресением Искупителя; затем — Пятидесятница, символизирующая снисхождение на людей Святого Духа, и, наконец, День всех святых — прославление всех, кто достиг Вечного света. Значение последнего праздника трудно переоценить, поскольку он как бы венчает собой весь предшествующий духовный опыт. Однако в массовом сознании, и это касается как верующих, так и атеистов, праздник всех святых связан с почитанием всех покойников без исключения, потому что даже те, кто не причислен официальной церковью к лику святых, все равно могут считаться Избранными.

Датировка Дня всех святых

Люди испокон веков старались хранить память об умерших, а в некоторых случаях превращали ее в настоящий культ. От подземных гробниц Ближнего Востока до памятников, украшающих площади любого, самого маленького городка, каждый человек помнит о тех, кого с нами больше нет и чьими наследниками и продолжателями мы себя ощущаем. Можно даже сказать, что с момента своего появления на земле человечество старалось установить неразрывную связь между ныне живущими и их самыми далекими предками. Забота, с какой мы возводим могильные или мемориальные памятники, показывает, что эта символическая связь опирается на глубокое осознание того факта, что при всей своей индивидуальности человек не мыслит себя в отрыве от других людей, как живых, так и тех, кто ушел от нас в загадочный иной мир.

Но, признавая, что культ мертвых, сознаваемый или неосознанный, всегда присутствовал во всех культурах, логично предположить, что существовали также особые обстоятельства, позволяющие вступить в контакт с покойниками. Так называемые исторические цивилизации оставили нам об этом достаточно явные свидетельства, но в том, что касается доисторических обществ, не знавших письменности, подобной ясности нет. Мы понятия не имеем, в какой день года эти древние народы предпочитали поминать своих мертвецов, и вынуждены ограничиться предположениями. Это не касается мегалитической культуры (в Западной Европе охватывающей период с 5000 по 2000 годы до н. э.): благодаря находкам археологов мы можем с точностью определить датировку ежегодных погребальных ритуалов.

Известно, что дольмены (от бретонского «каменный стол»), или, как их еще называли, «крытые ходы», то есть внутренняя часть пирамиды — кургана, сооруженного из камней и земли, — служили прежде всего могилами, индивидуальными или общими. Но, как и в случае с церковью, возведенной на месте захоронения святого или мученика, эти курганы одновременно играли роль святилищ. Известно также, что правом проникать внутрь дольмена обладали только жрецы, но некоторые из этих памятников, находящихся в Ирландии, располагались на просторной круглой площади, похожей на паперть, где могли собираться целые толпы поклонников. Остается выяснить, ради каких ритуалов они там собирались