Чем заняться в Петербурге с 31 августа по 3 сентября

Спектакль «Непокой», Новая сцена Александринского театра (12+)

20:00

В четверг на Новой сцене Александринского театра хореограф и лауреатка «Золотая маска» Ксения Михеева покажет свою работу «Непокой». Он посвящена сосуществованию человека и искусственного интеллекта и их уязвимости по отношению друг к другу. Исполнители — Станислав Пономарев, Никита Маркелов, Ярослав Дидин, Лиза Шульгина, Сергей Липовский и сама Ксения Михеева. Спектакль создан при поддержке пространства OMYT.

Концерт Алены Швец (12+)

20:00

Последний вечер лета встречаем в компании Алены Швец. Певица и автор песен собрала более миллиона подписчиков на YouTube, исполняя свои песни про мемы, скейтеров и первую любовь под гитару. Слушаем «Машину для убийств», «Молоко» и «Молодую красивую дрянь» вживую — на опенэйре в «Саду Меншикова».

Фильм «Звонок» / Ringu (1998) (18+)

Культовый японский хоррор о мистической видеокассете когда-то сделал азиатские фильмы ужасов по-настоящему популярными во всем мире. Впрочем, в кинопрокате в России он так и не побывал, в отличие от своего американского ремейка. В конце августа компания «Иноекино» исправит эту историческую несправедливость и выпустит оригинальный «Звонок» на большом экране.

С 31 августа

Фильм «Мой Хатико» / Zhong quan ba gong (6+)

Новая версия истории о верном псе Хатико, снятая к его столетию. Профессора, подобравшего бездомного щенка, здесь играет актер и режиссер Фэн Сяоган («Молодость», «Я не мадам Бовари»), его жену — Джоан Чэнь из «Твин Пикса» Дэвида Линча и фильма Бернардо Бертолуччи «Последний император».

С 31 августа

Фильм «Чижик-Пыжик возвращается» (6+)

Снятая на киностудии им. Горького, исторически занимавшейся кино для детей и юношества, приключенческая картина об одном из символов Петербурга. Как известно, скульптуру Чижика-Пыжика (придуманную Резо Габриадзе!) часто похищают. Свидетелем этого по сюжету фильма и становятся одноклассники Дана и Лева. У детей свои планы на Чижика — он должен был исполнить их желания. Дана мечтает стать популярным блогером, а Лева — чтобы его родители не развелись. Тогда они решают самостоятельно вернуть фигурку. Чтобы наверняка завоевать детскую аудиторию, создатели фильма также используют в фильме песню «Домовой» в версии Хабиба.

С 31 августа

Фильм «Охота на короля» / King of Killers (18+)

Боевик автора саги «Другой мир» Кевина Гревье. Группа киллеров устраивает охоту на сильного конкурента — Дракоса по прозвищу «Король» (Фрэнк Грилло). Но ему удается избежать смерти и самому превратить преследователей в жертв. В касте картины также Стивен Дорфф («Преступник»), Ален Мусси («Американские боги») и Мари Авгеропулос («Жизнь прекрасна»).

С 31 августа

Фильм «Джулс» / Jules (18+)

Фантастическая драмеди Марка Тертлтауба (продюсер «Громче, чем бомбы» и «Маленькой мисс Счастье») с Беном Кингсли, Харриет Сэнсом Харрис и Джейн Кертин. Милтон Робинсон живет тихой жизнью в небольшом городе в Пенсильвании. Но однажды на его заднем дворе приземляется НЛО с пришельцем.

С 31 августа