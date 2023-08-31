Чем заняться в Петербурге с 31 августа по 3 сентября

Фестиваль в честь Довлатова «День Д», 13 симфония Шостаковича в исполнении оркестра и хора musicAeterna Теодора Курентзиса, выставка фотохудожника Сергея Свешникова, старт сезона в Мариинском театре, а также концерт Алены Швец и день рождения «Подписных изданий» — рассказываем, как весело провести первые выходные осени.
Алена Швец
Четверг, 31 августа
Спектакль «Непокой», Новая сцена Александринского театра (12+)
20:00
В четверг на Новой сцене Александринского театра хореограф и лауреатка «Золотая маска» Ксения Михеева покажет свою работу «Непокой». Он посвящена сосуществованию человека и искусственного интеллекта и их уязвимости по отношению друг к другу. Исполнители — Станислав Пономарев, Никита Маркелов, Ярослав Дидин, Лиза Шульгина, Сергей Липовский и сама Ксения Михеева. Спектакль создан при поддержке пространства OMYT.
Концерт Алены Швец (12+)
20:00
Последний вечер лета встречаем в компании Алены Швец. Певица и автор песен собрала более миллиона подписчиков на YouTube, исполняя свои песни про мемы, скейтеров и первую любовь под гитару. Слушаем «Машину для убийств», «Молоко» и «Молодую красивую дрянь» вживую — на опенэйре в «Саду Меншикова».
Фильм «Звонок» / Ringu (1998) (18+)
Культовый японский хоррор о мистической видеокассете когда-то сделал азиатские фильмы ужасов по-настоящему популярными во всем мире. Впрочем, в кинопрокате в России он так и не побывал, в отличие от своего американского ремейка. В конце августа компания «Иноекино» исправит эту историческую несправедливость и выпустит оригинальный «Звонок» на большом экране.
С 31 августа
Фильм «Мой Хатико» / Zhong quan ba gong (6+)
Новая версия истории о верном псе Хатико, снятая к его столетию. Профессора, подобравшего бездомного щенка, здесь играет актер и режиссер Фэн Сяоган («Молодость», «Я не мадам Бовари»), его жену — Джоан Чэнь из «Твин Пикса» Дэвида Линча и фильма Бернардо Бертолуччи «Последний император».
С 31 августа
Фильм «Чижик-Пыжик возвращается» (6+)
Снятая на киностудии им. Горького, исторически занимавшейся кино для детей и юношества, приключенческая картина об одном из символов Петербурга. Как известно, скульптуру Чижика-Пыжика (придуманную Резо Габриадзе!) часто похищают. Свидетелем этого по сюжету фильма и становятся одноклассники Дана и Лева. У детей свои планы на Чижика — он должен был исполнить их желания. Дана мечтает стать популярным блогером, а Лева — чтобы его родители не развелись. Тогда они решают самостоятельно вернуть фигурку. Чтобы наверняка завоевать детскую аудиторию, создатели фильма также используют в фильме песню «Домовой» в версии Хабиба.
С 31 августа
Фильм «Охота на короля» / King of Killers (18+)
Боевик автора саги «Другой мир» Кевина Гревье. Группа киллеров устраивает охоту на сильного конкурента — Дракоса по прозвищу «Король» (Фрэнк Грилло). Но ему удается избежать смерти и самому превратить преследователей в жертв. В касте картины также Стивен Дорфф («Преступник»), Ален Мусси («Американские боги») и Мари Авгеропулос («Жизнь прекрасна»).
С 31 августа
Фильм «Джулс» / Jules (18+)
Фантастическая драмеди Марка Тертлтауба (продюсер «Громче, чем бомбы» и «Маленькой мисс Счастье») с Беном Кингсли, Харриет Сэнсом Харрис и Джейн Кертин. Милтон Робинсон живет тихой жизнью в небольшом городе в Пенсильвании. Но однажды на его заднем дворе приземляется НЛО с пришельцем.
С 31 августа
Сергей Свешников. Тимур Новиков в мастерской на ул. Войнова. Ленинград, 1984
Пятница, 1 сентября
Выставка «Свешников», «Росфото» (16+)
Художник Сергей Свешников, как и его близкий друг и соратник Борис Смелов, был одним из важных акторов ленинградского андеграунда 1980-х и начала 1990-х. Он начинал как звукотехник в студии ЛГИТМиК, участвовал в записи виниловых пластинок Сергея Курехина и Олега Бутмана и занимался живописью. А увидев фотоработы Энди Уорхола, решил начать снимать и сам. В большом проекте «Росфото» представлены снятые Свешниковым портреты Тимура Новикова и Сергея Курехина, групп «Телевизор» и «Ноль», в том числе созданные в старинной технике «бромойль», монохромные фотографии, раскрашенные вручную; а также серия на инфракрасной пленке «Монрепо». Подробнее здесь.
С 1 сентября по 29 октября
День рождения «Подписных изданий» (от 0+ до 18+)
В честь дня своего дня рождения команда книжного магазина проведет целый фестиваль. Так, здесь выступят с лекциями культуролог Лев Лурье, писательница Вера Богданова и режиссер Олег Дорман. Лайвы и сеты отыграют Saya Siiang с Lovvlovver (Kito Jempere Family), Juravlove и Саша Жаркова. Также предусмотрена и детская программа от ОПГ «Ясельки». Вход на часть мероприятий по регистрации. Подробнее здесь.
С 1 по 3 сентября
Спектакль «Сон в летнюю ночь», ТЮЗ им Брянцева (16+)
На малой сцене ТЮЗа в пятницу и субботу покажут премьеру спектакля «Сон в летнюю ночь» в постановке Каро Баляна, директора директором Ереванского международного шекспировского театрального фестиваля. В комедии Шекспира для режиссера главное — волшебные превращения, на которые и будет сделана ставка. В постановке использована музыка Анаит Мнацаканян и хореография Искандера Фахрутдинова. Сценография — Лина Диковой.
1, 2 сентября
«Саммер мьюзик викенд» (18+)
В этом году фестиваль независимой музыки «Саммер мьюзик викенд» — это три дня, три площадки и музыка самых разных жанров: от электроники и шугейза до эмо, инди и дрим-попа. В «Дюнах», «Усах на пене» и клубе «Ласточка» выступят «Автоспорт», «Деревянные киты», Cruel Tie, «Конъюнктура», Юра Аристов, «Кауч серфинг», «Архитектурный оркестр благодетели» и многие другие. Нескольких хедлайнеров привозят совсем издалека — это будут их первые лайвы в этом году. Подробнее здесь.
С 1 по 3 сентября
Выставка «Художники круга Довлатова»
Суббота, 2 сентября
«День Д» (12+)
В эти выходные со 2 по 3 сентября уже в седьмой раз в Петербурге пройдет фестиваль, посвященный Сергею Довлатову. Программа придуманного Львом Лурье «Дня Д», как и всегда, максимально насыщенная (более 70 мероприятий!). Это лекции, выставка в KGallery, спектакли, квесты, квизы, парад фокстерьеров, диктанты и сочинения. Подробнее о них мы рассказывали здесь.
Рынок выходного дня (0+)
11:00
Рынок выходного дня от проекта «#они пожрать любят» празднует пятилетие. В программе празднования в «Севкабель Порту» нон-стоп — праздничный торт, пиньята, корнер с игристым и танцы. Вход свободный.
Со 2 по 3 сентября
«Рокштадт» (12+)
В субботу в Кронштадте в парке «Остров фортов» пройдет ежегодный масштабный праздник с лайвами рок-музыкантов и маркетом. В лайн-апе — Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», «Маша и Медведи», «Мураками», «МультFильмы», Wildways, The Legendary Flower Punk, TAPENIGHT. Ведущий — Олег Гаркуша. Подробнее здесь.
«День крепости Орешек» (0+)
Крепость Орешек в Шлиссельбурге отметит день рождения (700 лет со дня основания форпоста!) большим шоу реконструкторов. Они покажут в театрализованной форме, как Орешек штурмовали в XVI, XVII века и XVIII веках. Поучаствовать в реконструкции смогут и сами зрители — желающим выдадут обмундирование. Подробнее здесь.
Со 2 по 3 сентября
«Старкон» (0+)
В субботу и воскресенье «Севкабель Порт» станет местом действия фестиваля косплея, игр, комиксов и сайнс-фикшн. Среди активностей — например, автограф-сессия с актером Сергеем Горошко, сыгравшим Сергея Разумовского, главного злодея кинофраншизы о Майоре Громе. Подробная программа здесь.
Со 2 по 3 сентября
Опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», Мариинский-2 (12+)
18:00
Мариинский театр открывает сезон «Сказанием о невидимом граде Китеже и деве Февронии» — последней большой эпической оперой Римского-Корсакова. Новую редакции собственной постановки 1994 года подготовил режиссер Алексей Степанюк. В главных партиях — Ирина Чурилова, Николай Гассиев, Юрий Воробьев, Александр Трофимов, Ярослав Петряник и Светлана Карпова. Музыкальный руководитель — Валерий Гергиев.
Спектакль «Время и семья Конвей», «Приют комедианта» (16+)
Театр «Приют комедианта» открывает сезон на этих выходных. Здесь покажут новую версию спектакля Александра Баргмана о семье Конвей. К пьесе Джона Пристли он уже обращался 10 лет назад — выпускал одноименный спектакль в Музее Достоевского. В переосмысленном варианте главной темой для режиссер становится, как сохранить себя в самых сложных исторических обстоятельствах — действие начинается после Первой мировой войны.
2, 3 сентября
Спектакль «Пиковая дама», «Балтийский дом» (16+)
Театр-фестиваль «Балтийский дом» открыл сезон еще в августе, а на этих выходных покажет одну из премьер — «Пиковую даму» в постановке Натальи Индейкиной. Жанр спектакля определен как «тройка, семерка, туз в одном действии». Помимо графини, Германна и Лизы в нем появляется и сам автор текст — Пушкин.
2, 3 сентября
Выставка «Художники круга Довлатова», KGallery (12+)
19:00
Кратковременная выставка о Довлатове приурочена к фестивалю «День Д», но будет идти еще неделю после его окончания. Это работы ленинградских художников, с которыми литератор был знаком. Например, Евгения Михнова-Войтенко. Именно его мастерская на улице Рубинштейна была описана в «Заповеднике» — там на «именинах хомяка живописца Лобанова» главный герой знакомится с будущей женой Таней. Также в кругу Довлатова были Михаил Беломлинский, Светозар Остров, Георгий Ковенчук, Михаил Кулаков и другие ленинградские нонконформисты. Подробнее здесь.
Со 2 по 10 сентября
musicAeterna и Теодор Курентзис
Воскресенье, 3 сентября
Концерты медалистов конкурса имени Чайковского (6+)
11:00, 19:00
В новом сезоне Мариинского театра Валерий Гергиев продолжит знакомить с лауреатами XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского. С 3 по 13 сентября на его сценах выступят самые яркие участники. В воскресенье это Сергей Давыдченко (фортепиано, I премия), Зинаида Царенко (меццо-сопрано, Гран-при), Семен Саломатников (труба, I премия) и София Виланд (флейта, I премия), Энджел Станислав Вонг (фортепиано, II премия), Даниил Коган (скрипка, III премия), Елена Таросян (скрипка, III премия), Иин Цзян (скрипка, IV премия), Валентин Малинин (фортепиано, II премия) и Игорь Морозов (тенор, IV премия).
Концерт оркестра и хора musicAeterna Теодора Курентзиса (12+)
19:00
musicAeterna открывает новый сезон 13 симфонией Шостаковича на стихи Евтушенко. Первая, самая драматичная ее часть, «Бабий яр» состоит из ярких разнохарактерных картин, объединенных рефреном-реквиемом по жертвам Второй мировой войны. Следующая часть — «Юмор» — мозаика из саркастических мотивов в гротескной оркестровке, характерная для раннего Шостаковича. В третьей части «В магазине» соединяются шутливые стихи с нарочито серьезной музыкой. Четвертая посвящена страхам, пятая и заключительная «Карьера» собирает все темы симфонии воедино. Выступление пройдет в МТС Live Холл на Приморском проспекте, 80.
«Будь с городом!» (0+)
В воскресенье в Петербурге в восьмой раз пройдет социально-благотворительный проект «Будь с городом!». Помимо деловой программы, его ежегодная часть — концерт со свободным входом. На этот раз он будет в ЦПКиО им. Кирова, а среди его хедлайнеров — Юлиана Караулова, Тося Чайкина, Ева Власова, Антоха МС, SETTLERS, «Неет, ты что», Парнишка, Lyriq, YOUART и Леша Покровский.
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