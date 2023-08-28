Чем заняться на фестивале в честь Довлатова «День Д»? Вот 10 главных событий

Музыка

«На теневой стороне улицы» (12+)

20:00

В дуэте композитор и один из самых известных новоджазовых трубачей Вячеслав Гайворонский и контрабасист-импровизатор Владимир Волков выступают с начала 1980-х. Что именно они исполнят на совместном концерте — пока интрига, но скучно точно не будет. Подробнее здесь.

2 сентября, кабаре «Шум»

​«Плейлист Довлатов/Бродский»

18:00

​На концерте-лекции музыкант Алексей Чижик (вибрафон и фортепиано) исполнит любимую музыку Довлатова и Бродского, а Ирина Чижик расскажет, почему именно эти произведения в диапазоне от барокко до джаза так много значили для литераторов. Подробнее здесь.

3 сентября, кабаре «Шум»

Также в программе — парад фокстерьеров, дворовые игры из детства, похмельное сочинение с писателем Кириллом Рябовым и пьяный диктант по произведениям Сергея Довлатова, экскурсии, квизы и квесты. Все события здесь.