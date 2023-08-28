Чем заняться на фестивале в честь Довлатова «День Д»? Вот 10 главных событий

В эти выходные со 2 по 3 сентября уже в седьмой раз в Петербурге пройдет фестиваль, посвященный Сергею Довлатову. Программа придуманного Львом Лурье «Дня Д», как и всегда, максимально насыщенная (более 70 мероприятий!). Выбрали 10 главных событий, которые точно нужно посетить. Хотя (спойлер!) увидеть лучше вообще все.
Выставки
«Художники круга Довлатова» (12+)
Хотя официально фестиваль ограничен всего двумя сентябрьскими днями, часть его событий продлится чуть дольше. Например, в KGallery еще неделю после окончания «Дня Д» будет идти выставка о Довлатове с работами ленинградских художников, с которыми тот был знаком. Это, в частности, Евгений Михнов-Войтенко. Именно его мастерская на улице Рубинштейна была описана в «Заповеднике» — там на «именинах хомяка живописца Лобанова» главный герой знакомится с будущей женой Таней. Также в кругу Довлатова были Михаил Беломлинский, Светозар Остров, Георгий Ковенчук, Михаил Кулаков и другие нонконформисты. Подробнее здесь.
Со 2 по 10 сентября, KGallery
Лев Лурье
Лекции
«Довлатов. Великий перелом» (12+)
12:00
Идеолог фестиваля Лев Лурье на этот раз посвятит свой рассказ драматическому и переломному моменту в биографии Сергея Довлатов — началу 1970-х. Тогда для писателя стало окончательно невозможным встроиться в контекст советской литературы, хотя до этого он и предпринимал попытки, идя на компромиссы с собой. Подробнее здесь.
2 сентября, Новая Голландия («Сообщество»)
«Поздний Ленинград как бытовая утопия: универсамы, кинотеатры, остановки» (12+)
16:00
Архитектурный критик Мария Элькина расскажет о ленинградских спальных районах как о прекрасной утопии — кто и как делал типовые проекты универсамов и кинотеатров и почему им не удалось воплотить задуманное должным образом. Подробнее здесь.
2 сентября, Новая Голландия («Сообщество»)
Кадр из фильма «Два билета на дневной сеанс»
Кино
«Два билета на дневной сеанс» (12+)
17:00
Кинопрограмму в этому году составили из фильмов, которые условно можно назвать «советским нуаром». Среди них — детектив Герберт Раппапорта 1966 года. Это история о том, как помогающий милиции комсомолец Алешин (Александр Збруев) внедряется в преступную банду. Картину представит идеолог фестиваля Лев Лурье.
3 сентября, «Ленфильм»
«Круг» (12+)
19:30
Следом за «Двумя билетами на один сеанс» покажут его сиквел 1972 года. Все тот же Алешин, ставший теперь капитаном милиции, будет расследовать запутанное дело о похищении опиума со склада химзавода. Этот фильм Герберта Раппапорта представит шеф-редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов.
3 сентября, «Ленфильм»
Памятная доска на улице Рубинштейна в Петербурге.
Спектакли
«Взгляните на меня с любовью» (12+)
Сайт-специфичный спектакль-перфоманс от объединения «Гостиная Хамс» пройдет в ретроавтобусе. Там и разыгрывается фантасмагория, как Человек заснул в своей квартире на Рубинштейна и увидел в забытьи героев «Заповедника». А, может, все было совсем иначе: и проспал он свою остановку в трамвае — рассудят все зрители, которые и станут медиаторами в постановке. Подробнее здесь.
2, 3 сентября
«Довлатов. Запеченный в глине» (12+)
20:00
Литературный спектакль театра «Бригада Маяковского» — вольное прочтение рассказа Довлатова «Старый петух, запеченный в глине». В постановке задействованы актеры Алексей Сусов и Павел Миленькин, режиссер — Екатерина Мартон. Подробнее здесь.
2 сентября, «Вавилов лофт» (пространство «Линза»)
«Иностранка» (12+)
Студенты режиссерского курса Геннадия Тростянецкого поставили свою версию повести Довлатова «Иностранка». Главную роль Маруси Татарович играет Ксения Шапошникова, сотрудников посольства Балиева и Жору — Игорь Шумаев и Даниил Каширин соответственно. Режиссер — Владимир Чухланцев. Подробнее здесь.
3 сентября, «Вавилов лофт» (пространство «Линза»)
Вячеслав Гайворонский и Владимир Волков
Музыка
«На теневой стороне улицы» (12+)
20:00
В дуэте композитор и один из самых известных новоджазовых трубачей Вячеслав Гайворонский и контрабасист-импровизатор Владимир Волков выступают с начала 1980-х. Что именно они исполнят на совместном концерте — пока интрига, но скучно точно не будет. Подробнее здесь.
2 сентября, кабаре «Шум»
«Плейлист Довлатов/Бродский»
18:00
На концерте-лекции музыкант Алексей Чижик (вибрафон и фортепиано) исполнит любимую музыку Довлатова и Бродского, а Ирина Чижик расскажет, почему именно эти произведения в диапазоне от барокко до джаза так много значили для литераторов. Подробнее здесь.
3 сентября, кабаре «Шум»
Также в программе — парад фокстерьеров, дворовые игры из детства, похмельное сочинение с писателем Кириллом Рябовым и пьяный диктант по произведениям Сергея Довлатова, экскурсии, квизы и квесты. Все события здесь.
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