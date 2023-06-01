Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 июня

Фестиваль «Пример интонации» (18+)

Лето в Петербурге начинается с кинофестиваля «Пример интонации». В «Севкабель Порту» стартует смотр авторского кино, программу которого собрал главред журнала «Сеанс» Василий Степанов. В ней — последний фильм «Сказка» Александра Сокурова и работы его учеников, зрительская премьера драмы Бориса Хлебникова «Снегирь» и сатирическая комедия Франсуа Озона «Мое преступление». Подробнее о фестивале здесь.

С 1 по 4 июня

Гастроли Пермского театра оперы и балета (6+)

В Мариинском театре стартовали гастроли, приуроченные к 300-летию Перми. В четверг тут покажут «Норму» Беллини в режиссуре Максима Петрова, в пятницу — «Травиату» в концертном исполнении, а в субботу — балет «Ромео и Джульетта» в хореографии британского классика Кеннета Макмиллана. Это возобновленная в 2018 году версия спектакля, музыкальный руководитель постановки — Теодор Курентзис, художественный — Алексей Мирошниченко.

С 30 мая по 3 июня

Концерт «Смешарики. 20 лет вместе» (6+)

19:00

На Новой сцене Александринского театра с размахом празднуют 20-летию «Смешариков». В концерте участвуют бессменные композиторы анимационного сериала Марина Ланда и Сергей Васильев, джаз-рок коллектив «СмешBand», а также артисты, озвучивающие персонажей —Сергей Мардарь и Михаил Черняк. Специальные гости — музыканты Светлана Сурганова и Билли Новик.

Открытие летнего сезона в «Саду Меньшикова» (0+)

19:00

Проект «Сад Меньшикова» на Биржевой линии открывает летний сезон живых концертов. В четверг здесь выступит группа Juniper, смешивающая ню-джаз и даунтемпо, и сольная исполнительница Белка, поющая о простых и близких всем вещах. Вход свободный.

Спектакль «Преступление и наказание», БДТ им. Г. А. Товстоногова (16+)

Достоевский для японской культуры, можно сказать, роднее родных. Достаточно вспомнить экранизацию романа «Идиот», сделанную в 1951 году тогда еще мало кому известным Акирой Куросавой. Так что режиссер Мотои Миура — «наследник» большой и серьезной традиции. Что означает — сильных эмоций и привычной экспрессии ждать не стоит, рисунки ролей прописаны каллиграфически тонко, а западный психологизм здесь ожидаемо столкивается с символизмом Востока. В постановке занято несколько поколений артистов: от Татьяны Бедовой, сыгравшей Сонечку Мармеладову в 1969-м в экранизации Льва Кулиджанова, до дебютантки из стажерской группы Александры Соловьевой в этой же роли. Родионом Раскольниковым стал Геннадий Блинов, следователем Порфирием Петровичем — Руслан Барабанов.

Выставка «Итальянское путешествие», Музей-квартира Куинджи (0+)

В музее-квартире Архипа Куинджи показывают красивое: как художники от Павла Чистякова до Александра Бенуа изображали итальянские пейзажи на своих рисунках (да, речь только о графике). Работы охватывают период с 1860-х по 1920-е. Их также дополняют фото той же эпохи. Подробнее здесь.

С 1 июня по 23 июля

Фильм «Таинственный поезд» / Mystery Train (1989) (16+)

В прокат выходит фильм Джима Джармуша конца 1980-х, у которого не было до этого полноценного кинотеатрального релиза в России (его показывали разве что на ретроспективах). Это три новеллы с местом действия в Мемфисе — на родине Элвиса Пресли. Его одноэтажная Америка показывается глазами трех туристов-чужестранцев: японцев, итальянки и англичанина. Все они останавливаются в затрапезном отеле, где работают ночной портье (блюзмен Скримин Джей Хокинс, написавший культовую I Put A Spell On You) и коридорный (брат режиссера Спайка Ли Синке).

С 1 июня, кинотеатры города

Фильм «Переводчик» / The Covenant (18+)

Военный боевик Гая Ричи, в котором он не шутит, а на голубом глазу снимает, как суровый старший сержант Армии США Джон Кинли (Джейк Джилленхол) героически пытается вывезти из Афганистана переводчика Ахмеда и его семью. Тот спас ему жизнь — год назад вытащил раненого Джона на себе после взрыва. Тестостероновый сценарий Ричи писал со своими обычными соавторами маскулинных текстов: Айваном Эткинсоном и Марном Дэвисом. Вместе они делали «Джентльменов» и «Гнев человеческий».

С 1 июня, кинотеатры города

Фильм «Уикенд с батей» / About My Father (12+)

В основе комедии Лауры Террусо — воспоминания о жизни с отцом американского комика Себастьяна Манискалко: он же стал сопродюсером проекта. Это история о том, как Себастьян (да, имя героя не менялось) хочет провести выходные с невестой и ее родителями. Но она настаивает, чтобы тот позвал и своего отца. Роль папы исполнил Роберт Де Ниро, разговаривающий в фильме на английском с нарочитым итальянским акцентом.

С 1 июня, кинотеатры города

Фильм «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!»» (6+)

Ко Дню защиты детей в прокат выходит полный метр из вселенной хитового мультсериала. В фильме Медведь покидает берлогу и устраивается свадебным фотографом. Бизнес шел бы успешно, но его ассистенткой становится Маша, способная превратить что угодно в хаос. Снял проект режиссер Артем Наумов, работавший и над основной историей.

С 1 июня, кинотеатры города