Чем заняться в Петербурге с 1 по 4 июня

Киносмотр с фильмами Сокурова, Хлебникова и Озона «Пример интонации», бас Ильдар Абдразаков на фестивале «Звезды белых ночей», гастроли Пермского театра оперы и балета, а также показ записи спектакля «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» памяти Сергея Дрейдена, вечеринка «Морская» и концерт Алены Швец — рассказываем о главных событиях первого уикенда лета.
Александр Сокуров
Четверг, 1 июня
Фестиваль «Пример интонации» (18+)
Лето в Петербурге начинается с кинофестиваля «Пример интонации». В «Севкабель Порту» стартует смотр авторского кино, программу которого собрал главред журнала «Сеанс» Василий Степанов. В ней — последний фильм «Сказка» Александра Сокурова и работы его учеников, зрительская премьера драмы Бориса Хлебникова «Снегирь» и сатирическая комедия Франсуа Озона «Мое преступление». Подробнее о фестивале здесь.
С 1 по 4 июня
Гастроли Пермского театра оперы и балета (6+)
В Мариинском театре стартовали гастроли, приуроченные к 300-летию Перми. В четверг тут покажут «Норму» Беллини в режиссуре Максима Петрова, в пятницу — «Травиату» в концертном исполнении, а в субботу — балет «Ромео и Джульетта» в хореографии британского классика Кеннета Макмиллана. Это возобновленная в 2018 году версия спектакля, музыкальный руководитель постановки — Теодор Курентзис, художественный — Алексей Мирошниченко.
С 30 мая по 3 июня
Концерт «Смешарики. 20 лет вместе» (6+)
19:00
На Новой сцене Александринского театра с размахом празднуют 20-летию «Смешариков». В концерте участвуют бессменные композиторы анимационного сериала Марина Ланда и Сергей Васильев, джаз-рок коллектив «СмешBand», а также артисты, озвучивающие персонажей —Сергей Мардарь и Михаил Черняк. Специальные гости — музыканты Светлана Сурганова и Билли Новик.
Открытие летнего сезона в «Саду Меньшикова» (0+)
19:00
Проект «Сад Меньшикова» на Биржевой линии открывает летний сезон живых концертов. В четверг здесь выступит группа Juniper, смешивающая ню-джаз и даунтемпо, и сольная исполнительница Белка, поющая о простых и близких всем вещах. Вход свободный.
Спектакль «Преступление и наказание», БДТ им. Г. А. Товстоногова (16+)
Достоевский для японской культуры, можно сказать, роднее родных. Достаточно вспомнить экранизацию романа «Идиот», сделанную в 1951 году тогда еще мало кому известным Акирой Куросавой. Так что режиссер Мотои Миура — «наследник» большой и серьезной традиции. Что означает — сильных эмоций и привычной экспрессии ждать не стоит, рисунки ролей прописаны каллиграфически тонко, а западный психологизм здесь ожидаемо столкивается с символизмом Востока. В постановке занято несколько поколений артистов: от Татьяны Бедовой, сыгравшей Сонечку Мармеладову в 1969-м в экранизации Льва Кулиджанова, до дебютантки из стажерской группы Александры Соловьевой в этой же роли. Родионом Раскольниковым стал Геннадий Блинов, следователем Порфирием Петровичем — Руслан Барабанов.
Выставка «Итальянское путешествие», Музей-квартира Куинджи (0+)
В музее-квартире Архипа Куинджи показывают красивое: как художники от Павла Чистякова до Александра Бенуа изображали итальянские пейзажи на своих рисунках (да, речь только о графике). Работы охватывают период с 1860-х по 1920-е. Их также дополняют фото той же эпохи. Подробнее здесь.
С 1 июня по 23 июля
Фильм «Таинственный поезд» / Mystery Train (1989) (16+)
В прокат выходит фильм Джима Джармуша конца 1980-х, у которого не было до этого полноценного кинотеатрального релиза в России (его показывали разве что на ретроспективах). Это три новеллы с местом действия в Мемфисе — на родине Элвиса Пресли. Его одноэтажная Америка показывается глазами трех туристов-чужестранцев: японцев, итальянки и англичанина. Все они останавливаются в затрапезном отеле, где работают ночной портье (блюзмен Скримин Джей Хокинс, написавший культовую I Put A Spell On You) и коридорный (брат режиссера Спайка Ли Синке).
С 1 июня, кинотеатры города
Фильм «Переводчик» / The Covenant (18+)
Военный боевик Гая Ричи, в котором он не шутит, а на голубом глазу снимает, как суровый старший сержант Армии США Джон Кинли (Джейк Джилленхол) героически пытается вывезти из Афганистана переводчика Ахмеда и его семью. Тот спас ему жизнь — год назад вытащил раненого Джона на себе после взрыва. Тестостероновый сценарий Ричи писал со своими обычными соавторами маскулинных текстов: Айваном Эткинсоном и Марном Дэвисом. Вместе они делали «Джентльменов» и «Гнев человеческий».
С 1 июня, кинотеатры города
Фильм «Уикенд с батей» / About My Father (12+)
В основе комедии Лауры Террусо — воспоминания о жизни с отцом американского комика Себастьяна Манискалко: он же стал сопродюсером проекта. Это история о том, как Себастьян (да, имя героя не менялось) хочет провести выходные с невестой и ее родителями. Но она настаивает, чтобы тот позвал и своего отца. Роль папы исполнил Роберт Де Ниро, разговаривающий в фильме на английском с нарочитым итальянским акцентом.
С 1 июня, кинотеатры города
Фильм «Маша и Медведь в кино: Скажите «Ой!»» (6+)
Ко Дню защиты детей в прокат выходит полный метр из вселенной хитового мультсериала. В фильме Медведь покидает берлогу и устраивается свадебным фотографом. Бизнес шел бы успешно, но его ассистенткой становится Маша, способная превратить что угодно в хаос. Снял проект режиссер Артем Наумов, работавший и над основной историей.
С 1 июня, кинотеатры города
Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель»
Пятница, 2 июня
Кинопоказ спектакля «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» (16+)
19:00
В память о петербургском и ленинградском актере Сергее Дрейдене, которого не стало 8 мая, в БДТ покажут запись спектакля «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» Андрея Могучего, где он играл одну из главных ролей. Без Сергея Симоновиса постановка больше не будет идти в театре.
Спектакль «Покровские ворота», Балтийский дом» (большая сцена) (16+)
На постсовестком пространстве, пожалуй, будет трудно найти человека старшего и среднего поколения, не видевшего или хотя бы не слышавшего про культовую экранизацию пьесы Леонида Зорина, сделанную Михаилом Козаковым. Режиссер Александр Кладько уже «разминался» на схожем материале, когда ставил «Девчат» по одноименной повести Бориса Бедного, положенной в основу комедии Юрия Чулюкина. Его новая постановка в первую очередь потрафит носителям романтических представлений о советском прошлом. По сцене БалтДома разливается светлая и трепетная ностальгия по той общности, что существовала между людьми (все больше в воображении авторов), по любви, дружбе и теплоте соучастия.
Концерт Zero People (16+)
20:00
В пятницу сайд-проект музыкантов «Animal ДжаZ» Александра Красовицкого и Александра Заранкина сыграет трогательный концерт в «Космонавте». Выступление Zero People на этот раз должно было пройти в «Саду Меньшикова», но его перенесли (наверняка из-за большого количества желающих!).
Концерт ATL (16+)
20:00
Хип-хопер ATL (он же Сергей Круппов) — уже давно не фрешмен. Уроженец Чувашии два дня подряд будет собирать «А2» (уверены — успешно!). А значит его фанаты вживую услышат, как ловко он миксует эзотерику, мифы и трэп.
2, 3 июня
Концерт «Мачете» (16+)
Сезон опен-эйров открывается и в пространстве «Флагшток» у станции метро «Зенит». В пятницу тут выступит группа «Мачете» Ярослава Малого, авторы хита про «Нежность» (клип на эту песню сделал в свое время настоящей звездой актрису Ровшану Куркову!). Впрочем, в их новую программу Ambassador также войдут и свежие треки.
Выставка Бориса Чайки «Формула тишины» (16+)
В «Павильоне» в Новой Голландии в пятницу стартует совместный проект с галереей White Lines. Тут покажут работы художника Бориса Чайки, использующего вместо холста необработанные доски. Визуальную часть инсталляции дополняет звук: эмбиент-музыка, имитирующая «естественную тишину, которая никогда не бывает абсолютной». Вход свободный.
Со 2 по 25 июня
Выставка «Просим снять», Дом Строгановых (0+)
В окнах дома Строгановых на Невском, 19, покажут реконструкцию утраченных памятников Петрограда 1918-го — 1920-х. Это гипсовые модели бюстов Николая Добролюбова, Софьи Перовской, Николая Чернышевского, Александра Герцена. Студенты реставрационной мастерской Академии художеств под руководством скульптора Павла Игнатьева восстановили их по сохранившимся фото. Увидеть работы можно бесплатно — с улицы.
С 1 июня по 30 сентября
Фильм «Дом удовольствий» / La maison (18+)
Эротическая мелодрама по-своему интерпретирует уже не первый раз встречающий во французском кино сюжет: писательница (или журналистка, как в «Откровениях») тщательно изучает предмет будущей книги о секс-работе. Впрочем, в «Доме удовольствий» писательница Эмма Беккер (Ана Жирардо) не интервьюирует других, а сама устраивается в бордель. В основу сценария лег документальный роман, вышедший в 2019 году.
Со 2 июня, кинотеатры города
Ильдар Абдразаков
Суббота, 3 июня
Выставка STAGE, галерея Air (16+)
Центр Art&Science ИТМО показывает в пространстве Air на Биржевой, 16, работы выпускников своей магистратуры. В этом году студенты рассуждали про возможность человека общаться с другими существами. В итоге у них получились, например, проект о коре дерева, которая реагирует на поведение человека, ольфакторная инсталляция и перформанс людей и роботов по мотивам «Каштанки». Вход свободный. Подробнее здесь.
С 30 мая по 2 июня
Опера «Итальянка в Алжире», Мариинский театр (6+)
19:00
Знаменитый бас Ильдар Абдразаков в рамках фестиваля «Звезды белых ночей» в субботу выйдет на историческую сцену Мариинского театра. В опере Джоаккино Россини «Итальянка в Алжире» он исполнит партию харизматичного бея Мустафы. В следующий раз услышать Абдразакова на фестиваля можно будет лишь 8 июня. Он выступит на сольном концерте с симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева.
Спецпоказ фильма «Снегирь» (16+)
19:00
В субботу на «Ленфильме» (для всех, кто не успел на открытие фестиваля «Пример интонации») режиссер Борис Хлебников представит свой новый фильм «Снегирь». Штормовую драму о том, куда «плывет корабль» и выживет ли кто-то на этом «маленьком плоту».
Концерт «Солисты оркестра и хора musicAeterna. Гендель, Телеман, Бах. Concerti» (12+)
19:00
Два вечера подряд солисты оркестра и хора musicAeterna будут исполнять в Доме Радио программу из сочинений Генделя, Тельмана и Баха. Она посвящена «высшим достижениям эпохи барокко». Подробнее здесь.
3, 4 июня
Вечеринка «Морская» (18+)
23:00
В первые выходные лета (в ночь с субботу на воскресенье) в «Севкабель Порту» встречаем сезон тепла и радости на вечеринке «Морская». Здесь обещают шесть сцен для адептов самой разной музыки. Так, Roots United будет качать лучшей электроникой, как на Present Perfect, глэм-формация AVG — хип-хопом, фестиваль Odyssey — космической фолктроникой, а «Дикое диско» — хитами Агутина, Ветлицкой и Джорджа Майкла. Еще два танцпола организуют в «Мачтах».
Алена Швец
Воскресенье, 4 июня
«Музыка Летнего сада» (0+)
16:00
Практически каждые выходные летом (кроме 11 июня и 30 июля) в Летнем саду будут выступать военные оркестры. Так, в воскресенье старт музыкальному проекту даст оркестр Военно–морской академии им. Н.Г. Ушакова. Вход на концерты свободный.
Спектакль «Боркман», Новая сцена Александринского театра (16+)
Сюжет разворачивается в родовой усадьбе в течение одного зимнего вечера. Все герои пребывают в состоянии сильного внутреннего разлада, который вскоре начинает проявляться, таща скелеты из всех шкафов. Вслед за драматургом Ибсеном режиссер Андрей Калинин словно под лупой изучает процесс распада семьи и исследует природу человеческих чувств, не привязывая героев и ситуации ни к какому времени.
Концерт Алены Швец (12+)
20:00
Певица и автор песен Алена Швец собрала более миллиона подписчиков на YouTube, исполняя свои песни про мемы, скейтеров и первую любовь под гитару. В воскресенье про «Машину для убийств», «Молоко» и «Молодую красивую дрянь» можно послушать вживую — в Aurora concert hall.
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