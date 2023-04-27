Чем заняться в Петербурге с 27 апреля по 1 мая

Концерт Testa Boy (18+)

То, что начиналось как локальный проект, очень быстро выросло в международную группу, чьих фанатов можно найти по всей Латинской Америке, Европе и Азии. Tesla Boy свободно говорит на языках синтипопа, джаза и фанка, а с недавних пор — и на русском: первый не англоязычный альбом «Андропов» был создан как вызов самому себе, и Антон Севидов доказал, что он может звучать так же органично с русскоязычным материалом. В Петербург музыкант приедет не один, а с мощным саппортом — special guest этого вечера станет актер «Гоголь-центра» Александр Горчилин.

27 апреля, «Космонавт».

Фильм «Воспоминания об убийстве» / Salinui chueok (2003) (18+)

Фильм «Воспоминания об убийстве» Пон Джун-хо снял задолго до триумфа его же «Паразитов», но жанрами в нем он жонглировал не менее виртуозно. Здесь комедия сменяет детектив, а драма — триллер. В 1986 году в провинциальном корейском городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ен-гу пытаются найти преступника. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого. Картина основана на реальных событиях. И самое поразительное — ее «послесловие», произошедшее на самом деле. Но гуглить это надо строго после того, как вы уже увидите сам фильм.

С 27 апреля, кинотеатры города.

Выставка «Алексей Ваулин. Живая материя» (6+)

Абстракционист Алексей Ваулин прославился в 1990-е благодаря фигуративной живописи —пейзажам и натюрмортам вроде «Лимонного цвета» и «Маски». Со временем его работы становились все более беспредметными, отдавая место чистой экспрессии, ограниченной разве что пространством холста. А позже для художника приобрела особенное значение тема космизма («Космос», «Космическая призма»), она же в сфере его интересов до сих пор («Про Луну»). Впрочем, равно, как и другие сюжеты («Посейдон», «Туман»).

С 27 апреля по 19 июня, Русский музей (Мраморный дворец).

Фильм «Возрожденные» / Resurrected (18+)

Режиссер «Гоголя» Егор Баранов снял англоязычный хоррор (в десктоп-формате) о недалеком будущем. В нем Ватикан находит способ воскрешать недавно умерших людей. Первым возвращенным к жизни становится маленький Ник, погибший в автокатастрофе. Но практики возрождения приводят к глобальному заговору, который пытается расследовать отец Ника — Стэнли.

С 27 апреля, кинотеатры города.

Фильм «Миссия ассасина» / Assassin (18+)

Боевик примечателен тем, что одну из ролей в нем играет Брюс Уиллис. В будущем войны между спецслужбами становятся все более непредсказуемыми. Например, начинает использоваться технология, которая позволяет киллеру вселяться в тела близких жертв. Алекса (Номзамо Мбата) узнает, что ее муж, который находится в коме, невольно является одним из таких «спящих» агентов. Она решает его спасти.

С 27 апреля, кинотеатры города.

Фильм «Яга и книга заклинаний» (6+)

Анимационная сказка посвящена истории бабы Яги — ее юным годам. Рыжеволосая ведьма живет на болоте с ученым котом. Чтобы стать настоящей колдуньей, ей нужна Книга Заклинаний, похищенная у нее много лет назад. Однажды у Яги появляется шанс вернуть артефакт и доказать, что она совсем не злая. Мульфильм озвучили Федор Бондарчук, Юлия Хлынина и Лидия Чистякова-Ионова.

С 27 апреля, кинотеатры города.