Чем заняться в Петербурге с 27 апреля по 1 мая

Уикенд Дэвида Линча на «Ленфильме», субботник (а, вернее, воскресник!) возле векового дома работников финской железной дороги в Ленобласти, открытие террасы в клубе Blank и первый в этом году Hotline Cruise. Это еще не длинные майские выходные, но тоже неплохо — воспринимаем как пре-пати (особенно в наполненную вечеринками субботу!) и рассказываем, чем заняться в Петербурге в ближайшие дни.
Антон Севидов
Четверг, 27 апреля
Концерт Testa Boy (18+)
То, что начиналось как локальный проект, очень быстро выросло в международную группу, чьих фанатов можно найти по всей Латинской Америке, Европе и Азии. Tesla Boy свободно говорит на языках синтипопа, джаза и фанка, а с недавних пор — и на русском: первый не англоязычный альбом «Андропов» был создан как вызов самому себе, и Антон Севидов доказал, что он может звучать так же органично с русскоязычным материалом. В Петербург музыкант приедет не один, а с мощным саппортом — special guest этого вечера станет актер «Гоголь-центра» Александр Горчилин.
27 апреля, «Космонавт».
Фильм «Воспоминания об убийстве» / Salinui chueok (2003) (18+)
Фильм «Воспоминания об убийстве» Пон Джун-хо снял задолго до триумфа его же «Паразитов», но жанрами в нем он жонглировал не менее виртуозно. Здесь комедия сменяет детектив, а драма — триллер. В 1986 году в провинциальном корейском городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ен-гу пытаются найти преступника. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого. Картина основана на реальных событиях. И самое поразительное — ее «послесловие», произошедшее на самом деле. Но гуглить это надо строго после того, как вы уже увидите сам фильм.
С 27 апреля, кинотеатры города.
Выставка «Алексей Ваулин. Живая материя» (6+)
Абстракционист Алексей Ваулин прославился в 1990-е благодаря фигуративной живописи —пейзажам и натюрмортам вроде «Лимонного цвета» и «Маски». Со временем его работы становились все более беспредметными, отдавая место чистой экспрессии, ограниченной разве что пространством холста. А позже для художника приобрела особенное значение тема космизма («Космос», «Космическая призма»), она же в сфере его интересов до сих пор («Про Луну»). Впрочем, равно, как и другие сюжеты («Посейдон», «Туман»).
С 27 апреля по 19 июня, Русский музей (Мраморный дворец).
Фильм «Возрожденные» / Resurrected (18+)
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов снял англоязычный хоррор (в десктоп-формате) о недалеком будущем. В нем Ватикан находит способ воскрешать недавно умерших людей. Первым возвращенным к жизни становится маленький Ник, погибший в автокатастрофе. Но практики возрождения приводят к глобальному заговору, который пытается расследовать отец Ника — Стэнли.
С 27 апреля, кинотеатры города.
Фильм «Миссия ассасина» / Assassin (18+)
Боевик примечателен тем, что одну из ролей в нем играет Брюс Уиллис. В будущем войны между спецслужбами становятся все более непредсказуемыми. Например, начинает использоваться технология, которая позволяет киллеру вселяться в тела близких жертв. Алекса (Номзамо Мбата) узнает, что ее муж, который находится в коме, невольно является одним из таких «спящих» агентов. Она решает его спасти.
С 27 апреля, кинотеатры города.
Фильм «Яга и книга заклинаний» (6+)
Анимационная сказка посвящена истории бабы Яги — ее юным годам. Рыжеволосая ведьма живет на болоте с ученым котом. Чтобы стать настоящей колдуньей, ей нужна Книга Заклинаний, похищенная у нее много лет назад. Однажды у Яги появляется шанс вернуть артефакт и доказать, что она совсем не злая. Мульфильм озвучили Федор Бондарчук, Юлия Хлынина и Лидия Чистякова-Ионова.
С 27 апреля, кинотеатры города.
Дэвид Линч
Пятница, 28 апреля
Спецпоказ фильма «Кто украл Banksy» (18+)
Это остросюжетное расследование Марко Просерпио — не кражи, но хитрых отношений политики, бизнеса и искусства. Игги Поп, привлеченный драйвом проекта, читает закадровый текст и уже в самом начале четко формулирует, в чем смысл фильма про Бэнкси и тех, кто его «украл». Это рассказ о таксисте, об осле, о вифлеемском торговце и о величайшем художнике стрит-арта своего времени. Это рассказ о том, что создавать искусство — незаконно, но воровать, продавать и собирать его — законно. Это также рассказ об искусстве, конфликте, политике и прервавшейся дружбе.
28 апреля, кинотеатр «Аврора».
Выставка «Владимир Кустов. Экспериментально-педагогическая выставка «... И ЛЮБОВЬ.»», Marina Gisich Gallery (18+)
«Воспитательная» выставка участника движения некрореализма Владимира Кустова посвящена всему, что формирует с детства и что хочется сохранить через самый надежный способ: память поколений и музеефикацию. Здесь нашлось место множеству «умирающих медиа» — от марок до шеллаковых пластинок. По словам куратора Александра Дашевского, «ребенок, вырастая рядом с таким объектом, непроизвольно изучает вытесненные прогрессом предметы материальной культуры прошлого, проникается их эстетикой, расшифровывает и актуализирует смыслы, привыкает воспринимать их как коллекционер, с позиции красоты, контекста и уникальности».
С 28 апреля по 15 июля 2023 года, Marina Gisich Gallery.
Уикенд Дэвида Линча (18+)
В течение трех дней в киноцентре «Ленфильма» покажут психологический триллер «Шоссе в никуда», полнометражный приквел к сериалу «Твин Пикс: Сквозь огонь» (одна из ненавистных лент Квентина Тарантино!) и «Голова-ластик» — сюрреалистичный малобюджетный фильм ужасов и первую полнометражную кинокартину режиссера, выпущенную в 1977 году. Старт уикенд-ретроспективы приурочен к выходу книги «Дэвид Линч. Сборник» — 28 апреля ее презентует один из авторов, кинокритик Василий Степанов.
28, 29 и 30 апреля, «Ленфильм».
Лекция Ивана Чечота и фортепианный концерт к 150-летию Сергея Рахманинова (12+)
Петербургский искусствовед по-новому раскроет личность великого композитора — через живопись, скульптуру и графику. Поэтому лекция «Рахманинов и изобразительное искусство», отмечают организаторы, «в своем роде уникальна»: «Судьба великого музыканта, его жизнь в эмиграции, творческая карьера, личные взаимоотношения и переживания откроются публике с совершенно нового ракурса». Музыка в этот вечер прозвучит в исполнении пианистки, лауреата Международного конкурса имени Марии Юдиной и Gartow Stiftung Натальи Эрте — она исполнит наиболее известные фортепианные сочинения Рахманинова.
28 апреля, «Кочубей-центр».
Концерт группы «Казускома» (18+)
В свое время московское трио дало первый рок-концерт в истории бара «Симачев», выступило на рэп-вечеринке Yung Russia («Мы ничего не знаем особо, но нам сказали, что там тусуется Фараон») и побывали в эфире «Вечернего Урганта». В эту пятницу группа даст «большой долгожданный концерт во имя добра и любви» в клубе «Ласточка» — музыканты считают уже не дни, а часы до встречи!
28 апреля, «Ласточка».
Суббота, 29 апреля
Первая пробежка по Коломне от «От соседей до соседей» (12+)
«Добрососедство Коломны» планирует устраивать их по субботам под девизом «быстро не побежим, потом чаю с пирогами попьем». Первая не только в этом сезоне, но и в принципе точка сбора — в 10:00 возле кафе «Соседи» на Лермонтовском проспекте, 10. Здесь разминаем мышцы и суставы и примерно в 10:20 отправляемся легкой трусцой бежать вокруг Коломны: мимо Семимостья, Фонтанки, съезжего дома, Пряжки, Новой Голландии, Мариинского театра. После возвратимся на точку старта — чтобы насладиться завтраком в «Соседях».
29 апреля.
Балет «Дочь Фараона» (6+)
Первую балетную премьеру Мариинского театра в 2023 году готовила буквально вся труппа: в показах заняты четыре состава ведущих солистов — как звезды, так и молодые артисты. «Дочь Фараона» Цезаря Пуни идет в оригинальной хореографии Мариуса Петипа. Восстановлением спектакля занимался приглашенный итальянский хореограф Тони Канделоро, исследователь русского балета XIX — начала XX века. В основу реконструкции легли в том числе воспоминания артистов, участвовавших в «Дочери фараона» и Русских сезонах Дягилева. Художественное оформление воссоздал американский художник Роберт Пердзиола — изучив архивы, он разработал декорации по подлинным старинным эскизам.
29, 30 апреля, 1 мая, Мариинский-2.
Лекция «60-е. Бродский. Алкоголь.» (18+)
Что больше всего любили пить в кругу Иосифа Бродского? Откуда брали заграничный алкоголь и почему его так ценили? За каким напитком Анна Ахматова посылала Евгения Рейна для дружеских посиделок? И что имел в виду Бродский, когда говорил, что он, как и Уистен Хью Оден, принадлежит к алкогольно-сигаретной культуре? Ответы на эти и другие вопросы дадут (а еще дадут продегустировать специальный коктейль из бара «Конец прекрасной эпохи»!) в ходе лекции арт-директора музея «Полторы комнаты» Ани Маленковой — о питейной культуре шестидесятых годов и алкоголе в поэзии и жизни Иосифа Бродского.
29 апреля, «Полторы комнаты».
Спектакль «Невидимая книга» (16+)
Постановка режиссера Семена Серзина — это не совсем спектакль, иначе, отмечают в театре, «было бы странно делать спектакль по книге, которой нет». Актеры пробуют в духе автора рассказать или даже пересказать истории из его жизни: где-то пошутить, где-то погрустить о том времени, о тех надеждах, о том, что волновало Сергея Довлатова. На этот раз рассказчиками выступят Иван Солнцев,Арсений Семенов, Владимир Карпов, Юлия Башорина, Михаил Касапов и Игорь Ушаков.
29 апреля, «Невидимый театр».
Диалоги о Стравинском (14+)
Новая Голландия и Петербургская филармония продолжают формат концертов-обсуждений диалогами о Стравинском — ярком представителе русской музыки предреволюционного десятилетия, после отъезда из России ставшем одним из важнейших мировых композиторов. В формате диалога — двух ведущих между собой и ведущих и слушателей в зале — расскажут о том, что он написал в русский, а что в неоклассический периоды, и почему сочинения композитора до сих пор актуальны. В программе концерта — музыка Стравинского с разных сторон и в оптическом увеличении: в исполнении двух, трех, четырех музыкантов и камерного оркестра прозвучат Три пьесы для струнного квартета, «Поцелуй феи», Итальянская сюита из музыки балета «Пульчинелла», «История солдата» и концерт Dumbarton Oaks.
29 апреля, «Сообщество» в «Доме 12».
Композиции Эрика Сати в исполнении Александры Листовой (12+)
В своих работах один из реформаторов европейской музыки первой четверти XX века экспериментировал с гармонией, ритмом и инструментами: здесь можно слышать оттенки минимализма, неоимпрессионизма, неоклассицизма и фольклорных элементов. Сати использовал странную гармонику и необычные ритмы, а также тонкую и деликатную оркестрацию. Пианистка оркестра musicAeterna исполнит произведения французского композитора на дореволюционном рояле Becker («Красный октябрь»), вернувшемся после реставрации — «Дряблые прелюдии для собаки» (1912), «Гноссиенны» (1889-1897), «Танцы навыворот» из цикла «Холодные пьесы» (1897) и другие.
29 апреля, «Третье место».
Спецпоказы фильма «Великая красота» (18+)
Шедевр Паоло Соррентино на три дня возвращается на большие экраны — как и его аристократки, нувориши, политики, преступники высокого полета, журналисты, актеры, декадентствующие отпрыски благородных семейств, священники, художники, подлинные или мнимые интеллектуалы… Всех их поглощает современный Вавилон, пока они ткут канву непрочных взаимоотношений, предаваясь суетной жизни на фоне старинных дворцов, огромных вилл и великолепных террас. Это головокружительная картина потери нравственных ориентиров, разворачивающаяся в атмосфере великолепного и безразличного римского лета.
С 29 апреля по 1 мая, Дом кино.
Экскурсия в «Стрит-арт хранение» (12+)
Единственная в России институция, которая ставит перед собой задачи коллекционирования, долгосрочного хранения, изучения и популяризации художников «уличной волны», открылась в «Севкабель Порту» в конце марта. Среди ее ключевых задач — создание условий для научного осмысления искусства художников с уличным бэкграундом в России. Куратор проекта Алина Зоря проведет авторскую экскурсию и расскажет о том, как формировалась коллекция «Стрит-арт хранения», а также о художниках, работы которых здесь представлены.
29 апреля, «Стрит-арт хранение», «Севкабель Порт».
Лекция «Аудиоэксперименты: глитч как поиск новизны» (16+)
Музыкальный продюсер родом из Северодвинска известен своим скрупулезным подходом в создании электронной музыки и культовым статусом в среде меломанов по всему миру. Выпуская музыку сразу под несколькими именами — Audiocad, Cylindro, Kausto, Plattformer, Tain, Tektone и Xerxes — Кузьма Палкин маневрирует среди жанрового многообразия за счет беспрецедентного багажа знаний в области музыкальных технологий. В ходе лекции он расскажет о секретах создания IDM и глитч-музыки, а также поможет разобраться в том, как эти секреты можно использовать в повседневной студийной работе.
29 апреля, «Лекторий’порт».
Фестиваль «Torch&Play» (18+)
Не покидая «Севкабель Порт», остаемся здесь на вечер. Подобно факелоносцу — маскоту фестиваля, еще вчера делавшему первый шаг на поверхность Луны, а сегодня уже крепко стоящему обеими ногами на спутнике, — пять команд, буквально вчера отгремевших в Москве, ворвутся в Петербург, чтобы прозвучать вновь. В лайн-апе электро-психоделический «Сахарный Человек», нежные напевы и бурные гитарные переливы от «Где-то Там», тягучее гаражное рычание Lunar Funeral, звуки звонких гитар участников «Гипер-Змея по имени Хлыст» и кислое течение KissLiar.
29 апреля, «Мачты».
Вечеринка Blank Summer Season (18+)
Двухдневная вечеринка клуба Blank даст старт не только «летнему сезону теплопередач», но и откроет после зимы террасу — три года назад она стала чем-то вроде спасательного круга, помогшего выплыть из изоляции на островок надежды. Прошлым летом место бессчетных встреч рассвета, танцев до обеда и солнцезащитных очков, надетых по назначению, залегло на дно. Теперь же клочок земли, со всех сторон замурованный неприступными стенами «Арсенала», за который команда клуба велиа ожесточенные бои с бюрократией, возвращается — под музыку Blain, DJ Anunak, Nastya Tkacheva, Neonicle, Neuro, Novikov, Roma Ptashenko, Rwanda, Sestrica и Tolya Klepalov в первую ночь, а Sofia Rodina, El, Shutta, Tsyo и Primitive — во вторую. В общем, все свои!
29 и 30 апреля, клуб Blank.
Hotline Cruise (18+)
«Эта новость прямиком из самого горячего центра Солнца: к Земле летит метеорит! Это даже не так круто звучит, как start» — Hotline Cruise открывает новый сезон. Для отвыкших-забывших напоминаем: на верхней палубе отдых с лежаками, коктейлями и погружением в своеобразный beach house на воде, а на нижней — полноценная кухня, сидячие зоны с винтажной мебелью, немецкий кабинетный рояль 1979 года выпуска, концерты и, конечно, фирменные танцевальные программы. В эту ночь ждут всех «милых и желанных»: выглядеть надо «очень hot» — дресс-код «дикие пираты против секси ботаников». После круиз приплывет к порогу Кузни, чтобы пролонгировать удовольствие вечеринкой Hotline Classic: на танцполе хаус и диско, на втором — классика хип-хопа и R&B от Kto Dj?, Juravlove и Tony lil. Slow.
Washing Machine в «На Вина» (18+)
Майские праздники магазин виниловых пластинок начинает с выездного ивента — на день переезжает на Петроградскую сторону, в пространство винного склада и бара «На Вина». Говорят, что «само пространство сильно похоже на магазин пластинок, где можно путешествовать по всему миру, рассматривая обложки и вкусы» — поэтому здесь обязательно нужно собрать небольшой маркет с особой селекцией. В субботних планах также диджей-сеты от резидентов и гостей Washing Machine Texture, Kasha, Jax и Hoopa, а главной фигурой станет Валерий Алахов — его проект «Новые Композиторы» считается одним из первых и самых значимых явлений в российской электронной сцене.
29 апреля, «На Вина».
Санкт-Петербургский гастрономический фестиваль (0+)
Под открытым небом устроят фуд-корт с едой от петербургских шефов — попробовать ее можно будет под выступления музыкантов и танцевальных групп, которые пройдут в течение всех 11 дней фестиваля. На деловой площадке в стенах «Дома кино» организуют круглые столы (темы — от профильных классов для школьников до доставки готовых блюд и безглютеновой диеты), а на улице — конкурсы и мастер-классы.
С 29 апреля по 9 мая, Манежная площадь.
Константин Богомолов
Воскресенье, 30 апреля
Субботник на хуторе Milka (0+)
Субботник (а, вернее, воскресник) проведут там, где расположен Aseman Talo — возведенный в 1916 году по проекту финских архитекторов Лейдениуса и Хельстрема дом для смотрителей железнодорожной ветки Петроград-Николайстад. Несколько лет назад здание признали аварийным, и в свое столетие, летом 2016 года, дом расселили и решили снести. Об этом узнала живущая в Кузнечном краевед Мария Куск и спасла здание: его разобрали и перевезли к ней на участок. Теперь эта местность называется хутор Milka, здесь живет Мария и уже несколько лет создает краеведческий музей. Именно Aseman Talo стал полноценным музейным зданием, где разместились более 4 тысяч экспонатов от эпохи каменного века до настоящих дней. В рамках субботника планируется очистить место вокруг археологического памятника — позже здесь высадят растения.
30 апреля, хутор Milka.
Иммерсивный фестиваль WALPURSIG (18+)
В Вальпургиеву ночь — праздник весны, восходящий к дохристианским традициям, — ДК Море превратится в единый магический мир. Дневная программа лекционно-перфомативная, из практик — невидимое кино, хозяйственный саунд-перформанс Веры Аксеновой и Зои Беловой, постанатомический театр Maailmanloppu и перформанс от Harshscene. К заходу солнца здесь развернется стихийный модный бал, который пройдет под кураторством Itsrume и Zbbb — разогреться можно будет на маркете с апсайкл-брендами, свечами и керамикой ручной работы, а также кулонами от Александры Соко. За музыку в Вальпургиеву ночь будут отвечать Ahirzaman, angelic milk, lovaoya, Mikhail Lisitsyn, Saintgold, Schnelya, Technovvintage, Tripinzen, Tvoii_baby, Veselychel, Vokum, Volga Balt, Modernwitch и другие.
30 апреля, ДК Море.
Спектакль «Слава» (12+)
«Пьеса о хороших людях» — именно так определяет жанр спектакля режиссер Константин Богомолов: «Слава» спаяна по голливудским канонам. Сюжетная и композиционная рифма там важнее идеологии. Мулен-Руж такой, когда герои танцуют-танцуют, а потом оказываются танцующими в космосе — и выстукивают степ по планете Земля. Постановка, главные роли в которой исполняют Нина Усатова, Валерий Дегтярь, Полина Маликова (Толстун) и другие, воспроизводит «наш советский "Ла-Ла Лэнд"» и превращается в чистой воды сталинский мюзикл — чтобы опытным путем выяснить, как на него будет реагировать зритель.
30 апреля, БДТ имени Товстоногова.
Международный день джаза (12+)
В 2011 году странами-членами ЮНЕСКО был учрежден Международный день джаза. Этот праздник отмечается 30 апреля в более чем 190 странах мира. Ежегодно избирается город-организатор празднования: в 2018 году им стал Петербург, тогда как в этом было принято решение объявить «кругосветное джазовое путешествие». В прямом эфире на YouTube можно посмотреть выступления из Пекина, Бейрута, Касабланки, Йоханнесбурга, Марондера, Парижа, Рио-де-Жанейро, Вены, Фэрбанкса, Нью-Йорка, Сан-Франциско и Вашингтона. В Петербурге также можно прикоснуться к джазу. В Театре эстрады имени Райкина состоится гала-концерт, посвященный событию — при участии ансамбля Давида Голощекина, Jazz Philharmonic Мessengers и саксофониста Юрия Богатырева, трио Константина Хазановича, а также Jazz Philharmonic Оrchestra.
30 апреля, онлайн и в Театре эстрады имени Аркадия Райкина.
Премьера спектакля «Ничего этого не будет» (16+)
Спектакль поставлен Романом Михайловым по тексту, написанному им специально для БДТ. Действие происходит в 1980-х. Главный герой, аутичный подросток Дима, живет в маленьком городе, ни с кем не общается, хранит свои тайны. Однажды он отправляется с бабушкой в деревню — пожить «нормальной жизнью», подышать. Местные принимают парня как своего. Но то, что Дима увидит на сцене сельского клуба, изменит все. Режиссер надеется, что получился светлый спектакль — несмотря на «всю тяжесть тем и событий, которые можно разглядеть в нем»: «Люди вместе бескорыстно создают что-то, отдают свои глубинные озарения, чувства, сны, стремятся к общей благодати. Человек понимает, что мир не такой уж корыстный и циничный на самом деле. Мир достоин того, чтобы с ним взаимодействовать».
30 апреля, 10 и 11 мая, 17 июня, Вторая сцена БДТ имени Товстоногова (Каменноостровский театр).
Фестиваль настольных игр PlayGround (12+)
В течение двух дней под руководством опытных ведущих новички смогут открыть для себя мир настольных игр, а опытные настольщики — найти компанию за хардкорными играми и новинками. В центре фестиваля — турнир по Warhammer 40.000, где сойдутся команды со всего Петербурга. Также здесь пройдет тренировочный этап Всероссийского турнира по игре «Этот Безумный Мир», принять участие в котором сможет каждый желающий. А для истинных ценителей на фестивале будет организована зона авторов игр — тут можно оценить новые разработки отечественных авторов, дать фидбэк и, возможно, даже поучаствовать в релизе.
С 30 апреля по 1 мая, ДК имени Кирова.
Владимир Абих
Понедельник, 1 мая
«Лебединое озеро» Рудольфа Нуреева (12+)
Свое первое «Лебединое озеро» Рудольф Нуреев поставил в Вене в 1964 году — для себя и Марго Фонтейн. К тому моменту они уже два года танцевали вместе и обрели славу одного из самых знаменитых дуэтов XX века. Декорации и костюмы для нуреевского «Лебединого озера» создал греческий художник Николас Георгиадис, работавший над большинством постановок Кеннета МакМиллана в лондонском Royal Opera House. Спустя два года после премьеры спектакль был снят на видео, которое представят на большом экране в Петербурге.
1 мая, кинотеатр «Аврора».
Лекция Владимира Абиха «Город как медиум» (12+)
Лауреат премий Сергея Курехина и «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» расскажет о том, почему уличное искусство — это умение видеть в привычной среде нечто большее, ответит на стыдные вопросы про него (например, чем граффити отличается от стрит-арта), а также поделится различными методами работы на улице — от аэрозольной краски до архитектурных интервенций и дополненной реальности.
1 мая, пространство Бенуа 1890.
Спектакль «Обыкновенная история» (16+)
Сегодня литературный дебют Гончарова, написанный в жанре романа воспитания, снова оказался актуальным. Провинциальный трепетный юноша Сашенька Адуев приезжает в Петербург, где многое переживает впервые. Дядя Петр Адуев пытается остановить романтические порывы племянника, но безуспешно. В спектакле Романа Кочержевского столкнутся человек познающий (в лице Александра) и человек познавший (в лице Петра), а со зрителями будет вестись ненавязчивый и недидактичный разговор «о том, как важно смещать центр своего внимания с себя самого, ставить в приоритет не только свои интересы и желания, но и близких тебе людей». Уточним, что роль человека пожившего, то есть Петра Ивановича Адуева, исполнит Александр Новиков. Александра Адуева — Федор Федотов.
1 и 2 мая, Театр имени Ленсовета (большая сцена).
Открытие Летнего дворца Петра I (0+)
До лета остается всего месяц — а, значит, наступает время летних резиденций. В самом Летнем саду уже раскрыли скульптуры, а Летний дворец Петра I открывает двери для посетителей. Здание было построено по проекту Доменико Трезини в 1710-1714 годах и является одним из старейших в Петербурге. Двухэтажная резиденция из четырнадцати комнат и двух кухонь предназначалась для использования только в теплое время года — с мая по октябрь, поэтому стены в ней достаточно тонкие, а в окнах — одинарные рамы. Увидеть дворец изнутри можно в составе экскурсионной группы — сеансы проходят ежедневно, кроме вторника, каждый час с 12:00 до 18:00.
С 1 мая, Летний сад.
Спектакль «Лев, колдунья, платяной шкаф» (6+)
Театральная версия первой (и второй по внутренней хронологии) книги серии «Хроники Нарнии» Клайва Стэйплза Льюиса поставлена молодым режиссером Иваном Орловым не отходя от оригинала. Четверо детей — Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси — живут в эвакуации у друга семьи, профессора Дигори Керка. Как-то раз, играя в прятки, они находят в старом шкафу дверь, ведущую в загадочную и волшебную страну Нарнию. Дети попадают в мир, где ведется своя война, но сказочная — между Львом и Белой Колдуньей. Им предстоит найти способ остановить войну, научиться не поддаваться страху, ненависти и насилию. И быть всегда вместе: только в этом случае добро сможет одержать победу над злом — и в сказке, и в жизни.
1 мая, ТЮЗ имени Брянцева.
Latin acid jam (18+)
В первый день мая и его первый понедельник мысленно окажемся в Атлантике и уже физически, в стенах бара Union, подвигаемся под раскаленные ритмы латинской музыки («я просто зашел повидать пару человек, просто побыть вместе»). За пультом в этот вечер Денис Купцов aka DJ Messer — частый гость Latin acid jam, который проводится под эгидой Electric Kool-Aid Acid Jam от команды Dizzy Dutch Duck.
1 мая, Union.
Комментарии (0)