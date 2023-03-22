«Стрит-арт хранение» открыло собственное пространство в «Севкабель Порту». Как оно устроено?

Это единственная в России институция, которая ставит перед собой задачи коллекционирования, долгосрочного хранения, изучения и популяризации художников «уличной волны». Команда институции создает условия для научного осмысления искусства художников с уличным бэкграундом в России. По предварительной заявке исследователи стрит-арта смогут получить доступ к библиотеке, электронной базе коллекции, информации о художниках и представленных работах.
Запущенная INLOCO Initiative и Институтом исследования стрит-арта институция «Стрит-арт хранение» проводит экскурсии, открытые лекции и прогулки по уличному искусству, а также временные выставочные проекты на сторонних площадках на основе постоянно пополняющейся коллекции искусства «уличной волны». Обзаведясь собственным пространством, институция будет следовать главному качеству — открытости во всех ее проявлениях. Исследователи стрит-арта смогут изучать собрание и архив работ, а гости — посещать экспозицию в составе экскурсионных групп и образовательные мероприятия.
Небольшое пространство институции, которое открылось в «Севкабель Порту» (записывайте адрес: Кожевенная линия, 40Е, 2 этаж, помещение 1/19-Н!), устроено по принципу «открытого хранения», позволяющему экспонировать большее количество работ и создавать комфортные условия для хранения искусства: здесь создадут особый температурно-влажностный режим и обустроят специальные темные секции для работ, чтобы предотвратить их выцветание. На 88 квадратных метрах также разместились библиотека, зона для работы исследователей и магазин, в котором посетители могут приобрести мерч и продукцию «Стрит-арт хранения», специализированную литературу, зины и тиражные работы художников.
Посещение «Стрит-арт хранения» возможно в составе экскурсионных групп. На экскурсии (ближайшие пройдут 26 марта в 14:00 и 16:00!) посетителей познакомят с историей уличного искусства, его стилями и формами на основе коллекции работ значимых уличных художников России. К открытию своего пространства «Стрит-арт хранение» также объединилось с проектом «Лекторий’порт» и запустило цикл лекций об уличном искусстве. Лекторы расскажут об истории развития стрит-арта в разных городах России, парадоксах изучения и коллекционирования уличного искусства, а также запретительных мероприятиях в сфере граффити.
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