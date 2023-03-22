«Стрит-арт хранение» открыло собственное пространство в «Севкабель Порту». Как оно устроено?

Посещение «Стрит-арт хранения» возможно в составе экскурсионных групп. На экскурсии (ближайшие пройдут 26 марта в 14:00 и 16:00!) посетителей познакомят с историей уличного искусства, его стилями и формами на основе коллекции работ значимых уличных художников России. К открытию своего пространства «Стрит-арт хранение» также объединилось с проектом «Лекторий’порт» и запустило цикл лекций об уличном искусстве. Лекторы расскажут об истории развития стрит-арта в разных городах России, парадоксах изучения и коллекционирования уличного искусства, а также запретительных мероприятиях в сфере граффити.