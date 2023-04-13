Чем заняться в Петербурге с 13 по 16 апреля

Выставки агитационного фарфора и культовых фото спектаклей (молодые Фрейндлих и Миронов!), премьеры оперы «Иоланта», «Преступления и наказания» в БДТ и «Друг мой» в «Невидимом театре», балетный фестиваль Dance Open, а также концерты «Animal ДжаZ» и PHARAOH — рассказываем о главных событиях этой недели.
Семен Серзин
Четверг, 13 апреля
Выставка «Леонид Шервуд. 1871–1954», Русский музей (0+)
В Михайловском (Инженерном) замке Русского музея открывается выставка скульптора Леонида Шервуда. Она стала итогом большой исследовательской работы — в экспозиции собраны не только скульптуры из фондов инстутуции и частных коллекций, но и документы, а также фото утраченных монументов. Стажировавшейся в мастерской Родена Шервуд создавал работы как при царской, так и советской власти. Например, памятник адмиралу Макарову в Кронштадте и бюст Александра Радищева.
С 13 апреля по 3 июля
Спектакль «Лекарь поневоле», Малый драматический театр — Театр Европы (16+)
19:00
Пьесу Мольера шла на сцене МДТ в 1954-м. Спустя почти 70 лет к ней решили снова обратиться, а на постановку позвали Геннадия Тростянецкого. «Лекаря» он ставил несколько лет назад в Омском театре драмы, но хрестоматийные тексты с годами лишь обрастают новыми смыслами и приобретают оттенки. Комедии на сцене МДТ — нечастый жанр, тем любопытнее будет увидеть результат сотрудничества темпераментного, эмоционального режиссера и хорошо натренированной труппы.
13, 14 апреля
Спецпоказ фильма «Черный квадрат» (16+)
19:00
В рамках программы, приуроченной к выставке «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» в Русском музее, в «Англетере» Ольга Свиблова представит свой документальный фильм 1988 года «Черный квадрат». А после показа — ответит на вопросы. Ее совместная с Иосифом Пастернаком картина рассказывает о художниках нон-конформистах от Ильи Кабакова и Эрика Булатова до Анатолия Зверева и Владимира Сидура. Подробнее здесь.
Серия семинаров с издательством «Носорог» (18+)
19:00
В «Сообществе» в Новой Голландии стартует цикл семинаров. На первой встрече речь пойдет о фигуре Пульчинеллы и его «философии», совмещающией элементы трикстера, желания вернуться в прошлое, грусть и смех. Эти и другие темы затронут в книге Джорджо Агамбена (но читать ее перед лекцией необязательно). Подробнее здесь.
Концерт «Animal ДжаZ» (16+)
20:00
В четверг петербургская группа «Animal ДжаZ» выступит в родном городе — в клубе «Космонавт». В сет-лист концерта войдут как лучшие композиции (да, и про полоски на кедах тоже!) за историю бэнда, так и песни из нового альбома.
Спектакль «Друг мой», «Невидимый театр» (16+)
20:00
В «Невидимом театре» готовится премьера Семена Серзина — спектакль по пьесе Константина Стешика, жанр которого режиссер определяет как «сокровенный разговор». Пока показ состоится в формате work in progress. Главную роль исполняет Олег Рязанцев, уже сотрудничавший с Серзиным на спектакле «Киса» по роману Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».
13, 14 апреля
Фильм «Город Бога» / Cidade de Deus (2002) (18+)
Криминальная драма о самой опасной фавеле Рио-де-Жанейро (как раз она и называется «Город Бога») выходит в повторный прокат в России. В гетто, где насилие, убийства и разборки — норма жизни, растут трое мальчиков: Ракета, Малыш Фишка и Бенни. Перемена участи в этих местах — настоящая редкость, поэтому вскоре Фишка под именем Малыш Зе станет главным наркоторговцем района, а Бенни — его правой рукой. И только Ракета будет пытаться оставаться в стороне от маховика насилия, мечтая стать фотографом. Большинство актеров в фильме непрофессиональные и были реальными жителями фавел.
С 13 апреля, кинотеатры города
Фильм «Забавные игры» / Funny Games (1997) (18+)
Один из главных режиссеров современности Михаэль Ханеке снял два фильма с названием «Забавные игры»: один в родной Австрии, другой — его ремейк, сделанный в копродукции и под продюсерством Наоми Уоттс. В прокат в России выйдет как раз австрийский оригинал. Это картина-провокация, в которой Ханеке деконструирует зрительские ожидания на счастливый конец. В загородный дом на живописном озере приезжают муж, жена и 10-летний сын. Представившись гостями соседей, к ним приходят два молодых человека, предлагая заключить пари.
С 13 апреля, кинотеатры города
Фильм «Звезды в полдень» / Stars at Noon (18+)
Фильм-обладатель гран-при Каннского кинофестиваля прошлого года сняла Клер Дени («Высшее общество», «С любовью и яростью»). Это триллер об американской журналистке Триш (Маргарет Куэлли из «Уборщицы»), которая застряла в Никарагуа. Она надеется, что ей поможет выбраться новый возлюбленный — англичанин Дэниэл (Джо Элвин), но тот находится в еще большей опасности, чем она.
С 13 апреля, кинотеатры города
Фильм «Возвращение в Сеул» / Retour à Séoul (18+)
Фильм-участник программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля прошлого года. 25-летняя кореянка Фредди выросла в приемной семье во Франции. Она впервые приезжает в родную страну, чтобы найти своих биологических родителей и ответить на важнейший для каждого человека вопрос: кто я и откуда. Путешествие к себе оказывается для нее совсем не таким, как она ожидала.
С 13 апреля, кинотеатры города
Фильм «Волны» (16+)
Непредсказуемый и медленно развивающий драматический триллер Михаила Брашинского, который показывали на фестивалях «Окно в Европу» и «Зимний», выходит в прокат. Сценарий Брашинский писал с Константином Мурзенко, с которым они вместе делали фильм «Гололед». Главный герой (Владислав Абашин) решает уйти от мирского и попадает в секту. В касте картины также Виктория Толстоганова и участник «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс.
С 13 апреля, кинотеатры города
Фильм «Доктор» (18+)
Камерная драма Артема Темникова примечательна тем, что в ней сыграл одну из своих последних ролей в кино Сергей Пускепалис — актер погиб в автомобильной аварии в прошлом году. Доктор в психо-неврологическом отделении для подростков ведет душеспасительные беседы со своим маленьким пациентом, пытаясь доказать ему ценность жизни, даже если она кажется бессмысленной.
С 13 апреля, кинотеатры города
Виктор Васильев. Актрисы.1978
Пятница, 14 апреля
Выставка «Рожденный революцией. Шедевры агитационного фарфора из частных собраний», KGallery (6+)
Строго говоря, агитационный советский фарфор периодически показывали в Петербурге — чаще всего на выставках в Эрмитаже. Но проект в KGallery примечателен своим масштабом и тем, что собран он из предметов, находящихся в частных коллекциях. А потому — широкая публика их ранее видела разве что в книгах об истории фарфора. Это работы Сергея Чехонина, Наталии Данько, Натана Альтмана, Александры Щекатихиной-Потоцкой и многих других. Подробнее здесь.
С 14 апреля по 4 июня
Выставка «Три века театральной фотографии», «Росфото» (6+)
В «Росфото» в пятницу стартует совместный проект с Театральным музеем. Здесь покажут более 200 снимков знаковых спектаклей и актеров. Это изображения Алисы Фрейндлих, Ирины Мазуркевич, Андрея Миронова, Аркадия Райкина и многих других. Подробнее здесь.
С 14 апреля по 25 мая
Спектакль «Счастливые дни» (16+), Театр им. Ленсовета (камерная сцена)
Пьеса Беккета из тех, что мгновенно становятся классикой, но немногие готовы к ней подступиться. Режиссер Владимир Кустов решился, пригласив на главную (и по факту единственную) роль актрису Елену Комиссаренко. Роль Винни — одна из труднейших в мировом репертуаре. Первое действие героиня проводит погруженной в песок по пояс, во втором — по горло. И выбор Комиссаренко выглядит идеальным: умеющая быть ироничной, не боящаяся выглядеть смешной и нелепой, музыкальная и пластичная актриса кажется создана именно для этой роли. Подтверждение можно будет получить совсем скоро.
14 апреля
Фестиваль Dance Open (12+)
В Петербурге продолжается ежегодный балетный фестиваль. На этой неделе здесь еще можно увидеть труппу из Сан-Паулу с тремя одноактными постановками (14 апреля), а также работу хореографа Матиаса Хайме «Маламбо от Малево» (16 апреля). А в самом начале следующей —гала-концерт (18 апреля). Вся программа здесь.
Гастроли Театра им Маяковского
Столичный театр им. Маяковского едет с гастролями в Петербург. Всего везут три спектакля. Это «Пигмалион» (16+) в версии Леонид Хейфица, а также два спектакля в режиссуре Анатолия Шульева «Как важно быть серьезным» (16+) и «Старший сын» (12+). В постановках заняты Светлана Немоляева, Игорь Косталевский, Владимир Гуськов и многие другие. Показы будут на сцене ДК Выборгский.
14, 15 и 16 апреля
Концерт Сергея Бобунца (16+)
Хотя группы «Смысловые галлюцинации» уже не существует, ее лидер Сергей Бобунец на концертах все еще исполняет «Зачем топтать мою любовь», «Разум когда-нибудь победит», «Охотники», «Розовые очки» и «Звезды 3000». Ближайший — уже в эту пятницу в клубе «Космонавт».
Концерт группы «ПилОт» (16+)
Клуб Sound в «Севкабель Порту» в пятницу принимает группу «ПилОт», отметившую в прошлом году 25-летие. Бэнд Ильи Черта споет про то, что тепло наконец-то уже здесь, а значит настало время для радостных песен «Заживо», «Апрель» и «Девочка — весна».
PHARAOH
Суббота, 15 апреля
«Маркет у Моря» (0+)
12:00
Дизайн-маркет локальных брендов вновь пройдет в эти выходные в «Севкабель Порту». На этот раз здесь будут, например, цветочные горшки, украшения из боросиликатного стекла, пазлы с плакатами Эля Лисицкого, моносерьги в форме стула Родченко, а также вафельные халаты с этно-принтами. Для детей будут организованы пасхальная и космическая мастерские от проекта «Птенцы у Моря».
С 15 по 16 апреля
Цикл семинарских занятий «Опыт невозможного» (18+)
15:00
В Доме Радио стартует трехмесячный цикл семинарских занятий «Опыт невозможного», посвященный древним учениям и современным представлениям об откровении. На первой встрече в субботу занятие проведет исследователь истории арамейского языка и месопотамской христианской мистики, преподаватель Высшей школы экономики Максим Калинин. Вход свободный по регистрации.
Опера «Иоланта», Мариинский театр (6+)
В субботу и воскресенье в Мариинском театре — премьерные показы самой оптимистичной оперы Чайковского (спойлер: в ней настоящий хэппи-энд, которого так часто не хватает в жизни!). В основу постановки режиссера Анны Шишкиной и художника Петра Окунева легла оригинальная пьеса Германа Герца «Дочь короля Рене». Партии в истории о счастливом исцелении ослепшей принцессы готовят Диана Казанлиева, Инара Козловская, Ольга Маслова, Наталья Павлова, Екатерина Савинкова, Владимир Ванеев, Мирослав Молчанов, Глеб Перязев, Михаил Петренко, Станислав Трофимов и другие. 15 апреля дирижировать будет Валерий Гергиев.
15, 16 апреля
Спектакль «Преступление и наказание», БДТ им. Г. А. Товстоногова (16+)
Достоевский для японской культуры, можно сказать, роднее родных. Достаточно вспомнить экранизацию романа «Идиот», сделанную в 1951 году тогда еще мало кому известным Акирой Куросавой. Так что режиссер Мотои Миура, в настоящий момент продолжающий репетиции с артистами труппы БДТ, «наследник» большой и серьезной традиции. Что означает — сильных эмоций и привычной экспрессии ждать не стоит, рисунки ролей пропишут каллиграфически тонко, а западный психологизм здесь ожидаемо столкнется с символизмом Востока. В постановке занято несколько поколений артистов: от Татьяны Бедовой, сыгравшей Сонечку Мармеладову в 1969-м в экранизации Льва Кулиджанова, до дебютантки из стажерской группы Александры Соловьевой в этой же роли. Родионом Раскольниковым станет Геннадий Блинов, следователем Порфирием Петровичем — Руслан Барабанов.
15, 16 апреля
Концерт Страдивари-ансамбля Мариинского театра (6+)
В честь Пасхи Страдивари-ансамбль Мариинского театра исполнит в субботу в его концертном зале Сороковую симфония Моцарта и Дивертисмент для струнного оркестра Белы Бартока. Вот как говорит про выступление руководитель ансамбля Лоренцо Настурика-Гершович: «Если кто-то спросит меня, почему я выбрал эту программу, я отвечу: она прекрасна и делает нашу публику счастливее».
Концерт камерного оркестра Quantum Satis (6+)
В субботу в большом зале филармонии камерный оркестр Quantum Satis представит программу, посвященную самому популярному композитору эпохи барокко — Антонио Вивальди. Прозвучит его хрестоматийная «Весна» из цикла «Времена года», а также другие инструментальные концерты и фрагменты опер. Солистка —скрипачка и вокалистка Мила Фраенова.
Концерт PHARAOH (16+)
Недавно у повзрослевшего Глеба Голубина (ака рэпера PHARAOH) вышел альбом PHILARMONIA, в котором он продолжает рассуждать в духе декадентства про обратную сторону славы и новые надежды (послушайте трек «Соната ей», например). Этот лонглплей он и представит в СК «Юбилейный» уже в эту субботу.
Репетиции спектакля «Нос»
Воскресенье, 16 апреля
Медиация TRAMVAYI NOSTALJI (12+)
В белой галерее Дома Радио открыта выставка художницы Авроры Жуковской TRAMVAYI NOSTALJI. Находясь в закрытом пространстве то ли выставки, то ли условного трамвая, зритель встречается с персонажами картин и с самим собой. Все воскресенье будут проходить специальные медиации по экспозиции. Подробнее здесь.
Спектакль «Нос», ТЮЗ им. Брянцева (малая сцена) (16+)
19:00
Выпускник «Щуки» (Театрального института им. Б. В. Щукина) Тимур Кулов поставил фантасмагорию о приключениях носа майора Ковалева. В его версии гоголевские персонажи — бесконечно одинокие и несчастные люди, живущие по инерции. До тех пор, как в холодном весеннем Петербурге не начинает твориться «черт знает что такое». В спектакле заняты Анна Лебедь, Дмитрий Ткаченко, Василина Стрельникова, Илья Божедомов, Виталий Кононов, Данила Лобов, Анна Мигицко, Аделина Любская, Никита Остриков и Владимир Чернышов.
Концерт группы «Щенки» (16+)
Группа «Щенки» Феликса Бондарева и Максима Тесли выступит в воскресенье в клубе Sound. Причина, почему на концерт стоит пойти, как минимум его описание от самих музыкантов: «Весна — время любви. Время животной агрессии, разрушенных надежд, долгих ночных прогулок и обострения безумия. Весна — время обновления. Живой состав, мощный звук. Все то, что вы любите и много нового. Весна — наше время».
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