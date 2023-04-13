Чем заняться в Петербурге с 13 по 16 апреля

Выставка «Леонид Шервуд. 1871–1954», Русский музей (0+)

В Михайловском (Инженерном) замке Русского музея открывается выставка скульптора Леонида Шервуда. Она стала итогом большой исследовательской работы — в экспозиции собраны не только скульптуры из фондов инстутуции и частных коллекций, но и документы, а также фото утраченных монументов. Стажировавшейся в мастерской Родена Шервуд создавал работы как при царской, так и советской власти. Например, памятник адмиралу Макарову в Кронштадте и бюст Александра Радищева.

С 13 апреля по 3 июля

Спектакль «Лекарь поневоле», Малый драматический театр — Театр Европы (16+)

19:00

Пьесу Мольера шла на сцене МДТ в 1954-м. Спустя почти 70 лет к ней решили снова обратиться, а на постановку позвали Геннадия Тростянецкого. «Лекаря» он ставил несколько лет назад в Омском театре драмы, но хрестоматийные тексты с годами лишь обрастают новыми смыслами и приобретают оттенки. Комедии на сцене МДТ — нечастый жанр, тем любопытнее будет увидеть результат сотрудничества темпераментного, эмоционального режиссера и хорошо натренированной труппы.

13, 14 апреля

Спецпоказ фильма «Черный квадрат» (16+)

19:00

В рамках программы, приуроченной к выставке «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» в Русском музее, в «Англетере» Ольга Свиблова представит свой документальный фильм 1988 года «Черный квадрат». А после показа — ответит на вопросы. Ее совместная с Иосифом Пастернаком картина рассказывает о художниках нон-конформистах от Ильи Кабакова и Эрика Булатова до Анатолия Зверева и Владимира Сидура. Подробнее здесь.

Серия семинаров с издательством «Носорог» (18+)

19:00

В «Сообществе» в Новой Голландии стартует цикл семинаров. На первой встрече речь пойдет о фигуре Пульчинеллы и его «философии», совмещающией элементы трикстера, желания вернуться в прошлое, грусть и смех. Эти и другие темы затронут в книге Джорджо Агамбена (но читать ее перед лекцией необязательно). Подробнее здесь.

Концерт «Animal ДжаZ» (16+)

20:00

В четверг петербургская группа «Animal ДжаZ» выступит в родном городе — в клубе «Космонавт». В сет-лист концерта войдут как лучшие композиции (да, и про полоски на кедах тоже!) за историю бэнда, так и песни из нового альбома.

Спектакль «Друг мой», «Невидимый театр» (16+)

20:00

В «Невидимом театре» готовится премьера Семена Серзина — спектакль по пьесе Константина Стешика, жанр которого режиссер определяет как «сокровенный разговор». Пока показ состоится в формате work in progress. Главную роль исполняет Олег Рязанцев, уже сотрудничавший с Серзиным на спектакле «Киса» по роману Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».

13, 14 апреля

Фильм «Город Бога» / Cidade de Deus (2002) (18+)

Криминальная драма о самой опасной фавеле Рио-де-Жанейро (как раз она и называется «Город Бога») выходит в повторный прокат в России. В гетто, где насилие, убийства и разборки — норма жизни, растут трое мальчиков: Ракета, Малыш Фишка и Бенни. Перемена участи в этих местах — настоящая редкость, поэтому вскоре Фишка под именем Малыш Зе станет главным наркоторговцем района, а Бенни — его правой рукой. И только Ракета будет пытаться оставаться в стороне от маховика насилия, мечтая стать фотографом. Большинство актеров в фильме непрофессиональные и были реальными жителями фавел.

С 13 апреля, кинотеатры города

Фильм «Забавные игры» / Funny Games (1997) (18+)

Один из главных режиссеров современности Михаэль Ханеке снял два фильма с названием «Забавные игры»: один в родной Австрии, другой — его ремейк, сделанный в копродукции и под продюсерством Наоми Уоттс. В прокат в России выйдет как раз австрийский оригинал. Это картина-провокация, в которой Ханеке деконструирует зрительские ожидания на счастливый конец. В загородный дом на живописном озере приезжают муж, жена и 10-летний сын. Представившись гостями соседей, к ним приходят два молодых человека, предлагая заключить пари.

С 13 апреля, кинотеатры города

Фильм «Звезды в полдень» / Stars at Noon (18+)

Фильм-обладатель гран-при Каннского кинофестиваля прошлого года сняла Клер Дени («Высшее общество», «С любовью и яростью»). Это триллер об американской журналистке Триш (Маргарет Куэлли из «Уборщицы»), которая застряла в Никарагуа. Она надеется, что ей поможет выбраться новый возлюбленный — англичанин Дэниэл (Джо Элвин), но тот находится в еще большей опасности, чем она.

С 13 апреля, кинотеатры города

Фильм «Возвращение в Сеул» / Retour à Séoul (18+)

Фильм-участник программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля прошлого года. 25-летняя кореянка Фредди выросла в приемной семье во Франции. Она впервые приезжает в родную страну, чтобы найти своих биологических родителей и ответить на важнейший для каждого человека вопрос: кто я и откуда. Путешествие к себе оказывается для нее совсем не таким, как она ожидала.

С 13 апреля, кинотеатры города

Фильм «Волны» (16+)

Непредсказуемый и медленно развивающий драматический триллер Михаила Брашинского, который показывали на фестивалях «Окно в Европу» и «Зимний», выходит в прокат. Сценарий Брашинский писал с Константином Мурзенко, с которым они вместе делали фильм «Гололед». Главный герой (Владислав Абашин) решает уйти от мирского и попадает в секту. В касте картины также Виктория Толстоганова и участник «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс.

С 13 апреля, кинотеатры города

Фильм «Доктор» (18+)

Камерная драма Артема Темникова примечательна тем, что в ней сыграл одну из своих последних ролей в кино Сергей Пускепалис — актер погиб в автомобильной аварии в прошлом году. Доктор в психо-неврологическом отделении для подростков ведет душеспасительные беседы со своим маленьким пациентом, пытаясь доказать ему ценность жизни, даже если она кажется бессмысленной.

С 13 апреля, кинотеатры города