Как устроена выставка «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» в Русском музее?

О названии «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту»

Ощущение параллельной реальности — альтернативной советскому обществу, соцреализму, провозглашенному единственно верным и возможным способом отражения действительности, — возникает при изучении жизни и творчества художников-шестидесятников, представленных на выставке лучшими работами из моей коллекции. Собирая уже на протяжении почти 20 лет их произведения, я не перестаю удивляться разнообразию их творчества, смелости эксперимента и постоянному поиску нового в искусстве.

Ядром выставки было решено сделать именно абстракцию, потому что она, не заключенная в рамки объективной реальности, является наиболее естественным проявлением внутреннего видения художника.

Название «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» задает вектор построения экспозиции. Пластическое решение пространства, предложенное автором дизайн-концепции Анатолием Голышевым, представляет образ ковчега с произведениями, плывущего по воображаемому млечному пути. На архитектурную ось нанизаны семь залов, демонстрирующих собрание в его цельности и полноте. Хотя в Русском музее мы и смогли показать только часть работ.