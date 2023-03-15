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Искусство

Как устроена выставка «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» в Русском музее?

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В Мраморном дворце Русского музея идет выставка «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» из собрания директора московского Музея AZ (Анатолия Зверева) Наталии Опалевой. Об идее экспозиции и ее доминантах (Брускин! Инфанте! Рабин!) нам рассказала сама коллекционер и меценат.

Василий Буланов, предоставлены пресс-службой выставки

О названии «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту»

Ощущение параллельной реальности — альтернативной советскому обществу, соцреализму, провозглашенному единственно верным и возможным способом отражения действительности, — возникает при изучении жизни и творчества художников-шестидесятников, представленных на выставке лучшими работами из моей коллекции. Собирая уже на протяжении почти 20 лет их произведения, я не перестаю удивляться разнообразию их творчества, смелости эксперимента и постоянному поиску нового в искусстве.

Ядром выставки было решено сделать именно абстракцию, потому что она, не заключенная в рамки объективной реальности, является наиболее естественным проявлением внутреннего видения художника.

Название «Параллельные вселенные. От абстракции к артефакту» задает вектор построения экспозиции. Пластическое решение пространства, предложенное автором дизайн-концепции Анатолием Голышевым, представляет образ ковчега с произведениями, плывущего по воображаемому млечному пути. На архитектурную ось нанизаны семь залов, демонстрирующих собрание в его цельности и полноте. Хотя в Русском музее мы и смогли показать только часть работ.

предоставлено пресс-службой выставки

Фильм «Черный квадрат»

В самом начале экспозиции мы предлагаем гостям посмотреть фильм о художниках-нонконформистах, который был создан Ольгой Свибловой и режиссером Иосифом Пастернаком в 1988 году. Это документальная история русского неофициального искусства, главными героями которой стали творцы, чьи работы представлены на выставке. Картина в свое время получила множество призов на международных кинофестивалях. Автор «Черного квадрата» Ольга Свиблова вспоминает, что фильм вышел в тот самый день, когда состоялся знаменитый аукцион «Сотбис», который впервые открыл русский авангард второй половины ХХ века миру.

предоставлено пресс-службой выставки

Анатолий Зверев. Супрематическая композиция. 1959

Анатолий Зверев

Анатолий Зверев прославился в первую очередь как портретист. Но здесь, в Петербурге, мы решили показать его абстрактные работы — диалог с художниками русского авангарда. Обращение Зверева к языку первого авангарда произошло под непосредственным влиянием великого коллекционера Георгия Костаки, в собрании которого находились шедевры живописцев начала ХХ века. Для многих современников Зверева квартира Костаки была и академией, и мастерской.

Цикл гуашей, созданных им тогда, часто называют «зверевской супрематикой». Но он уходит и от чистого цвета, и от чистой геометрии — в его абстрактных композициях сочетаются фигуративная и нефигуративная живописи, сквозь динамические линии и монохромные плоскости проступают очертания лиц, фигур, пейзажей и натюрмортов. Обратите внимание, что края многих работ обгорели. Это был печально известный пожар на подмосковной даче Георгия Костаки в Баковке, где хранились папки со зверевскими листами. Огонь добрался до них, опалил, но не уничтожил. Позднее эти листы были унаследованы дочерью коллекционера — Алики Костаки. А в 2013 году она в числе других работ предала этот цикл в дар будущему Музею AZ.

предоставлено пресс-службой выставки

Лидия Мастеркова

В моем собрании представлены работы Лидии Мастерковой разных периодов — от начала 1960-х до 2000-х. В кругу нонконформистов она всегда держалась особняком. Ее необычайно ценил и как художника, и как личность Георгий Костаки. Он называл Мастеркову «амазонкой второго авангарда», ставя ее в один ряд с Натальей Гончаровой, Любовью Поповой, Варварой Степановой, Надеждой Удальцовой. Галерея работ Лидии Мастерковой, показанная на выставке, — это своеобразная мини-ретроспектива творчества: от первых исканий и попыток определить свой почерк до последующих открытий.

Лейтмотивом раннего творчества Лидии Мастерковой стало движение души, пришедшей, цитируя Василия Кандинского, «в состояние беспредметной вибрации». Через графические эксперименты, обращаясь к технике ассамбляжа и коллажа, она совершает переход к геометрии, которая со временем становится все более возвышенной в своей духовной метафизике.

Композиция многих ее работ восходит к форме круга. Например, произведения, посвященные поэтам Серебряного века, — Сергею Есенину, Марине Цветаевой, Александру Блоку, Андрею Белому, Николаю Гумилеву. Четыре работы из цикла «Посвящение Марине Цветаевой» — одна из жемчужин экспозиции. Рисованные мокрой тушью абстрактные тондо заключены в резные коллажные рамы из белой бумаги, которые, по определению самой Мастерковой, представляют собой «нечто вроде древних рун».

предоставлено пресс-службой выставки

Петр Беленок

Для многих специалистов и, тем более, для широкой публики имя Петра Беленка стало открытием. Я впервые увидела его работы в Греции, в доме Алики Костаки, и они поразили меня своей экспрессией. Задолго до американского фотореализма Беленок работал над развитием направления, которое он называл «паническим реализмом». На его монохромных работах изображено непостижимое — вселенские катастрофы, в которых возникают и пропадают человеческие фигурки, скрученные неведомым вихрем. Современники всегда отмечали «европейскость» художника — он знал французский язык, читал на нем, увлекался философией экзистенциализма, слушал авангардную музыку. Есть свидетельства того, что показы своих работ в мастерской он проводил под музыку Кшиштофа Пендерецкого.

Друг Петра Беленка — поэт, писатель и художник Владимир Алейников — писал о невероятном даре предвидения, которым обладал художник: «Петр Беленок вырос в украинском селе Корогод, в пятнадцати километрах от Чернобыля. Но задолго до Чернобыльской аварии мастерскую Беленка на Абельмановской улице заполняли оргалиты, картоны и листы ватманской бумаги всевозможных форматов, с экспрессивной живописью, в которой выражено было — предчувствие катастрофы. <…> На его работах происходило непоправимое. Трансформировалась, распадалась материя. Метались растерянные люди». Все это стало отправной точкой для создания выставочного проекта «Предвидение», который Музей AZ показал в 2017 году в «Электротеатре Станиславский», а затем выставка стала частью трилогии «Свободный полет», открывшей Западное крыло Новой Третьяковки.

предоставлено пресс-службой выставки

Оскар Рабин. Поезд. 1959.

Оскар Рабин

Без имени Оскара Рабина невозможно представить себе неофициальное искусство второй половины ХХ века. Несколько лет назад я приобрела его картину «Поезд». Через некоторое время Антон Каретников, сын знаменитого композитора Николая Каретникова (кстати, именно его музыка стала частью медиа-инсталляции в первом зале), показал мне архивные семейные фотографии квартиры своего отца. На них я увидела самого Рабина, позирующего на фоне картины «Поезд», и, конечно, попросила Антона рассказать о судьбе этой работы.

«В начале 1960-х отец снес все перегородки в своей новой квартире и превратил “хрущевку” в просторную студию, наполненную предметами искусства. Одной из картин в ней и стал рабиновский “Поезд”. Квартиру и коллекцию отец оставил своей второй жене, московской красавице, актрисе и переводчице Нине Гарской, когда они расставались. Там осталось еще несколько прекрасных ранних работ лианозовцев. Каретников часто бывал в мастерской-квартире у Рабина и Вали Кропивницкой, дружил со многими членами лианозовской группы. В архиве Фонда Каретникова есть уникальная киносъемка работ Рабина и Кропивницкой в их квартире, где Оскар позирует на фоне “Поезда”. Этот архивный фильм можно изучать как первый каталог работ двух художников, тем более что о нахождении многих картин, попавших на пленку, ничего не известно. После смерти Нины Гарской в 2000-х, мы ничего не знали о судьбе живописи из ее дома. К счастью, несколько лет назад “Поезд” оказался в собрании у Наталии Опалевой. Очень рад, что эта выдающаяся работа Рабина попала в ее коллекцию».

предоставлено пресс-службой выставки

Леонид Пурыгин. Космично наше блаженство. Космична наша любовь. Космос — наше спасение. 1988. 

Леонид Пурыгин

Леонид Пурыгин — самый эксцентричный «персонаж» коллекции и выставки. «Гений из Нары» — так он называл себя. Он родился в подмосковном Наро-Фоминске в семье офицера, увлекавшегося созданием игрушек. Как в жизни, так и в искусстве, Леонид Пурыгин постоянно нарушал общепринятые правила, являя классический образец арт-аутсайдера: бросил школу, скитался и нарочито утверждал «ар-брют» — экстремальный вариант наивного творчества. Несмотря на отсутствие профильного образования, художник отлично разбирался в истории искусств, вдохновляясь Северным Возрождением, русской иконописью и лубком.

Работы Пурыгина — это мир индивидуальной космологии, в котором возникают кочующие из работы в работу персонажи: Голубая женщина-ангел, ее антипод «Пипа», множество фантастических существ — растений, животных, птиц и ангелов. Визуальные образы дополняют пересказы снов или строки-гимны. Это можно увидеть в складне (или полиптихе), который занимает центральное место в экспозиции — «Космично наше блаженство». Фраза продолжается — «Космична наша любовь, наше спасение — космос». В центре возносится к небу голубая женщина-птица, окруженная ангелами и эльфами, а вершину складня венчает сам художник-демиург, Леня Пурыгин, «гений из Нары».

предоставлено пресс-службой выставки

Григорий Брускин

Мировую славу Григорию Брускину принес аукцион «Сотбис», прошедший в 1988 году, на котором его работа «Фундаментальный лексикон» была продана за рекордно высокую цену. Сам Брускин пишет: «Для меня важны категории времени. Меня интересует время, в котором не существует прошлого и современности. Меня интересует точка времени, где нет ни старого, ни нового, где нет понятия прогресса, не существует понятия худшего и лучшего. Точка, в которой время мерцает. Точка, которую можно назвать параличом времени».

Здесь, в Мраморном дворце, мы представляем серию скульптурных работ, которые называются «Гермы». Во времена Древней Греции гермы были особыми видами скульптур в форме четырехгранной колонны, увенчанной изображением головы. В Древней Элладе гермы служили путевыми и межевыми знаками, а также указателями на дорогах, фетишами — охранителями дорог, границ, ворот, а также надгробными обелисками. Первоначально на них изображали Гермеса. Впоследствии на гермах стали помещать и других богов и героев.

Брускин создает свой вид герм — обезличенный сонм инопланетян, пришельцев с других планет, обитателей иных цивилизаций. На выставке «Параллельные вселенные» они встречают зрителей в последнем зале, как олицетворение времени. Сам Брускин рассказывает о своих «Гермах» так: «Я обратился к образу архаических истуканов, снабдив их антеннами, локаторами и всевозможными оптическими приборами, чтобы создать особую оптику и взглянуть на ускользающее время и героев сквозь толщу времен. Надо обозреть по-новому современность».

предоставлено пресс-службой выставки

Платон Инфанте

Платон Инфанте — современный художник и именно он, как никто другой, может «по-новому обозреть современность» и заглянуть в будущее. Специально для выставки он создал три медиа-инсталляции, каждая из которых заново открывает искусство нонконформизма второй половины ХХ века для нынешних зрителей. Платон Инфанте, сын знаменитого художника Франциско Инфанте, его композиции строятся на идее «параллельных Вселенных», которые здесь и сейчас, на наших глазах возникают в залах Мраморного дворца. И продолжаются — уже в виртуальной реальности на медиа-экранах, создавая самые причудливые формы, а, может, и новый язык искусства.

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