Чем заняться в Петербурге с 23 по 26 марта

Выставка Егора Федоричева «Акт II. Гилея», MYTH Gallery (16+)

В MYTH Gallery стартовала персональная выставка Егора Федоричева — выпускника Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко и номинанта премии «Инновация». В чуть театральном проекте Егора на авансцену во втором акте выходит условный генерал, похожий на недавних исторических персонажей Латинской Америки. Обобщенный образ проглядывается то из-за рабицы, то сквозь густые мазки. Действие же разворачивается в некоем «нефтяном лесу» — «ресурсных джунглях». Подробнее здесь.

С 23 марта по 26 мая

Фильм «Четыреста ударов» / Les quatre cents coups (1959) (16+)

Отчасти автобиографический дебютный фильм классика французской новый волны Франсуа Трюффо покажут на больших экранах в России. Это первая картина о взрослении Антуана Дуанеля — здесь он трогательный подросток с богатой фантазией, мечтающий писать, как Бальзак. Но в строгой католической школе, где практикует физические наказания, и семье никто не хочет разбираться в мотивах его поведения и устремлениях. Позже Трюффо снимет еще несколько фильмов о Дуанеле (в том числе, когда его герою уже за 30). Во всех них его продолжит играть актер Жан-Пьер Лео, которому на момент выхода «Четыреста ударов» было 15 лет.

С 23 марта, кинотеатры города

Фильм «Джон Уик 4» / John Wick: Chapter 4 (18+)

То, что четвертая часть франшизы про киллера Джона Уика выйдет в России (еще и одновременно с мировым прокатом!), почти чудо. Так как компания Lionsgate приостановила сотрудничество с отечественными дистрибьюторами. В новой главе герою Киану Ривза предстоит одержать победу над Правлением Кланов, а еще — сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками.

С 23 марта, кинотеатры города

Фильм «Звезды в полдень» / Stars at Noon (18+)

Фильм-обладатель гран-при Каннского кинофестиваля прошлого года сняла Клер Дени («Высшее общество», «С любовью и яростью»). Это триллер об американской журналистке Триш (Маргарет Куэлли из «Уборщицы»), которая застряла в Никарагуа. Она надеется, что ей поможет выбраться новый возлюбленный — англичанин Дэниэл (Джо Элвин), но тот находится в еще большей опасности, чем она.

С 23 марта, кинотеатры города

Фильм «Коты Эрмитажа» (6+)

Анимационный фильм посвящен самому обаятельному бренду Петербурга — эрмитажным котам. Правда, их мультипликационный быт далек от настоящего. По сюжету юный кот Винсент и мышь Морис прячутся от наводнения в клавесине. Музыкальный инструмент отправляют в главный музей России — Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, который столетиями охраняет произведения искусства от грызунов. Он мечтает подружиться с ними, но не хочет расставаться и с Морисом, который спас ему жизнь. Пока Винсента решает моральные дилеммы, в музей привозят «Мону Лизу».

С 23 марта, кинотеатры города