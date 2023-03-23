Чем заняться в Петербурге с 23 по 26 марта

Премьера балета «Дочь Фараона» в оригинальной хореографии Мариуса Петипа в Мариинском-2, гастроли Театра им. Пушкина (Виктория Исакова и Александр Петров!), «Мастер и Маргарита» в танцевальной версии Сергея Полунина, а также концерты группы «Биртман», Boulevard Depo и Matrang и шедевр Франсуа Трюффо «400 ударов» в прокате — рассказываем, как провести эти выходные в городе.
«Коты Эрмитажа»
Четверг, 23 марта
Выставка Егора Федоричева «Акт II. Гилея», MYTH Gallery (16+)
В MYTH Gallery стартовала персональная выставка Егора Федоричева — выпускника Школы фотографии и мультимедиа имени Родченко и номинанта премии «Инновация». В чуть театральном проекте Егора на авансцену во втором акте выходит условный генерал, похожий на недавних исторических персонажей Латинской Америки. Обобщенный образ проглядывается то из-за рабицы, то сквозь густые мазки. Действие же разворачивается в некоем «нефтяном лесу» — «ресурсных джунглях». Подробнее здесь.
С 23 марта по 26 мая
Фильм «Четыреста ударов» / Les quatre cents coups (1959) (16+)
Отчасти автобиографический дебютный фильм классика французской новый волны Франсуа Трюффо покажут на больших экранах в России. Это первая картина о взрослении Антуана Дуанеля — здесь он трогательный подросток с богатой фантазией, мечтающий писать, как Бальзак. Но в строгой католической школе, где практикует физические наказания, и семье никто не хочет разбираться в мотивах его поведения и устремлениях. Позже Трюффо снимет еще несколько фильмов о Дуанеле (в том числе, когда его герою уже за 30). Во всех них его продолжит играть актер Жан-Пьер Лео, которому на момент выхода «Четыреста ударов» было 15 лет.
С 23 марта, кинотеатры города
Фильм «Джон Уик 4» / John Wick: Chapter 4 (18+)
То, что четвертая часть франшизы про киллера Джона Уика выйдет в России (еще и одновременно с мировым прокатом!), почти чудо. Так как компания Lionsgate приостановила сотрудничество с отечественными дистрибьюторами. В новой главе герою Киану Ривза предстоит одержать победу над Правлением Кланов, а еще — сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками.
С 23 марта, кинотеатры города
Фильм «Звезды в полдень» / Stars at Noon (18+)
Фильм-обладатель гран-при Каннского кинофестиваля прошлого года сняла Клер Дени («Высшее общество», «С любовью и яростью»). Это триллер об американской журналистке Триш (Маргарет Куэлли из «Уборщицы»), которая застряла в Никарагуа. Она надеется, что ей поможет выбраться новый возлюбленный — англичанин Дэниэл (Джо Элвин), но тот находится в еще большей опасности, чем она.
С 23 марта, кинотеатры города
Фильм «Коты Эрмитажа» (6+)
Анимационный фильм посвящен самому обаятельному бренду Петербурга — эрмитажным котам. Правда, их мультипликационный быт далек от настоящего. По сюжету юный кот Винсент и мышь Морис прячутся от наводнения в клавесине. Музыкальный инструмент отправляют в главный музей России — Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, который столетиями охраняет произведения искусства от грызунов. Он мечтает подружиться с ними, но не хочет расставаться и с Морисом, который спас ему жизнь. Пока Винсента решает моральные дилеммы, в музей привозят «Мону Лизу».
С 23 марта, кинотеатры города
Мария Хорева выйдет на сцену во второй день премьеры — 25 марта.
Пятница, 24 марта
Балет «Дочь Фараона», Мариинский-2 (6+)
Первая балетная премьера Мариинского театра в 2023 году должна стать по-настоящему масштабной. Спектакль готовит буквально вся балетная труппа: в показах заняты четыре состава ведущих солистов — как звезды, так и молодые артисты. «Дочь Фараона» Цезаря Пуни будет идти в оригинальной хореографии Мариуса Петипа. Тем интереснее, как справятся с «довагановской» стилистикой современные танцовщики. Восстановлением спектакля в версии Петипа занимался приглашенный итальянский хореограф Тони Канделоро. Художественное оформление воссоздал американский художник Роберт Пердзиола — изучив архивы, он разработал декорации по подлинным старинным эскизам.
24, 25, 26 марта
Гастроли Театра им. Пушкина
Театр им. Пушкина в конце прошлого года привозил на фестиваль «Золотая маска в Петербурге» «Костика» — вольную версию «Чайки». В программе самостоятельных гастролей театра вновь Чехов — «Вишневый сад» (16+) с Викторией Исаковой и Александром Петровым в режиссуре Владимира Мирзоева. Но не только: также покажут пьесу Тома Стоппарда «Влюбленный Шекспир» (12+) в постановке Евгения Писарева. Все спектакли будут на сцене ДК «Выборгский».
С 24 по 26 марта
Спектакль «Зеленая птичка», Karlsson haus (12+)
Фьяба (то есть волшебная сказка) «Зеленая птичка» — сиквел другой пьесы Карло Гоцци «Любовь к трем апельсинам». Марина Солопченко (это уже ее третья режиссерская работа) обнаруживает в сюжете, придуманном два с лишним столетия назад, весьма актуальные мотивы: конфликт поколений — резкие подростки против нетерпимых родителей. И задается не менее актуальными вопросами. Как найти ключ к пониманию взрослеющего человека? Как избежать непоправимых ошибок и научиться выходить из сложных ситуаций с добрым итальянским юмором? Ответы герои найдут, пройдя через череду страстей, загадок и комедийных ситуаций.
Выставка «Парк Вольный. Терминал Жуковский», Anna Nova Gallery (16+)
В пятницу в Anna Nova Gallery открывается проект Ани и Виталика Черепановых «Парк Вольный. Терминал Жуковский» — эксперимент по созданию выставки без физического присутствия авторов. В нее вошли архивные работы и иммерсивные видеоинсталляции, созданные на основе записей с городских систем безопасности. Феном постоянного наблюдения художники и исследуют, параллельно рассуждая об опосредованности как таковой. Например, о том, в чем сущность взаимодействия в эпоху дистанционного общения. Подробнее здесь.
С 24 марта по 28 мая
Концерт группы «Биртман» (16+)
20:00
Ретро-ансамбль «Биртман» якобы исполняет песни вымышленного сибирского певца Зиновия Биртмана, в которых элегантно обыгрывает музыкальные стереотипы поп-музыки 1970-х и современные реалии. На этот раз ВИА даст сразу два концерта в «Космонавте» — 24 и 25 марта. Потому что название программы «Лучшие песни» обязывает — хитов у биртманцев точно хватит и на три выступления.
24, 25 марта
Сергей Полунин
Суббота, 25 марта
Театральный фестиваль для подростков «В смысле?!» (12+)
С субботы на разных площадках города можно увидеть спектакли и специальную программу первого театрального фестиваля для подростков «В смысле?!», придуманного «Театральным проектом 27». Например, молодежный центр «Космос» из Тюмени представит интерактивный спектакль-инсталляцию «Дым» (12+) Владислава Тутака, основанный на комиксе «Сурвило». Архангельский молодежный театр покажет работу о девочке-подростке, переживающий развод родителей и смерть подруги «Поцелуй Ируканджи» (12+), а компания «Немхат» — танцевальный перформанс «Я танцую, пока ты смотришь на меня» (12+). Все подробности и программа здесь.
С 25 марта по 3 апреля
Спектакль «Покровские ворота», Балтийский дом» (большая сцена) (16+)
На постсовестком пространстве, пожалуй, будет трудно найти человека старшего и среднего поколения, не видевшего или хотя бы не слышавшего про культовую экранизацию пьесы Леонида Зорина, сделанную Михаилом Козаковым. Так что нужно обладать бесстрашием камикадзе, чтобы взяться за полноценную театральную постановку этой пьесы. Режиссер Александр Кладько уже «разминался» на схожем материале, когда ставил «Девчат» по одноименной повести Бориса Бедного, положенной в основу комедии Юрия Чулюкина. Его новая постановка в первую очередь потрафит носителям романтических представлений о советском прошлом. По сцене «БалтДома» разливается светлая и трепетная ностальгия по той общности, что существовала между людьми (все больше в воображении авторов), по любви, дружбе и теплоте соучастия. Впрочем, терапевтическая доза переживаний о прошлом вряд ли нынче сильно помешает.
Спектакль «Сцены супружеской жизни», «Открытое пространство» (18+)
Ингмар Бергман, написавший сценарий к своей кинокартине с участием Лив Ульман и Эрланда Юзефсона, поделил историю страсти, сострадания, искренности на шесть эпизодов. Режиссер Роман Габриа разъял бергмановский сюжет на восемь частей и поместил своих героев (их играют Алла Данишевская и Анатолий Журавин) в замкнутое камерное пространство, где все события и фрагменты взаимоотношений протекают, словно в документальном кино. В обыденности и банальности этой истории, в разладе каждого личного космоса отражается непрочность, зыбкость современного мира, частью которого является человек. Силясь ухватить утекающий, как песок сквозь пальцы, смысл жизни, герои проходят непростой для обоих путь.
Балет «Мастер и Маргарита» (12+)
Роман Булгакова в балет решил превратить Сергей Полунин. Он же исполняет в нем ведущую партию вместе со своей женой — фигуристкой и олимпийской чемпионкой Еленой Ильиных. В касте также еще одна спортсменка — тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Кудрявцева в роли Геллы. В постановке, которую покажут на сцене БКЗ «Октябрьский», звучит музыка Эдуарда Артемьева.
Спектакль «Вафельное сердце», «Театральный проект 27» (9+)
На площадке «Скороход» «Театральный проект 27» покажет постановку Ивана Пачина «Вафельное сердце» — режиссера, знакомого юным и не только юным зрителям по остроумному «Сочинению про Стива Джобса». Новая работа — это моноспектакль по книге Марии Парр, в котором солирует актер Егор Строков, выпускник Театрального института им. Б. Щукина и артист Karlsson Haus. Используя предметы, он ловко меняет роли, превращаясь по сюжету то в Трилле, то в Лену, дедушку, бабушку и соседа.
Лекция «Нижегородский стрит-арт. История развития и секреты воспроизводства» (12+)
13:00
В «Севкабель Порту» в субботу о феномене нижегородского уличного искусства расскажет Анна Нистратова, которая занимается исследованием культуры региона уже 12 лет. А петербургские знатоки стрит-арта смогут сравнить эстетику художников локальной сцены с работами их коллег из Нижнего. Подробнее здесь.
Концерт Delikatessen (14+)
19:00
В пространстве «Собщество» в Новой Голландии в субботу выступит дуэт Delikatessen. Это результат синергии двух петербургских композиторов: трубача-виртуоза Вячеслава Гайворонского и музыкального экспериментатора Николая Судника, который использует сэмплеры вместе с оригинальными инструментами и предметами — от проволоки и цепочки на деревянных палочках до расчески.
Выставка «Роман о розе» (12+)
В здании будущего библиотечно-культурного центра «НОТА» (Косыгина 28, корп. 1) в субботу стартует выставка, на которой представят свои работы Анна Мартыненко, Владимир Копейкин, Эмилия Санги, Петр Белый, Лев Манович, Евгения Тут, Янина Болдырева, Анна Слобожанина и арт-группа «Север 7». Все художники осмысляют истории о книжных фондах, текстах в широком смысле и слове, что было в начале всего. Экспозиция названа в честь книги, которая стала первым бестселлером в средневековой Европе, когда их и быть не могло: тексты тогда переписывали вручную.
С 25 марта по 30 мая
Концерт Matrang (12+)
20:00
В субботу в «А2» выступит автора хита про медузу, рэпера Matrang. Исполнит Алан Хадзарагов (настоящее имя артиста) не только свой бэнгер, вышедший на дебютном альбоме «ЭЙА», но и сравнительно недавние синглы «Рука на руке», «Взаперти» и многие другие.
Boulevard Depo
Воскресенье, 26 марта
Спецпоказ фильма «Война и мир» (6+)
13:00
В воскресенье в «Авроре» покажут полную версию фильма Сергея Бондарчука на большом экране — при этом речь об отреставрированной версии. Всего картина длится чуть больше семи часов и разбита на четыре части, между ними будут делать перерывы. На каждый сеанс нужно приобрести отдельный билет.
Спектакль «Эйнштейн. Что нам светит?», Karlsson haus (6+)
Идея поставить биографию света (что? да!) могла прийти в голову, наверное, только самым отчаянным выдумщикам и фантазерам. Но в театре, а тем более детском, возможно практически все. Режиссер Наталья Слащева вместе с художником Виктором Клочко, композитором Пафнутием Кузюкяном и видеографом Еленой Байковой сперва попросят всех присутствующих пристегнуть ремни, после чего дадут старт невероятному путешествию — навстречу звездам в самые отдаленные уголки Вселенной. Природа света интересует создателей спектакля как в смысле физическом, так и в метафизическом. Что значит загореться для человека? Что — потухнуть для взгляда? Кто или что может быть источником света? А я сам? Сам я — источник света или черная дыра?
Киноклуб в «Сообществе» (18+)
16:00
В воскресенье после небольшого перерыва в «Сообществе» в Новой Голландии вновь соберется киноклуб. На этот раз смотреть и обсуждать будут фильмы «Волк и семеро козлят» и «Антигона» Елены Гуткиной — режиссера и преподавательницы, окончившей мастерскую Артура Аристакисяна в Московской школе нового кино. Подробнее здесь.
Концерт Boulevard Depo (16+)
20:00
В воскресенье в «А2» в Петерубрге в рамках своего «Токсик-тура» выступит Boulevard Depo. Серия концертов посвящена недавнему релизу Артема «Сертоловский токсик», который сразу после выхода возглавил альбомный чарт Apple Music.
Выставка «Приключения Семиглазки», Музей сновидений Фрейда (18+)
Галерея Anna Nova представляет выставку одного из своих художников Федора Хиросигэ в Музее сновидений Фрейда. Выбор площадки не случаен: в новом проекте Хиросигэ психоанализ миксуется с японской мангой и тибетскими мантрами. Центральный персонаж цикла — Семиглазка, загадочная девушка с лазоревыми, как у феи из «Пиноккио», волосами. Она пытается пробиться через пространства, заполненным зеркалами, двойниками, грибами и сфинксами, где «все смешалось и превратилось в парадоксальный и неустойчивый мир». На этой неделе — последний шанс увидеть выставку.
До 27 марта, Музей сновидений Фрейда
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