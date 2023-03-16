Чем заняться в Петербурге с 16 по 19 марта

Ретроспектива Ларса фон Триера, выставка графики Ильи Богдеско к текстам Гоголя, трансмедийный проект «Immortal Bach» в Доме Радио, а также концерты «Чайфа», «Вежливого отказа», Дениса Мацуева, «Буерака» и Нейромонаха Феофана — рассказываем о главных событиях выходных в городе.
Городничий. Из иллюстраций к комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». 1995. Резцовая гравюра. 17 х 10. Собрание В. П. Третьякова
Четверг, 16 марта
Выставка «Илья Трофимович Богдеско. Выставка в честь 100-летия мастера» (6+)
В пространстве книжного магазина New Stage Bookcafe на Новой сцене Александринского театра стартовала камерная выставка KGallery, посвященная художнику-иллюстратору Илье Богдеско. В первую очередь показывают его графику и каллиграфические работы к произведениям Николая Гоголя, любимого писателя Богадеско. Вход свободный.
С 14 марта по 13 мая
Ретроспектива Ларса фон Триера (18+)
В кинотеатре «Аврора» идет ретроспектива фильмов Ларса фон Триера. На этой неделе еще можно увидеть «Идиотов» (16 марта), «Танцующую в темноте» (17 марта), «Догвилль» (18 марта), «Мандерлей» (19 марта). А не следующей покажут комедию «Самый главный босс» (20 марта) и экспериментальную работу «Пять препятствий» (21 марта).
До 21 марта
Лекция «История электронной музыки: Яннис Ксенакис — Гранулы и алгоритмы» (12+)
19:00
В Медиацентре Новой сцены Александринского театра лектор, музыкант и блогер Илья Чертков расскажет про греческого композитора Янниса Ксенакиса и рассмотрит его техники работы со звуком. На лекции можно узнать, как появился гранулярный синтез звука и как он связан с конкретной музыкой.
Концерт Владимира Мартынова (16+)
20:00
В четверг в «Кружке» на набережной Фонтанки выступит композитор и мыслитель Владимир Мартынов. Он не только исполнит «Танцы Кали-Юги», но и в свободной форме пообщается со слушателями, ответив на все их вопросы. Тем более, что камерность площадки позволяет особенно внимательно отнестись друг к другу. Подробнее здесь.
Фестиваль «To be a plant» (16+)
В Петербурге идет масштабный проект, посвященные взаимодействию флоры, арта и людей. В первую очередь — это выставка в Nikolay Evdokimov gallery с работами Александра Шишкина-Хокусая и Асима Вагифа. Также в программе фестиваля — лекции, перформансы, концерты и показы кино. Например, на этой неделе Алла Митрофанова расскажет про «мир растений и распределенные сообщества», а Эдуард Шелганов покажет видеоарт о симбиозе естественного и человеческого. Подробности здесь.
Фильм «Собачье сердце» (12+)
В повторный прокат выходит позднесоветский хит Владимира Бортко — экранизация повести Михаила Булгакова о том, что разруха в головах отражается и на клозетах, а искусственные эксперименты бывают обречены на провал. Профессора Преображенского играет Евгений Евстигнеев, очеловеченного пса Шарика — Владимир Толоконников.
С 16 марта, кинотеатры города
Фильм «Солнце мое» / Aftersun (16+)
За свою роль в дебютном полнометражном фильме Шарлотты Уэллс звезда «Нормальных людей» Пол Мескал получил номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль (правда, награда в итоге ушла Брендану Фрейзеру). Это история 13-летней Софи (Фрэнки Корио), которая проводит отпуск со своим папой у моря. Каникулы окажутся ее «сто днями после детства», за которыми неизбежно следует взросление.
С 16 марта, кинотеатры города
Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (6+)
Сарик Андреасян вновь снял фильм-катастрофу, основанную на реальных событиях. В центре сюжета — летчик Дамир Юсупов (в картине его играет Егор Бероев). В августе 2019 года он смог посадить самолет, у которого отказали оба двигателя. На борту в этот момент находились 233 человека.
С 16 марта, кинотеатры города
Фильм «Медея» (18+)
В 2021 году в России уже выходил фильм «Медея» — в версии Александра Зельдовича. Новой адаптацией мифа занялись Василий Сигарев (он тут сценарист) и Игорь Волошин (как режиссер). У них получился инди-хоррор о противостоянии року. Разведенную мать двоих детей Лизу (Ольга Симонова) незнакомка предупреждает, что ее род проклят — в нем должны погибнуть все дети. Перед Лизой встает выбор, совершить ли страшный поступок, чтобы спасти сыновей.
С 16 марта, кинотеатры города
Фильм «Сергий против нечисти: Шабаш» (18+)
Еще один сериал (как и, например, «Беспринципные», «Бывшие» и «Мажор»), который обзавелся полным метром. Напомним, главный герой комедийного проекта — отлученный от церкви священник Сергий (Роман Маякин из «Сладкой жизни»), который зарабатывает на жизнь уничтожением нечисти. В этом ему помогает следовательница Екатерина (Лукерья Ильяшенко тоже из «Сладкой жизни»). В киноверсии они будут сражаться с генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых и Вием. Снял фильм Кирилл Кузин («Самый лучший фильм», «Лондонград»), работавший и над сериалом.
С 16 марта, кинотеатры города
Кимин Ким
Пятница, 17 марта
Выставка «Dark times» (16+)
Персональная выставка петербургского художника Турбена, одного из участников объединения «10.203», пройдет как раз в одноименном пространстве «10.203» в «Исткабеле». Это 35 минималистичных работ в технике аппликации, в которых важна любовь автора и к жанру неонура, и к литературе конца ХХ века. Вход свободный. Подробнее здесь.
До 30 марта
Балет «Дон Кихот», Мариинский театр (6+)
19:00
В юбилей Рудольфа Нуреева Мариинский театр покажет на исторической сцене балет «Дон Кихот» Людвига Минкуса. Нурееву могло бы исполнить 17 марта 85 лет. Цирюльник Базиль в «Дон Кихоте» был одной из коронных партий танцовщика. Эту роль в пятницу исполнит Кимин Ким. В партии Китри выйдет Рената Шакирова, Эспада — Константин Зверев, уличная танцовщица — Кристина Шапран.
Оперетта «Летучая мышь», Театр музыкальной комедии (12+)
В Театре музыкальной комедии идут премьерные показы «Летучей мыши». Режиссер Игорь Коняев поставил оперетту Иоганна Штрауса, не отступая от классических канонов. Впрочем, действие комедии перенесли из Вены начала XX века в Российскую империю конца XIX-го, не изменив при этом имена основных действующих лиц: от коммерсанта Генриха Айзенштайна до директора театра Фалька.
17 и 18 марта
Спектакль «Один восемь восемь один», Александринский театр (18+)
19:00
Главные герои — отец и сын, российский император номер 12 и российский император номер 13. Сюжет «Один восемь восемь один» укладывается в те несколько дней, что потрясли российскую историю (не в первый раз, впрочем): финал правления одного властителя и начало — второго. Цирковая, гротескная форма, в которую режиссер Валерий Фокин вместе с театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым облекли текст исторической пьесы, призваны снизить так напрашивающиеся пафос и патетику. В ролях несчастливых русских правителей заняты два лучших Ивана труппы Александринки: Иван Волков и Иван Трус.
17, 18, 19 марта
Концерт корейских барабанщиков «Ханнури» (0+)
Не только K-pop! В пятницу в «Колизее» выступит ансамбль корейских барабанщиков «Ханнури», исполняющий традиционную музыку на ударных (пхунмуль, самульнори) и духовых (тхэпенсо). Здесь будут и популярная мелодия «Звук ночи», ставшая в культуре Кореи эталоном гармонии мелодии с природой. И перкуссионная «Пучечум» — с веерами, рисующими красоты природы: яркие цветы, порхание крыльев бабочек, горные рельефы и течения рек. Концерт откроется барабанным шествием «Кильнори».
Концерт «Чайфа» (6+)
20:00
Участники свердловского рок-клуба в прошлом году отметили 35-летие масштабным концертом в СК «Юбилейный». А на этот раз они выступят с более камерным перформансом в «А2», который назвали «внеплановым». Несмотря на спонтанность, конечно, прозвучат все хиты бэнда: от «Оранжевого настроения» и «Никто не услышит» до «Аргентина — Ямайка — 5:0», «Не спеши» и «Пусть все будет так, как ты захочешь».
«Immortal Bach»
Суббота, 18 марта
«Петербургская ярмарка» (0+)
В субботу и воскресенье в «Севкабель Порту» вновь пройдет маркет. На этот раз — хендмейда и дизайна. Среди участников, например, создатели цветочных колец и кулонов Wildflooweers, продающие винтажные украшения Vintageaurorabijou и специализирующиеся на футболках Retrika и Yuli.embroidery.
Лекции о стрит-арте (12+)
13:00
С 18 марта в проекте «лекторий'порт» «Севкабель Порта» стартует цикл лекций про уличное искусство, организованный совместно со «Стрит-арт хранением». Так, в субботу арт-директор Пермского музея современного искусства Наиля Аллахвердиева расскажет про культурное значение граффити и как поменять социальную установку, что это вандализм, а не арт. Подробнее здесь.
Проект «Immortal Bach» (18+)
В субботу и воскресенье в Доме Радио премьера трансмедийного проекта Immortal Bach. Это результат творческой синергии хора musicAeterna, танцевальной труппы musicAeterna Dance и команды видеохудожников Noir Films. Музыкальная основа — три мотета Баха. Хореограф-постановщик перформанса — Александр Челидзе.
18, 19 марта
Спектакль «Сцены из супружеской жизни», «Открытое пространство» (18+)
19:00
Недавно получивший свою постоянную площадку на Моховой улице, 42 театр «Открытое пространство» в субботу показывает премьерный спектакль в режиссуре Романа Габриа. Постановка, как легко догадаться по названию, создана по мотивам киносценария Ингмара Бергмана. Главные роли исполняют Алла Данишевская и Анатолий Журавин.
Концерт Нейромонаха Феофана (16+)
20:00
Анонимный проект «Нейромонах Феофан», ловко миксующий этнические мотивы и drum&bass, выступит в субботу в клубе Sound. Концерт должен был состояться еще в ноябре 2022-го, но был перенесен на четыре месяца. Так что «Пляски по заявкам» — именно так называется программа — будут долгожданными.
Концерт «Каспийского груза» (18+)
20:00
Рэп-дуэт из Баку (его участники — ВесЪ и Брутто) даст в «А2» юбилейный живой концерт в честь 10-летия группы. Обещают двухчасовое шоу, в котором исполнят лучшие песни из каждого из альбомов за все время. Кроме того, лайв будет записан в аудио- и видеоформате, и выпущен на всех площадках.
Концерт «Вежливого отказа» (16+)
20:00
Редко выступающую в Петербурге группу «Вежливый отказ» (которую зовут «московским „АукцЫоном“») в субботу можно увидеть в поп-ап пространстве «Кружок» на Фонтанке. Бэнд на этот раз будет представлен расширенным вариантом гитарного трио. Подробнее здесь.
Денис Мацуев
Воскресенье, 19 марта
Ретро-дефиле «Весеннее настроение» (6+)
15:30
В воскресенье в Тициановском зале Музея Академии художеств в рамках выставки «Образы счастья» пройдет ретро-дефиле «Весеннее настроение». Зрителям покажут винтажные образы 1950–1960-х, которые представят модели клуба «Ретроспектива». Это винтажные платья и костюмы, юбки и блузки, украшения и шляпки середины прошлого века.
Лаборатория свободного письма «Остров» (18+)
16:00
В проекте «Сообщество» Новой Голландии продолжается серия встреч, посвященная теме острова в литературе, поэзии и философии. На этот раз речь пойдет о творчестве Олдоса Хаксли. Ведущий — литературный обозреватель и переводчик Максимилиан Неаполитанский. Подробнее здесь.
Концерт Дениса Мацуева (6+)
19:00
В воскресенье пианист Денис Мацуев выступит в БКЗ «Октябрьский» с программой «Классика и джаз». В концерте также примут участие создатель новых принципов игры на джазовом контрабасе, композитор Андрей Иванов, лауреат международных конкурсов, ударник Александр Зингер, виолончелист Борислав Струлев, домристка Екатерина Мочалова и валторнист и композитор Аркадий Шилклопер.
Концерт «Буерака» (16+)
20:00
В клубе «Аврора» в воскресенье выступит пост-панк дуэт из Новосибирска, писавший цепляющие мем-тексты задолго до того, как этот тренд подхватили многочисленные юные блогеры. Недавно у музыкантов вышел альбом «Компактные Откровения» «Музей Устаревшего Искусства». Концерт посвящен его презентации, но хиты, конечно, тоже будут.
Концерт Uma2rman (16+)
20:00
Несмотря на то, что братья Крестовские пробовали выступать и писать музыку сольно (при этом не рассорившись как Самойловы), концерты вдвоем — как Uma2rman — они по-прежнему дают. При этом по заявкам! Проголосовать за будущий плейлист можно в соцсетях клуба «Космонавт», где и будет перформанс.
Выставка «Природоведение», MYTH Gallery (16+)
Анастасия Шенсневич только в прошлом году окончила Академию имени Штиглица, но уже стала любимицей галереи MYTH. Та представляла ее работы на ярмарке Cosmoscow в 2021-м, а через полтора года организовала и ее первую персональную выставку. Это инсталляции, графика и объекты из стекла и металла, которые предлагают по-новому взглянуть на мир вокруг. Как в детстве на уроках природоведения, когда впервые понимаешь, как устроены естественные процессы и насколько необходимо они вытекают друг из друга. Центральный объект экспозиции — многогранная конструкция, которая визуализирует размышления о человеческом и природном. Эти выходные — последний шанс увидеть выставку (не на буднях).
До 22 марта, MYTH Gallery
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