Чем заняться в Петербурге с 16 по 19 марта

Выставка «Илья Трофимович Богдеско. Выставка в честь 100-летия мастера» (6+)

В пространстве книжного магазина New Stage Bookcafe на Новой сцене Александринского театра стартовала камерная выставка KGallery, посвященная художнику-иллюстратору Илье Богдеско. В первую очередь показывают его графику и каллиграфические работы к произведениям Николая Гоголя, любимого писателя Богадеско. Вход свободный.

С 14 марта по 13 мая

Ретроспектива Ларса фон Триера (18+)

В кинотеатре «Аврора» идет ретроспектива фильмов Ларса фон Триера. На этой неделе еще можно увидеть «Идиотов» (16 марта), «Танцующую в темноте» (17 марта), «Догвилль» (18 марта), «Мандерлей» (19 марта). А не следующей покажут комедию «Самый главный босс» (20 марта) и экспериментальную работу «Пять препятствий» (21 марта).

До 21 марта

Лекция «История электронной музыки: Яннис Ксенакис — Гранулы и алгоритмы» (12+)

19:00

В Медиацентре Новой сцены Александринского театра лектор, музыкант и блогер Илья Чертков расскажет про греческого композитора Янниса Ксенакиса и рассмотрит его техники работы со звуком. На лекции можно узнать, как появился гранулярный синтез звука и как он связан с конкретной музыкой.

Концерт Владимира Мартынова (16+)

20:00

В четверг в «Кружке» на набережной Фонтанки выступит композитор и мыслитель Владимир Мартынов. Он не только исполнит «Танцы Кали-Юги», но и в свободной форме пообщается со слушателями, ответив на все их вопросы. Тем более, что камерность площадки позволяет особенно внимательно отнестись друг к другу. Подробнее здесь.

Фестиваль «To be a plant» (16+)

В Петербурге идет масштабный проект, посвященные взаимодействию флоры, арта и людей. В первую очередь — это выставка в Nikolay Evdokimov gallery с работами Александра Шишкина-Хокусая и Асима Вагифа. Также в программе фестиваля — лекции, перформансы, концерты и показы кино. Например, на этой неделе Алла Митрофанова расскажет про «мир растений и распределенные сообщества», а Эдуард Шелганов покажет видеоарт о симбиозе естественного и человеческого. Подробности здесь.

Фильм «Собачье сердце» (12+)

В повторный прокат выходит позднесоветский хит Владимира Бортко — экранизация повести Михаила Булгакова о том, что разруха в головах отражается и на клозетах, а искусственные эксперименты бывают обречены на провал. Профессора Преображенского играет Евгений Евстигнеев, очеловеченного пса Шарика — Владимир Толоконников.

С 16 марта, кинотеатры города

Фильм «Солнце мое» / Aftersun (16+)

За свою роль в дебютном полнометражном фильме Шарлотты Уэллс звезда «Нормальных людей» Пол Мескал получил номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль (правда, награда в итоге ушла Брендану Фрейзеру). Это история 13-летней Софи (Фрэнки Корио), которая проводит отпуск со своим папой у моря. Каникулы окажутся ее «сто днями после детства», за которыми неизбежно следует взросление.

С 16 марта, кинотеатры города

Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (6+)

Сарик Андреасян вновь снял фильм-катастрофу, основанную на реальных событиях. В центре сюжета — летчик Дамир Юсупов (в картине его играет Егор Бероев). В августе 2019 года он смог посадить самолет, у которого отказали оба двигателя. На борту в этот момент находились 233 человека.

С 16 марта, кинотеатры города

Фильм «Медея» (18+)

В 2021 году в России уже выходил фильм «Медея» — в версии Александра Зельдовича. Новой адаптацией мифа занялись Василий Сигарев (он тут сценарист) и Игорь Волошин (как режиссер). У них получился инди-хоррор о противостоянии року. Разведенную мать двоих детей Лизу (Ольга Симонова) незнакомка предупреждает, что ее род проклят — в нем должны погибнуть все дети. Перед Лизой встает выбор, совершить ли страшный поступок, чтобы спасти сыновей.

С 16 марта, кинотеатры города

Фильм «Сергий против нечисти: Шабаш» (18+)

Еще один сериал (как и, например, «Беспринципные», «Бывшие» и «Мажор»), который обзавелся полным метром. Напомним, главный герой комедийного проекта — отлученный от церкви священник Сергий (Роман Маякин из «Сладкой жизни»), который зарабатывает на жизнь уничтожением нечисти. В этом ему помогает следовательница Екатерина (Лукерья Ильяшенко тоже из «Сладкой жизни»). В киноверсии они будут сражаться с генно-модифицированным Змеем Горынычем, бандой домовых и Вием. Снял фильм Кирилл Кузин («Самый лучший фильм», «Лондонград»), работавший и над сериалом.

С 16 марта, кинотеатры города