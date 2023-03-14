Это «Dark Times»: персональная выставка художника Турбена открывается в Исткабеле

Серию работ в технике аппликаций «Dark Times» петербургский художник Турбен создал, тяготея к эстетике неонуара и детективным сюжетам в кино 1970-х годов и литературе конца ХХ века. Особенность этой серии заключается в еще большем акцентировании на минималистичных формах, которые часто присущи его творчеству.

Как рассказали «Собака.ru» в «10.203», схожая «таинственность, недосказанность и детективный нарратив» присутствовали в работах, экспонировавшихся в рамках предыдущей персональной выставки Турбена «Что мы знаем об этом», которая прошла в уфимском пространстве «Артлаб» в 2020 году.