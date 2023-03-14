Это «Dark Times»: персональная выставка художника Турбена открывается в Исткабеле

В пространстве мастерской творческого объединения «10.203» представят более 35 работ, каждая из которых создана в технике аппликаций.
Серию работ в технике аппликаций «Dark Times» петербургский художник Турбен создал, тяготея к эстетике неонуара и детективным сюжетам в кино 1970-х годов и литературе конца ХХ века. Особенность этой серии заключается в еще большем акцентировании на минималистичных формах, которые часто присущи его творчеству.
Как рассказали «Собака.ru» в «10.203», схожая «таинственность, недосказанность и детективный нарратив» присутствовали в работах, экспонировавшихся в рамках предыдущей персональной выставки Турбена «Что мы знаем об этом», которая прошла в уфимском пространстве «Артлаб» в 2020 году.
О серии работ «Dark Times»:
Вся серия — это больше про ощущения и эмоциональное состояние. Что-то, что я не могу выразить словами. Чувство напряжения, загадки, поиска и, возможно, одиночества, которое очень четко выражено в детективном жанре. Эстетика подобных картин будоражит мое воображение уже несколько лет, и этой зимой в Петербурге я снова сконцентрировался на визуальном языке неонуара и пропустил его через себя. Как итог, родилась эта серия.
Персональная выставка художника Турбена «Dark Times» будет открыта с 15 по 30 марта 2023 года в мастерской творческого объединения «10.203» на Исткабеле, Кожевенная линия, 34. Вход свободный.
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