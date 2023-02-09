Чем заняться в Петербурге с 9 по 12 февраля

Спектакль «Материнское сердце», БДТ им. Товстоногова (18+)

Отдохнув немного после почти пятилетнего марафона «Трех толстяков», Андрей Могучий поставил спектакль по рассказам Василия Шукшина, добавив к ним тексты Николая и Елены Рерих и стихи Козьмы Пруткова. Главную роль он предложил актрисе Нине Усатовой. Ну, а кто еще способен органично и без фальши не сыграть, а прожить роль простой русской женщины Авдотьи Громовой, которая отправляется в почти безнадежную одиссею ради спасения последнего сына? Можно, конечно, подивиться, что для себя близкого мог найти в прозе Шукшина режиссер, работавший с текстами Ионеско, Андреева и Кафки. Но это лишь на первый взгляд. Шукшинские герои сегодня воспринимаются скорее, как обитатели других планет. В постановке занято несколько поколений артистов театра: от народных до студентов первого курса Мастерской Андрея Могучего.

Спектакль «Отрочество», ТЮЗ им. Брянцева (14+)

В четверг в ТЮЗе — премьера постановки Ивана Орлова по пьесе Ярославы Пулинович. Ее текст основан на трилогии о взрослении «Детство. Отрочество. Юность» Льва Толстого. Хотя возрастной ценз спектакля «14+» режиссер считает, что история универсальная и подходит зрителям и много старше: как способ пережить катастрофы и потрясения в своей жизни.

Спектакль «Любовь во множественном числе», Театр Ненормативной Пластики (18+)

В четверг и пятницу Театр Ненормативной Пластики показывает на сцене «Скорохода» премьеру спектакля Романа Кагановича и Максима Пахомова «Любовь во множественном числе». Это 11 историй о чувствах — как в жанре комедии, так и трагедии. По сюжету, новичок Амур оказывается в мире людей. Он ищет идеальную любовь, но что-то постоянно идет не так. Подробнее здесь.

Выставка «Святые грешники» (12+)

В Музее истории религии знакомят с понятиями искушения, греха и искупления в иудаизме, христианстве и исламе, показывая почти сотню экспонатов по теме. Это, например, индульгенции XIX века, вериги, амулеты, шамаилы, плети для самобичевания и, конечно, живопись и графика по теме: от копии фрески Микеланджело из Сикстинской капеллы «Грехопадение и изгнание из Рая» до гравюры Альбрехта Дюрера «Вавилонская блудница».

С 9 февраля до 18 апреля, Музей истории религии

Выставка «Образы счастья» (12+)

В парадных залах музея Академии художеств стартовала выставка, посвященная счастью и радости. Вернее, тому, как эти эфемерные понятия изображали в своей живописи советские художники после Великой Отечественной войны. Это в том числе работы Рудницкой, Салахова, Давиденкова и многих других. У экспозиции также будет дополнительная программа с лекциями о моде, быте и искусстве СССР, а также концертом из песен той эпохи. Подробнее здесь.

С 9 февраля по 9 апреля, Музей Академии художеств

Фильм «Форма голоса» / Koe no katachi (2016) (12+)

Экранизация манги Еситоки Оимы о школьнице Сея Исиде. В начальной школе он издевался над неслышащей одноклассницей Секо Нисимией. Но повзрослев и сам превратишься в изгоя, он учит жестовый язык, чтобы помочь девушке. Трогательное аниме сняла Наоко Ямада («Магазинчик Тамако»). Картина выходит в кинотеатральный прокат в России — до этого у нее был лишь цифровой релиз.

С 9 февраля, кинотеатры города

Фильм «Свободные отношения» (16+)

Комедийная мелодрама с Аглаей Тарасовой, Борисом Дергачевым и комиком Ильей Соболевым. Семейная пара, поженившаяся из-за незапланированной беременности, решает попробовать свободные отношения, чтобы стать немного счастливее в неудачном браке. Также в касте фильма Ян Цапник, Николай Фоменко и Анна Глаубэ. Поставил проект режиссер «Отпуска» Дмитрий Невзоров (он же один из его сценаристов).

С 9 февраля, кинотеатры города

Фильм «Знакомство родителей» / Maybe I Do (16+)

Племянница Джулии Робертс Эмма Робертс, кажется, не только «Королева крика» (она была в касте одноименного сериала Райана Мерфи), но и перенимает у тети звание «Королевы мелодрам и ромкомов». Здесь она играет Мишель, которая давно встречается с Алленом (Люк Брейси). Пара решает познакомить родителей, но оказывается, что те давно знают друга и друга. Вот только скрывают от детей, при каких обстоятельствах они встретились. В роли мам и пап снялись Ричард Гир, Сьюзен Сарандон, Дайан Китон и Уильям Х. Мэйси.

С 9 февраля, кинотеатры города

Фильм «Больше чем никогда» / Plus que jamais (18+)

В этой драме Эмили Атеф («Убивая Еву») сыграл одну из своих последних ролей в кино Гаспар Ульель. Картина «Больше чем никогда» участвовала в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Элен (Вики Крисп) и Матье счастливы вместе, но у нее диагностируют неизлечимую болезнь, и она хочет отправиться одна в путешествие по Норвегии. Для нее, вероятно, последнее.

С 9 февраля, кинотеатры города