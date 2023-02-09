Чем заняться в Петербурге с 9 по 12 февраля

Спецпоказ фильма ученицы Александра Сокурова, премьеры спектаклей в Karlsson Haus и ТЮЗе, выставка угольной графики главного архитектора Москвы в петербургской Анненкирхе, а также ромкомы «Свободные отношения» и «Знакомство родителей» в прокате — рассказываем, чем заняться в Петербурге на этой неделе.
«Знакомство родителей»
Четверг, 9 февраля
Спектакль «Материнское сердце», БДТ им. Товстоногова (18+)
Отдохнув немного после почти пятилетнего марафона «Трех толстяков», Андрей Могучий поставил спектакль по рассказам Василия Шукшина, добавив к ним тексты Николая и Елены Рерих и стихи Козьмы Пруткова. Главную роль он предложил актрисе Нине Усатовой. Ну, а кто еще способен органично и без фальши не сыграть, а прожить роль простой русской женщины Авдотьи Громовой, которая отправляется в почти безнадежную одиссею ради спасения последнего сына? Можно, конечно, подивиться, что для себя близкого мог найти в прозе Шукшина режиссер, работавший с текстами Ионеско, Андреева и Кафки. Но это лишь на первый взгляд. Шукшинские герои сегодня воспринимаются скорее, как обитатели других планет. В постановке занято несколько поколений артистов театра: от народных до студентов первого курса Мастерской Андрея Могучего.
Спектакль «Отрочество», ТЮЗ им. Брянцева (14+)
В четверг в ТЮЗе — премьера постановки Ивана Орлова по пьесе Ярославы Пулинович. Ее текст основан на трилогии о взрослении «Детство. Отрочество. Юность» Льва Толстого. Хотя возрастной ценз спектакля «14+» режиссер считает, что история универсальная и подходит зрителям и много старше: как способ пережить катастрофы и потрясения в своей жизни.
Спектакль «Любовь во множественном числе», Театр Ненормативной Пластики (18+)
В четверг и пятницу Театр Ненормативной Пластики показывает на сцене «Скорохода» премьеру спектакля Романа Кагановича и Максима Пахомова «Любовь во множественном числе». Это 11 историй о чувствах — как в жанре комедии, так и трагедии. По сюжету, новичок Амур оказывается в мире людей. Он ищет идеальную любовь, но что-то постоянно идет не так. Подробнее здесь.
Выставка «Святые грешники» (12+)
В Музее истории религии знакомят с понятиями искушения, греха и искупления в иудаизме, христианстве и исламе, показывая почти сотню экспонатов по теме. Это, например, индульгенции XIX века, вериги, амулеты, шамаилы, плети для самобичевания и, конечно, живопись и графика по теме: от копии фрески Микеланджело из Сикстинской капеллы «Грехопадение и изгнание из Рая» до гравюры Альбрехта Дюрера «Вавилонская блудница».
С 9 февраля до 18 апреля, Музей истории религии
Выставка «Образы счастья» (12+)
В парадных залах музея Академии художеств стартовала выставка, посвященная счастью и радости. Вернее, тому, как эти эфемерные понятия изображали в своей живописи советские художники после Великой Отечественной войны. Это в том числе работы Рудницкой, Салахова, Давиденкова и многих других. У экспозиции также будет дополнительная программа с лекциями о моде, быте и искусстве СССР, а также концертом из песен той эпохи. Подробнее здесь.
С 9 февраля по 9 апреля, Музей Академии художеств
Фильм «Форма голоса» / Koe no katachi (2016) (12+)
Экранизация манги Еситоки Оимы о школьнице Сея Исиде. В начальной школе он издевался над неслышащей одноклассницей Секо Нисимией. Но повзрослев и сам превратишься в изгоя, он учит жестовый язык, чтобы помочь девушке. Трогательное аниме сняла Наоко Ямада («Магазинчик Тамако»). Картина выходит в кинотеатральный прокат в России — до этого у нее был лишь цифровой релиз.
С 9 февраля, кинотеатры города
Фильм «Свободные отношения» (16+)
Комедийная мелодрама с Аглаей Тарасовой, Борисом Дергачевым и комиком Ильей Соболевым. Семейная пара, поженившаяся из-за незапланированной беременности, решает попробовать свободные отношения, чтобы стать немного счастливее в неудачном браке. Также в касте фильма Ян Цапник, Николай Фоменко и Анна Глаубэ. Поставил проект режиссер «Отпуска» Дмитрий Невзоров (он же один из его сценаристов).
С 9 февраля, кинотеатры города
Фильм «Знакомство родителей» / Maybe I Do (16+)
Племянница Джулии Робертс Эмма Робертс, кажется, не только «Королева крика» (она была в касте одноименного сериала Райана Мерфи), но и перенимает у тети звание «Королевы мелодрам и ромкомов». Здесь она играет Мишель, которая давно встречается с Алленом (Люк Брейси). Пара решает познакомить родителей, но оказывается, что те давно знают друга и друга. Вот только скрывают от детей, при каких обстоятельствах они встретились. В роли мам и пап снялись Ричард Гир, Сьюзен Сарандон, Дайан Китон и Уильям Х. Мэйси.
С 9 февраля, кинотеатры города
Фильм «Больше чем никогда» / Plus que jamais (18+)
В этой драме Эмили Атеф («Убивая Еву») сыграл одну из своих последних ролей в кино Гаспар Ульель. Картина «Больше чем никогда» участвовала в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Элен (Вики Крисп) и Матье счастливы вместе, но у нее диагностируют неизлечимую болезнь, и она хочет отправиться одна в путешествие по Норвегии. Для нее, вероятно, последнее.
С 9 февраля, кинотеатры города
Георгий Максимов. Актриса Янина Жеймо в фильме «Подруги». 1936
Пятница, 10 февраля
Выставка «Константин Федорович Богаевский» (6+)
В Строгановском дворце Русского музея к юбилею Константина Богаевского показывают его работы. Родившийся в 1872-м ученик Ивана Айвазовского, Ивана Шишкина и Архипа Куинджи писал пейзажи, в которых видны и влияние символизма, и приверженность классицизму. Всего на выставке более более пятидесяти картин, акварелей, рисунков и литографий из собрания самого Русского музея и KGallery.
С 10 февраля по 22 мая 2023, Строгановский дворец
Выставка «Отец и сын. Евгений и Георгий Максимовы. Фотографии из семейного архива» (12+)
В «Росфото» покажут фотоработы Евгения и Георгия Максимовых. Максимов-старший был подполковником царской армии и военным фотографом. Его сын Георгий родился уже после смерти отца, погибшего на Русско-японской войне. Он стал кинооператором и фотографом киностудий «Ленфильм» и «Белгоскино», принимал участие в съемках фильмов «Подруги», «Человек с ружьем», «Шахтеры». А еще делал портреты известных советских артистов: от звезды «Золушки» Янины Жеймо до Николая Черкасова.
С 10 февраля по 2 апреля, «Росфото»
Спецпоказы фильма «Тембот» (18+)
В пятницу в «Авроре» и в субботу на «Ленфильме» Александр Сокуров представит фильм своей ученицы Тины Мастафовой «Тембот». Это история про подростка с добрым сердцем, встречающего равнодушие окружающих. Так, мать видит в нем сходство с отцом, который бросил семью. Тембота сыграл непрофессиональный актер Марат Таумурзаев. Тина Мастафова — выпускница уже знаменитой мастерской Сокурова в Нальчике, где ее однокурсниками были Кантемир Балагов, Владимир Битоков и Кира Коваленко.
«Тихий концерт» группы «Не’Мой Фронт» (12+)
20:00
В пятницу в «Невидимом театре» пройдет концерт группы «Не’Мой Фронт», состоящей из его актеров. Это Евгений Серзин, Паша Чернейкин, Игорь Ушаков, а также Григорий Синяков. Участники бэнда обещают негромкие танцы и все любимые песни. Подробнее здесь.
Семен Серзин
Суббота, 11 февраля
Фестиваль Popcorn Market (0+)
В выходные в «Севкабель Порту» пройдет Popcorn Market. Тут можно будет найти парные футболки, украшения с острова Ибица, браслеты с посланиями на азбуке Морзе и редкий винил. Кроме того, в программе — лекции по моде, психологии и кино, мастер-классы по ораторскому искусству и интерактив со стилистом по составлению необычных образов. Вход свободный.
С 11 по 12 февраля
Фестиваль MyFrenchFilmFestival (16+)
В субботу и воскресенье в «Сообществе» в Новой Голландии пройдут показы 13-го онлайн-фестиваля фильмов на французском языке MyFrenchFilmFestival. На смотр в этом году были отобраны 29 лент. В офлайне зрителям представят три полных метрах и короткометражки. О картинах расскажет главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов. Подробнее здесь.
С 11 по 12 февраля
«Добрая сказка» (6+)
На Новой сцене Александринского театра продолжаются эксперименты с театральными формами. 11 и 12 февраля тут вновь показывают интерактивно-звуковую сказку. Ее создал искусственный интеллект для детей от 6 лет, их друзей и родителей. Нейросети помогали драматурги Юрий Дидевич, Алина Шклярская, Даниил Коронкевич, Валерий Белов и Анастасия Брюханова. На сюжет могут повлиять и зрители.
Музыкальный фестиваль «СОННИК» (16+)
17:00
В субботу в клубе HISTORY пройдет музыкальный фестиваль-марафон, на котором прозвучат мистик-нойз, дрейн-рейв, арт-панк и даже скримо-колыбельные. В лайн-апе — «Ясень и Муся», «Котенок2005», «Нелюдимка», «Сдох», Алексей Вишня, Николай Воронов, диджей Кассир, Иван Щеглов (Иван Смех), а также Миша Арчанга. Придумали проект, призванный «дарить яркие сны и силы в непростые времена», солистка «Нелюдимок» и актриса Ульяна Васькович, сыгравшая главную роль в фильме «14+», и музыкант Тая Радченко. Подробнее здесь.
Лекция «Куда мы катимся: разрушение и цикличность в фильме Пон Джун Хо "Сквозь снег"» (18+)
В субботу в «лекторий’порт» «Севкабель Порта» киновед Ира Ломакина расскажет о том, как устроены современные боевики и экшн-муви, которые многие любят, но не относятся к ним всерьез. Помимо лекции, тут покажут фильм режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо с Тильдой Суинтон и Крисом Эвансом в главных ролях. Событие организовано кинопрокатчиком «Про: взгляд».
Спектакль «Я шагаю по Москве», «Невидимый театр» (12+)
20:00
В субботу в «Невидимом театре» вновь сыграют хитовый спектакль «Я шагаю по Москве». Он поставлен Семеном Серзиным по дневникам шестидесятника, драматурга и поэта Геннадия Шпаликова — автора сценариев «Мне 20 лет» («Заставы Ильича») Марлена Хуциева и, конечно, «Я шагаю по Москве» Георгия Данелии. Как режиссер Шпаликов тоже снял один фильм — почти безупречную картину «Долгая счастливая жизнь». Правда, у него самого долгой и счастливой жизни не случилось — в 1974 году он покончил собой на даче в Переделкине.
Сергей Кузнецов
Воскресенье, 12 февраля
Выставка «Из огня» (0+)
В Анненкирхе открылась выставка работ главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Это угольная графика, на которой тот запечатлел, например, стамбульскую Айя-Софию, петербургский Дом Зингера и московский Собор Василия Блаженного. Вход свободный. Подробнее здесь.
До 26 февраля
Спектакль «Зеленая птичка», Karlsson Haus (12+)
15:00, 18:00
В театре Karlsson Haus в феврале сразу три премьеры. Первая из них — «сказки для взрослых», основанная на одноименном тексте Карло Гоцци. Это уже вторая работа здесь творческого тандема режиссера Марины Солопченко и художника Эмиля Капелюша. Вместе они придумают удивительный мир, в котором взрослые и подрастающие дети будут искать точки соприкосновения.
Лекция «Климат Земли. Что с ним происходит и что нас ждет в будущем» (12+)
18:00
В воскресенье специалист по льдам Алексей Екайкин расскажет в «Охте-8», какие климатические катаклизмы ждут жителей Земли в будущем. Гляциолог, побывавший 15 раз в Антарктике, распишет все возможные сценарии, как позитивные, так и апокалиптические. Вход свободный, но по регистрации.
Концерт цикла «Георгий Свиридов. Контрасты эпохи» (6+)
20:00
В петербургской филармонии стартует цикл мемориальных концертов в честь Георгия Свиридова. В воскресенье оркестр и хор Михайловского театра исполнят его «Поэму памяти Сергея Есенина». А еще — сюиту № 3 Чайковского. Дирижирует Александр Соловьев, солирует тенор Сергей Кузьмин.
Выставка карманных электронных игр 1980-х (6+)
В Петербурге почти месяц можно бесплатно поиграть в «Ну, погоди!» и другие электронные игры 1980-х, в том числе оригиналы Nintendo Game & Watch. Выставка из 25 экспонатов проходит в «Яндекс. Музее» на Невском проспекте.
До 6 марта
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