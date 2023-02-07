«Театр НеНормативной пластики» представит премьеру спектакля «Любовь во множественном числе»

Как рассказали «Собака.ru» в театре, спектакль «Любовь во множественном числе» полностью построен на пластике человеческого тела — «неординарное и чувственное» действо развивается совершенно без слов. Роли в постановке исполняют Степан Бекетов, Никита Маркелов, Алексей Козлов, Мария Кукушкина, Антон Леонов, Ольга Мирошникова, Ева Чекасина, Анна Климакова и Оксана Рысинская.

По сюжету, начинающий Амур-неудачник попадает в мир людей, в котором нет слов, а есть только чувства и движения — и много, много музыки. Почувствовав себя в своей тарелке и воодушевившись, Амур отправляется на поиски формулы идеальной любви, создавая одну за другой истории человеческих отношений.

«Постепенно его охватывает отчаяние, так как все идет не по плану (а может его и не было): то ли он криворукий, то ли мир кривобокий… И зачем вообще нужна этим бестолковым людям любовь, чаще всего причиняющая боль, порой даже несовместимую с жизнью. Отбросив амбиции, Амур решает отыскать ключ к этой тайне. Любить ор нот любить?» — описывают постановку в театре.

Премьерные показы спектакля «Любовь во множественном числе» пройдут 9 и 10 февраля на площадке «Скороход».

18+