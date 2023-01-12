Чем заняться в Петербурге с 12 по 15 января

Оперетта «Летучая мышь», Михайловский театр (12+)

19:00

«Оперы среди оперетт» Иоганна Штрауса была особенно популярна в СССР — из-за фильма Яна Фрида с Юрием Соломиным и Людмилой Максаковой. «Летучая мышь» станет первой премьерой Михайловского театра в 2023-м. Поставила спектакль Юлия Прохорова, художник —Николай Слободяник, а костюмы создавала Анна Ефремова. Главные партии исполняют молодые артисты оперной труппы: Анна Даттай и Анастасия Барун (Розалинда), Сергей Кузьмин и Александр Шахов (Айзенштайн), Борис Степанов и Дамир Закиров (Альфред), Александр Кузнецов и Семен Антаков (Фальк), Александра Сенникова, Алена Демидова (Адель), Софья Файнберг и Виктория Войтенкова (Орловский).

12 и 15 января

Опера «Отелло», Мариинский-2 (12+)

19:00

Поздняя опера Верди по мотивам трагедии Шекспира вернулась в Мариинский в обновленной редакции постановки 1996 года и с новым очень звездным составом исполнителей. В четверг главные партии исполнят Ахмед Агади (Отелло), Ирина Чурилова (Дездемона), Ариунбаатар Ганбаатар (Яго).

Выставка «Евгений Гороховский. Между светом и тенью», Эрарта (12+)

Евгений Гороховский — сын Эдуарда Гороховского, одного из классиков московского концептуализма. Поэтому с детства художник общался с Ильей Кабаковым, Виктором Пивоваровым, Эриком Булатовым и Олегом Васильевьем. Что и сформировало его стиль — наряду с увлечением философией и эзотерикой. Гороховский-младший — один из основоположников отечественного фотореализма, делающий акцент на метафизическое и символическое в пространстве геометрических фигур при, казалось бы, «отображении действительности».

С 11 января по 9 апреля, Эрарта

Фильм «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» / Operation Fortune: Ruse de guerre (18+)

Комедийно-пародийный шпионский боевик адепта маскулинности (в том числе токсичной) Гая Ричи выходит в России практически одновременно с мировой премьерой, что сейчас настоящая редкость.

Это авантюрная история про разведчика Орсона Форчуна (Джейсон Стэйтем). Он пытается вычислить, кто приобрел оружие, угрожающее безопасности всего мира. В этом ему помогают звезда Голливуда (Джош Хартнетт), спецагентка (Обри Плаза из второго сезона «Белого лотоса») и гангстер (Хью Грант). Съемки картины, высмеивающей тропы бондианы, прошли в Турции.

С 12 января, кинотеатры города

Фильм «Лили и море» / Grand marin (16+)

Звезда фильма Алексея Балабанова «Про уродов и людей» Динара Друкарова сняла тонкую драму про поиск себя, эскапизм, волю и свободу. Лили (сама Друкарова) мечтает сбежать на край света — на рыболовецком сейнере, как будто она героиня повести Аксенова «Звездный билет». Ей удается уговорить капитана траулера Йана (Бьедн Хлинур Харальдссон) взять ее в команду. За хрупкость Лили получает от рыбаков прозвище «воробышек». Картина в этом году открывала кинофестиваль «Послание к человеку» в Петербурге.

С 12 января, кинотеатры города

Фильм «Каспер. Легенда возвращается» / Ghoster (6+)

Конечно, к Касперу этот фильм не имеет никакого отношения — в оригинале добродушное привидение зовут Гостер, так и называется на самом деле картина. Хотя сюжет и правда похож на историю про Каспера.

Девочка, которую воспитывает отец-одиночка, получает в наследство от двоюродного дедушки огромное и, на первый взгляд, заброшенное поместье Эховилль. По легенде тут когда-то пропал маленький мальчик. Вскоре призрак ребенка является новым владельцам.

С 12 января, кинотеатры города

Фильм «Кровь» / Blood (18+)

Режиссер «Машиниста» Брэд Андерсон снял фильм ужасов о безграничной и безусловной материнской любви к ребенку, даже если он превращается в чудовище. Медсестра Джесс (Мишель Монахэн) переезжает с двумя детьми и собакой на ферму, доставшуюся ей от тети. Вскоре пес убегает в лес, а вернувшись нападает на сына Джесс. Мальчик также начинает вести себя странно.

С 12 января, кинотеатры города

Фильм «Битва шефов» / La vida padre (18+)

Испанская комедия об отцовско-сыновьих отношениях и внутренней кухне (во всех смыслах) ресторанов. Молодой многообещающий шеф-повар Микель (Энри Окер) готовится получить уже третью звезду Мишлен в своей карьере. Но внезапно в его жизни вновь появляется отец, которого он не видел 30 лет — также некогда знаменитый кулинар (Карра Элехальде).

С 12 января, кинотеатры города