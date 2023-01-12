Чем заняться в Петербурге с 12 по 15 января

Оперетта «Летучая мышь», выставка императорского фарфора в Эрмитаже и классика фотореализма в Эрарте, новый фильм Гая Ричи «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» в прокате, а также «Хармс-елка» и предпремьерные показы танцевального спектакля-концерта «YOUKALI» — рассказываем, куда сходить и что посмотреть в городе на этой неделе.
Фильм «Операция "Фортуна": Искусство побеждать»
Четверг, 12 января
Оперетта «Летучая мышь», Михайловский театр (12+)
19:00
«Оперы среди оперетт» Иоганна Штрауса была особенно популярна в СССР — из-за фильма Яна Фрида с Юрием Соломиным и Людмилой Максаковой. «Летучая мышь» станет первой премьерой Михайловского театра в 2023-м. Поставила спектакль Юлия Прохорова, художник —Николай Слободяник, а костюмы создавала Анна Ефремова. Главные партии исполняют молодые артисты оперной труппы: Анна Даттай и Анастасия Барун (Розалинда), Сергей Кузьмин и Александр Шахов (Айзенштайн), Борис Степанов и Дамир Закиров (Альфред), Александр Кузнецов и Семен Антаков (Фальк), Александра Сенникова, Алена Демидова (Адель), Софья Файнберг и Виктория Войтенкова (Орловский).
12 и 15 января
Опера «Отелло», Мариинский-2 (12+)
19:00
Поздняя опера Верди по мотивам трагедии Шекспира вернулась в Мариинский в обновленной редакции постановки 1996 года и с новым очень звездным составом исполнителей. В четверг главные партии исполнят Ахмед Агади (Отелло), Ирина Чурилова (Дездемона), Ариунбаатар Ганбаатар (Яго).
Выставка «Евгений Гороховский. Между светом и тенью», Эрарта (12+)
Евгений Гороховский — сын Эдуарда Гороховского, одного из классиков московского концептуализма. Поэтому с детства художник общался с Ильей Кабаковым, Виктором Пивоваровым, Эриком Булатовым и Олегом Васильевьем. Что и сформировало его стиль — наряду с увлечением философией и эзотерикой. Гороховский-младший — один из основоположников отечественного фотореализма, делающий акцент на метафизическое и символическое в пространстве геометрических фигур при, казалось бы, «отображении действительности».
С 11 января по 9 апреля, Эрарта
Фильм «Операция "Фортуна": Искусство побеждать» / Operation Fortune: Ruse de guerre (18+)
Комедийно-пародийный шпионский боевик адепта маскулинности (в том числе токсичной) Гая Ричи выходит в России практически одновременно с мировой премьерой, что сейчас настоящая редкость.
Это авантюрная история про разведчика Орсона Форчуна (Джейсон Стэйтем). Он пытается вычислить, кто приобрел оружие, угрожающее безопасности всего мира. В этом ему помогают звезда Голливуда (Джош Хартнетт), спецагентка (Обри Плаза из второго сезона «Белого лотоса») и гангстер (Хью Грант). Съемки картины, высмеивающей тропы бондианы, прошли в Турции.
С 12 января, кинотеатры города
Фильм «Лили и море» / Grand marin (16+)
Звезда фильма Алексея Балабанова «Про уродов и людей» Динара Друкарова сняла тонкую драму про поиск себя, эскапизм, волю и свободу. Лили (сама Друкарова) мечтает сбежать на край света — на рыболовецком сейнере, как будто она героиня повести Аксенова «Звездный билет». Ей удается уговорить капитана траулера Йана (Бьедн Хлинур Харальдссон) взять ее в команду. За хрупкость Лили получает от рыбаков прозвище «воробышек». Картина в этом году открывала кинофестиваль «Послание к человеку» в Петербурге.
С 12 января, кинотеатры города
Фильм «Каспер. Легенда возвращается» / Ghoster (6+)
Конечно, к Касперу этот фильм не имеет никакого отношения — в оригинале добродушное привидение зовут Гостер, так и называется на самом деле картина. Хотя сюжет и правда похож на историю про Каспера.
Девочка, которую воспитывает отец-одиночка, получает в наследство от двоюродного дедушки огромное и, на первый взгляд, заброшенное поместье Эховилль. По легенде тут когда-то пропал маленький мальчик. Вскоре призрак ребенка является новым владельцам.
С 12 января, кинотеатры города
Фильм «Кровь» / Blood (18+)
Режиссер «Машиниста» Брэд Андерсон снял фильм ужасов о безграничной и безусловной материнской любви к ребенку, даже если он превращается в чудовище. Медсестра Джесс (Мишель Монахэн) переезжает с двумя детьми и собакой на ферму, доставшуюся ей от тети. Вскоре пес убегает в лес, а вернувшись нападает на сына Джесс. Мальчик также начинает вести себя странно.
С 12 января, кинотеатры города
Фильм «Битва шефов» / La vida padre (18+)
Испанская комедия об отцовско-сыновьих отношениях и внутренней кухне (во всех смыслах) ресторанов. Молодой многообещающий шеф-повар Микель (Энри Окер) готовится получить уже третью звезду Мишлен в своей карьере. Но внезапно в его жизни вновь появляется отец, которого он не видел 30 лет — также некогда знаменитый кулинар (Карра Элехальде).
С 12 января, кинотеатры города
«Хармс-елка»
Пятница, 13 января
Спектакль «Хармс-елка» (0+)
Создатели культового иммерсивного проекта «Маршрут «Старухи», посвященного Хармсу, на Старый Новый год впервые устроят елку, посвященную литератору. В Театральном музее зрителей ждет интермедия с танцами и играми, затем спектакль по стихам и прозе самого Хармса и его друзей — детских писателей 1920-х-1930-х от Введенского до Маршака. А еще — необычное угощение и нетривиальные подарки. Проект поставили несколько режиссеров. Среди них — лауреат «Золотой маски» Кирилл Люкевич и студенты режиссерских мастерских Григория Козлова и Анатолия Праудина. Худрук «Хармс-елки» — Константин Учитель. Подробнее здесь.
13, 14 и 15 января, Театральный музей
Выставка «Предметы сервизов Российских императоров XVIII – начала XX века. Дар Михаила Юрьевича Карисалова», Эрмитаж (6+)
Всего месяц в Гербовом зале Зимнего дворца будут показывать фарфор из сервизов, принадлежавших российским императрицам и императорам. (Всего более 136 предметов!) Это, например, тарелка, созданная на Мейсенской мануфактуре, которую в 1745 году Елизавете Петровне подарил король польский Август III по случаю свадьбы Петра III и Екатерины II. Или также тарелка, но и из Яхтинского сервиза. По легенде его создали во время путешествия Екатерины II в Крым в 1787 году. А еще — предметы из Вседневного сервиза, который был в обиходе у царской семьи с 1780-х по 1830-е. Куратор выставки — Ирина Багдасарова, хранитель императорского фарфора Отдела истории русской культуры Эрмитажа.
С 13 января по 12 февраля, Гербовый зал
Выставка Бориса Шаулова «Петербургские дворы», Музей Достоевского (12+)
Камерная персональная выставка Борис Шаулова в Музее Достоевского воспевают красоту непарадного Петербурга с его дворцами-колодцами, декадентской эстетикой и неяркими красками. Как фон для работ художник часто использует газеты, поэтому это в какой-то мере еще и летопись жизни города.
С 13 января по 3 февраля, Музей Достоевского
Анна Гусева
Суббота, 14 января
Презентация книги Евы Найс. «Лотта Ленья. В окружении гениев» (12+)
18:00
В рамках спецпроекта Дома Радио «Посвящение Курту Вайлю» здесь презентуют книгу Евы Найс, вышедшую в «Издательстве Ивана Лимбаха». Доктор искусствоведения Владимир Колязин и переводчик, работавшая над книгой, Альбина Бояркина расскажут о событиях, описанных в тексте: о яркой и многообразной культурной жизни Германии накануне Второй мировой войны. Еве Найс удалось тонко и эмоционально рассказать историю певицы Лотты Ленья, которая была связана со многими известными людьми своего времени, в том числе с Вайлем.
Опера «Пиковая дама», Мариинский театр (12+)
19:00
В субботу исполнение оперы Чайковского «Пиковая дама» в постановке Алексея Степанюка Мариинский театр посвятит памяти дирижера Мариса Янсонса, которого не стало в 2019-м. 14 января ему исполнилось бы 80 лет. В главных партиях мемориального спектакля выйдет звездный состав артистов: Нажмиддин Мавлянов (Герман), Екатерина Семенчук (Лиза), Анна Кикнадзе (Графиня), Эдем Умеров (Томский), Ариунбаатар Ганбаатар (Елецкий). За дирижерским пультом — Валерий Гергиев.
Танцевальный спектакль-концерт «YOUKALI» (18+)
20:00
Еще одна часть спецпроекта Дома Радио о Курте Вайле — предпремьерные показы спектакля-концерта, поставленного нашей героиней январской обложки Анной Гусевой. Музыку для проекта по мотивам произведений Вайля написали Теодор Курентзис, Вангелино Курентзис, Андреас Мустукис, Алексей Ретинский, Алексей Сюмак и FM Einheit. Исполнители — труппа musicAeterna Dance, солисты оркестра и хора musicAeterna, а также приглашенные музыканты. Подробнее здесь.
14 и 15 января
Концерт «Эллингтон. Сюита "Black, Brown & Beige"» (6+)
20:00
В субботу в большом зале петербургской филармонии Jazz Philharmonic Orchestra исполнит программу, посвященную музыке Дюка Эллингтона — одного из самых известных и влиятельных музыкантов в истории джаза. Вместе с коллективом на сцене в этот вечер выступят мультиинструменталист Давид Голощекин и историк джаза Владимир Фейертаг.
Выставка «Я есть / I am. Новая версия» (6+)
Всего два дня — 14 и 15 января — в пространстве «Нормальное место» в «Севкабель Порту» показывают работы-размышления художников о том, как быть лучшей версией себя. Их авторы — участники инклюзивного проекта «Звучащее слово», резиденты группы «Вопрос снят», дети, проходящие лечение и реабилитацию в больнице МИБС, взрослые мастера из психоневрологического интерната № 3, а также исследователи со всего мира. Кураторы — педагоги студии «ДА».
С 14 по 15 января, «Нормальное место»
Рембрандт Х, "Се человек"
Воскресенье, 15 января
Выставка «Rembrandt. Magnum opus», Музей-квартира Исаака Бродского (12+)
На выставке в Музее-квартире Исаака Бродского показывают работы нидерландского живописца из собрания Музея Академии художеств и офорты, созданные в XVII — XIX веках на основе его картин и графики. Это гравюры «Старая нищенка с тыквенной бутылкой» (1630 год), «Се человек» (1636 год), «Мужчина, рисующий слепок» (ок. 1641 года), «Портрет Йоханнеса Эйтенбогарта» (1635 год), «Нищие» (1648 год). А еще — копии с рембрандтовских оригиналов, выполненные студентами Академии художеств. Также тут проводят мастер-классы по печатной графике. Ближайший как раз — 15 января.
Проект «Rembrandt. Magnum opus» открыл цикл, посвященный любимым мастерам Исаака Бродского. Художник даже носил бархатную шапку, похожую на берет, подражая образу на автопортретах Рембрандта.
До 28 февраля, Музей-квартира Исаака Бродского
Лекция «Почему именно ступа? Происхождение сказок» (8+)
11:00
В Этнографическом музее филолог Дарья Павленко расскажет, почему Баба-яга передвигалась в ступе, а также другие особенности сказочного нарратив. Конечно, юных слушателей не будут перегружать сведениями из книг Проппа и Березкина. Информацию Дарья представит в максимально доступной форме. Лекция организована ДК Лурье. Подробности здесь.
Концерт «Диктофона» (16+)
20:00
Музыканты, в послужном списке которых дуэт с Найком Борзовым, выступят в воскресенье в баре «Мачты» в «Севкабель Порту». Участники группы «Диктофон» играют романтический инди-рок про выбор, страдания и Венеру в мехах в духе Джима Моррисона и Пита Доэрти.
Выставка «Коллекция советских педальных автомобилей, Русский музей» (6+)
Педальные машинки в раннем СССР чаще всего создавали на заводах тяжелой промышленности: детские модели частично копировали взрослые и должны были в том числе рекламировать отечественный автопром. Позже они стали просто игрушками — без привязки к реальным образцам. Но смотря на эти разноцветные скутеры и космические ракеты на колесах, похожие на лодки, прокатиться на них хочется чуть ли не больше, чем на «взрослых» и настоящих.
До 22 января, Восточный павильон Михайловского замка
Комментарии (0)