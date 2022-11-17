Чем заняться в Петербурге с 17 по 20 ноября

Балет «Баядерка», Мариинский театр

19:00

В четверг в Мариинском театре начнутся трехдневные показы «Баядерки» в память о балерине Наталии Дудинской (к 110-летию со дня ее рождения, который отмечался в августе). Главные роли в этот вечер исполнят Виктория Терёшкина (Никия), Кимин Ким (Солор) и Надежда Батоева (Гамзатти). В пятницу выступят Рената Шакирова, Елена Евсеева и Владимир Шкляров, а в субботу — Мария Ильюшкина, Екатерина Осмолкина и Андрей Ермаков.

17, 18, 19 ноября

Фильм «Черная орхидея» / The Black Dahlia (2005)

Волна ре-релизов в России дошла и до фильма «Черная орхидея» Брайана Де Пальмы — попытки воскресить жанр нуара (при этом в его классическом виде с неверными роковыми красотками и обреченными детективами). В Лос-Анджелесе конца 1940-х полицейский (Джош Хартнетт) с напарником расследует зверское убийство несостоявшейся актрисы Бетти Шорт. Фильм основан отчасти на реальной истории (и романе «Черный георгин» Джеймса Эллроя, где она также описана). Голливудская старлетка Шорт была найдена мертвой в 1948 году: ее тело было разрублено, а все внутренние органы изъяты.

С 17 ноября, кинотеатры города

Фильм «Вокзал для двоих» (1982)

Мелодрама Эльдара Рязанова с Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили в главных ролях выходит в повторный прокат в честь 40-летия картины. Случайно встретившиеся буфетчица и пианист проходят путь от взаимной неприязни к душевной близости — и стремлению во что бы то ни стало не потерять больше друг друга, несмотря на обстоятельства. Фильм стал лучшим по опросу журнала «Советский экран» в 1983 году.

С 17 ноября, кинотеатры города

Фильм «Покерфейс» / Poker Face

Криминальный триллер Рассела Кроу с ним же в главной роли. Любитель покера Джейк собирает за одним столом своих старых друзей. Карточная игра оказывается предлогом, чтобы на самом деле проверить их истинные отношения. В касте картины также Эльза Патаки, Лиам Хемсворт, RZA, Брук Сатчуэлл и другие.

С 17 ноября, кинотеатры города

Фильм «Эмили» / Emily

Байопик одной из сестер Бронте (автора чувственного «Грозового перевала») с Эммой Маккей из «Сексуального просвещения» в заглавной роли. Бунтарка Эмили живет Йоркшире, однажды в их поместье приезжает викарий Уильям Уэйтман. Она влюбляется в него и ставит чувства превыше разума. Для актрисы Фрэнсис О’Коннор («Как важно быть серьезным», «Однажды в сказке») фильм стал ее дебютом в режиссуре.

С 17 ноября, кинотеатры города

Фильм «Тори и Локита / Tori et Lokita

Новая картина братьев Дарденн получила на Каннском кинофестивале в этом году приз в честь 75-летия смотра. Это трогательная история беженцев из Африки, которые отправляются за лучшей жизнью в Бельгию. В фильме снялись Марк Зинга («007: СПЕКТР») и ранее сотрудничавшие с Дарденнами Клер Бодсон («Молодой Ахмед») и Батисте Сорнен («Мальчик с велосипедом», «Два дня, одна ночь»).

С 17 ноября, кинотеатры города

Фильм «Дурной глаз» / Nocebo

Эстетский триллер с Евой Грин в главной роли. Она играет лондонского дизайнера Кристин, которая готовится к важному показу. Но жить и работать ей мешают странные видения. С ними она решает бороться иррационально: приглашает в дом филиппинскую знахарку. Ее манипуляции временно помогают, но муж Кристин (Марк Стронг) начинает замечать новые странности.

С 17 ноября, кинотеатры города

Фильм «Жанна»

В основу фильма с Ксенией Раппопорт легла одноименная пьеса Ярославы Пулинович, а также спектакль, который шел 9 лет в Театре Наций. Это история Жанны — женщины чуть за 50, которая добилась благосостояния своими силами. Внезапно ее молодой любовник Андрей (Александр Новин) сообщает, что уходит к другой — к юной Кате (Таисия Вилкова), которая ждет от него ребенка. Премьера фильма была в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля.

С 17 ноября, кинотеатры города

Фильм «1000 дешевых зажигалок»

История взросления стала для режиссера Ирины Обидовой ее полнометражным дебютом в кино. Фильм показывали в этом году на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Сценарий к картине написала Лиза Цыганова, участвовавшая с этим проектом в международной лаборатории для молодых кинематографистов Berlinale Talents 71-го Берлинского кинофестиваля в 2021 году. Главные герои фильма — 17-летний Артем и его лучший друг Костя. Однажды один из них попадает в список главных бунтарей колледжа, и это навсегда меняет их отношения с миром и друг другом.

С 17 ноября, кинотеатры города