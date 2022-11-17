Чем заняться в Петербурге с 17 по 20 ноября

Выставки, посвященные Петербургу, старинным фотопортретам и Венеции, «Детские выходные» в «Подписных изданиях», «Вокзал для двоих» в повторном прокате, гастроли театра Юрия Погребничко, а также вечер современного танца в честь пятилетия студии Context Дианы Вишневой — рассказываем обо всех главных событиях этих выходных в городе.
<style> html { scroll-behavior: smooth; } </style> <div class="row__inner" style="margin: 0 15px;"> <table> <tr> <td><a href="#link1" style="text-decoration-line: underline;"><strong>Чт 17 ноября</strong></a></td> <td><a href="#link2" style="text-decoration-line: underline;"><strong>Пт 18 ноября</strong></a></td> <td><a href="#link3" style="text-decoration-line: underline;"><strong>Сб 19 ноября</strong></a></td> <td><a href="#link4" style="text-decoration-line: underline;"><strong>Вс 20 ноября</strong></a></td> </tr> </table></div>
«Баядерка»
Четверг, 17 ноября
Балет «Баядерка», Мариинский театр
19:00
В четверг в Мариинском театре начнутся трехдневные показы «Баядерки» в память о балерине Наталии Дудинской (к 110-летию со дня ее рождения, который отмечался в августе). Главные роли в этот вечер исполнят Виктория Терёшкина (Никия), Кимин Ким (Солор) и Надежда Батоева (Гамзатти). В пятницу выступят Рената Шакирова, Елена Евсеева и Владимир Шкляров, а в субботу — Мария Ильюшкина, Екатерина Осмолкина и Андрей Ермаков.
17, 18, 19 ноября
Фильм «Черная орхидея» / The Black Dahlia (2005)
Волна ре-релизов в России дошла и до фильма «Черная орхидея» Брайана Де Пальмы — попытки воскресить жанр нуара (при этом в его классическом виде с неверными роковыми красотками и обреченными детективами). В Лос-Анджелесе конца 1940-х полицейский (Джош Хартнетт) с напарником расследует зверское убийство несостоявшейся актрисы Бетти Шорт. Фильм основан отчасти на реальной истории (и романе «Черный георгин» Джеймса Эллроя, где она также описана). Голливудская старлетка Шорт была найдена мертвой в 1948 году: ее тело было разрублено, а все внутренние органы изъяты.
С 17 ноября, кинотеатры города
Фильм «Вокзал для двоих» (1982)
Мелодрама Эльдара Рязанова с Людмилой Гурченко и Олегом Басилашвили в главных ролях выходит в повторный прокат в честь 40-летия картины. Случайно встретившиеся буфетчица и пианист проходят путь от взаимной неприязни к душевной близости — и стремлению во что бы то ни стало не потерять больше друг друга, несмотря на обстоятельства. Фильм стал лучшим по опросу журнала «Советский экран» в 1983 году.
С 17 ноября, кинотеатры города
Фильм «Покерфейс» / Poker Face
Криминальный триллер Рассела Кроу с ним же в главной роли. Любитель покера Джейк собирает за одним столом своих старых друзей. Карточная игра оказывается предлогом, чтобы на самом деле проверить их истинные отношения. В касте картины также Эльза Патаки, Лиам Хемсворт, RZA, Брук Сатчуэлл и другие.
С 17 ноября, кинотеатры города
Фильм «Эмили» / Emily
Байопик одной из сестер Бронте (автора чувственного «Грозового перевала») с Эммой Маккей из «Сексуального просвещения» в заглавной роли. Бунтарка Эмили живет Йоркшире, однажды в их поместье приезжает викарий Уильям Уэйтман. Она влюбляется в него и ставит чувства превыше разума. Для актрисы Фрэнсис О’Коннор («Как важно быть серьезным», «Однажды в сказке») фильм стал ее дебютом в режиссуре.
С 17 ноября, кинотеатры города
Фильм «Тори и Локита / Tori et Lokita
Новая картина братьев Дарденн получила на Каннском кинофестивале в этом году приз в честь 75-летия смотра. Это трогательная история беженцев из Африки, которые отправляются за лучшей жизнью в Бельгию. В фильме снялись Марк Зинга («007: СПЕКТР») и ранее сотрудничавшие с Дарденнами Клер Бодсон («Молодой Ахмед») и Батисте Сорнен («Мальчик с велосипедом», «Два дня, одна ночь»).
С 17 ноября, кинотеатры города
Фильм «Дурной глаз» / Nocebo
Эстетский триллер с Евой Грин в главной роли. Она играет лондонского дизайнера Кристин, которая готовится к важному показу. Но жить и работать ей мешают странные видения. С ними она решает бороться иррационально: приглашает в дом филиппинскую знахарку. Ее манипуляции временно помогают, но муж Кристин (Марк Стронг) начинает замечать новые странности.
С 17 ноября, кинотеатры города
Фильм «Жанна»
В основу фильма с Ксенией Раппопорт легла одноименная пьеса Ярославы Пулинович, а также спектакль, который шел 9 лет в Театре Наций. Это история Жанны — женщины чуть за 50, которая добилась благосостояния своими силами. Внезапно ее молодой любовник Андрей (Александр Новин) сообщает, что уходит к другой — к юной Кате (Таисия Вилкова), которая ждет от него ребенка. Премьера фильма была в рамках 44-го Московского международного кинофестиваля.
С 17 ноября, кинотеатры города
Фильм «1000 дешевых зажигалок»
История взросления стала для режиссера Ирины Обидовой ее полнометражным дебютом в кино. Фильм показывали в этом году на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. Сценарий к картине написала Лиза Цыганова, участвовавшая с этим проектом в международной лаборатории для молодых кинематографистов Berlinale Talents 71-го Берлинского кинофестиваля в 2021 году. Главные герои фильма — 17-летний Артем и его лучший друг Костя. Однажды один из них попадает в список главных бунтарей колледжа, и это навсегда меняет их отношения с миром и друг другом.
С 17 ноября, кинотеатры города
Головин А.Я. Портрет В.Э.Мейерхольда. Место создания: Россия. Петроград. 1917.
Пятница, 18 ноября
Выставка «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы – Петербург Дягилева», Театральный музей (фестиваль «Дягилев P.S.»)
Команда «Дягилев P.S.» никогда не ограничивалась показом лишь балетного и музыкального искусства. Важная часть фестиваля каждого года — старт в рамках него выставок, которые и сами по себя вполне блокбастер. В 2022-м это экспозиция, посвященная созданному в Серебряном веке мифу о Венеции. Карнавальные версии бытования Пьеро, Арлекин и Коломбин (и их авторов) скрупулезно собрали в единый проект кураторы Аркадий Ипполитов и Наталья Метелица. Тут покажут работы Луки Карлевариса и Пьетро Лонги, портрет Мейерхольда кисти Бориса Григорьева, «Ужин» Бакста, картины Судейкина, Сапунова, Сомова и многих других. Подробнее здесь.
С 18 ноября по 16 апреля, Шереметевский дворец
Спектакль «Пристанище», фестиваль «Дягилев P.S.»
В прошлом году выставка «Пять искушений Иоганна Фауста» в рамках «Дягилев P.S.» открывалась постановкой «ПРОТОфауст» Инженерного театра «AXE». В этом специально к старту «Любви к трем апельсинам. Венеции Казановы – Петербурга Дягилева» пластический спектакль создали Антон Адасинский и его Derevo Laboratorium. ««Пристанище» — это голубое, холодное, колокольное, идеально геометрическое… Это бесполое и вечное. Это Азбука Жизни. Букварь наших тропинок. Нам нужно только прислушаться — и ответ прозвенит. Приглядеться — и тело зазвучит», — объясняет сам режиссер. Звучит, как и всегда у Адасинского, более чем интригующе.
С 18 по 20 ноября, Оружейный зал Шереметевского дворца
Спектакль «Материнское сердце», БДТ им. Товстоногова
19:00
Отдохнув немного после почти пятилетнего марафона «Трех толстяков», Андрей Могучий приступил к работе над спектаклем по рассказам Василия Шукшина, добавив к ним тексты Николая и Елены Рерих и стихи Козьмы Пруткова. Главную роль он предложил актрисе Нине Усатовой. Ну, а кто еще способен органично и без фальши не сыграть, а прожить роль простой русской женщины Авдотьи Громовой, которая отправляется в почти безнадежную одиссею ради спасения последнего сына? В постановке занято несколько поколений артистов театра: от народных до студентов первого курса Мастерской Андрея Могучего.
18, 19, 20 ноября
Спектакль «501.503»
19:00
На площадке «Скороход» в пятницу покажут спектакль «501.503». Он иммерсивный, основан на реальных документах и предполагает тотальное погружение зрителя: 10 из них предстоит стать главными героями проекта. Постановка посвящена строительству на Ямале железной дороги заключенными ГУЛАГа. В спектакле использованы архивные документы, свидетельства, письма узников лагерей, охранников, местных жителей и других очевидцев строек № 501 и № 503, которые собраны в книгах «Мертвая дорога» и «Арктический проект Сталина» Вадима Гриценко и Вячеслава Калинина. Режиссер — Мария Галязимова.
Концерт МакSим
19:00
Тяжело перенесшая коронавирус поп-певица МакSим (у нее были поражены 75% легких) возвращается на сцену. В пятницу она выступит в СКК «М-1 Арена» с программой под названием, будто передающим привет Дельфину, «Я буду жить». Уверены, что МакSим споет все хиты со своих альбомов «Трудный возраст» и «Мой рай»: от «Знаешь ли ты» до «Отпускаю».
Лекция «Зачем смотреть русское документальное кино?»
19:00
В пятницу исследовательница кино и фотографии, а также преподавательница факультета Свободных искусств и наук СПбГУ и СПБГИКиТ Ольга Давыдова расскажет про документальное кино в России. Встреча состоится в рамка проект «лекторий’порт» «Севкабель Порта». Вход свободный, но по регистрации.
Концерт в честь 85-летия Пятой симфонии Шостаковича
20:00
В пятницу в Большом зале Петербургской филармонии пройдет концерт из двух отделений. В первом прозвучат симфонические фрагменты оперы «Любовь к трем апельсинам» и Третий фортепианный концерт Прокофьева (солирует лауреат конкурса имени Чайковского Дмитрий Шишкин). Во втором — Пятая симфония Шостаковича. Примечательно, что именно в этом зале она исполнялась впервые и 85 лет назад. Оркестром филармонии будут дирижировать в этот вечер Николай Алексеев.
Гастроли театра «Около дома Станиславского» (Москва)
Юриий Погребничко — режиссер, в любви к спектаклям которого признаются Константин Богомолов, Евгений Цыганов и Алиса Хазанова. В пятницу и субботу на сцене Театра «На Литейном» пройдут гастроли его театра «Около дома Станиславского». 18 ноября покажут «Школа для дураков» по роману Саши Соколова. 19 ноября постановку «Сторож» по одноименной пьесе лауреата Нобелевской премии Гарольда Пинтера. В ней в одну из ролей играет сам Погребничко.
18, 19 ноября
Выставка «Град Петров», «Росфото»
Вообще проект в «Росфото» посвящен, как и многие события в этом году, 350-летию Петра I. Но не очевидным образом. Тут показывают снимки и материалы, собранные для журнала «Мир искусства» в преддверии двухсотлетия Петербурга. То есть это работы, запечатлевшие, каким был город в начале 20 века.
С 18 ноября по 15 января, Дворовый корпус «Росфото»
Диана Вишнева
Суббота, 19 ноября
«Детские выходные» в «Подписных изданиях»
Эти выходные в «Подписных изданиях» объявляют детскими. В программе — встреча с мультипликатором Гарри Бардиным, концерт Арина Фауль, показ анимационной картины «Песнь моря», мастер-классы, квест и многое другое. Подробнее здесь.
С 19 по 20 ноября
Вечер современного танца Context
19:00
В субботу на Новой сцене Александринского театра студия Context, основанная Дианой Вишневой, отметит свое пятилетие вечером современного танца. Здесь покажут пять работ хореографов Константина Кейхеля, Ольги Васильевой, Ксении Михеевой и Елены Чуриловой. Доминанта тут постановка «Канатоходцы» — ее создали специально к праздничной дате. Подробнее здесь.
Спектакль «Голова», театр «На Литейном»
19:00
В театре «На Литейном» продолжаются показы недавней премьеры — спектакля лауреата «Золотой маски» Кирилла Люкевича «Голова» по пьесе Константина Стешика. Впервые текст представили в программе «Первая читка» фестиваля «Пять вечеров» в этому году. Это абсурдистская история, как найденная на улице голова человека оказывается оракулом, знающим про «тайны жизни, вселенной и всего такого». В спектакле пять персонажей: Я (Виталий Гудков), Пухов (Сергей Матвеев), Палкин (Николай Красноперов), Голова (Павел Путрик), Экскурсовод (Татьяна Болдина).
Программа «Лабиринт», фестиваль «Дягилев P.S.»
20:00
В финале фестиваля «Дягилев P.S.» этого года покажут новейшую программу «Лабиринт», которую везет московская компания MuzArts. 15 и 16 ноября ее премьера будет на сцене Большого театра, а уже через несколько дней четыре одноактных балета можно увидеть и в Петербурге. Это работы хореографов Юрия Посохова («Романтическая сюита»), Ольги Лабовкиной («Сияние») и Анны Щеклеиной («Нерв»). Хедлайнер же программы — балет «Минотавр» экс-солиста труппы Бежара, испанца Патрик де Бана, позднее танцевавшего у Начо Дуато, а учившегося в Гамбурге у Джона Ноймайера. Его главная звезда — танцовщик Ильдар Гайнутдинов. Он был солистом балета «Тодес», выступал на Бродвее и участвовал в телешоу «Танцы».
19 ноября, театр-фестиваль «Балтийский дом»
Дни Urban Culture ИТМО
20:00
В рамках дней Urban Culture ИТМО в «Севкабель Порту» архитектор и замдиректора Центра компетенций Ленинградской области Елизавета Гречухина расскажет о принципах развития общественных пространств и поделится кейсами о преобразовании городской среды в нашем регионе. Вход бесплатный, но по регистрации.
Выставка «Пантеон Ипполита Робийяра. Портретная фотография в России 1860-х годов», Эрмитаж
Хотя сейчас имя французского художника Ипполита Робийяра знакомо лишь специалистам, в середине XIX века он был известен многим: сначала как мастер пастельного портрета, а в первой половине 1860-х годов как фотограф, владевший одним из самых популярных ателье в Петербурге. Выставка в Пикетном зале Зимнего дворца впервые представит более 50 лучших работ Робийяра, в том числе уникальные материалы из личного архива фотографа, позволяющие продемонстрировать его творческий метод. Подробности здесь.
С 19 ноября по 19 февраля, Пикетный зал Зимнего дворца
Саша Алмазова
Воскресенье, 20 ноября
Концерт Саши Алмазовой
19:00
Основательница и вокалистка группы Non Cadenza Саша Алмазова выпускает сольный альбом «Феникс». В воскресенье она представит его на Новой сцене Александринского театра. «Все последние вехи моей жизни, переосмысления и озарения, конечно, же, отразились на темах, образах и музыке моего нового альбома. В бесконечно меняющемся мире так легко потерять себя! Мои песни об этом поиске себя истинного, о "нащупывании" ответов на главные вопросы», — так рассказывает о лонгплее сама Саша.
Концерт-обсуждение «О чем музыка?»
19:00
В пространстве «Сообщество» Новой Голландии в воскресенье Молодежный камерный оркестр филармонии проведет концерт-обсуждение. Тема встречи на этот раз — то, какой музыка стала в эпоху сторителлинга. Прозвучат «Времена года в Буэнос-Айресе» Астора Пьяццоллы — Леонида Десятникова, а также два произведения Аренского и Ряэтса. Программу представят музыковед Екатерина Вербицкая вместе со скрипачом и композитором Артуром Зобниным.
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