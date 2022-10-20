Чем заняться в Петербурге с 20 по 23 октября

Спектакль «Один восемь восемь один», Александринский театр

19:00

Главные герои — отец и сын, российский император номер 12 и российский император номер 13. Сюжет «Один восемь восемь один» укладывается в те несколько дней, что потрясли российскую историю (не в первый раз, впрочем): финал правления одного властителя и начало — второго. Цирковая, гротескная форма, в которую режиссер Валерий Фокин вместе с театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым облекли текст исторической пьесы, призваны снизить так напрашивающиеся пафос и патетику. В ролях несчастливых русских правителей заняты два лучших Ивана труппы Александринки: Иван Волков и Иван Трус.

Выставка дипломных работ выпускников Академии художеств

Ежегодная выставка выпускников петербургской Академии художеств им. Репина на этот раз пройдет в новом формате. На ней также покажут работы дипломников и из московского вуза — института имени Сурикова. Среди них, например, картина «Ступени» о час-пике в метро, а также иллюстрации к «Королю Лиру», «Маленькому принцу», «1984» и «Гарри Поттеру». Подробнее здесь.

С 20 октября по 13 ноября, Музей Академии художеств

Показ французских документальных фильмов о климате и окружающей среде

В кластере «Сообщество» в Новой Голландии в четверг стартует серия показов фильмов обо экологии. Все они были сняты при участии Франции. Часть картин в России демонстрируется впервые. Например, лента «Наследие» режиссера Яна Артюс-Бертрана, автора документальных хитов «Дом» и «Жажда мира». Сеансы будут сопровождаться видеовстречами с кинематографистами. Подробная программа здесь.

С 20 по 22 октября

Выставка «Картины военной жизни в отечественном искусстве XVI-XX веков», Русский музей

Соседствовать с продленной выставкой Врубеля в Корпусе Бенуа Русского музея будет с четверг экспозиция про изображение военной жизни в искусстве. Тут соберут батальные (и не только) полотна Верещагина, Серова, Коржева, Коцебу и многих других. Подробнее здесь.

С 20 октября по 16 января, Корпус Бенуа

Фильм «Средневековье» / Jan Žižka

На момент выхода этот боевик с Беном Фостером, Тилем Швайгером и Майклом Кейном был самым дорогим чешским фильмом. Рыцарь-наемник Ян Жижка соглашается похитить невесту знатного вельможи, метящего на трон, но сам влюбляется в девушку и вынужден противостоять всей Римской империи, чтобы ее спасти.

С 20 октября, кинотеатры города

Фильм «Сезон измен» / The Delinquent Season (2018)

Дебютная картина Марка О'Роу 2018 года, но на большом экране в России ее можно было увидеть разве что на столичном Irish Film Festival. Это история про две пары, чьи отношения кажутся со стороны идеальными. В мелодраме о превратностях любви снялись Киллиан Мерфи, Катрин Уокер и Эндрю Скотт.

С 20 октября, кинотеатры города

Фильм «Плакать нельзя»

Новая драма режиссера Натальи Назаровой («Простой карандаш») о подавленных и вытесненных чувствах, а также о якобы перегибах ювенальной юстиции в скандинавских странах. Русская эмигрантка отправляет сына в школу, но тот не возвращается — его передают под опеку государства.

С 20 октября, кинотеатры города

Фильм «Вихрь» / Vortex

В главных ролях в своей драме об угасающей пожилой паре Гаспар Ноэ снял классика итальянского джалло Дарио Ардженто и Франсуазу Лебрун, музу Жана Эсташа, снимавшуюся в «Мамочке и шлюхе». По сюжету они страдают от деменции, а у их сына (Алекс Лутц) проблемы с наркотиками. Как нельзя лучше фильм описывает его же слоган: «Жизнь — это короткая вечеринка, которая скоро будет забыта».

С 20 октября, кинотеатры города

Фильм «Корсаж» / Corsage

За главную роль в байопике австрийской императрицы Сисси Вики Крисп получила приз как лучшая актриса фильмов программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале в этому году. Речь в картине режиссера Мари Кройцер идет о зрелых годах монаршей особы. На пороге своего 40-летия та придумывает, как по-прежнему оставаться иконой стиля.

С 20 октября, кинотеатры города

Фильм «Дополнительный урок»

Детективная драма про школьный шутинг с Юлией Александровой и Кириллом Кяро. Патрульная Вера в одиночку устраняет студента колледжа, предотвратив массовый расстрел в учебном заведении. Но обрез из которого тот стрелял вдруг исчезает, а она становится обвиняемой в деле об убийстве при превышении должностных полномочий. Единственный, кто ей верит, бесплатный адвокат, которого назначили по закону.

С 20 октября, кинотеатры города