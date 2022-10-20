Чем заняться в Петербурге с 20 по 23 октября

Старт кинофестиваля «Послание к человеку» с фильмами Аркус и Федорченко, выставка ювелирных украшений в Эрмитаже, премьера фантастической ленты «Петрополис» Валерия Фокина в Александринском театре и драма Гаспара Ноэ «Вихрь» с классиком итальянского джалло Дарио Ардженто и музой Эсташа Франсуазой Лебрун в главных ролях — «Собака.ru» собрали идеи, как провести выходные в городе.
К. А. Власова. «Ступени». 2022 г. Холст, масло
Четверг, 20 октября
Спектакль «Один восемь восемь один», Александринский театр
19:00
Главные герои — отец и сын, российский император номер 12 и российский император номер 13. Сюжет «Один восемь восемь один» укладывается в те несколько дней, что потрясли российскую историю (не в первый раз, впрочем): финал правления одного властителя и начало — второго. Цирковая, гротескная форма, в которую режиссер Валерий Фокин вместе с театральным художником Алексеем Трегубовым и музыкантом Вячеславом Бутусовым облекли текст исторической пьесы, призваны снизить так напрашивающиеся пафос и патетику. В ролях несчастливых русских правителей заняты два лучших Ивана труппы Александринки: Иван Волков и Иван Трус.
Выставка дипломных работ выпускников Академии художеств
Ежегодная выставка выпускников петербургской Академии художеств им. Репина на этот раз пройдет в новом формате. На ней также покажут работы дипломников и из московского вуза — института имени Сурикова. Среди них, например, картина «Ступени» о час-пике в метро, а также иллюстрации к «Королю Лиру», «Маленькому принцу», «1984» и «Гарри Поттеру». Подробнее здесь.
С 20 октября по 13 ноября, Музей Академии художеств
Показ французских документальных фильмов о климате и окружающей среде
В кластере «Сообщество» в Новой Голландии в четверг стартует серия показов фильмов обо экологии. Все они были сняты при участии Франции. Часть картин в России демонстрируется впервые. Например, лента «Наследие» режиссера Яна Артюс-Бертрана, автора документальных хитов «Дом» и «Жажда мира». Сеансы будут сопровождаться видеовстречами с кинематографистами. Подробная программа здесь.
С 20 по 22 октября
Выставка «Картины военной жизни в отечественном искусстве XVI-XX веков», Русский музей
Соседствовать с продленной выставкой Врубеля в Корпусе Бенуа Русского музея будет с четверг экспозиция про изображение военной жизни в искусстве. Тут соберут батальные (и не только) полотна Верещагина, Серова, Коржева, Коцебу и многих других. Подробнее здесь.
С 20 октября по 16 января, Корпус Бенуа
Фильм «Средневековье» / Jan Žižka
На момент выхода этот боевик с Беном Фостером, Тилем Швайгером и Майклом Кейном был самым дорогим чешским фильмом. Рыцарь-наемник Ян Жижка соглашается похитить невесту знатного вельможи, метящего на трон, но сам влюбляется в девушку и вынужден противостоять всей Римской империи, чтобы ее спасти.
С 20 октября, кинотеатры города
Фильм «Сезон измен» / The Delinquent Season (2018)
Дебютная картина Марка О'Роу 2018 года, но на большом экране в России ее можно было увидеть разве что на столичном Irish Film Festival. Это история про две пары, чьи отношения кажутся со стороны идеальными. В мелодраме о превратностях любви снялись Киллиан Мерфи, Катрин Уокер и Эндрю Скотт.
С 20 октября, кинотеатры города
Фильм «Плакать нельзя»
Новая драма режиссера Натальи Назаровой («Простой карандаш») о подавленных и вытесненных чувствах, а также о якобы перегибах ювенальной юстиции в скандинавских странах. Русская эмигрантка отправляет сына в школу, но тот не возвращается — его передают под опеку государства.
С 20 октября, кинотеатры города
Фильм «Вихрь» / Vortex
В главных ролях в своей драме об угасающей пожилой паре Гаспар Ноэ снял классика итальянского джалло Дарио Ардженто и Франсуазу Лебрун, музу Жана Эсташа, снимавшуюся в «Мамочке и шлюхе». По сюжету они страдают от деменции, а у их сына (Алекс Лутц) проблемы с наркотиками. Как нельзя лучше фильм описывает его же слоган: «Жизнь — это короткая вечеринка, которая скоро будет забыта».
С 20 октября, кинотеатры города
Фильм «Корсаж» / Corsage
За главную роль в байопике австрийской императрицы Сисси Вики Крисп получила приз как лучшая актриса фильмов программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале в этому году. Речь в картине режиссера Мари Кройцер идет о зрелых годах монаршей особы. На пороге своего 40-летия та придумывает, как по-прежнему оставаться иконой стиля.
С 20 октября, кинотеатры города
Фильм «Дополнительный урок»
Детективная драма про школьный шутинг с Юлией Александровой и Кириллом Кяро. Патрульная Вера в одиночку устраняет студента колледжа, предотвратив массовый расстрел в учебном заведении. Но обрез из которого тот стрелял вдруг исчезает, а она становится обвиняемой в деле об убийстве при превышении должностных полномочий. Единственный, кто ей верит, бесплатный адвокат, которого назначили по закону.
С 20 октября, кинотеатры города
Любовь Аркус
Пятница, 21 октября
Кинофестиваль «Послание к человеку»
Показывающий документальное кино фестиваль категории «А» выбрал главным посланием к человеку для этого года: «Искусство — то, что нас всех объединяет». В программе смотра — дебютная режиссерская работа Динары Друкаровой «Лили и море», «Большие змеи Улли-Калле» Алексея Федорченко, «Балабанов. Колокольня. Реквием» Любови Аркус и многие другие фильмы. Подробности здесь.
С 21 по 29 октября
Премьерный показ фильма «Петрополис»
19:00
В Александринском театре пройдет премьера фантастического фильма его худрука Валерия Фокина с Антоном Шагиным и Юлией Снигирь в главных ролях. Для «Петрополиса» художник Алексей Трегубов создал гигантскую декорацию на площади в 6800 кв. м., так как по сюжету действие происходит в России, Японии и США, но съемки пришлись на период пандемии, поэтому были невозможны на натуре. Главный герой картины Владимир Огнев исследует по заданию ООН гипотетический сценарий: как отреагирует человеческое общество, если узнает, что инопланетная цивилизация существует и уже много лет находится в постоянном контакте с людьми. Со временем он понимает, что его работа — это не просто изучение фантастических вероятностей и допущений. В прокат картина выйдет с 27 октября.
Лекция «Как сломалось советское кино?»
19:00
В пятницу в «Севкабель Порту» стартует новый образовательный проект «лекторий’порт». На первой встрече кинокритик и главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов расскажет о том, как кинематограф стал «перестроечным» и что снимали в 1990-е (от «Мордашки» до «Брата»). Подробнее здесь.
Выставка номинантов премии им. Курехина, ЦСИ им. Курехина
Центр современного искусства Сергея Курехина в конце сентября объявил лонг-лист премии имени композитора и создателя «Популярной механики». Напомним, она вручается художникам, кураторам, музыкантам, писателям и журналистам. По итогам 2021 года ее могут получить арт-пространство Invalid House, Юлдус Бахтиозина, Владимир Абих и многие другие. Эти выходные — последний шанс увидеть в ЦСИ выставку работ номинантов.
До 23 октября, ЦСИ им. Курехина
Проект «Артхаус: Эпизод 1»
Первый эпизод совместного проекта столичного «ГЭС-2» и творческого объединения Arthouse посвящен кино об отсутствии коммуникации между людьми. В рамках него в «Англетере» покажут «Вихрь» Гаспара Ноэ, «Нитрам» Джастина Курзеля, «Дела человеческие» Ивана Атталя с Шарлоттой Генсбур, «Под облаками» Жюли Лекустр и Эммануэля Марре, «Кому» Бертрана Бонелло и «Невероятно, но факт» Квентина Дюпье. Расписание здесь.
С 21 по 23 октября
Концерт «Музыкального коллектива Петра Налича»
20:00
Автор мем-хита «Гитар» и участник «Евровидения» Петр Налич выступит в пятницу в «Космонавте» вместе со своей группой. Вот как настроение будущего концерта описывают музыканты: «Прелая листва, последние закатные лучи сквозь голые ветви деревьев, элегия, задумчивость, смысл жизни. Через эти рефлексии — к танцам и беспричинной радости». Обещают песни разных лет и премьеры.
Часы-подвеска в виде жука. Швейцария. 1890-е гг.
Суббота, 22 октября
Спектакль «Опера нищего», «Суббота»
19:00
В основе спектакля Петра Шерешевского — первая балладная опера, которую написал английский драматург Джон Гей в 1727 году. Режиссер Шерешевский перенес действие в 1990-е — воры, бандиты и женщины с пониженной социальной ответственностью приобретут характерные черты отечественных братков, бездомных и эскортниц, но страсти по-прежнему будут бурлить серьезные: одни герои сгинут навсегда, другие продвинутся на вершину пищевой цепочки. На этом фоне и развернется история любви и предательства легендарного Мэкки-Ножа. И, конечно, «Суббота» не была бы «Субботой», если бы не наполнила этот сюжет музыкальными номерами и зажигательными танцами.
22 и 23 октября
Спектакль «Видимая сторона жизни»
19:00
Постановка Бориса Павловича с Яной Савицкой в главной роли основана на поэзии Елены Шварц — культовой фигуры ленинградской неофициальной культуры 1970-1980-х и дочери знаменитого завлита БДТ Дины Шварц. Показ на этот раз пройдет в кабаре «Шум».
Выставка «Вещь с секретом. Ювелирное искусство XVI–XXI веков», Эрмитаж
Почти год в Синей спальне Зимнего дворца будут показывать ювелирные предметы с «секретами и сюрпризами». Это табакерки, медальоны и кубки, у которых есть или тайники, или необычные механизмы. Так, в подвеске в виде жука тут могут скрываться часы, а в трости — музыкальное устройство. Подробнее здесь.
С 22 октября по 11 сентября, Зимний дворец
Вечеринка «Этаж»
22:00
«Мотив» на Рубинштейна продолжает серию вечеринок «Этаж» в содружестве с баром «Птичья личность». В лайн-апе участники DMT Electronics — не просто промо-группы, а объединения, сошедшегося на любви к свободе, музыке без рамок, честности перед собой, а, главное, перед слушателем, где каждый участник индивидуален. За вертушки в этот день встанут создатели комьюнити Usovich (live), Sublook (live), Qooja (live), также в лайн-апе Starshinov из группы «PLOHO», Artöm (live), Shakah (digital/vinyl), HIDIKEL (only vinyl), Kubek (live) и Acid feeling (live).
Андрей Помулев. Картон, аналоговая фотография, аппликация, цветной карандаш.
Воскресенье, 23 октября
Спектакль «Маршак — Маршак», Театр им. Ленсовета (камерная сцена)
11:00, 13:00
Театр им. Ленсовета решил основательно взяться за взращивание и воспитание собственного зрителя и обратился к произведениям одного из лучших детских поэтов, которого, как родного, знали несколько поколений советских людей. «"Вот какой рассеянный", "Усатый-полосатый", "Пудель", "Багаж", "Сказка о глупом мышонке" — такой добрый, такой игровой, такой детский, такой взрослый, полный юмора, иронии и даже сарказма дорогой и любимый Маршак, на котором мы выросли, растили наших малышей. Эти ритмы и стихи ласковой игрой знакомят маленького человека, вступающего в жизнь, со сложным и разнообразным миром. Вот и нам — режиссеру и артистам — как подарок дана возможность поработать с блистательным словом Самуила Маршака. Пусть возникнет эдакая карусель перевоплощений и разных атмосфер на знакомые гениальные стихи», — поясняет свой выбор и замысел режиссер Мария Романова.
«Психоанализ в пространстве звуков»: цикл встреч с Виктором Мазиным
15:00
В Дом радио продолжается цикл встреч с психоаналитиком, теоретиком искусств и куратором Виктором Мазиным. На второй лекции речь пойдет о повороте Фрейда от глаза к уху, то есть от осмотра к прослушиванию, а также об одном из первых теоретиков музыки — о математике Пифагоре. Вход свободный по регистрации.
Выставка «Мой Монро» или «Цветик-семицветик II», Nikolay Evdokimov Gallery
В студии Bro Buro Nikolay Evdokimov Gallery продолжает показывать поп-ап-проекты. На этот раз это выставка Андрея Помулева — «20 историй-анекдотов из жизни Владика». Она приурочена ко дню рождения Владислава Мамышева Монро. В экспозицию вошли фотографии разных лет, оформленные в яркие веселые картинки, выполненные цветными шариковыми ручками, красками и аппликациями. Кураторы — Николай Евдокимов и Андрей Бартенев. Подробнее здесь.
До 13 ноября
Выставка «Новый человек. Между утопией и традициями. К 100-летию образования СССР», Этнографический музей
В Этнографическом музее открылась выставка о том, как в СССР формировался образ «нового человека», которому предстоит построить коммунизм из развитого социализма. В экспозиции — артефакты эпохи, кадры хроники и фотографии.
До 31 декабря
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