В Музее Академии художеств покажут дипломные работы выпускников

Ежегодная выставка представит не только полотна уже бывших студентов Академии художеств имени Репина, но и — впервые — выпускников Московского государственного академического художественного института имени Сурикова.
Как отмечают в Музее Академии художеств, уникальность выставки 2022 года заключается в том, что впервые на ней будут соседствовать дипломные работы двух художественных школ — петербургской и московской. Так, работа К. А. Власовой «Ступени», выполненная в мастерской Х. В. Савкуева, иллюстрирует час-пик у входа в метрополитен. Картина О. В. Волковой «Подвиг Эрмитажа. 1941 год» (мастерская В. С. Песикова) написана на историческую тематику: она повествует об эвакуации музейных предметов во время Великой Отечественной войны.
Представят и графические работы выпускников, в том числе иллюстрации к произведениям классической литературы — «Король Лир» Уильяма Шекспира, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «1984» Джорджа Оруэлла, а также по мотивам литературы новейшего времени, например «Гарри Поттера» Джоан Роулинг. Кроме того, на выставке покажут результат творческих поисков выпускников архитектурного факультета — проекты новых городских пространств, спортивных сооружений, застроек жилых кварталов.
Е. Г. Самойлова. Психологический портрет по мотивам произведения Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Серия станковых листов, литография, акрил
Е. Г. Самойлова. Психологический портрет по мотивам произведения Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Серия станковых листов, литография, акрил
Тун Шохань. Антуан де Сент Экзюпери. «Маленький принц». Серия станковых работ. Бумага, карандаш, соус
О выставке дипломных работ выпускников 2022 года:
Выставка дипломных работ демонстрирует результаты шестилетнего обучения авторов, их творческие искания и профессионализм. В парадных залах Музея Академии художеств представлены работы молодых мастеров скульптуры, архитектуры, графики, станковой, реставрационной, монументальной, и церковно-исторической живописи. Это не только картины, рисунки, гравюры и скульптурные композиции, но и книги, проекты парковой, жилой застройки и многое другое.
Широкий стилистический диапазон этих работ позволяет воочию убедиться в разнообразии подходов к исполнению дипломной работы, видения и мировосприятия авторов. Помимо этого, каждое из произведений демонстрирует умение самобытно и образно воплотить задуманное.
Работы, экспонируемые в рамках выставки, — это результат труда не только авторов и их педагогов, но и всей школы в целом. От того интереснее соседство произведений выпускников Петербургской академии и Московского академического художественного института, позволяющее увидеть сходства и различия в подходе к обучению.
Выставка дипломных работ выпускников Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и Московского государственного академического художественного института имени Сурикова при Российской академии художеств будет работать с 20 октября по 13 ноября 2022 года.
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