В Музее Академии художеств покажут дипломные работы выпускников

Как отмечают в Музее Академии художеств, уникальность выставки 2022 года заключается в том, что впервые на ней будут соседствовать дипломные работы двух художественных школ — петербургской и московской. Так, работа К. А. Власовой «Ступени», выполненная в мастерской Х. В. Савкуева, иллюстрирует час-пик у входа в метрополитен. Картина О. В. Волковой «Подвиг Эрмитажа. 1941 год» (мастерская В. С. Песикова) написана на историческую тематику: она повествует об эвакуации музейных предметов во время Великой Отечественной войны.

Представят и графические работы выпускников, в том числе иллюстрации к произведениям классической литературы — «Король Лир» Уильяма Шекспира, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «1984» Джорджа Оруэлла, а также по мотивам литературы новейшего времени, например «Гарри Поттера» Джоан Роулинг. Кроме того, на выставке покажут результат творческих поисков выпускников архитектурного факультета — проекты новых городских пространств, спортивных сооружений, застроек жилых кварталов.