Чем заняться в Петербурге с 25 по 28 августа

Фестиваль Petshop Days

11:00

В это воскресенье в парке ЦПКиО им. С.М. Кирова вновь пройдет фестиваль для любителей домашних животных. Обещают сапсерфинг с питомцами, груминг для всех хвостатых, благотворительную программу и концерты Евы Польны, Антохи МС и группы Lovanda. Вход свободный, но по регистрации. Подробности здесь.

Пикник «Подписных изданий»

В воскресенье в честь дня рождения книжного «Подписные издания» в Итальянском саду пройдет праздничный пикник. Повода два — 96-летие магазина, а также 10-летие его работы в новом формате. В программе — «Диалоги Открытой библиотеки» с Николаем Солодниковым, концерт группы «Добраночь», встреча с совладельцем «Подписных» Мишей Ивановым, джазовый перформанс по мотивам творчества Бориса Виана. Вход свободный.

Видеоинсталляция Джонатана Монагана Out of the Abyss

В эти выходные — последний шанс увидеть трехканальную видеоинсталляцию Джонатана Монагана Out of the Abyss («Из бездны») в Павильоне Новой Голландии. Работа визуализирует страхи человечества перед цифровым будущим, в котором все мы так или иначе «загружены в матрицу». Вход свободный. Подробнее здесь.

До 28 августа

Выставка «Картины природы»

В «Росфото» на этой неделе открылась экспозиция старинных фото с изображением пейзажей России. Все снимки — из собственной коллекции арт-пространства. Это работы Вильяма Каррика (1827–1878), Максима Дмитриева (1858–1948) и многих других. На некоторых из них запечатлены не только виды, но и бытовые городские сцены с участием случайны дворников, разносчиков и почтальонов.

До 9 октября