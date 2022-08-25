Чем заняться в Петербурге с 25 по 28 августа

Спецпоказ фильма «По ту сторону надежды»

19:30

На этой неделе в Новой Голландии в рамках проекта «Кино в парке» на экране главной сцены в четверг покажут фильм одного из главных гуманистов современного кино — финского режиссера Аки Каурисмяки. Это история о том, как на окраине Хельсинки люди сплачиваются, чтобы помочь нелегальному беженцу из Сирии. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Места возле экрана лучше занимать заранее — желающих всегда много.

Фестиваль Open Look

Ежегодные смотр хореографии от Театра современного танца «Каннон Данс» на этот раз показывает, например, перформанс Sak-Sok Нурбека Батулла и Марата Казиханова, основанный на древней татарской легенде, фолк-рейв-действо «Разогрев весны» с живой музыкой группы «hodíla ízba», а также постановку Академии танца Бориса Эйфмана «Кожа» в версии кубинско-немецкого хореографа Мауроя Моралеса. Вся программа — здесь. Основное место действия — Новая сцена Александринского театра (но не только).

До 27 августа

«КронФест»

Международный экологический фестиваль искусств в Кронштадте проходит уже в 13-й раз. Тема этого года — этника во всем ее разнообразии, но экологию, конечно, тоже затронут. Например, на круглы столах обсудят проблемы Балтийского региона и раздельный сбор мусора. Также в программе — выставка арт-объектов, велопробег, водной марафон и многое другое. Подробнее здесь.

С 25 по 28 августа

«Ночь света»

Фестиваль в музее-заповеднике «Гатчино» в этом году продлится три дня. В Дворцовом парке в четверг, пятницу и субботу появятся три десятка световых инсталляций и проекций. Например, это «цифровой балет» на воде под музыку Равеля по мотивам истории «Дафниса и Хлои», работа «Маяк» сооснователя рейв-клуба «Тоннель» Дениса Одинга и красочное ядро «Fireball» медиахудожника Тараса Машталира.

С 25 по 27 августа

Фильм The Doors (1991)

Снятый Оливером Стоуном байопик, в котором Джима Моррисона играет Вэл Килмер, тоже вернется на большие экраны в России. Кстати, актер так сроднился с образом музыканта из «клуба 27», что вынужден был работать с психотерапевтом, чтобы из него выйти. Все песни в фильме Килмер исполняет сам, при этом даже участники группы The Doors не смогли отличить его версию от Джима Моррисона. В касте фильма также Мег Райан и Кайл МакЛоклен.

С 25 августа, кинотеатры города

Фильм «После. Долго и счастливо» / After Ever Happy

Четвертая часть популярной у подростков романтической франшизы про сложные отношения Тессы (Джозефина Лэнгфорд) и Хардина (племянник Рэйфа Файнса Хиро Файнс-Тиффин), основанная на книгах Анны Тодд. (Проект в шутку зовут «Сумерками» для зумеров.) Герои вновь пытаются быть вместе, а главная интрига нового фильма, удастся ли им, как в сказках, «жить долго и счастливо».

С 25 августа, кинотеатры города

Фильм «Все ненавидят Йохана» / Alle hater Johan

Эксцентричная норвежская комедия по сценарию Эрленда Лу — автора «Наивно. Супер». Любителя пиротехники Йохана из-за этого увлечения ненавидят в родной деревне, соседская девушка не хочет за него замуж, и все считают его «белой вороной». Тогда он отправляется в путешествие по Америке, чтобы доказать всем, что чего-то стоит.

С 25 августа, кинотеатры города

Фильм «Барбоскины Team»

Анимационный полный метр про героев мультсериала о многодетной семье собак «Барбоскины». Теперь герои попробуют прославиться в интернете, как их соседка — кошечка Кэт. Но та не намерена делиться славой и вместо наставничества вносит разлад в дружное семейство. Релиз явно намечен поближе к 1 сентября, чтобы к старту школьного и детсадовского года вернулась целевая аудитория картины.

С 25 августа, кинотеатры города

Фильм «Просточеловек»

Дебютная полнометражная картина Яны Климовой-Юсуповой — и сразу со звездным составом. В фильме сыграли Филипп Авдеев, Агата Муцениеце, Чулпан Хаматова и Евгения Симонова. Саша готовится вместе с девушкой переезжать в Берлин. Но вдруг он узнает, что нашлась его настоящая мать — женщина, которая оставила его в роддоме почти 30 лет назад.

С 25 августа, кинотеатры города