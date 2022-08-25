Чем заняться в Петербурге с 25 по 28 августа

Пикник в честь дня рождения магазина «Подписные издания», фестиваль любителей домашних животных с участием Евы Польны и Антохи МС, спектакль с Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым, прокат фильма Оливера Стоуна про The Doors, а также вечеринка «Ночь любви» — рассказываем, как провести последние выходные этого лета в Петербурге.
Фильм The Doors
Четверг, 25 августа
Спецпоказ фильма «По ту сторону надежды»
19:30
На этой неделе в Новой Голландии в рамках проекта «Кино в парке» на экране главной сцены в четверг покажут фильм одного из главных гуманистов современного кино — финского режиссера Аки Каурисмяки. Это история о том, как на окраине Хельсинки люди сплачиваются, чтобы помочь нелегальному беженцу из Сирии. Вход на кинопоказы бесплатный, рассадка на газоне свободная. Места возле экрана лучше занимать заранее — желающих всегда много.
Фестиваль Open Look
Ежегодные смотр хореографии от Театра современного танца «Каннон Данс» на этот раз показывает, например, перформанс Sak-Sok Нурбека Батулла и Марата Казиханова, основанный на древней татарской легенде, фолк-рейв-действо «Разогрев весны» с живой музыкой группы «hodíla ízba», а также постановку Академии танца Бориса Эйфмана «Кожа» в версии кубинско-немецкого хореографа Мауроя Моралеса. Вся программа — здесь. Основное место действия — Новая сцена Александринского театра (но не только).
До 27 августа
«КронФест»
Международный экологический фестиваль искусств в Кронштадте проходит уже в 13-й раз. Тема этого года — этника во всем ее разнообразии, но экологию, конечно, тоже затронут. Например, на круглы столах обсудят проблемы Балтийского региона и раздельный сбор мусора. Также в программе — выставка арт-объектов, велопробег, водной марафон и многое другое. Подробнее здесь.
С 25 по 28 августа
«Ночь света»
Фестиваль в музее-заповеднике «Гатчино» в этом году продлится три дня. В Дворцовом парке в четверг, пятницу и субботу появятся три десятка световых инсталляций и проекций. Например, это «цифровой балет» на воде под музыку Равеля по мотивам истории «Дафниса и Хлои», работа «Маяк» сооснователя рейв-клуба «Тоннель» Дениса Одинга и красочное ядро «Fireball» медиахудожника Тараса Машталира.
С 25 по 27 августа
Фильм The Doors (1991)
Снятый Оливером Стоуном байопик, в котором Джима Моррисона играет Вэл Килмер, тоже вернется на большие экраны в России. Кстати, актер так сроднился с образом музыканта из «клуба 27», что вынужден был работать с психотерапевтом, чтобы из него выйти. Все песни в фильме Килмер исполняет сам, при этом даже участники группы The Doors не смогли отличить его версию от Джима Моррисона. В касте фильма также Мег Райан и Кайл МакЛоклен.
С 25 августа, кинотеатры города
Фильм «После. Долго и счастливо» / After Ever Happy
Четвертая часть популярной у подростков романтической франшизы про сложные отношения Тессы (Джозефина Лэнгфорд) и Хардина (племянник Рэйфа Файнса Хиро Файнс-Тиффин), основанная на книгах Анны Тодд. (Проект в шутку зовут «Сумерками» для зумеров.) Герои вновь пытаются быть вместе, а главная интрига нового фильма, удастся ли им, как в сказках, «жить долго и счастливо».
С 25 августа, кинотеатры города
Фильм «Все ненавидят Йохана» / Alle hater Johan
Эксцентричная норвежская комедия по сценарию Эрленда Лу — автора «Наивно. Супер». Любителя пиротехники Йохана из-за этого увлечения ненавидят в родной деревне, соседская девушка не хочет за него замуж, и все считают его «белой вороной». Тогда он отправляется в путешествие по Америке, чтобы доказать всем, что чего-то стоит.
С 25 августа, кинотеатры города
Фильм «Барбоскины Team»
Анимационный полный метр про героев мультсериала о многодетной семье собак «Барбоскины». Теперь герои попробуют прославиться в интернете, как их соседка — кошечка Кэт. Но та не намерена делиться славой и вместо наставничества вносит разлад в дружное семейство. Релиз явно намечен поближе к 1 сентября, чтобы к старту школьного и детсадовского года вернулась целевая аудитория картины.
С 25 августа, кинотеатры города
Фильм «Просточеловек»
Дебютная полнометражная картина Яны Климовой-Юсуповой — и сразу со звездным составом. В фильме сыграли Филипп Авдеев, Агата Муцениеце, Чулпан Хаматова и Евгения Симонова. Саша готовится вместе с девушкой переезжать в Берлин. Но вдруг он узнает, что нашлась его настоящая мать — женщина, которая оставила его в роддоме почти 30 лет назад.
С 25 августа, кинотеатры города
Ксения Раппопорт
Пятница, 26 августа
Функциональная тренировка
11:00
По пятницам преподаватели студии Backyard Boxing & Workout ведут функциональные тренировки на открытом воздухе на понтоне в Новой Голландии. Регистрация не требуется, занятия проводятся за добровольное пожертвование. Встреча может отменяться в случае плохой погоды.
Спектакль «Эйнштейн и Маргарита»
19:00
В пятницу и субботу на сцене ДК «Выборгский» покажут гастрольный спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова. Это история про сложные отношения советской разведчицы Маргариты Коненковой и физика Альберта Эйнштейна по пьесе Александра Гельмана «Альмар». Поставил ее режиссер Александр Марин.
Спецпоказ фильма The Doors
19:30
В пятницу в честь выхода в прокат фильма Оливера Стоуна в ДК Моряков пройдет его спецпоказ. Перед сеансом тут выступят продолжатели рок-традиций The Doors, петербургская группа Junkyard Storytellaz. Билеты на показ, можно приобрести в Telegram @mm260822_bot.
Фестиваль «саммер мъюзик викенд»
В последний уикенд этого лета в клубе «Ласточка» пройдет и фестиваль независимой музыки двух лейблов: петербургского «цк» и московского «давай без глупостей» (да, все со строчных, как и название фестиваля). В лайн-апе — «Хадн Дадн», «Жарок», «Деревянные киты», «Космос на потолке» и многие другие. Подробности и билеты здесь.
С 26 по 28 августа
Благотворительный фестиваль «Остаемся помогать»
Для всех, кто хочет помогать другим, но не знает, с чего начать, в пятницу стартует фестиваль, который знакомит с проверенным фондам города. В программе — мастер-классы, семинары, лекции, йога, перфоманс, выставка и ярмарка. Каждый день посвящен отдельной проблеме и способам ее решения. Подробности здесь.
С 26 августа по 5 сентября
«Маркет у Моря»
В «Севкабель Порту» вновь пройдет дизайн-ярмарка «Маркет у Моря». Упор, чтобы лето не кончалось, сделают на растения. Тут пройдет поп-ап проект «Зеленый МуМ», где ведущие локальные магазины будут продавать не только цветы, но и все необходимые аксессуары для городского садоводства. Еще в программе — обмен растениями и мастер-классы. Вход свободный.
С 26 по 28 августа
Выставка Софии Азархи «Сентиментальное воспитание»
В пространстве «Артмуза» в пятницу стартует выставка текстильных панно в технике ассамбляжа, а также графики «Азбука» авторства Софии Азархи. Это трогательные воспоминания художницы о сентиментальной поре детства и воспитании чувств: игрушках, «оживающих» ночью, празднике в честь царицы-полей кукурузы и многом другом.
С 26 августа по 20 сентября
«Ночь любви»
Суббота, 27 августа
Фестиваль «Театральный Петербург на Книжных аллеях»
Проект «Книжные аллеи» на Малой Конюшенной улице с 27 августа принимает театральный смотр. На специальной сцене по субботам тут будут выступать актеры «Балтийского дома», Молодежного театра на Фонтанке, Театра музыкальной комедии, «Мастерской», «Зазеркалья», «Субботы», Театра им. Ленсовета, «Санктъ-Петербургъ Оперы» и многих других. Вход свободный. Расписание публикуют здесь.
С 27 августа по 17 сентября
Выставка «Как ты?»
В культурном квартале «Брусницын» открылась новая выставка проекта «Тетрадь». Она состоит из из личных историй, скрывающих за ответом на вопрос «Как ты?». Речь в них идет, например, об опыте свиданий с парнями из интернета и сексуальном насилии. «Тетрадь» существует с 2013 года, главный метод, к которому прибегают его участники — визуальная журналистика.
До 20 сентября
Фестиваль «Ночь любви»
Петербургские объединения «Алоэ» и «Дикое диско» вновь проведут на исходе лета фестиваль-вечеринку «Ночь любви». На этот раз местом действия станет клуб Blank, а к участию приглашаются вообще все: по пенсионному удостоверению билет стоит в два раза меньше. В лайн-апе — 23 диджея, любимую музыку можно в том числе заказать заранее, оставив заявку. Подробности здесь.
Фестиваль Petshop Days
Воскресенье, 28 августа
Фестиваль Petshop Days
11:00
В это воскресенье в парке ЦПКиО им. С.М. Кирова вновь пройдет фестиваль для любителей домашних животных. Обещают сапсерфинг с питомцами, груминг для всех хвостатых, благотворительную программу и концерты Евы Польны, Антохи МС и группы Lovanda. Вход свободный, но по регистрации. Подробности здесь.
Пикник «Подписных изданий»
В воскресенье в честь дня рождения книжного «Подписные издания» в Итальянском саду пройдет праздничный пикник. Повода два — 96-летие магазина, а также 10-летие его работы в новом формате. В программе — «Диалоги Открытой библиотеки» с Николаем Солодниковым, концерт группы «Добраночь», встреча с совладельцем «Подписных» Мишей Ивановым, джазовый перформанс по мотивам творчества Бориса Виана. Вход свободный.
Видеоинсталляция Джонатана Монагана Out of the Abyss
В эти выходные — последний шанс увидеть трехканальную видеоинсталляцию Джонатана Монагана Out of the Abyss («Из бездны») в Павильоне Новой Голландии. Работа визуализирует страхи человечества перед цифровым будущим, в котором все мы так или иначе «загружены в матрицу». Вход свободный. Подробнее здесь.
До 28 августа
Выставка «Картины природы»
В «Росфото» на этой неделе открылась экспозиция старинных фото с изображением пейзажей России. Все снимки — из собственной коллекции арт-пространства. Это работы Вильяма Каррика (1827–1878), Максима Дмитриева (1858–1948) и многих других. На некоторых из них запечатлены не только виды, но и бытовые городские сцены с участием случайны дворников, разносчиков и почтальонов.
До 9 октября
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