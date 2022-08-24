«Как ты?»: в культурном квартале «Брусницын» открылась новая выставка проекта «Тетрадь»

Кураторы выставки «Тетрадь / Как ты?» называют ее «культурным проектом с целой сетью межинституциональных связей и отсылок»: это и медиа в контексте визуальной журналистики, и акция в контексте современного искусства, и эксперимент по смещению социокультурных практик.

Авторы проекта «Тетрадь / Как ты?» — Виктория Алексеева, Моника Бастрон, Маргарита Берденникова, Ксения Булова, Ася Васильева, Арина Васильчук, Евгения Галибина, Валерия Гекова, Никита Глазырин, Кристина Гоникер, Александр Кириенко, Анна Клопова, Анна Кравченко, Евгения Легостаева, Анна Логвинова, Матвей Макаров, Анна Махорт, София Нога, Лидия Осипова, Татьяна Пахомова, Дарья Разинкина, Соня Сенич, Аркадий Соколов, Анна Суркова, Анна Фельдман, Карина Чайка, Екатерина Шитова, Полина и Руслана Юрковы. Куратором проекта выступил Павел Хан.

28 августа и 18 сентября в рамках выставки пройдет арт-медиация с участниками и куратором проекта. Сам проект «Тетрадь / Как ты?» будет открыт для посетителей до 20 сентября 2022 года — ежедневно с 11:00 до 20:00 в культурном квартале «Брусницын» на Кожевенной линии, 30.

Проект «Тетрадь» существует с 2013 года, главный метод, к которому прибегают его участники — визуальная журналистика. В центре экспозиции работы студентов Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций СПбГУ. В проекте традиционно участвуют студенты других вузов Петербурга, приглашенные художники, режиссеры, каллиграфы и дизайнеры.