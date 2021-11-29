Чем заняться в Петербурге с 29 ноября по 5 декабря

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на это неделе, если у вас есть QR-код. Концерты группы «Звери» и Антохи МС, спектакли фестиваля «Золотая маска» в Петербурге, премьера постановки «Процесс» Аттилы Виднянского, а также фильм «Дом Gucci» с Леди Гагой и Адамом Драйвером в широком прокате.
Борис Павлович
Понедельник, 29 ноября
Спектакль «Юдифь», Дом радио и фонд «Альма Матер»
20:00
В Доме радио покажут спектакль Бориса Павловича по пьесе драматурга КЛИМа на украинского языке. Это настоящий бенефис актрисы Екатерины Таран, играющей (вернее, поющей) заглавную роль. Ей аккомпанирует композитор Алексей Востриков. За этот спектакль, кстати, Борис Павлович номинирован на «Золотую маску» как лучший режиссер произведения малой формы.
Выставка «Нарцисс в эпоху фотосинтеза»
Ноябрьска-декабрьская новинка Marina Gisich Gallery — проект Дмитрия Грецкого и Евгении Кац — приехала прямиком с международной ярмарки современного искусства Cosmoscow-2021. Это рассуждение работающих вместе художников о тех рамках, что мы сами себе выставляем. Образ самоцензуры символично воплощен в рабице. Вход на выставку свободный, кроме субботы (тогда билет — 150 рублей). По воскресеньям галерея закрыта. Подробнее здесь.
До середины января
Вторник, 30 ноября
Спектакль «Звезды в черной дыре», Театра «На Литейном»
Пьеса «Звезды в черной дыре» Ники Вельт впервые прозвучала на Володинском фестивале-2021 в рамках «Первой читки» и вошла в шорт-лист «Любимовки». Начавшись как социальная, а местами и вовсе экзистенциальная, драма — соседи по аварийному дому готовятся к расселению — история приобретает черты магического реализма, а то и сай-фай хоррора. Это как на текст посмотреть. В театре «На Литейном» трактовать его будет Иван Рябенко, в настоящее время обучающийся режиссуре в гитисовской мастерской Римаса Туминаса и Ивана Поповски. Премьера — 30 ноября.
Диспут Диогена «Герои архитектуры будущего»
19:30
В лектории журнала «Проект Балтия» в Новой Голландии на этот раз будет целый диспут о том, как настоящее архитектуры отразится на ее будущем. В дискуссии примут участие столичные зодчие и урбанисты Егор Орлов и Дарья Зайцева, студент Академии художеств Иван Казадаев и петербургский архитектор и дизайнер Дмитрий Мухин. Модераторы — журналист Александр Острогорский и искусствовед Владимир Фролов. Вход свободный, но по регистрации.
Концерт Sunsay
20:00
Половинка харьковского дуэта «5'nizza» Андрей Запорожец, он же «Сан», выступит в Петербурге со своим сольным проектом SunSay в «Космонавте». Особенно музыканту и его группе удаются нежные и лиричные треки вроде «Снежно». «Неву» на концертах, кстати, он тоже всегда исполняет.
Среда, 1 декабря
Выставка «Старые мастера. Путешествие во времени»
В Восточном корпусе Музея-усадьбы Державина открывается выставка редких полотен Питера де Хоха, Франческо Морандини, Франческо Верла, а также гравюр Рембрандта и Дюрера. Все они — из частных коллекций, а значит широкой публике в офлайне почти не знакомы. Формальный повод для экспозиции — юбилеи двух собирателей искусства: 350-летие Петра Великого и 195-летие Петра Семенова-Тян-Шанского. Подробнее здесь.
С 1 декабря по 31 мая
Фестиваль «Золотая маска» в Петербурге
Главная театральная премия страны продолжает традицию привозов в наш город самых громких и резонансных спектаклей последнего времени. На этот раз — московских. В афише фестиваля «Золотая маска» в Петербурге, который пройдет с 1 по 8 декабря, — сплошь хиты столичных театров: от «Иранской конференции» Виктора Рыжакова с Ксенией Раппопорт и Дмитрием Лысенковым до «Сына» Юрия Бутусова и кукольно-актерского «Ходжи Насреддина» Тимура Бекмамбетова при участии Анны Викторовой. Про все спектакли читайте в нашем гиде.
С 1 по 8 декабря
Фестиваль «Мир знаний»
Международный фестиваль научно-популярных и образовательных фильмов, организованный киностудией имени Горького, проходит уже в 17-й раз. В программе разобраться не просто, но в ней есть настоящие редкости и must see. Например, показ фильма «Корова» замечательной британской режиссерки Андреи Арнольд, сеанс «Человека с киноаппаратом» Дзиги Вертова с музыкальными сопровождением от оркестра «Антон тут рядом» и классические ленты Павла Клушанцева. Подробности здесь.
С 1 по 6 декабря
Концерт Drum set and percussion
20:00
В среду в «Космонавте» выступят участники фестиваля «Ударная волна» («Drum Wave»). Это барабанщики и перкуссионисты мирового уровня, которые исполнят свои уникальные сольные программы в стилях джаза, рока, фьюжна и этники. Один из хедлайнеров — Билли Новик из Billy's band.
Спецпоказ фильма «На близком расстоянии»
20:20
В среду, за день до новой даты релиза (она 2 декабря), второй фильм Григория Добрыгина покажут на специальном премьерном сеансе в «Авроре». Режиссер лично расскажет о создании картины, тем более что снималась она в Петербурге. Поможет ему представить ленту исполнительница главной роли Ксения Раппопорт.
Четверг, 2 декабря
Спектакль «Вишневый сад», Независимый театральный проект (на малой сцена Александринки)
Проект Александринки «7 ярус» выпускает премьеру — саунд-драму Елены Павловой по мотивам пьесы Чехова. «7 ярус» — это программа для негосударственных театров Петербурга, не имеющих своих сцен. Как раз таким является Независимый театральный проект (у которого, впрочем, есть номинация на «Золотую маску» за «Снегурочку» Александра Маноцкова). Их «Вишневый сад» — это музыкально-драматическая работа, в которой важнее всего невозможность друг друга услышать.
Концерт группы «Звери»
19:00
Группа «Звери» летом успела собрать Ледовой дворец (до ограничений концертов), но на этот раз сыграет более лиричную программу и на менее масштабной площадке: в БКЗ «Октябрьский». Все хиты музыкантов Романа Билыка вроде «Районов-кварталов» и «Такой сильной любви» будут звучать в специальных акустических версиях.
Концерт группы «Марсель»
20:00
Обычно петербургская поп-группа Марсель» дает в родном городе традиционный осенний концерт, но из-за нескольких переносов даты он получится уже зимним. В программе — проверенные годами хиты: «Эта песня для тебя», «Предубеждение и гордость», «Не отдам», «Здравствуй, мам», «Туда где», «Сколько бы» и «Настроение осень». А еще — несколько премьер из грядущего альбома.
Фильм «Охотники за привидениями: Наследники»
Франшизу «Охотники за привидениями» перезапустили пять лет назад. И вот выходит новый ее сиквел. Теперь картина, кажется, полностью рассчитана на юную аудиторию — ее рейтинг «12+» (об этом говорят и сведения об американском бокс-офисе, там прокат стартовал чуть раньше). Это обыгрывается и в сюжете. Фильм о матери-одиночке с двумя детьми-подростками, которая получает в наследство старую ферму. Среди прочего там они обнаруживают автомобиль Ecto-1, принадлежавший охотникам за привидениями.
Со 2 декабря
Фильм «БУМЕРанг»
Комедия с Дмитрием Нагиевым и Тимофеем Трибунцевым после долгого пути к релизу все же выходит в прокат. Ее режиссер — Петр Буслов, автор «Бумера», но это история не про бравых бандитов, а превратности кармы. Сценарий Буслов писал вместе с создателем «Петротрэш» Владимиром Царенко.
Со 2 декабря
Фильм «Дом Gucci»
Убийственно красивая драма Ридли Скотта, основанная на истории борьбы за власть в семье Гуччи. Патриция (Леди Гага) нанимает киллера, чтобы избавиться от бывшего мужа — наследника бренда Маурицио Гуччи (Адам Драйвер). В фильме также играют Джаред Лето, Аль Пачино и Сальма Хайек.
Со 2 декабря
Фильм «На близком расстоянии»
Свой второй фильм режиссер Григорий Добрыгин вместе с оператором Ксенией Середой снял в Петербурге — хотя это мог бы быть и любой другой город России. По его сюжету известная актриса Инга Краснова (Ксения Раппопорт) в разгар пандемии оставляет у себя курьера-мигранта из Средней Азии, который падает в обморок у нее на пороге. Она изолирует его, но ведет тщательную трансляцию своего доброго поступка в соцсетях.
Со 2 декабря
Фильм «День мертвых»
Дебют в кино одного из лучших российских театральных режиссеров прямо сейчас Виктора Рыжакова. Это роуд-муви с Александром Палем и Агриппиной Стекловой. Они играют мать и сына, которые в родительскую субботу — день памяти предков — должны объехать пять кладбищ.
Со 2 декабря
Иван Трус в спектакле «Товарищ Кисляков»
Пятница, 3 декабря
Спектакль «Процесс», Александринский театр
Художественный руководитель Венгерского национального театра (Nemzeti Szinhaz) Аттила Виднянский выпустит на исторической сцене Александринки спектакль по роману Франца Кафки. Практически после каждого слова следует ставить восклицательный знак, но это еще не все. Банковского прокуриста Йозефа К., арестованного в день его 30-летия без объяснения причин, будет репетировать Иван Трус, не так давно переехавший в наш город из Минска. Оценить возможности актера можно, посмотрев и спектакль Андрея Калинина «Товарищ Кисляков», в котором тот исполняет заглавную роль (и номинирован за это на «Золотую маску»). Гарантируем — после просмотра вы будете ждать декабрьскую премьеру с еще большим нетерпением. Премьерные показы — 3, 4 и 5 декабря.
Фестиваль RIFF 2021
С пятницы в Петербурге вновь стартует крупнейший италоязычный кинофестиваль России — RIFF. В его программе целых 17 картин: это как хиты инди-смотров, так и лидеры кинопроката. Например, роуд-муви «Из Италии на Восток», комедия «Авантюристки» про страсть к покеру и экранизация одноименного дебютного романа Альберто Моравии «Равнодушные».
С 3 по 12 декабря
Суббота, 4 декабря
Концерт Антохи МС
20:00
В ноябре у Антохи МС вышел макси-сингл из трех треков — первый независимый от продюсера Эдуарда Шумейко, с которым хип-хоп-исполнитель расторг контракт. Музыкант заметно погрустнел и повзрослел («Как порочный круг — из веселья в грусть. Что со мной происходит — этого боюсь»), но продолжает верить в лучшее. И зарядит этой надеждой всех фанатов на концерте в «Морзе» в субботу.
Спецпоказ фильма «Заводной апельсин»
20:30
В субботу, почти за неделю до старта повторного проката, в «Авроре» покажут «Заводной апельсин» Стенли Кубрика. Это 4К-реставрация, которая была выпущена в 2021 году в преддверии 50-летнего юбилея картины. Фильм представит кинокритик Михаил Трофименков.
Выставка «Владимир Шинкарев. Мрачные картины»
В Эрарте стартовала выставка одного из основателей и идеологов «митьков» Владимира Шинкарева. Впрочем, ироничное движения художник покинул еще 13 лет назад и творит самостоятельно так, как чувствует. На данный момент ему ближе сдержанные и интровертные, как ноябрьский Петербург, пейзажи с видами города.
До 20 февраля
Воскресенье, 5 декабря
Выставка «Союзмультплакат»
В «Севкабель Порту» стартовала выставка к 85-летию «Союзмультфильма». Пожалуй, интереснее всего тут плакаты анимационных хитов студии — от «Малыша и Карлсона» и «Чебурашки» до «Ну, погоди!» и «Ежика в тумане». Но еще будут показывать фрагменты мультфильмов и таймлайн с основными вехами истории.
До 12 декабря
Выставка «Сырое и приготовленное: традиция и ее актуальные формы в российском этнографическом музее»
По итогам Первой Коми биеннале современного искусства в РЭМ открыли выставку «Сырое и приготовленное». Она работает как своего рода коллаборация: художники вступили в арт-диалог с уже существующей экспозицией музея. Рекомендуем смотреть выставку с медиацией — так некоторые смысле станут более очевидны. Подробнее здесь.
До 17 января
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