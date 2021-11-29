Чем заняться в Петербурге с 29 ноября по 5 декабря

Спектакль «Вишневый сад», Независимый театральный проект (на малой сцена Александринки)

Проект Александринки «7 ярус» выпускает премьеру — саунд-драму Елены Павловой по мотивам пьесы Чехова. «7 ярус» — это программа для негосударственных театров Петербурга, не имеющих своих сцен. Как раз таким является Независимый театральный проект (у которого, впрочем, есть номинация на «Золотую маску» за «Снегурочку» Александра Маноцкова). Их «Вишневый сад» — это музыкально-драматическая работа, в которой важнее всего невозможность друг друга услышать.

Концерт группы «Звери»

19:00

Группа «Звери» летом успела собрать Ледовой дворец (до ограничений концертов), но на этот раз сыграет более лиричную программу и на менее масштабной площадке: в БКЗ «Октябрьский». Все хиты музыкантов Романа Билыка вроде «Районов-кварталов» и «Такой сильной любви» будут звучать в специальных акустических версиях.

Концерт группы «Марсель»

20:00

Обычно петербургская поп-группа Марсель» дает в родном городе традиционный осенний концерт, но из-за нескольких переносов даты он получится уже зимним. В программе — проверенные годами хиты: «Эта песня для тебя», «Предубеждение и гордость», «Не отдам», «Здравствуй, мам», «Туда где», «Сколько бы» и «Настроение осень». А еще — несколько премьер из грядущего альбома.

Фильм «Охотники за привидениями: Наследники»

Франшизу «Охотники за привидениями» перезапустили пять лет назад. И вот выходит новый ее сиквел. Теперь картина, кажется, полностью рассчитана на юную аудиторию — ее рейтинг «12+» (об этом говорят и сведения об американском бокс-офисе, там прокат стартовал чуть раньше). Это обыгрывается и в сюжете. Фильм о матери-одиночке с двумя детьми-подростками, которая получает в наследство старую ферму. Среди прочего там они обнаруживают автомобиль Ecto-1, принадлежавший охотникам за привидениями.

Со 2 декабря

Фильм «БУМЕРанг»

Комедия с Дмитрием Нагиевым и Тимофеем Трибунцевым после долгого пути к релизу все же выходит в прокат. Ее режиссер — Петр Буслов, автор «Бумера», но это история не про бравых бандитов, а превратности кармы. Сценарий Буслов писал вместе с создателем «Петротрэш» Владимиром Царенко.

Со 2 декабря

Фильм «Дом Gucci»

Убийственно красивая драма Ридли Скотта, основанная на истории борьбы за власть в семье Гуччи. Патриция (Леди Гага) нанимает киллера, чтобы избавиться от бывшего мужа — наследника бренда Маурицио Гуччи (Адам Драйвер). В фильме также играют Джаред Лето, Аль Пачино и Сальма Хайек.

Со 2 декабря

Фильм «На близком расстоянии»

Свой второй фильм режиссер Григорий Добрыгин вместе с оператором Ксенией Середой снял в Петербурге — хотя это мог бы быть и любой другой город России. По его сюжету известная актриса Инга Краснова (Ксения Раппопорт) в разгар пандемии оставляет у себя курьера-мигранта из Средней Азии, который падает в обморок у нее на пороге. Она изолирует его, но ведет тщательную трансляцию своего доброго поступка в соцсетях.

Со 2 декабря

Фильм «День мертвых»

Дебют в кино одного из лучших российских театральных режиссеров прямо сейчас Виктора Рыжакова. Это роуд-муви с Александром Палем и Агриппиной Стекловой. Они играют мать и сына, которые в родительскую субботу — день памяти предков — должны объехать пять кладбищ.

Со 2 декабря