Бутусов, Раппорт, Дапкунайте и куклы: Что смотреть на фестивале «Золотая маска» в Петербурге?

«Иранская конференция», Театр Наций (Москва), 18+

Когда: 1, 2 декабря

Где: Основная сцена БДТ им. Товстоногова

«Иранская конференция» — лауреат «Золотой маски» 2020 года как «Лучший спектакль в драме» (большая форма). Популярный в позднесоветское время политический театр сейчас жанр полузабытый. И пьеса Ивана Вырыпаева к нему обращается, скорее, формально. Здесь важнее не только и не столько рассуждение о судьбах мира, и даже не то, чтобы люди мира на минуту встали, а сами эти люди — со своими собственными проблемами и неврозами (которые вполне себе целая вселенная).

Режиссер Виктор Рыжаков создает из разрозненных актерских портретов-монологов единое и монолитное полотно спектакля. Каждый отдельный перфоманс сам по себе блестящий, вместе все они — система с совершенно новыми и отличными свойствами. Актерские ансамбли в «Иранской конференции» складываются в каждом спектакле по-своему. Это тот случай, когда замена одного элемента и правда заметна.

Так, 1 декабря заявлено участие Владимира Большова, Дмитрия Лысенкова, Авангарда Леонтьева, Антона Кузнецова, Нелли Уваровой, Ксении Раппопорт, Ингеборги Дапкунайте, Виталия Кищенко, Андрея Кузичева и Станислава Любшина. 2 декабря — Владимира Большова, Игоря Гордина, Ильи Исаева, Антона Кузнецова, Нелли Уваровой, Ксении Раппопорт, Ингеборги Дапкунайте, Виталия Кищенко, Андрея Кузичева и Вениамина Смехова. Впрочем, зрителей предупреждают, что в составе в каждый из дней могут быть изменения.