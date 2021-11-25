Бутусов, Раппорт, Дапкунайте и куклы: Что смотреть на фестивале «Золотая маска» в Петербурге?

Главная театральная премия страны продолжает традицию привозов в наш город самых громких и резонансных спектаклей последнего времени. На этот раз — московских. В афише фестиваля «Золотая маска» в Петербурге, который пройдет с 1 по 8 декабря, — сплошь хиты столичных театров: от «Иранской конференции» Виктора Рыжакова с Ксенией Раппопорт и Дмитрием Лысенковым до «Сына» Юрия Бутусова и кукольно-актерского «Ходжи Насреддина» Тимура Бекмамбетова при участии Анны Викторовой.
«Иранская конференция», Театр Наций (Москва), 18+
Когда: 1, 2 декабря
Где: Основная сцена БДТ им. Товстоногова
«Иранская конференция» — лауреат «Золотой маски» 2020 года как «Лучший спектакль в драме» (большая форма). Популярный в позднесоветское время политический театр сейчас жанр полузабытый. И пьеса Ивана Вырыпаева к нему обращается, скорее, формально. Здесь важнее не только и не столько рассуждение о судьбах мира, и даже не то, чтобы люди мира на минуту встали, а сами эти люди — со своими собственными проблемами и неврозами (которые вполне себе целая вселенная).
Режиссер Виктор Рыжаков создает из разрозненных актерских портретов-монологов единое и монолитное полотно спектакля. Каждый отдельный перфоманс сам по себе блестящий, вместе все они — система с совершенно новыми и отличными свойствами. Актерские ансамбли в «Иранской конференции» складываются в каждом спектакле по-своему. Это тот случай, когда замена одного элемента и правда заметна.
Так, 1 декабря заявлено участие Владимира Большова, Дмитрия Лысенкова, Авангарда Леонтьева, Антона Кузнецова, Нелли Уваровой, Ксении Раппопорт, Ингеборги Дапкунайте, Виталия Кищенко, Андрея Кузичева и Станислава Любшина. 2 декабря — Владимира Большова, Игоря Гордина, Ильи Исаева, Антона Кузнецова, Нелли Уваровой, Ксении Раппопорт, Ингеборги Дапкунайте, Виталия Кищенко, Андрея Кузичева и Вениамина Смехова. Впрочем, зрителей предупреждают, что в составе в каждый из дней могут быть изменения.
«Где мой дом?», МТЮЗ (Москва), 18+
Когда: 3, 4 декабря
Где: ТЮЗ им. Брянцева
В октябре режиссер Кама Гинкас привозил в Петербург на фестиваль «Балтийский дом» постановку беккетовской «Последней ленты Крэппа» — текста уже вполне считающегося классикой. В спектакле «Где мой дом?» он обращается к пьесе (в оригинале с более нейтральным называнием «Республика») современного, если не сказать юного, драматурга — ее автору Сергею Давыдову еще нет 30. Но это вполне зрелое и беспощадное исследование, что и почему мы считаем родиной и как быть, если она тебя предает и не принимает. В основе пьесы — документальные рассказы беженцев из Таджикистана, которые были вынуждены покинуть свои дома в начале 1990-х. В спектакле их истории воплощают Виктория Верберг, Илья Созыкин, Евгения Михеева в очередь с Полиной Одинцовой и Руслан Рафаелов.
«Ходжа Насреддин», Театр Наций (Москва), 12+
Когда: 4, 5 декабря
Где: Вторая сцена БДТ им. Товстоногова — Каменоостровский театр
Тимур Бекмамбетов известен как успешный кинопостановщик и продюсер с голливудскими амбициями, обращение к театру для него — чистый эксперимент. Но это только начало выхода из пресловутой зоны комфорта: «Ходжа Насреддин» — еще и кукольный спектакль. Но слишком уж режиссер, по его собственному признанию, хотел рассказать плутовские истории про знаменитого восточного трикстера и философа. Впрочем, помогала ему одна из хедлайнеров кукольного театра в России — создательница крошечного петербургского театра «КукФо» на Пушкинской улице Анна Викторова. Она здесь не только режиссер и художник-постановщик, но и автор самих кукол. Вместе у них получилась настоящая сказка-притча, которая вполне подходит не только для взрослых, но и старших школьников.
Роли озвучивали Константин Хабенский, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Виктор Вержбицкий, Игорь Золотовицкий, Инга Оболдина и Елизавета Боярская. А с куклами работают Максим Кустов / Артем Четвериков, Евгений Шавкунов / Александр Никонов, Александр Третьяк / Владислав Костин, Наталья Третьяк / Ксения Зарубей, Екатерина Малетина / Анастасия Федяй, Ренат Шаймарданов / Александр Третьяк/ Александр Шадрин.
«Проблема», Российский академический Молодежный театр (Москва), 18+
Когда: 5 декабря
Где: «Балтийский дом»
«Проблема» — это вновь обращение худрука РАМТ Алексея Бородина к пьесе ныне живущего британского классика Тома Стоппарда (в 2007-м он с размахом поставил «Берег Утопии»). Действие на этот раз происходит в Институте изучения мозга, который, конечно, прообраз всего общества. Юные и более опытные ученые, легко перебрасываясь профессиональной терминологией, страстно спорят и доказывают друг другу, что есть решения у проблем, как вполне вселенского размаха, так и странных в своей локальности.
В спектакле играют Ирина Таранник, Петр Красилов, Дмитрий Кривощапов, Андрей Бажин, Алексей Веселкин, Татьяна Матюхова, Полина Лашкевич, Александра Аронс / Александра Розовская, Янина Соколовская / Нелли Уварова.
«Сын», Российский академический Молодежный театр (Москва), 18+
Когда: 8 декабря
Где: Александринский театр
Пьеса «Сын» входит в «семейную линейку» драматурга и режиссера Флориана Зеллера — в ней же тексты «Отец» (вы наверняка видели фильм с Энтони Хопкинсом, которым снял сам Зеллер) и «Мама». Это история о том, как мальчик-тинейджер не может смириться с разводом родителей. В своей версии режиссер Юрий Бутусов смещает акцент с препарирования родственных отношений на общую трагичность бытия, когда ты подросток. Тем самым в пьесе появляются вполне гамлетовские интонации (примерно также в «Отце» просвечиваются и переклички с «Королем Лиром»). Чтобы их усилить, он применят и прием слепого кастинга: сына играет актер Евгений Редько, который гораздо старше своих сценических мамы, папы и новой мачехи — Татьяны Матюховой, Александра Девятьярова и Виктории Тиханской.
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