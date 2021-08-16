Чем заняться в Петербурге с 16 по 22 августа

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: фестиваль современного танца Open Look на Новой сцене Александринского театра, концерт «Аигел» в клубе «К-30», бесплатные показы киносмотра MIEFF в Новой Голландии, а также сериал с Николь Кидман «Девять совсем незнакомых людей».
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Сериал «Хилы»
Понедельник, 16 августа
Скульптуры подопечных «Ночлежки»
В саду Фонтанного дома до конца лета Музей Анны Ахматовой показывает уличную экспозицию из портретных скульптур. Это изображения подопечных благотворительной организации «Ночлежка», которая помогает бездомным. Их создала художница Вероника Бернард и ее друзья. У каждой работы есть экспликация, рассказывающая историю ее героя: как он попал в сложную жизненную ситуацию.
До 31 августа, сад Фонтанного дома
Лекция «Малоэтажные дома послевоенного Ленинграда: каково в них жить сегодня?»
19:30
В лектории по краеведению в «Павильоне» Новой Голландии автор блога @stalinka_na_chernoi Лена Николаева расскажет про малоэтажные дома, которые массово появились в Ленинграде в конце 1940-х. Она развеет миф, что их строили пленные немцы и объяснит, как в них живется сейчас — из личного опыта. Вход свободный по регистрации.
Сериал «Хилы»
Термин «Хилы» в рестлинге обозначает бойцов-«злодеев». В спортивной драме от сценариста «Локи» и «Рика и Морти» Майкла Уолдрона это два брата, которые часто переносят семейные разборки на ринг. Уровень трагедии тут, конечно, не как в «Рокко и его братья» Висконти (там герои занимались боксом), но тоже вполне высокий.
С 16 августа, Starz, «Амедиатека»
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«Черный сад», фото предоставлено организаторами
Вторник, 17 августа
Фестиваль Open Look
Придуманный домом танца «Каннон Данс международный фестиваль Open Look пройдет в Петербурге уже в 23-й раз. В этом году это, как и всегда, будут мастер-классы для танцовщиков, а также спектакли и перфомансы для зрителей на Новой сцене Александринского театра. Например, покажут работу Ксении Бурмистровой «Это мое место», красочную «Прелюдию к последствия свершившегося факта» швейцарской компании «Cie Neopost Foofwa» и посвященный войне в Нагорном Карабахе «Черный сад» Валерии Каспаровой.
С 17 по 21 августа
Выставка «Утопия для синтезатора в теплых тонах»
В пространстве Prografika бесплатно показывают экспозицию от тюменского центра«Контора пароходства». До петербургских гастролей ее же показали там. Это рассуждения художников Артема Долгих, Марины Малюгиной, Алены Козиол, Константина Рослякова и Александра Жернова о цифровом будущем и последствиях виртуализации.
До 12 сентября
Лекция «Доверяя, (не) проверяй: как сегодня происходит вовлечение общества в науку?»
19:30
Социолог и заместитель генерального директора Политехнического музея Константин Фурсов расскажет в Новой Голландии, как знакомить публику с достижениями науки и правильно выстраивать диалог с обществом. Вход свободный по регистрации.
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Сериал «Девять совсем незнакомых людей»
Среда, 18 августа
Спектакль «Контрабас»
В среду и четверг МХТ им. Чехова вновь покажет на сцене Александринского театра свою версию «Контрабаса» Патрика Зюскинда. Константин Хабенский с молодым режиссером Глебом Черепановым сделали из камерной пьесы о спивающемся музыканте не моноспектакль, тяготеющий к концертному выступлению, а полноценную постановку, но с одним актером.
Спецпоказ фильма «Ненависть»
19:00
За день до старта проката на «Ленфильме» пройдет спецпоказ черно-белой картины Матье Кассовица 1995 года. Про фильм перед сеансам расскажет киновед и кинокритик Никита Смирнов.
Концерт Tequilajazzz
20:00
В среду альт-джазисты во главе с Евгением Федоровым дадут традиционный летний концерт, но в камерном формате — во дворе бара Union. Билеты выпустили в ограниченном количестве, поэтому фанатам Tequilajazzz и всем, кто хочет подпевать про зимнее солнце и тему этого лета, стоит поторопиться.
Сериал «Девять совсем незнакомых людей»
Экранизация романа автора «Большой маленькой лжи» Лианы Мориарти с Николь Кидман. Она играет владелицу фешенебельного дома отдыха с русским именем Маша, которая практикует не самые очевидные методы лечения. Также в касте в роли пациентов — Люк Эванс, Реджина Холл, Мелисса Маккарти и Майкл Шеннон. Адаптировал книгу в сценарий вновь Дэвид Э. Келли, который занимался и «Большой маленькой ложью».
С 18 августа, Hulu
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«Ненависть»
Четверг, 19 августа
Выставка Сергей Осьмачкин «Проявление обыденности»
Самарский фотограф Сергей Осьмачкин снимает город, в котором вырос, и его жителей с 1970-х. Его работы — ода дворам и улицам тогдашнего Куйбышева, диким танцам в нулевые уже в переименованном локусе и неуловимое обаяние прозаичности бытования, через которую просвечивается и что-то абсолютное.
С 19 августа, «Росфото»
Лекция «Мышь белая»
19:00
Врач и популяризатор медицинских исследований Алексей Водовозов в четверг расскажет в центре «Охта-8» (филиал библиотеки им. Маяковского), зачем сейчас используются лабораторные животные и сможет ли наука когда-нибудь отказаться от тестов на них. Вход свободный.
Лекция «Живое и Неживое: что ученые знают о киборгах?»
19:00
В «Третьем месте» в четверг руководитель лаборатории естественного языка «Яндекса» и Высшей школы экономики Иван Ямщиков расскажет, чем биологические нейронные сети отличаются от искусственных. И почему искусственного интеллекта не стоит опасаться, имея в виду апокалиптические сценарии из фантастических фильмов.
Спецпоказ фильма «Паразиты»
23:30
В «Третьем месте» проходит серия благотворительных показов в пользу помогающего людям с онкологией фонда AdVita, посвященных памяти основательницы компании «Про:взгляд» Яне Макаровой. Начинают с хита «Оскара» и Канн — «Паразитов» корейского режиссера Пон Чжун Хо. Фильм представит кинопродюсер Владислав Пастернак.
Фильм «Босс-молокосос 2»
Сиквел анимационного фильма про тоддлеров-супергероев с замашками топ-менеджеров прославился спорной (мягко говоря) локализацией слогана «Playtime is over» («Игры закончились»). Ее перевели как «Новая соска — просто бомба». При этом на постере изображена новая героиня — и это девочка. Именно юной Тине вместе с папой и дядей (это как раз Тим и Тед из первой части) предстоит спасать мир на этот раз.
С 19 августа
Фильм «Ненависть»
Фильм Матье Кассовица («Амели») по его же сценарию и с Венсаном Касселем в главной роли выходит в прокат в России (кинотеатрального релиза у нас в 1995 году не было). Это отреставрированная 4К-версия жесткой иллюстрации довольно очевидной сентенции, как ненависть порождает ненависть.
С 19 августа
Фильм «Кодекс киллера»
Боевик с Сэмюэл Л. Джексоном, Майклом Китоном и Мэгги Кью о наемнице Анне, которую с детства воспитывали как воительницу и идеальное оружие отомщения. По законам такого рода сюжетов (да-да, что-то подобные вы уже видели десятки раз) она будет узнавать тайну своего происхождения, сражаясь параллельно со множеством врагов-ассасинов.
С 19 августа
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«Смерть Тарелкина», Фото: Стас Левшин, предоставлены театром
Пятница, 20 августа
Выставка «Сохранить нельзя разрушить. Знаки препинания расставляет общество»
Для Музея политической истории содержание, конечно, важнее формы. Поэтому перестроечные картины, графика и плакаты тут просто еще один способ рассказать об истории нашей страны в эпоху больших перемен. Но смотреть на работы, например, Андрея Пашкевича, на которых Ельцин и Горбачев раскрашивают матрешки с изображением друг друга или Карл Маркс сидит у «Макдональдса» на Пушкинской площади, все же довольно увлекательно.
С 20 августа по 20 октября, Музей политической истории России
Спектакль «Смерть Тарелкина»
19:00
В «Балтдоме» продолжаются премьерные показы «Смерти Тарелкина». За текст Сухово-Кобылина взялся худрук Литовского Национального драмтеатра Оскарас Коршуновас. Жанр обозначен более чем интригующе (как «футуристическая кибертрагикомедия»), а при подготовке спектакля Коршуновас учитывал культовую версию начала XX века Всеволода Мейерхольда. Подробнее о постановке мы рассказывали здесь.
Онлайн-фестиваль «Живой!»
Весь уикенд (с 20 по 22 августа) в Петербурге будет проходить ежегодный некоммерческий фестиваль «Живой!». На этот раз — в онлайне. Среди участников, например, «Animal ДжаZ», «Операция Пластилин,» Билли Новик вместе с Петербургским джазовым Активом и ИЛЬЯМАЗО. Трансляция будет на сайте проекта во «ВКонтакте».
Спецпоказ фильма «Красота по-американски»
19:00
В пятницу в «Родине» запланирован единственный показ фильма-триумфатора «Оскара» 1999 года. Тогда он завоевал пять статуэток, в том числе за лучшую картину. Тем интереснее посмотреть, как из условий новой этики и нашего времени выглядит история с Кевином Спейси в главной роли про кризис среднего возраста, толкающий 42-летнего рекламного агента на объективацию девочки-подростка.
Спецпоказ фильма «Побег из Нью-Йорка»
19:00
С 26 августа боевик Джона Карпентера выходит в прокат в России — в честь 40-летия картины. В «Авроре» за неделю до релиза будет премьерный показ. На нем о картине, вдохновленной войной во Вьетнаме и Уотергейтским скандалом, расскажет кинокритик Дмитрий Комм.
Концерт Messer Chups
19:00
Один из самых эстетских коллективов Петербурга выступит в клубе Mod в эту пятницу. Основанная Олегом Гитаркиным группа чаще всего позиционируется как серф-дуэт с ZombieGirl, но на концертах к ним обычно еще присоединяются приглашенные барабанщики.
Сериал «Кафедра»
Продюсеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс создали драмеди по сценарию актрисы Аманды Пит («Девять ярдов») о буднях лингвистов. Главную роль завкафедры английского языка в консервативном вузе играет звезда «Убивая Еву» Сандра О. Каждый день ей нужно доказывать, что высокая должность досталась ей вполне справедливо.
С 20 августа, Netflix
Сериал «По правде говоря»
Продолжение детективного проекта с Октавией Спенсер в роли Поппи Парнелл — автора популярных подкастов про преступления. Во втором сезоне она будет расследовать очередное громкое дело, в котором, возможно, замешана медиамагнат и ее подруга детства Мика Кейт (Кейт Хадсон). Для США, кстати, вполне типичная ситуация, когда резонансные преступления полиция раскрывает с помощью сыщиков-любителей. Об этом, например, документальный проект «Я исчезну во тьме».
С 20 августа, Apple TV+
Сериал «Зеленый мэр»
Политический сериал стартует за месяц до выборов в Госдуму. Кирилл (Илья Маланин из «На районе») возвращается в родной город, в котором разразилась настоящая экологическая катастрофа — леса вырубают, в реку сливают токсичные отходы с градообразующего комбината, аффилированного с местным мэром. Он решает баллотироваться на пост главы Краснохолмска, чтобы попытаться изменить ситуацию.
С 20 августа, «КиноПоиск HD»
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«Невероятная»
Суббота, 21 августа
Показы фестиваля MIEFF
В «Павильоне» в Новой Голландии в субботу и воскресенье покажут российские и зарубежные фильмы из конкурсной программы фестиваля экспериментального кино MIEFF. Оба дня по вечерам также будет ретроспектива американского авангардиста Натаниэля Дорски, чьи работы можно увидеть только с пленки 16 мм. Вход на события бесплатный, но по регистрации.
Спектакль «Кыхи»
12:00, 16:00
В театре «Цехъ» в субботу и воскресенье показывают кукольную премьеру для детей от шести лет (и не только) — «сказку о светлом для неопределенного возраста». Она основана на тексте Юлии Ивановой, который поставил Михаил Абрамов. Это история про живущее в лесу незаметное существо по имени Кых, в котором на самом деле невероятно много света. И оно готово делиться им со всеми.
Спепоказ фильма «Невероятная»
18:00
Перед спецпоказом удивительной красоты картины Луки Гуаданьино с Джулианной Мур в главной роли о ней расскажет редактор рубрики «Мода» сайта «Собака.ru» Татьяна Зиза. В стоимость билета также входит welcome drink.
Лекция «Коронавирус: мифы, вакцины»
20:00
В субботу врач и популяризатор науки Алексей Водовозов прочтет лекцию в «Планетарии №1». Он расскажет про мифы вокруг коронавируса и вакцинации, а также том, каким данным и почему он все же доверяет. Вход свободный.
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Айгель Гайсина
Воскресенье, 22 августа
Встреча с Захаром Прилепиным
14:00
В воскресенье в «Буквоеде» на Невском проспекте выступит один из самых противоречивых писателей страны — Захар Прилепин. Формальный повод — презентация книги о нем «Родная речь, или Не последний русский». Но это будет в большой степени творческая встреча с поклонниками с ответами на волнующие их вопросы. Вход свободный, но количество мест ограничено.
Концерт «Аигел»
19:00
Есть шанс, что перенесенный на конец августа концерт электронного хип-хоп дуэта поэтессы Айгель Гайсиной и музыканта Ильи Барамии в «К-30» все же состоится — об отменах пока не сообщают. А значит мы услышим вживую и саундтрек к «Топям», и треки на татарском языке.
Гала-концерт звезд балета
19:00
В воскресенье в Александринке в рамках фестиваля «Классика и современность» самые известные отрывки из популярных балетов «Лебединое озеро», «Шехеразада», «Дон Кихот», «Корсар» и «Спартак» покажут бывшие и действующие премьеры, примы и солисты Мариинского и Михайловского театров. Среди них — Фарух Рузиматов, Юлия Махалина, Екатерина Борченко, Ирина Перрен и Марат Шемиунов.
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