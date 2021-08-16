Чем заняться в Петербурге с 16 по 22 августа

Выставка «Сохранить нельзя разрушить. Знаки препинания расставляет общество»

Для Музея политической истории содержание, конечно, важнее формы. Поэтому перестроечные картины, графика и плакаты тут просто еще один способ рассказать об истории нашей страны в эпоху больших перемен. Но смотреть на работы, например, Андрея Пашкевича, на которых Ельцин и Горбачев раскрашивают матрешки с изображением друг друга или Карл Маркс сидит у «Макдональдса» на Пушкинской площади, все же довольно увлекательно.

С 20 августа по 20 октября, Музей политической истории России

Спектакль «Смерть Тарелкина»

19:00

В «Балтдоме» продолжаются премьерные показы «Смерти Тарелкина». За текст Сухово-Кобылина взялся худрук Литовского Национального драмтеатра Оскарас Коршуновас. Жанр обозначен более чем интригующе (как «футуристическая кибертрагикомедия»), а при подготовке спектакля Коршуновас учитывал культовую версию начала XX века Всеволода Мейерхольда. Подробнее о постановке мы рассказывали здесь.

Онлайн-фестиваль «Живой!»

Весь уикенд (с 20 по 22 августа) в Петербурге будет проходить ежегодный некоммерческий фестиваль «Живой!». На этот раз — в онлайне. Среди участников, например, «Animal ДжаZ», «Операция Пластилин,» Билли Новик вместе с Петербургским джазовым Активом и ИЛЬЯМАЗО. Трансляция будет на сайте проекта во «ВКонтакте».

Спецпоказ фильма «Красота по-американски»

19:00

В пятницу в «Родине» запланирован единственный показ фильма-триумфатора «Оскара» 1999 года. Тогда он завоевал пять статуэток, в том числе за лучшую картину. Тем интереснее посмотреть, как из условий новой этики и нашего времени выглядит история с Кевином Спейси в главной роли про кризис среднего возраста, толкающий 42-летнего рекламного агента на объективацию девочки-подростка.

Спецпоказ фильма «Побег из Нью-Йорка»

19:00

С 26 августа боевик Джона Карпентера выходит в прокат в России — в честь 40-летия картины. В «Авроре» за неделю до релиза будет премьерный показ. На нем о картине, вдохновленной войной во Вьетнаме и Уотергейтским скандалом, расскажет кинокритик Дмитрий Комм.

Концерт Messer Chups

19:00

Один из самых эстетских коллективов Петербурга выступит в клубе Mod в эту пятницу. Основанная Олегом Гитаркиным группа чаще всего позиционируется как серф-дуэт с ZombieGirl, но на концертах к ним обычно еще присоединяются приглашенные барабанщики.

Сериал «Кафедра»

Продюсеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс создали драмеди по сценарию актрисы Аманды Пит («Девять ярдов») о буднях лингвистов. Главную роль завкафедры английского языка в консервативном вузе играет звезда «Убивая Еву» Сандра О. Каждый день ей нужно доказывать, что высокая должность досталась ей вполне справедливо.

С 20 августа, Netflix

Сериал «По правде говоря»

Продолжение детективного проекта с Октавией Спенсер в роли Поппи Парнелл — автора популярных подкастов про преступления. Во втором сезоне она будет расследовать очередное громкое дело, в котором, возможно, замешана медиамагнат и ее подруга детства Мика Кейт (Кейт Хадсон). Для США, кстати, вполне типичная ситуация, когда резонансные преступления полиция раскрывает с помощью сыщиков-любителей. Об этом, например, документальный проект «Я исчезну во тьме».

С 20 августа, Apple TV+

Сериал «Зеленый мэр»

Политический сериал стартует за месяц до выборов в Госдуму. Кирилл (Илья Маланин из «На районе») возвращается в родной город, в котором разразилась настоящая экологическая катастрофа — леса вырубают, в реку сливают токсичные отходы с градообразующего комбината, аффилированного с местным мэром. Он решает баллотироваться на пост главы Краснохолмска, чтобы попытаться изменить ситуацию.

С 20 августа, «КиноПоиск HD»