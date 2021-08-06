Переживали, что грибного сезона не будет? Грибники объявили его старт

Летом 2021 года Петербург столкнулся с рекордно высокими температурами. Сухая жара, доходившая до +35 градусов, держалась в городе и области несколько недель. Жители боялись, что это могло повлиять на сезон грибов, однако он уже здесь.
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Фото: Shutterstock.com
В Петербурге грибной сезон стартовал с первых отчетах об удачных находках. Как сообщают жители в социальных сетях, в некоторых районах за час удается собрать около 150 штук грибов (и это только подосиновиков).
Найти можно вешенки, подосиновики, белые грибы, и лисички. Как сообщает «Фонтанка», грибы начали расти только местами. Больше всего их в Тихвинском районе Ленинградской области.
Если дожди в Петербурге будут чаще, то грибной сезон может быть действительно богатым. О том, каким будет август в городе, рассказали синоптики — основные дожди пройдут в первой половине месяца.
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