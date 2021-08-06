Переживали, что грибного сезона не будет? Грибники объявили его старт

Найти можно вешенки, подосиновики, белые грибы, и лисички. Как сообщает «Фонтанка», грибы начали расти только местами. Больше всего их в Тихвинском районе Ленинградской области.

Если дожди в Петербурге будут чаще, то грибной сезон может быть действительно богатым. О том, каким будет август в городе, рассказали синоптики — основные дожди пройдут в первой половине месяца.