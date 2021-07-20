Петербуржцам рассказали, что будет с грибным сезоном после аномальной жары

Летом 2021 года Петербург столкнулся с рекордно высокими температурами. Сухая жара, доходившая до +35 градусов, держалась в городе и области несколько недель. Жители боятся, что это могло повлиять на сезон грибов.
-
Фото: Shutterstock.com
Академик Российской Экологической Академии Вероника Тарбаева в эфире телеканала «Санкт-Петербург» поделилась своим мнением.
По словам эксперта, отчаиваться рано. До грибного сезона еще больше месяца, после жары почва все равно успеет восстановиться, если в Петербурге какое-то время будет традиционная дождливая погода.
«Грибы — это особое царство со своими законами. Сейчас уже похолодание. Если в августе будут обильные дожди, в сентябре у нас будут грибы», – сказала она.
Напомним, что по прогнозу синоптиков, в августе 2021 года в России высокие температуры будут сменяться более низкими и наоборот. Несмотря на это, аномальной жары не ожидается.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.