Петербуржцам рассказали, что будет с грибным сезоном после аномальной жары

Академик Российской Экологической Академии Вероника Тарбаева в эфире телеканала «Санкт-Петербург» поделилась своим мнением.

По словам эксперта, отчаиваться рано. До грибного сезона еще больше месяца, после жары почва все равно успеет восстановиться, если в Петербурге какое-то время будет традиционная дождливая погода.

«Грибы — это особое царство со своими законами. Сейчас уже похолодание. Если в августе будут обильные дожди, в сентябре у нас будут грибы», – сказала она.

Напомним, что по прогнозу синоптиков, в августе 2021 года в России высокие температуры будут сменяться более низкими и наоборот. Несмотря на это, аномальной жары не ожидается.