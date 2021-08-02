Каким будет август в Петербурге? Синоптики рассказали о погоде на последний месяц лета

«Сегодня, 2 августа, на погоду окажет влияние активный циклон, названных нашими немецкими коллегами Guido. В середине дня его центр будет находиться над Псковской область. В такой ситуации ожидается облачная, в начале дня с прояснениями погода, пройдут дожди, вечером временами сильные», — рассказал о погоде на сегодня ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге составит +19…+21 градус, по области +18…+23. Ветер 5-10 метров в секунду, порывистый, вечером до 20-25 метров в секунду. В последующие три дня, по прогнозу Леуса, в Петербурге также пройдут дожди, в среду и четверг кратковременный. Температура воздуха будет варьироваться от +19 до +22 градусов.

По информации погодного центра «Фобос», август в Петербурге продолжит теплые тенденции июня и июля, но экстремальной жара уже не будет — температура воздуха окажется лишь на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Зато дождями август будет богат и «попробует компенсировать июньский и июльский дефицит осадков». Ожидается, что в августе в Петербурге осадков выпадет на 15-25% больше положенного.

При этом первая и третья недели августа будут прохладными, особенно первая, когда температура окажется даже немного ниже нормы, а тепло будет во второй и заключительной неделях месяца. Основные дожди пройдут в первой половине месяца, а последняя неделя окажется преимущественно сухой.