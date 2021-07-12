Чем заняться в Петербурге с 12 по 18 июля

Выставка CannesXRussia: NewImages of VR

На «Ленфильме» показывают VR-фильмы из программ Cannes XR и NewImages Festival. Это, например, картины, в которых можно оказаться внутри музыкального инструмента или стать участником оркестра Густаво Дудамеля, превратиться в охотницу эпохи Палеолита и порисовать на скале или увидеть Тайвань глазами статуи местного божества. Медиаторы подскажут, как подобрать ленты по своим интересам. Подробнее здесь.

До 17 июля

Лекция «Возвышенное и утопия»

19:30

В лектории «Гаража» в Новой Голландии неделя начнется с рассказа преподавателя «Шанинки» Ильи Будрайтскиса о том, что такое возвышенное (в философском аспекте), как оно отличается от прекрасного и при чем тут утопии и антиутопии. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.

Спектакль «Я танцую, пока ты смотришь на меня»

20:00

Пермский «немхат» покажет на площадке «Скороход» спектакль-перфоманс Алексея Шумилина, в котором 16 актеров танцуют под свои любимые треки. Зритель может как взаимодействовать с ними, так и остаться в позиции стороннего наблюдателя.

Сериал «Белый лотос»

Эксцентричная сатирическая драмеди при гавайский курорт, гости и персонал которого вдруг начинают вести себя более чем странно. Сценарий проекта писал Майк Уайт — автор сериала «Просветленная» с Лорой Дерн и фильма «Статус Брэда» с Беном Стиллером. Он же и снял все его эпизоды. В актерском составе «Белого лотоса» выделяются, например, Александра Даддарио из «Почему женщины убивают» и Сидни Суини из «Эйфории».

С 12 июля, HBO Max, «Амедиатека»