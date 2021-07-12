Чем заняться в Петербурге с 12 по 18 июля

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: персональная выставка Recycle Group в «Манеже», итальянский футуризм в Русском музее, продолжение фестиваля «Точка доступа», творческий вечер Кимин Кима на закрытии «Звезд белых ночей» и старт спин-оффа «Американской истории ужасов».
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«Белый лотос»
Понедельник, 12 июля
Выставка CannesXRussia: NewImages of VR
На «Ленфильме» показывают VR-фильмы из программ Cannes XR и NewImages Festival. Это, например, картины, в которых можно оказаться внутри музыкального инструмента или стать участником оркестра Густаво Дудамеля, превратиться в охотницу эпохи Палеолита и порисовать на скале или увидеть Тайвань глазами статуи местного божества. Медиаторы подскажут, как подобрать ленты по своим интересам. Подробнее здесь.
До 17 июля
Лекция «Возвышенное и утопия»
19:30
В лектории «Гаража» в Новой Голландии неделя начнется с рассказа преподавателя «Шанинки» Ильи Будрайтскиса о том, что такое возвышенное (в философском аспекте), как оно отличается от прекрасного и при чем тут утопии и антиутопии. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.
Спектакль «Я танцую, пока ты смотришь на меня»
20:00
Пермский «немхат» покажет на площадке «Скороход» спектакль-перфоманс Алексея Шумилина, в котором 16 актеров танцуют под свои любимые треки. Зритель может как взаимодействовать с ними, так и остаться в позиции стороннего наблюдателя.
Сериал «Белый лотос»
Эксцентричная сатирическая драмеди при гавайский курорт, гости и персонал которого вдруг начинают вести себя более чем странно. Сценарий проекта писал Майк Уайт — автор сериала «Просветленная» с Лорой Дерн и фильма «Статус Брэда» с Беном Стиллером. Он же и снял все его эпизоды. В актерском составе «Белого лотоса» выделяются, например, Александра Даддарио из «Почему женщины убивают» и Сидни Суини из «Эйфории».
С 12 июля, HBO Max, «Амедиатека»
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«Выходные бывают только раз в неделю»
Вторник, 13 июля
Фестиваль «Точка доступа»
В Петербурге продолжается фестиваль сайт-специфичных театральных перфомансов. На этой неделе будут, например, «Билеты в кино» от «Вокруг до около», «Бегуны» Ильи Мощицкого и «Выходные бывают только раз в неделю» Ксении Перетрухиной и Karlsson Haus (это последний показ трогательного спектакля со свободным входом!). Подробнее обо всех постановках мы рассказывали здесь.
До 26 июля
Лекция «Архитектура никогда. Принуждение к культуре»
19:30
Новосибирский архитектор Вячеслав Мизин расскажет в лектории журнала «Проект Балтия» в Новой Голландии про странные здания и то, как они повлияли на реальное проектирование. В основе выступления — проект«Принуждение к культуре» группы «Сибкоммуна». Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.
«Немое кино и оркестр: На природе»
19:30
Во вторник в «Родине» две немые комедии Чарли Чаплина («У моря» и «Скиталец») и одну Роско «Толстяка» Арбакля» («Кони-Айленд») покажут в сопровождении джаз-бэнда. Тема природы и отдыха выбрана не случайно.
Сериал «Чудотворцы: Дикий Запад!»
В третьей части комедийного сериала-антологии неизменные Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми теперь играют героев вестерна: проповедника-идеалиста и бандита в бегах. Невероятные (но неизменно смешные) приключения будут на знаменитой Орегонской тропе — исторической дороге, проложенной в 1830-е.
С 13 июля, TBS, «КиноПоиск HD» (точная дата релиза в России пока не сообщается, но это будет в июле)
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Юлдус Бахтиозина
Среда, 14 июля
«Античный миф в творчестве Бертеля Торвальдсена, Эрмитаж
В прошлом году именной музей Бертеля Торвальдсена в Копенгагене отмечал 200-летие датского классика. В Эрмитаже покажут восемь его скульптур, а также 20 рисунков — как он создавал своих снежно-белых пухлощеких амуров.
С 14 июля по 3 октября
«Как разобраться в музыкальных жанрах и при чем тут средневековая церковь?»
19:30
Скрипач и композитор, участник петербургского «МолОт-ансамбля» Артур Зобнин в среду прочтет лекцию, как от церковной музыки перешли к прикладной и что не так с жанровым делением на марши, песни и танцы. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.
Спектакль «Байка. Мавра. Поцелуй феи», Мариинский-2
19:30
Мультижанровый спектакль лауреата «Золотой маски» Максима Петрова на музыку Стравинского объединит балет, оперу и концерт (в общем-то все ипостаси перфомансов в Мариинском театре). Удивительные красоты костюмы для «Байка. Мавра. Поцелуй феи» создала Юлдус Бахтиозина, за свет отвечает Константин Бинкин.
Спецпоказ фильма «Манифесто»
20:00
Фильм-бенефис Кейт Бланшетт покажут в кластере «Третье место». Актриса поочередно перевоплощается в 13 героев, озвучивающих самые знаменитые манифесты в истории искусства XX века. Ее персонажи – учительница в начальной школе, ведущая новостей и бездомный со свалки, ее тексты – слова Малевича, Джармуша, Кандинского, Годара и многих других.
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IOWA
Четверг, 15 июля
«Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм», Русский музей
В Михайловском замке с четверга стартует выставка о футуризме в итальянской его и русской версиях. Из миланской коллекции Маттиоли привезут Балла, Боччони, Карра, Руссоло, Северини и других (всего 26 работ). Русский музей ответит Бурлюком, Пуни, Гончаровой, Поповой и Малевичем из собственных фондов и частных собраний.
С 15 июля по 4 октября
«M_U_R — история создания бренда: от архитектуры до вязаной сумочки»
19:30
Основательница бренда одежды M_U_R Аня Дружинина расскажет в Новой Голландии, как стала дизайнером миниатюрных сумочек, невесомых платьев из фатина, кукол, витрин, ваз и надувных кокошников. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.
Концерт IOWA
20:00
Концерт Кати Иванчиковой и ее группы IOWA должно было пройти на крыше ROOF Place еще в июне, но его перенесли из-за Евро-2020 на середину лета. Услышим ли мы на этот раз живьем песни про маршрутку, важность улыбки и бьющий бит пока не ясно, но мы очень надеемся, что да.
Фильм «На игле»
Культовый фильм Дэнни Бойла с Юэном Макгрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером, невероятным саундтреком и отличной литературной основой (роман Ирвина Уэлша) возвращается на большие экраны. Камбэк получится вполне ностальгическим — мода на идеологию саморазрушения и героиновый шик ушла вместе с 1990-ми. О том, как это все оказалось потерянным временем, в сущности, был и сиквел 2017 года.
С 15 июля
Фильм «Космический джем: Новое поколение»
В оригинальном фильме «Космический джем» 1996 года с анимационными персонажами из Looney Toons общался Майкл Джордан. Время идет, и в 21 веке в баскетболе новые герои и суперзвезды. Помогать сражаться Багзу Банни и его друзьям с цифровыми двойниками величайших баскетболистов будет теперь чемпион NBA Леброн Джеймс.
С 15 июля
Фильм «Клаустрофобы 2: Лига выживших»
Сиквел слэттера (предельно кровавый поджанр хорроров), идейно явно выросшего из пыточной франшизы «Пила». Правда, ловушки тут немного другие — это некогда популярные по всему миру квесты-комнаты, цена выхода из которых — жизнь. Вообще, в мертвый летний сезон триллеров, слэшеров и всяческих джалло выпускают в кино не меньше, чем необремененных особым смыслом комедий.
С 15 июля
Сериал «Северные воды»
Британский триллер с Джеком О’Коннеллом («Несломленный») и Колином Фарреллом в лучших классических традициях — экранизация романа Иэна Макгуайра. Военный хирург нанимается судовым врачом в китобойную экспедицию в Арктику. На борту оказывается психопат-убийца, и побег от себя превращается в борьбу за жизнь среди ледяных пейзажей северных морей.
С 15 июля, BBC Two «КиноПоиск HD» (точная дата релиза в России пока не сообщается)
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выставка Recycle Group, фото предоставлено ЦВЗ «Манеж»
Пятница, 16 июля
Выставка Recycle Group, ЦВЗ «Манеж»
Персональная выставка арт-группы Recycle (художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов — лауреаты Премии Кандинского и участники Российского павильона 57-й Венецианской биеннале) исследует в разных вариациях изменившуюся естественность: отношения человека и машины. Делают они это через интерактивные скульптуры и динамические инсталляции. А зритель становится частью этого большого перфоманса о вирутальности. В параллельной программе обещают еще и лекции ученых и художников. Подробнее здесь.
С 16 июля по 15 сентября
Спецпоказ фильма «Питер FM»
19:20
Ромком Оксаны Бычковой про то, как диджей Маша и архитектор Максим не могут встретиться в Петербурге — пожалуй, уже символ летнего сезона. В очередной раз пересматривать его лучше, конечно, на большом экране — в киноцентре «Родина».
Спецпоказ фильма «Не волнуйся, он далеко не уйдет»
20:00
Идею оптимистичного байопика про язвительного карикатуриста Джона Каллахана Гасу Ван Сенту подсказал Робин Уильямс, но с ним реализовать проект не успели и роль парализованного эгоцентрика досталась многогранному Хоакину Фениксу.
Сериал «Американские истории ужасов»
Спин-офф «Американской истории ужасов» по сценарию неизменного шоураннера проекта Райна Мерфи. В каждом эпизоде вновь сосредоточатся на городских легендах, мифах и разного рода хоррорах. И да, Человек в латексе (он же Rubber Man) снова вернется.
С 16 июля, Hulu
Сериал «Тернер и Хуч»
Сериальный сиквел семейного фильма 1989 года про полицейского-аккуратиста и его не слишком воспитанного пса. Служителя правопорядка Скотта Тернера теперь играет Джош Пек из «Теории большого взрыва». В оригинальной комедии эта роль была у Тома Хэнкса.
С 16 июля, Disney+
Сериал «Шмигадун!»
Комедия со звездой Saturday Night Live Сесил Стронг и Киганом-Майклом Ки из «Ки и Пил» и «Фарго» рассказывает о супружеской паре на грани развода. Потерявшись в лесу, они вдруг оказываются в заколдованном городе, где все поют и танцуют, как в идиллическом мюзикле наподобие «Звуков музыки» или «Волшебника страны Оз». Но по дороге из желтого кирпича отсюда не выбраться: только если встретишь настоящую любовь. Снял проект режиссер «Людей в черном» и «Большого» Барри Зонненфельд.
С 16 июля, Apple TV+
Сериал «Я никогда не...»
Во втором сезоне сериала про пытающуюся стать популярной школьницу-индианку юная Деви (Майтреи Рамакришнан) все также будет попадать в странные и нелепые ситуации из-за своего характера. Шоураннер Минди Кейлинг («Проект Минди») в сценарии описала в том числе истории из своего детства.
С 16 июля, Netflix
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«Великая красота»
Суббота, 17 июля
«Великая красота»
18:00
В субботу в «Третьем месте» покажут фильм Паоло Соррентино о девальвации красоты, пустоте и изнанке сладкой жизни. Но его же из пандемийного 2021-го можно смотреть как «телепорт» в невероятный Рим.
Спектакль «12 стульев», Театральный музей
19:00
Режиссер Никита Славич поставил в Театральном музее иммерсивную версию «12 стульев»: с блинами, песнями, играми и призраком Остапа Бендера (куда без него). Все пересказы тут граничат со спойлерами, поэтому просто рекомендуем не пропускать спектакль — он посвящен грандиозная выставке о зрелищных искусствах в период НЭПа, которая сейчас тут проходит. Подробности и билеты здесь.
Воскресенье, 18 июля
Перформанс Софьи Скидан
10:30
Художница Софья Скидан утром воскресенья проведет бесплатный перформативный практикум про телесности и обращение к себе во времена пост-правды и интенсивного внешнего воздействия. Для участия нужно зарегистрироваться.
Встреча с Михаилом Брашинским
16:00
В киноклубе журнала «Сеанс» в Новой Голландии Михаил Брашинский, перешедший в режиссуру из кинокритики, расскажет, что самое сложное в дебюте. Показ его первого фильма «Гололед» тоже будет. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.
Концерт «Моцарт. Форе. Брамс»
19:00
Музыкальная часть «Звезд белых ночей» закрывается концертом пианиста Николая Луганского, скрипача Никиты Борисоглебского, альтиста Максима Рысанова и виолончелиста Нарека Ахназаряна. В программе— квартеты Моцарта, Форе и Брамса.
Творческий вечер Кимин Кима, Мариинский театр
19:30
Балетным финалом XXIX фестиваля «Звезды белых ночей» станет творческий вечер премьера Кимин Кима. В программе — первый и второй акт «Баядерки», дивертисмент па-де-де Чайковского, композиция «Печаль» (на музыку Бретта Андерсона), дуэт из «Парка» и третий акт «Легенд о любви». Также выступят примы Олеся Новикова и Виктория Терешкина.
Концерт «Меджикула»
20:00
Диско-фанк группа «Меджикул» во главе с фронтменом Олегом Сапроновым на панорамной крыше Hi-Hat с видом на Ботанический сад поведает всем, почему так прекрасна Марфа и как правильно «насалатиться». Лето, воздух, музыка, танцы и свобода прилагаются.
Концерт «Танцев минус»
20:00
В прошлом году группа Вячеслава Петкуна отмечала четверть века. На концерте на крыше ROOF Place (который уже несколько раз переносили) музыканты попробуют доказать, что и 25 лет спустя их хиты про город-сказку и цветущие цветы звучат все также актуально.
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