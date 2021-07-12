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Чем заняться в Петербурге с 12 по 18 июля

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: персональная выставка Recycle Group в «Манеже», итальянский футуризм в Русском музее, продолжение фестиваля «Точка доступа», творческий вечер Кимин Кима на закрытии «Звезд белых ночей» и старт спин-оффа «Американской истории ужасов».

Пн 12 июля Вт 13 июля Ср 14 июля Чт 15 июля Пт 16 июля Сб 17 июля Вс 18 июля

  • «Белый лотос»

Понедельник, 12 июля

Выставка CannesXRussia: NewImages of VR

На «Ленфильме» показывают VR-фильмы из программ Cannes XR и NewImages Festival. Это, например, картины, в которых можно оказаться внутри музыкального инструмента или стать участником оркестра Густаво Дудамеля, превратиться в охотницу эпохи Палеолита и порисовать на скале или увидеть Тайвань глазами статуи местного божества. Медиаторы подскажут, как подобрать ленты по своим интересам. Подробнее здесь

До 17 июля

Лекция «Возвышенное и утопия»

19:30

В лектории «Гаража» в Новой Голландии неделя начнется с рассказа преподавателя «Шанинки» Ильи Будрайтскиса о том, что такое возвышенное (в философском аспекте), как оно отличается от прекрасного и при чем тут утопии и антиутопии. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.

Спектакль «Я танцую, пока ты смотришь на меня»

20:00

Пермский «немхат» покажет на площадке «Скороход» спектакль-перфоманс Алексея Шумилина, в котором 16 актеров танцуют под свои любимые треки. Зритель может как взаимодействовать с ними, так и остаться в позиции стороннего наблюдателя.

Сериал «Белый лотос»

Эксцентричная сатирическая драмеди при гавайский курорт, гости и персонал которого вдруг начинают вести себя более чем странно. Сценарий проекта писал Майк Уайт — автор сериала «Просветленная» с Лорой Дерн и фильма «Статус Брэда» с Беном Стиллером. Он же и снял все его эпизоды. В актерском составе «Белого лотоса» выделяются, например, Александра Даддарио из «Почему женщины убивают» и Сидни Суини из «Эйфории».

С 12 июля, HBO Max, «Амедиатека»

  • «Выходные бывают только раз в неделю»

Вторник, 13 июля

Фестиваль «Точка доступа»

В Петербурге продолжается фестиваль сайт-специфичных театральных перфомансов. На этой неделе будут, например, «Билеты в кино» от «Вокруг до около», «Бегуны» Ильи Мощицкого и «Выходные бывают только раз в неделю» Ксении Перетрухиной и Karlsson Haus (это последний показ трогательного спектакля со свободным входом!). Подробнее обо всех постановках мы рассказывали здесь

До 26 июля

Лекция «Архитектура никогда. Принуждение к культуре»

19:30

Новосибирский архитектор Вячеслав Мизин расскажет в лектории журнала «Проект Балтия» в Новой Голландии про странные здания и то, как они повлияли на реальное проектирование. В основе выступления — проект«Принуждение к культуре» группы «Сибкоммуна». Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.

«Немое кино и оркестр: На природе»

19:30

Во вторник в «Родине» две немые комедии Чарли Чаплина («У моря» и «Скиталец») и одну Роско «Толстяка» Арбакля» («Кони-Айленд») покажут в сопровождении джаз-бэнда. Тема природы и отдыха выбрана не случайно.

Сериал «Чудотворцы: Дикий Запад!»

В третьей части комедийного сериала-антологии неизменные Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми теперь играют героев вестерна: проповедника-идеалиста и бандита в бегах. Невероятные (но неизменно смешные) приключения будут на знаменитой Орегонской тропе — исторической дороге, проложенной в 1830-е.

С 13 июля, TBS, «КиноПоиск HD» (точная дата релиза в России пока не сообщается, но это будет в июле)

  • Юлдус Бахтиозина

Среда, 14 июля

«Античный миф в творчестве Бертеля Торвальдсена, Эрмитаж

В прошлом году именной музей Бертеля Торвальдсена в Копенгагене отмечал 200-летие датского классика. В Эрмитаже покажут восемь его скульптур, а также 20 рисунков — как он создавал своих снежно-белых пухлощеких амуров.

С 14 июля по 3 октября

«Как разобраться в музыкальных жанрах и при чем тут средневековая церковь?»

19:30

Скрипач и композитор, участник петербургского «МолОт-ансамбля» Артур Зобнин в среду прочтет лекцию, как от церковной музыки перешли к прикладной и что не так с жанровым делением на марши, песни и танцы. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.

Спектакль «Байка. Мавра. Поцелуй феи», Мариинский-2

19:30

Мультижанровый спектакль лауреата «Золотой маски» Максима Петрова на музыку Стравинского объединит балет, оперу и концерт (в общем-то все ипостаси перфомансов в Мариинском театре). Удивительные красоты костюмы для «Байка. Мавра. Поцелуй феи» создала Юлдус Бахтиозина, за свет отвечает Константин Бинкин.

Спецпоказ фильма «Манифесто»

20:00

Фильм-бенефис Кейт Бланшетт покажут в кластере «Третье место». Актриса поочередно перевоплощается в 13 героев, озвучивающих самые знаменитые манифесты в истории искусства XX века. Ее персонажи – учительница в начальной школе, ведущая новостей и бездомный со свалки, ее тексты – слова Малевича, Джармуша, Кандинского, Годара и многих других.

  • IOWA

Четверг, 15 июля

«Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм», Русский музей

В Михайловском замке с четверга стартует выставка о футуризме в итальянской его и русской версиях. Из миланской коллекции Маттиоли привезут Балла, Боччони, Карра, Руссоло, Северини и других (всего 26 работ). Русский музей ответит Бурлюком, Пуни, Гончаровой, Поповой и Малевичем из собственных фондов и частных собраний.

С 15 июля по 4 октября

«M_U_R — история создания бренда: от архитектуры до вязаной сумочки»

19:30

Основательница бренда одежды M_U_R Аня Дружинина расскажет в Новой Голландии, как стала дизайнером миниатюрных сумочек, невесомых платьев из фатина, кукол, витрин, ваз и надувных кокошников. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.

Концерт IOWA

20:00

Концерт Кати Иванчиковой и ее группы IOWA должно было пройти на крыше ROOF Place еще в июне, но его перенесли из-за Евро-2020 на середину лета. Услышим ли мы на этот раз живьем песни про маршрутку, важность улыбки и бьющий бит пока не ясно, но мы очень надеемся, что да.

Фильм «На игле»

Культовый фильм Дэнни Бойла с Юэном Макгрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером, невероятным саундтреком и отличной литературной основой (роман Ирвина Уэлша) возвращается на большие экраны. Камбэк получится вполне ностальгическим — мода на идеологию саморазрушения и героиновый шик ушла вместе с 1990-ми. О том, как это все оказалось потерянным временем, в сущности, был и сиквел 2017 года.

С 15 июля

Фильм «Космический джем: Новое поколение»

В оригинальном фильме «Космический джем» 1996 года с анимационными персонажами из Looney Toons общался Майкл Джордан. Время идет, и в 21 веке в баскетболе новые герои и суперзвезды. Помогать сражаться Багзу Банни и его друзьям с цифровыми двойниками величайших баскетболистов будет теперь чемпион NBA Леброн Джеймс.

С 15 июля

Фильм «Клаустрофобы 2: Лига выживших»

Сиквел слэттера (предельно кровавый поджанр хорроров), идейно явно выросшего из пыточной франшизы «Пила». Правда, ловушки тут немного другие — это некогда популярные по всему миру квесты-комнаты, цена выхода из которых — жизнь. Вообще, в мертвый летний сезон триллеров, слэшеров и всяческих джалло выпускают в кино не меньше, чем необремененных особым смыслом комедий.

С 15 июля

Сериал «Северные воды»

Британский триллер с Джеком О’Коннеллом («Несломленный») и Колином Фарреллом в лучших классических традициях — экранизация романа Иэна Макгуайра. Военный хирург нанимается судовым врачом в китобойную экспедицию в Арктику. На борту оказывается психопат-убийца, и побег от себя превращается в борьбу за жизнь среди ледяных пейзажей северных морей.

С 15 июля, BBC Two «КиноПоиск HD» (точная дата релиза в России пока не сообщается)

  • выставка Recycle Group, фото предоставлено ЦВЗ «Манеж»

Пятница, 16 июля

Выставка Recycle Group, ЦВЗ «Манеж»

Персональная выставка арт-группы Recycle (художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов — лауреаты Премии Кандинского и участники Российского павильона 57-й Венецианской биеннале) исследует в разных вариациях изменившуюся естественность: отношения человека и машины. Делают они это через интерактивные скульптуры и динамические инсталляции. А зритель становится частью этого большого перфоманса о вирутальности. В параллельной программе обещают еще и лекции ученых и художников. Подробнее здесь.

С 16 июля по 15 сентября

Спецпоказ фильма «Питер FM»

19:20

Ромком Оксаны Бычковой про то, как диджей Маша и архитектор Максим не могут встретиться в Петербурге — пожалуй, уже символ летнего сезона. В очередной раз пересматривать его лучше, конечно, на большом экране — в киноцентре «Родина».

Спецпоказ фильма «Не волнуйся, он далеко не уйдет»

20:00

Идею оптимистичного байопика про язвительного карикатуриста Джона Каллахана Гасу Ван Сенту подсказал Робин Уильямс, но с ним реализовать проект не успели и роль парализованного эгоцентрика досталась многогранному Хоакину Фениксу.

Сериал «Американские истории ужасов»

Спин-офф «Американской истории ужасов» по сценарию неизменного шоураннера проекта Райна Мерфи. В каждом эпизоде вновь сосредоточатся на городских легендах, мифах и разного рода хоррорах. И да, Человек в латексе (он же Rubber Man) снова вернется.

С 16 июля, Hulu

Сериал «Тернер и Хуч»

Сериальный сиквел семейного фильма 1989 года про полицейского-аккуратиста и его не слишком воспитанного пса. Служителя правопорядка Скотта Тернера теперь играет Джош Пек из «Теории большого взрыва». В оригинальной комедии эта роль была у Тома Хэнкса.

С 16 июля, Disney+

Сериал «Шмигадун!»

Комедия со звездой Saturday Night Live Сесил Стронг и Киганом-Майклом Ки из «Ки и Пил» и «Фарго» рассказывает о супружеской паре на грани развода. Потерявшись в лесу, они вдруг оказываются в заколдованном городе, где все поют и танцуют, как в идиллическом мюзикле наподобие «Звуков музыки» или «Волшебника страны Оз». Но по дороге из желтого кирпича отсюда не выбраться: только если встретишь настоящую любовь. Снял проект режиссер «Людей в черном» и «Большого» Барри Зонненфельд.

С 16 июля, Apple TV+

Сериал «Я никогда не...»

Во втором сезоне сериала про пытающуюся стать популярной школьницу-индианку юная Деви (Майтреи Рамакришнан) все также будет попадать в странные и нелепые ситуации из-за своего характера. Шоураннер Минди Кейлинг («Проект Минди») в сценарии описала в том числе истории из своего детства.

С 16 июля, Netflix

  • «Великая красота»

Суббота, 17 июля

«Великая красота»

18:00

В субботу в «Третьем месте» покажут фильм Паоло Соррентино о девальвации красоты, пустоте и изнанке сладкой жизни. Но его же из пандемийного 2021-го можно смотреть как «телепорт» в невероятный Рим.

Спектакль «12 стульев», Театральный музей

19:00

Режиссер Никита Славич поставил в Театральном музее иммерсивную версию «12 стульев»: с блинами, песнями, играми и призраком Остапа Бендера (куда без него). Все пересказы тут граничат со спойлерами, поэтому просто рекомендуем не пропускать спектакль — он посвящен грандиозная выставке о зрелищных искусствах в период НЭПа, которая сейчас тут проходит. Подробности и билеты здесь.

Воскресенье, 18 июля

Перформанс Софьи Скидан

10:30

Художница Софья Скидан утром воскресенья проведет бесплатный перформативный практикум про телесности и обращение к себе во времена пост-правды и интенсивного внешнего воздействия. Для участия нужно зарегистрироваться.

Встреча с Михаилом Брашинским

16:00

В киноклубе журнала «Сеанс» в Новой Голландии Михаил Брашинский, перешедший в режиссуру из кинокритики, расскажет, что самое сложное в дебюте. Показ его первого фильма «Гололед» тоже будет. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.

Концерт «Моцарт. Форе. Брамс»

19:00

Музыкальная часть «Звезд белых ночей» закрывается концертом пианиста Николая Луганского, скрипача Никиты Борисоглебского, альтиста Максима Рысанова и виолончелиста Нарека Ахназаряна. В программе— квартеты Моцарта, Форе и Брамса.

Творческий вечер Кимин Кима, Мариинский театр

19:30

Балетным финалом XXIX фестиваля «Звезды белых ночей» станет творческий вечер премьера Кимин Кима. В программе — первый и второй акт «Баядерки», дивертисмент па-де-де Чайковского, композиция «Печаль» (на музыку Бретта Андерсона), дуэт из «Парка» и третий акт «Легенд о любви». Также выступят примы Олеся Новикова и Виктория Терешкина.

Концерт «Меджикула»

20:00

Диско-фанк группа «Меджикул» во главе с фронтменом Олегом Сапроновым на панорамной крыше Hi-Hat с видом на Ботанический сад поведает всем, почему так прекрасна Марфа и как правильно «насалатиться». Лето, воздух, музыка, танцы и свобода прилагаются.

Концерт «Танцев минус»

20:00

В прошлом году группа Вячеслава Петкуна отмечала четверть века. На концерте на крыше ROOF Place (который уже несколько раз переносили) музыканты попробуют доказать, что и 25 лет спустя их хиты про город-сказку и цветущие цветы звучат все также актуально.

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