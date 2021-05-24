Чем заняться в Петербурге с 24 по 30 мая

Лекция «Ленинградские мегапроекты, которые так и не сбылись»

19:30

В Новой Голландии краевед Михаил Крайнов расскажет, как мог бы выглядеть наш город, если бы генпланы 1930-х, 1950-х, 1960-х и 1980-х были бы реализованы на практике. Вход свободный по регистрации.

Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»

Продолжение сериала , в котором 1990-е показаны глазами подростков — с резинками турбо, лосинами и схронами от взрослых на крыше. В проекте появится новая девчонка (Полина Гухман из «Маши»), а страну захватят финансовые пирамиды для выманивания ваучеров и накоплений у дорогих россиян.

24 мая, ТНТ, Premier

Сериал «Проступки во Флэтбуше»

Комедия «Проступки во Флэтбуше» по-настоящему бойкая и живая, так как родилась из снятого на коленке веб-сериала о двух друзьях из Бруклина. Чуть более модный продакшн не испортил изначальную идею Кевина Исо и Дэна Перлмана. В новой версии он смотрятся все также свежо.

С 24 мая, «Амедиатека»

Сериал «Пациенты»

HBO на радость фанатам решил вдруг вернуть драматический медицинский сериал, закончившийся еще в 2010-м. Впрочем, лечить в четвертом сезон спустя 11 лет будет не герой Гэбриела Бирна, а новый терапевт в исполнении трехкратной обладательницы премии «Эмми» Узо Адубы («Оранжевый — хит сезона»).

С 24 мая, «Амедиатека»