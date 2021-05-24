Чем заняться в Петербурге с 24 по 30 мая

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: открытие «Летнего театра в Бутылке» в Новой Голландии, фестивали «Радуга» и «Звезды белых ночей», концерт «Классика на Дворцовой» и сет Нины Кравиц, новая скульптура во дворе Эрмитажа и сериалы «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Чудовище должно умереть».
Понедельник, 24 мая
Лекция «Ленинградские мегапроекты, которые так и не сбылись»
19:30
В Новой Голландии краевед Михаил Крайнов расскажет, как мог бы выглядеть наш город, если бы генпланы 1930-х, 1950-х, 1960-х и 1980-х были бы реализованы на практике. Вход свободный по регистрации.
Сериал «Мир! Дружба! Жвачка!»
Продолжение сериала , в котором 1990-е показаны глазами подростков — с резинками турбо, лосинами и схронами от взрослых на крыше. В проекте появится новая девчонка (Полина Гухман из «Маши»), а страну захватят финансовые пирамиды для выманивания ваучеров и накоплений у дорогих россиян.
24 мая, ТНТ, Premier
Сериал «Проступки во Флэтбуше»
Комедия «Проступки во Флэтбуше» по-настоящему бойкая и живая, так как родилась из снятого на коленке веб-сериала о двух друзьях из Бруклина. Чуть более модный продакшн не испортил изначальную идею Кевина Исо и Дэна Перлмана. В новой версии он смотрятся все также свежо.
С 24 мая, «Амедиатека»
Сериал «Пациенты»
HBO на радость фанатам решил вдруг вернуть драматический медицинский сериал, закончившийся еще в 2010-м. Впрочем, лечить в четвертом сезон спустя 11 лет будет не герой Гэбриела Бирна, а новый терапевт в исполнении трехкратной обладательницы премии «Эмми» Узо Адубы («Оранжевый — хит сезона»).
С 24 мая, «Амедиатека»
Вторник, 25 мая
Скульптура Ханса Оп де Бека «Всадник»
В рамках проекта «Скульптура во дворе» у Эрмитажа появится работа бельгийца Ханса Оп де Бека. Это выполненная в реалистичной технике серая, как небо в Петербурге, фигура мужчины на коне — всадника сопровождает обезьянка с зонтиком.
С 25 мая по 3 октября
Лекция «Новый формат коммуникации человека и машины: как экономика роботов меняет нашу жизнь»
19:30
Декан факультета инфокоммуникационных технологий ИТМО: Александр Капитонов прочтет во вторник в Новой Голландии лекцию о том, как роботы уже меняют нашу жизнь сейчас и чего ждать от них в будущем. Вход свободный по регистрации.
Среда, 26 мая
XVI Санкт-Петербургский международный книжный салон
Ежегодная книжная ярмарка пройдет на этот раз на Дворцовой площади. В программе множество выступлений и презентаций: от Дмитрия Быкова и Антона Долина до Евгения Водолазкина, Андрея Аствацатурова и Дмитрия Воденникова. Вход свободный, но на встречи попросят зарегистрироваться. Подробнее здесь.
С 26 по 29 мая
Выставка «Нерв времени. Художники группы «Кино»
В Arts Square Gallery в мае запустили фестиваль в честь Виктора Цоя и Ленинградского рок-клуба. Там уже показывают фотографии Джоанны Стинегрей, а со среды откроется экспозиция художников из группы «Кино» (рисовали и Цой, и Гурьянов, и Крисанов) и тех, кто с ними дружил. Это работы Медведева, Новикова, Бугаева, Мамышева-Монро, Котельникова и других. Также будут образы арт-группы DopingPong, аутентичные афиши и артефакты.
С 26 мая
Четверг , 27 мая
Фестиваль «Звезды белых ночей»
Ежегодный фестиваль Мариинского театра в этом году стартует в День города — 27 мая — и продлится до 18 июля. На открытии будет, например, полусценическое исполнение оперы« Манон Леско» с Татьяной Сержан и Юсифом Эйвазовым и концерт пианиста Пьера-Лорана Эмара. Вся программа здесь.
Фестиваль «Радуга»
Фестиваль ТЮЗа им. Брянцева в этом году откроется театрализованным концертом Эмира Кустурицы и его The No Smoking Orchestra. В программе — «Старуха» Сергея Женовача (на сцене МДТ), «Человек из Подольска» в версии Оскараса Коршуноваса, «Считалка» Жени Беркович и многие другие постановки. На большинство из них уже солд-аут, но на часть событий все еще можно поймать билеты. Подробная программа здесь.
С 27 мая по 2 июня
Выставка «Святой Благоверный Великий Князь Александр Невский. Образы и символика»
В честь Дня города в Эрмитаже открывается экспозиция, посвященная Александру Невскому. Его считают небесным покровителем Петербурга. На выставке показывают иконы, серебряную раку, выполненную по заказу Елизаветы Петровны, и прочие артефакты.
С 27 мая по 5 сентября
Концерт Михаила Шаца
17:30
Легендарный телеведущий Михаил Шац теперь выступает офлайн — со стендап-шоу. На «Лендоке» в этот четверг пройдет запись его часового концерта. Зрителей просят соблюдать дресс-код — black casual.
Сериал «Рагнарек»
Второй сезон норвежско-датского эпоса про Тора воплотившегося в школьника Магне (Давид Александр Шохолт). Напомним, в скандинавском городе Эдда неспокойно — грядет экологическая катастрофа из-за завод местных богачей Ютулов. Магне с друзьями и братом берется всех спасти.
С 27 мая, Netflix
Фильм «Пролетая над гнездом кукушки»
Триумфатор «Оскара» 1976 года выходит в повторный прокат. Картина Милоша Формана об оппозиции слишком свободного человека Патрика (Джек Николсон) и одержимой порядком сестры Рэтчед (Луиза Флетчер) кажется, как никогда, актуальной. В России покажут отреставрированную версию и на языке оригинала с субтитрами.
С 27 мая
Фильм «Рыбка Поньо на утесе»
И снова ре-релиз, но теперь для семейного просмотра — на большие экраны вернут мультфильм Хаяо Миядзаки 2008 года. Картина про дружбу мальчика и рыбки участвовала в основной программе Венецианского кинофестиваля.
С 27 мая
Фильм «Иччи»
Якутский хоррор про оставленную деревню с Мариной Васильевой из «Нелюбви» Звягинцева. Снял его Костас Марсан — автор работы «Мой убийца», основанной на реальных событиях.
С 27 мая
Фильм «Дублинские дебоширы»
Ирландская драма взросления в духе «На игле» с Аней Тейлор-Джой и Финном Коулом. По сюжету подростки из Дублина проводят беззаботное лето, не ограничивая себя ни в чем.
С 27 мая
Пятница, 28 мая
Опера «Орлеанская дева», Мариинский-2
19:00
Первая премьера фестиваля «Звезды белых ночей» этого года — постановка редко исполняемой оперы Петра Чайковского «Орлеанская дева» (ее покажут 28 и 29 мая). Центральной темой, проходящей лейтмотивом через весь спектакль, режиссер Алексей Степанюк сделал огонь. Партию Иоанны репетируют Екатерина Семенчук, Екатерина Губанова и Юлия Маточкина. Дирижирует Валерий Гергиев.
Концерт «Кис-Кис»
20:00
В пятницу отвязный девичий панк-дуэт высупит в «A2 Green Concert» со своими песнями-провокациями «Фарш», «Трахаюсь» и кавером на «Харакири» Егор Летова. Впрочем, посвящен концерт все же релизу пластинки «Пир во время чумы», которая вышла в сентября 2020-го.
Концерт «Сансары»
20:00
В пятницу группа Саши Гагарина в клубе «Время N» вновь пообещает нам всем, что облака этим летом будут особенно хороши. И верить в это в пост-пандемийный год почему-то хочется еще сильнее.
«Классика на Дворцовой»
21:30
Оперный опенэйр в этому году назначен на 28 мая — вход, как и всегда бесплатный, но нужно зарегистрироваться, чтобы получить билет. Хедлайнеры на этот раз сопрано Притти Йенде и Энджел Блю, тенора Джозеф Каллея и Чарльз Кастроново, бас-баритон Эрвин Шротт и многие другие.
Вечеринка Private Persons
22:00
В пятницу в «К-30» с гостевым визитом из Москвы приедет серия вечеринок лейбла Private Persons. Хедлайнеры — Locked Club, это сайд-проект группы Cream Soda. Также в лайн-апе Hespermen и Yssue и другие. Локальная поддержка — от петербургского дуэта Formally Unknown.
Вечеринка «Ритмическая гимнастика»
22:00
В клубе-баре «Мачты» в пятницу выступят сразу 12 «мастеров спорта по диджеингу и синтезаторам». На двух сценах артисты от Simple Symmetry до Shutta будут играть микс из диско 1980-х и более сосредоточенной электроники. Проект — авторская вечеринка продюсеров Артема Shuzē и Пашки Yosip’а.
Сет Nina Kraviz
22:00
Диджейка номер один в мире (по версии авторитетного британского Mixmag в 2017-м, а по нашей — всегда) выступит в пятницу в новом пространстве Temple Of Deer на Арсенальной набережной. Кроме Nina Kraviz, в лайн-апе также Roma Zuckerman и Vladimir Dubyshkin, гости из Румынии Sepp, Mihai Pol и Германии —Weg (Luca Albano) и Luc Rengeisen.
Сериал «Чудовище должно умереть»
Мини-сериал — экранизация одноименного детектива 1938 года Николаса Блейка. Под таким псевдонимом писал тогда уже довольно известный английский поэт Сесил Дэй‑Льюис. По сюжету безутешная мать собирается отомстить насмерть сбившему ее ребенка водителю. Главные роли в сериале сыграли Джаред Харрис («Корона», «Чернобыль») и Каш Джамбо («Хорошая борьба»).
С 28 мая, «Амедиатека»
Суббота, 29 мая
Seaside Bazaar
12:00
В выходные (29 и 30 мая) в «Севкабель Порту» уже во второй раз пройдет городская ярмарка дизайна, локальной идентичности и современной культуры Seaside Bazaar — ее запустил сам кластер. Обещают более 200 участников и настоящие сокровища у моря от локальных брендов.
«Интеллигентная барахолка»
В субботу и воскресенье традиционный винтажный маркет, куда мы идем за платьями, украшениями, посудой и книгами, пройдет в «Люмьер-холле». Покупки в газгольдере, как и всегда, будут под диджей-сеты от Ветлицкой до берлинского техно.
Спецпоказ фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино»
18:30
В кинотеатре «Аврора» в субботу покажут фильм Никиты Михалкова, который в июне выйдет в повторный прокат при поддержке журнала «Искусство кино» «Мосфильма». За основу его сценария взяты пьеса Чехова «Безотцовщина» («Платонов») и другие рассказы и повести Антона Павловича.
Открытие «Летнего театра в Бутылке»
20:00
Главный проект юбилейного сезона в Новой Голландии — «Летний театр в Бутылке». Круглое пространство превратили в кабаре в духе парижских уличных театров с буфетом от команды шеф-повара Дмитрия Блинова. С четверга по воскресенье тут все лето будут концерты и перфомансы. На открытии (которое, правда, пришлось на субботу) выступит Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова с солисткой Дарьей Антоновой и приглашенными вокалистками — актрисами Мириам Сехон, Ритой Крон и Варварой Шмыковой.
Концерт Pharaoh
20:00
Недавно у повзрослевшего Глеба Голубина (ака рэпера Pharaoh) вышел мрачный альбом Million Dollar Depression про обратную сторону славы. Его он и представит в клубе «A2 Green Concert» в субботу.
Спецпоказ «Темного рыцаря»
20:30
В киноцентре «Родина» в субботу на большой экран на один день вернется мрачный кинокомикс Кристофера Нолана. За роль Джокера в ней «Оскар» посмертно получил Хит Леджер. Бэтмена тут играет Кристиан Бейл. Сеанс — на языке оригинала с субтитрами.
Фестиваль «Пианиссимо»
Проект продюсера Алексея Городнева «Пианиссимо» запускает свой летний фортепианный фестиваль. На его старте слушаем лауреатов международных конкурсов Арсения Муна (29 мая) и Энджела Вонга (30 мая). Концерты проходят в Эрмитаже — среди полотен Джордано, Канале и Тьеполо. http://pianissimolive.com/afisha
С 29 мая по 27 июня
Воскресенье, 30 мая
Science Bar Hopping
Проект, в котором научные лекции читают в барах города, возвращается в офлайн-формат. На этот раз можно послушать, например, о гендерном балансе, сейсмологии, диагностике рака, нейронах, судебной системе и многом другом. Вход свободный, но по регистрации.
Концерт Глеба Колядина
20:00
В воскресенье пианист и композитор из Петербурга Глеб Колядин выступит в проекте Новой Голландии «Летний театр в Бутылке». Он представит недавно вышедший альбом Water Movements, презентация которого была в столичном парке «Зарядье».
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