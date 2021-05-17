Чем заняться в Петербурге с 17 по 23 мая

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: концерты Бориса Гребенщикова с «Аквариумом» и «Кино» (да-да!), выставка средневековых полотен из Умбрии в Эрмитаже, инклюзивный мюзикл «Жаль, что тебя здесь нет» и сериалы «Пищеблок» и «Клиника счастья».
Понедельник, 17 мая
Лекция «Малые РНК»
18:30
На Новой сцене Александринского театра продолжается совместный с Ассоциацией выпускников СПбГУ цикл лекций «Теория малых дел». На этот раз заведующий Лабораторией биобанкинга и геномной медицины Института трансляционной биомедицины СПбГУ Андрей Глотов расскажет про малые РНК, которые работают биомаркерами множества заболеваний. Вход свободный по регистрации.
Лекция «Не просто пейзаж. Как искусство “нового климатического режима” смотрит на ландшафт и природу»
19:30
Неделя в Новой Голландии начнется с лекции куратора Александра Буренкова — он расскажет, почему пейзаж только на первый взгляд кажется скучным и устаревшим жанром в искусстве. На самом деле это отличная форма, чтобы поговорить об урбанизации и ее проблемах. Вход свободный по регистрации.
Лекция Демьяна Кудрявцева
19:30
Известный медиаменджер Демьян Кудрявцев в рамках цикла «Тиккун Олам» (в переводе с иврита — «чинить, исправлять мир») в Social Club расскажет, как дать старт новым проектам и какие бывают риски. Вход свободный по регистрации.
Спецпоказ фильма «Пространство Лобачевского»
20:00
Автор «Чувственной математики» Екатерина Еременко – выпускница и мехмата МГУ, и мастерской Марлена Хуциева во ВГИКе. Поэтому точные науки и их деятели ей близки не меньше кино. На «Ленфильме» покажут ее новый документальный фильм — про Николая Лобачевского, создателя неевклидовой (или гиперболической) геометрии. После сеанса режиссер ответит на вопросы зрителей.
Науч-поп фестиваль Pint of Science
Самый большой научпоп-фестиваль в мире Pint of Science («Пинта науки») вновь пройдет и в России: с 17 по 19 мая. В разных барах Петербурга можно будет узнать о природе агрессии, черных дырах и психологии юмора. Подробнее здесь.
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Сериал «Пакт»
Вторник, 18 мая
Моноспектакль «Грустные песни из сердца Европы», музей Достоевского
19:00
Финская театральная компания sadsongskomplex:fi и ее режиссеро Яри Ютинен представляют на сцене музея Достоевского премьеру —моноспектакль «Грустные песни из сердца Европы». В его основе — пьеса драматурга Кристиана Смедса, который вдохновлялся «Преступлением и наказанием». Показы будут 18, 20 и 31 мая.
Опера «Опричник», Михайловский театр
19:00
Во вторник и четверг в Михайловском театре — премьерные показы оперы Чайковского «Опричник» (возможно, вы видели развешанные по городу плакаты, на которых в образе Ивана Грозного предстает Владимир Кехман). Главные партии в спектакле готовят Валентина Феденева, Ольга Черемных Иван Гынгазов, Сергей Кузьмин, Екатерина Егорова, Светлана Токарева, Александр Безруков, Александр Кузнецов, Софья Файнберг, Вадим Волков. Точный состав будет известен только в дни спектакля.
Концерт Palina
20:00
Белорусская певица и композитор Palina в Петербург с сольным концертом приезжает впервые. Он должен был пройти год назад, но перенесся из-за пандемии. Теперь желающих услышать ее трогательные песни вживую в Union Club стало, пожалуй, еще больше: многие узнали о певице после фитов с хитмейкерами Intelligency и кавера на «Позови меня с собой».
Выставка-перфоманс «Нет, это не больно»
В перформативной галерее для одного человека «Стыд» — новый проект: нойз-скульптуры Маяны Насыбулловой. Больше, как и всегда, ничего не сообщается: здесь опыт должен быть сугубо индивидуальным и любая его формализация, в том числе речевая, граничит со спойлером.
Сериал «Пакт»
Криминальную драму про пятерых друзей и их тайны прошлого от сценариста «Доктора Кто» Пита МакТига в британской прессе называют потенциальным хитом BBC Cymru Wales — Уэльского подразделения ТВ-гиганта. В его касте, например, такие мастера саспенса и нуара, как Лора Фрейзер из «Во все тяжкие», Джули Хесмондал из «Убийства на пляже» и Эдди Марсан из «Рэя Донована».
С 18 мая, «Амедиатека»
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Спектакль «Жаль, что тебя здесь нет»
Среда, 19 мая
Выставка «Искусство Средневековья. Шедевры из собрания Национальной Галереи Умбрии»
В Николаевском зале Эрмитажа покажут работы XIII–XV веков из Национальной Галереи Умбрии. Это одночастные иконы и полиптихи, ранние образцы алтарных преград и прецессионные кресты: их создатели — мастер Проторенессанса Дуччо ди Буонинсенья («Мадонна с младенцем»), Мариотто ди Нардо, Таддео ди Бартоло и Джентиле да Фабриано.
С 19 мая по 15 августа
Спектакль «Жаль, что тебя здесь нет», Новая сцена Александринского театра
19:30
В среду и четверг на Новой сцене Александринки — премьера инклюзивного мюзикла. «Жаль, что тебя здесь нет» — это копродукция фонда «Alma Mater» и театра. У спектакля есть драматург (Элина Петрова) и режиссер (Борис Павлович), но он создавался и при активном участии студентов «Антон тут рядом» — взрослых людей с аутизмом, которые сами продумывали своих персонажей. Местом действия мюзикла стал зал ожидания вокзала, в котором под мелодии Цоя и Шопена встречаются главные герои: мечтающий о рок-группе Александр Клюквин, успешная радиоведущая и певица Татьяна Фролова, супергерой Звуковая Волна и многие другие.
Концерт Саши Рябины
20:00
В среду в Social Club выступит певица и перформер Саша Рябина. На концерт Саша обещает исполнить 11 самых важных для нее песен, которые вместе образуют сложный нарратив обо всем, что ей по-настоящему близко, даже если их лирическая героиня — это не она сама.
Сериал «Пищеблок»
Профессионал славянских хорроров Святослав Подгаевский («Пиковая дама: Черный обряд», «Невеста») попробует избавиться от проклятия снимать только мистические триллеры в экранизации романа Алексея Иванова («Сердце Пармы», «Географ глобус пропил»). Формально фактура тут тоже детские страшилики и пионеры-вампиры, но «Пищеблок», конечно, это одна большая метафора, которая, надеемся, сохранится и в сериале.
С 19 мая, «КиноПоиск HD»
Фильм «Форсаж 9»
Островок стабильности (в этом мире бушующем) — очередная часть франшизы «Форсаж» с неизменным Вином Дизелем. Из неожиданностей — фанаты обсуждают, что, судя по трейлеру, вернется погибший гонщик Хан. Поэтому главные интриги две: как именно его воскресят и как на этот раз будут спасать человечество.
С 19 мая
Четверг , 20 мая
Концерт Бориса Гребенщикова и «Аквариума»
19:00
В четверг Борис Борисович и группа «Аквариум» все же презентуют в БКЗ «Октябрьский» пластинку «Знак огня». Она вышла почти год назад, а концерт-представление был намечен на зиму. Возможно, весеннее настроение пойдет альбому даже больше — по признанию самого Гребенщикова, то получился светлыми и радостным.
Фильм-концерт «LINDEMANN: Live in Moscow»
19:00
Эпичный фильм был снят 15 марта 2020 года — вокалист Rammstein Тилль Линдеманн и шведский мультиинструменталист и продюсер Петер Тэгтгрен выступили в Москве с проектом LINDEMANN, успев до локдауна. Картину показывают только 20 мая.
Лекция Екатерины Шульман
19:00
Политолог Екатерина Шульман в четверг выступит на так называемых «Дилетантских чтениях». Собеседником станет ее постоянный соведущий по программе «Статус» на «Эхе Москвы» Максим Курников, а пройдет встреча в отеле «Гельвеция».
Концерт Васи Ложкина и «ЭРГФУ»
20:00
Кажется, у всех или почти всех участников арт-объединения «Колдовские художники» есть свои музыкальные проекты. У Васи Ложкина— это «Элитная Рок-Группа Федерального Уровня» («ЭРГФУ»). В четверг они выступят в клубе «Сердце» с презентацией нового альбома.
Сериал «Время приключений: Далекие земли»
Долгожданный проект для фанатов закончившегося несколько лет назад «Времени приключений» — часовые спецэпизоды про отдельных героев вселенной, но с незименными Финном и Джейком. Это уже третий выпуск.
С 20 мая, HBO Max
Фильм «Новый порядок»
Обладатель приза жюри Венецианского фестиваля прошлого года —антиутопия Мишеля Франко о классовой ненависти и ее последствиях. Пышная свадьба в богатом районе Мексики оборачивается кровавой мини-революцией, когда на нее попадают неизвестные с оружием.
С 20 мая
Фильм «Конец фильма»
Режиссер Владимир Котт снял свой «8 ½» (или «9 ½ долларов») — ироничное высказывание о кинематографе, роли в нем режиссера и судьбах российской его версии (или перверсии). Местами это и правда смешно, а в касте, еще и всегда блистательная Яна Троянова.
С 20 мая
Фильм «Спирит Непокорный»
Анимационная история дружбы бунтарки Лаки и необузданного мустанга Спирита от студии Dream Works с целой россыпью голливудских звезд в озвучке. Это и Изабела Мерсед, и Джулианна Мур, и Джейк Джилленхол. В России, кстати, релиз картины запланирован раньше, чем по всему миру.
С 20 мая
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Сериал «Клиника счастья»
Пятница, 21 мая
Фестиваль «reMusik.org»
Ежегодный фестиваль «reMusik.org» стартует с 21 мая. Он пройдет на нескольких площадках города, в том числе в концертном зале Мариинского театра. Именно там на открытии в пятницу выступит Quatuor Diotima — квартет, который работал с работал с ключевыми композиторами ХХ-XXI веков, включая Пьера Булеза и Хельмута Лахенмана. Фестиваль продлится до 2 июня. Подробности и программа здесь. https://www.remusik.org/festival/
Фестиваль «Маятник Фуко»
В пятницу в Музее стрит-арта заявлен рэп-фестиваль «Маятник Фуко», который был назначен на прошлый год (в «Юбилейном»). Хотя он стал опенэйром и сменил площадку, хедлайнер прежний — это Моргенштерн. Поэтому вопрос, состоится ли вообще мероприятие по-прежнему открытый: сольный концерт Алишера недавно отменили. Также в лайн-апе — GONE. Fludd, OBLADAET, MARKUL, OG Buda, CAKEBOY, IROH и Flipper Floyd, RAM, MNOGOZNAAL, КлоуКома.
Спецпоказ фильма «Иччи»
19:30
Мистический хоррор о демоне Иччи — это второй полнометражный фильм якутского режиссера Костаса Марсаана. После сеанса на «Лендоке» он расскажет подробнее о том, как снималась картина.
Концерт «Запрещенных барабанщиков»
20:00
В клубе «Время N» на Биржевой линии в пятницу свой альбом «Живой» представит группа «Запрещенные барабанщики» — авторы ироничного и неполиткорректного по нынешним временам хита про убийство чернокожего человека. Новая пластинка возникла во время масштабного концертного тура, посвященного 20-летию бэнда.
Спецпоказ фильма «Пролетая над гнездом кукушки»
20:30
С 27 мая фильм о свободе как базовой ценности выходит в повторный прокат. Но почти за неделю до ре-релиза культовую картину Милоша Формана с Джеком Николсоном покажут в «Авроре» на специальном сеансе. На нем ее представит кинокритик Михаил Трофименков.
Вечеринка «Blank goes K-30»
Гостевой визит клуба Blank в «K-30» пройдет в форме масшатбной вечеринки-шоукейса. Среди его участников не только друзья и резиденты Andrey Kaptsan, Bliss Inc., Either, Hulewicz, Maruwa, Sereja Borisov, Tolya Klepalov, Void Of Gene и Zaletny, но и специальный гость: это Vlada из Берлина.
Сериал «Клиника счастья»
В постсоветской России «Половое воспитание» необходимо взрослым людям не меньше, чем британским подросткам — по крайней мере, так считают создатели сериала «Клиника счастья» с Дарьей Морозой. В этой эротической мелодраме звезда «Содержанок» играет сексолога, помогающего людям наладить интимную жизнь. Вошедшие в проект истории основаны на реальных медицинских кейсах.
С 21 мая, Kion
Сериал «Не с первой попытки»
Продолжение обаятельной комедии про родительство с не самой смешной завязкой: бездетная пара не может завести ребенка и решает его усыновить. Но это не так быстро и просто, как им казалось. Супругов играю\ъът Рейф Сполл («Ритуал») и Эстер Смит («Молокососы»). А новый вызов — найти того самого малыша.
С 21 мая, Apple TV+
Суббота, 22 мая
Концерт группы «Кино»
15:00, 19:00
В субботу (15:00 и 19:00) и воскресенье (19:00) группа «Кино» даст три концерта в «Ледовом дворце». Настоящий голос Виктора Цоя оцифровали с оригинальных многоканальных записей, вживую играют два оригинальных басиста группы разных лет, Александр Титов и Игорь Тихомиров, и бессменный гитарист Юрий Каспарян. Также в концерте участвуют барабанщик, клавишник и ритм-гитарист. Один из создателей проекта — сына Виктора Цоя Александр. Подробнее о шоу мы писали здесь.
Лекция Аси Казанцевой «Не забудьте побездельничать!»
15:00
В субботу в концертном зале «Яани кирик» журналист и популяризатор науки Ася Казанцева прочтет лекцию о том, почему для успешной обработки информации мозгу стоит отдыхать и переключаться, а «витание в облаках» — это нормально. Особенно, побездельничать полезно для запуска так называемого «творческого мышления».
Фестиваль «Реверберация»
С 22 по 24 мая на Новой сцене Александринки пройдет театральный фестиваль «Реверберация». Его организаторы и участники — выпускники курса магистратуры «Театр как исследование» под руководством Николая Рощина, Натальи Скороход и Александра Чепурова (там учили режиссеров, драматургов и театроведов). Они продемонстрируют, каким видят современный театральный язык. Вход свободный по регистрации.
Фестиваль Saint-Petersburg Craft Event
В субботу и воскресенье фестиваль крафтовой культуры Saint-Petersburg Craft Event пройдет в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту». Помимо множества сортов пива, обещают сидр, различные виды сыров и отличную музыку: от групп «PEP-SE» до «MESSER CHUPS».
«Ночь музеев»
В Петербурге проект «Ночь музеев» будет с 22 на 23 мая (хотя большинство мероприятий все же вечерние). Например, в Историко-литературном музее города Пушкина предложат послушать лекцию контрибьютора «Собака.ru», критика Наталии Эфендиевой про экранизацию повести-сказки Алексея Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино». А в библиотеке им. Н. В. Гоголя расскажут историю о звуке вне времени. В зоопарке можно посмотреть конное шоу, а в капелле — послушать Глинку, Баха и Шнитке. Вся программа здесь.
Воскресенье, 23 мая
Лекция «Потерянная и прекрасная. Пленка как руина»
16:00
В киноклубе от журнала «Сеанс» в Новой Голландии критик и куратор кинотеатра «Пионер» Егор Сенников расскажет про новый фильм американского документалиста-экспериментатора Билла Моррисона «Деревенский детектив: цикл песен», который показали на ММКФ в этом году. Он, неожиданно, посвящен актеру Михаилу Жарову. Вход свободный по регистрации.
Спектакль «Рондо»
18:00
В «Упсала-цирке» первая новинка этой весны — инклюзивная постановка «Рондо», в которой играют подростки и дети с особенностями развития. Ее придумали во время творческой резиденции в Красном селе с режиссером Аней Березиной и гимнасткой Татой Польди (она отвечает за трюки). Спектакль рекомендуются зрителям от трех лет (и до бесконечности).
Мультимедийный проект «Весна священная»
С 23 по 25 мая на Новой сцене Александринского театра показывают проект, в котором «Весна священная» Игоря Стравинского сопровождается инженерными решениями: от роботов до лазеров. Живая оркестровая музыка тоже будет.
Спецпоказ фильма «Великий Гэтсби»
18:00
В воскресенье экранизацию Базом Лурманом романа Фицджеральда с Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайром и Кэри Маллиган можно вновь посмотреть в кино — как и все спецпоказы, сеанс в «Родине» будет на языке оригинала и с субтитрами.
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