Чем заняться в Петербурге с 17 по 23 мая

Фестиваль «reMusik.org»

Ежегодный фестиваль «reMusik.org» стартует с 21 мая. Он пройдет на нескольких площадках города, в том числе в концертном зале Мариинского театра. Именно там на открытии в пятницу выступит Quatuor Diotima — квартет, который работал с работал с ключевыми композиторами ХХ-XXI веков, включая Пьера Булеза и Хельмута Лахенмана. Фестиваль продлится до 2 июня. Подробности и программа здесь. https://www.remusik.org/festival/

Фестиваль «Маятник Фуко»

В пятницу в Музее стрит-арта заявлен рэп-фестиваль «Маятник Фуко», который был назначен на прошлый год (в «Юбилейном»). Хотя он стал опенэйром и сменил площадку, хедлайнер прежний — это Моргенштерн. Поэтому вопрос, состоится ли вообще мероприятие по-прежнему открытый: сольный концерт Алишера недавно отменили. Также в лайн-апе — GONE. Fludd, OBLADAET, MARKUL, OG Buda, CAKEBOY, IROH и Flipper Floyd, RAM, MNOGOZNAAL, КлоуКома.

Спецпоказ фильма «Иччи»

19:30

Мистический хоррор о демоне Иччи — это второй полнометражный фильм якутского режиссера Костаса Марсаана. После сеанса на «Лендоке» он расскажет подробнее о том, как снималась картина.

Концерт «Запрещенных барабанщиков»

20:00

В клубе «Время N» на Биржевой линии в пятницу свой альбом «Живой» представит группа «Запрещенные барабанщики» — авторы ироничного и неполиткорректного по нынешним временам хита про убийство чернокожего человека. Новая пластинка возникла во время масштабного концертного тура, посвященного 20-летию бэнда.

Спецпоказ фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

20:30

С 27 мая фильм о свободе как базовой ценности выходит в повторный прокат. Но почти за неделю до ре-релиза культовую картину Милоша Формана с Джеком Николсоном покажут в «Авроре» на специальном сеансе. На нем ее представит кинокритик Михаил Трофименков.

Вечеринка «Blank goes K-30»

Гостевой визит клуба Blank в «K-30» пройдет в форме масшатбной вечеринки-шоукейса. Среди его участников не только друзья и резиденты Andrey Kaptsan, Bliss Inc., Either, Hulewicz, Maruwa, Sereja Borisov, Tolya Klepalov, Void Of Gene и Zaletny, но и специальный гость: это Vlada из Берлина.

Сериал «Клиника счастья»

В постсоветской России «Половое воспитание» необходимо взрослым людям не меньше, чем британским подросткам — по крайней мере, так считают создатели сериала «Клиника счастья» с Дарьей Морозой. В этой эротической мелодраме звезда «Содержанок» играет сексолога, помогающего людям наладить интимную жизнь. Вошедшие в проект истории основаны на реальных медицинских кейсах.

С 21 мая, Kion

Сериал «Не с первой попытки»

Продолжение обаятельной комедии про родительство с не самой смешной завязкой: бездетная пара не может завести ребенка и решает его усыновить. Но это не так быстро и просто, как им казалось. Супругов играю\ъът Рейф Сполл («Ритуал») и Эстер Смит («Молокососы»). А новый вызов — найти того самого малыша.

С 21 мая, Apple TV+