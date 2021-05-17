Чем заняться в Петербурге с 17 по 23 мая

Лекция «Малые РНК»

18:30

На Новой сцене Александринского театра продолжается совместный с Ассоциацией выпускников СПбГУ цикл лекций «Теория малых дел». На этот раз заведующий Лабораторией биобанкинга и геномной медицины Института трансляционной биомедицины СПбГУ Андрей Глотов расскажет про малые РНК, которые работают биомаркерами множества заболеваний. Вход свободный по регистрации.

Лекция «Не просто пейзаж. Как искусство “нового климатического режима” смотрит на ландшафт и природу»

19:30

Неделя в Новой Голландии начнется с лекции куратора Александра Буренкова — он расскажет, почему пейзаж только на первый взгляд кажется скучным и устаревшим жанром в искусстве. На самом деле это отличная форма, чтобы поговорить об урбанизации и ее проблемах. Вход свободный по регистрации.

Лекция Демьяна Кудрявцева

19:30

Известный медиаменджер Демьян Кудрявцев в рамках цикла «Тиккун Олам» (в переводе с иврита — «чинить, исправлять мир») в Social Club расскажет, как дать старт новым проектам и какие бывают риски. Вход свободный по регистрации.

Спецпоказ фильма «Пространство Лобачевского»

20:00

Автор «Чувственной математики» Екатерина Еременко – выпускница и мехмата МГУ, и мастерской Марлена Хуциева во ВГИКе. Поэтому точные науки и их деятели ей близки не меньше кино. На «Ленфильме» покажут ее новый документальный фильм — про Николая Лобачевского, создателя неевклидовой (или гиперболической) геометрии. После сеанса режиссер ответит на вопросы зрителей.

Науч-поп фестиваль Pint of Science

Самый большой научпоп-фестиваль в мире Pint of Science («Пинта науки») вновь пройдет и в России: с 17 по 19 мая. В разных барах Петербурга можно будет узнать о природе агрессии, черных дырах и психологии юмора. Подробнее здесь.