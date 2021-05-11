Чем заняться в Петербурге с 11 по 16 мая

Фестиваль «Встречи в России»

В театре «Балтийский дом» вновь пройдет Международный фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России» — покажут, например, спектакль «Кровавая свадьба» по Лорке в версии абхазского театра русской драмы, хармсовский «Лю-бёф» в постановке ереванского театра Амазгаин им. С. Саркисяна или гоголевские «Записки сумасшедшего» тбилисского театра.

С 13 по 18 мая

Лекция «Парикмахеры и автомеханики как позднесоветская элита? Сфера обслуживания и эволюция советского общества в 1970–1980-е годы»

18:00

В Европейском университете в Петербурге в четверг историк Анна Иванова объяснит, как и почему в СССР работники сферы обслуживания в эпоху дефицита становились представителями среднего класса. Вход свободный по регистрации.

Концерт Петра Мамонова

20:00

Выступления Петра Мамонова — это всегда праздник, а у концерта в «Морзе» еще и сам инфоповод юбилейный: музыканту и актеру исполнилось этой весной 70 лет. Что будет на этот раз, предсказать сложно — от Петра Николаевича можно ожидать и панк-концерт с хитами «Звуков МУ», и театр абсурда, и набожную проповедь (или все это вместе).

Концерт BrainStorm

20:00

Солнечный латвийцы BrainStorm, конечно, споют на концерте в «А2» пять своих главных хитов — «Maybe», «Скользкие улицы», «Ветер», «На заре» и «Выходные». Но новый материал тоже будет — во время карантина музыканты записали песню «Ночная смена», посвященную героизму медиков.

Выставка Льва Юдина

В Михайловском замке Русского музея с четверга заработает экспозиция Льва Юдина — ученика Каземира Малевича. Он прожил всего 38 лет (погиб на Ленинградском фронте в ноябре 1941-го), но успел попробовать себя в разных стилях. Это, например, и кубистические и супрематические опыты, и гротескно-бытовая графика, и пластический реализм, и живописные натюрморты и пейзажи.

С 13 мая по 14 июня

Выставка «Эмиль Капелюш. Театр художника… и не только театр»

В четверг Музей театрального и музыкального искусства начинается персональная выставка Эмиля Капелюша. Известнейший театральный художник трижды становился обладателем «Золотой маски». На выставке покажут эскизы декораций и костюмов к спектаклям «PRO Турандот», «Буря», «Король Убю», «Орнитология», а еще графические серии, живопись, деревянную и керамические скульптуры и инсталляции. Экспозицию разместят в пространстве Шереметевского дворца.

С 13 мая по 27 сентября

Выставка «Александр Вахрамеев. Избранное»

В художественной галерее «Краски Жизни» 13 мая откроется выставка полузабытого художника начала ХХ века Александра Вахрамеева. Тот был учеником Ильи Репина и продолжал его реалистическую традицию (в том числе преподавал живопись в Академии художеств). Покажут более 40 его картин из фонда Центрального архива Петербурга.

С 13 мая по 4 июля

Фильм «Легенда о пианисте»

Еще один ре-релиз мая — на этот раз не самый очевидный. Фильм Джузеппе Торнаторе 1998 года основан на романе-монологе писателя Алессандро Барикко и смешивает фантазию, музыку и реальность в причудливую притчу о силе настоящего искусства. Часть съемок, кстати, прошла в Одессе. Незаурядного пианиста (в которого точно не захочется стрелять) играет Тим Рот.

С 13 мая

Фильм «Пила: Спираль»

Иногда культовые гиньоли возвращаются — теперь с Крисом Роком и Сэмюэл Л. Джексоном. Первый, кстати, ответственен за новую кровь (сложно было удержаться от каламбура) — именно ему поручили перезапуск забуксовавшей франшизы. К истории подошли со стороны подражателя — появляется маньяк, пытающийся копировать преступления Конструктора.

С 13 мая

Фильм «Кролик Питер 2»

Сиквел истории о крольчонке Питере, основанной на знаменитой книге детской писательницы Беатрис Поттер. На этот раз он отправляется в большой город, а семья попытается его вразумить и вернуть. Персонажей озвучили Джеймс Корден, Элизабет Дебики, Ленни Джеймс и Марго Робби.

С 13 мая

Фильм «Те, кто желает мне смерти»

Драматический боевик с Анджелиной Джоли, спасающей 12-летнего подростка от неизвестных преследователей, в России выходит в кино, в США, как и другие проекты Warner Bros., — одновременно еще и на платформе HBO Max. Снял историю про героическую пожарную автор «Ветреной реки» Тейлор Шеридан.

С 13 мая

Фильм «Скажи ей»

«Брачная история», но рассказанная со стороны ребенка. Режиссер Александр Молочников избавляется от своих детских травм фильмом-психотерапией, в которой почти не отличимому от него лирическому герою Саше (Кай Гетц) родители предлагают решить, кого оно больше любит маму (Светлана Ходченкова) или папу (Артем Быстров), США или Россию, одноклассницу Джорджию или трюки из рассказа Лимонова.

С 13 мая

Фильм «Паркет»

Долгострой про ménage à trois одного из лучших российских сценаристов (а с нулевых еще и режиссера) Александра Миндадзе все же выходит в прокат. Это история стареющего танцовщика танго, который на паркете и в жизни выясняет отношения с женой и любовницей.

С 13 мая