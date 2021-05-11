Чем заняться в Петербурге с 11 по 16 мая

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: выставки Эрте и Льва Юдина, концерты Хаски, Петра Мамонова, «Пикника» и BrainStorm, второй сезон антологии «Любовь, смерть и роботы» и фильмы «Паркет» и «Скажи ей» в прокате.
-
Николай Копейкин
Вторник, 11 мая
Фестиваль «Виват, кино России»
С 11 по 15 мая проходит ежегодный фестиваль «Виват, кино России» — как и всегда, на нем можно бесплатно посмотреть российские картины, снятые за последний год. Это, например, «Батя», «Человек из Подольска», «Белый снег» и «Конец фильма». Подробнее о том, как получить билеты — здесь.
Лекция «Что наука знает о психотерапии и как технологии ей помогают»
19:30
В «Павильоне» Новой Голландии во вторник психолог и основательница проекта «Вольта» Наталья Кисельникова расскажет, как новые технологии интегрируются в психотерапию. Вход свободный по регистрации.
Выставка «Хроники мультреализма»
В ЦСИ в Выборге (наб. 40-летия ВЛКСМ, 5) стартовала выставка «десанта из Петербурга» — объединения «Колдовские художники». Это объекты и картины Николая Копейкина, Андрея Кагадеева, Васи Ложкина и многих других. В субботу там же, кстати, будет концерт группы «Громыка», у которой в прошлом году вышел новый альбом «20000 лет под водой».
До 20 июня
-
ARTEMIEV
Среда, 12 мая
Спецпоказ фильм «Паркет»
19:00
На «Ленфильме» в среду за день до старта релиза покажут новый фильм Александра Миндадзе «Паркет». Картину о запутанных отношениях трех танцовщиков танго режиссер представит лично.
Спектакль «Чужой», Учебный театр на Моховой
19:00
На сцене Учебного театра на Моховой студенты 3 курса мастерской Ивана Благодера в РГИСИ сыграют 12 и 13 мая в спектакле Антона Оконешникова по пьесе Анастасии Букреевой «Чужой». Это история об обществе потребления и герое, который действует не по шаблону.
Встреча с Александром Адабашьяном
19:00
В рамках фестиваля «Виват, кино России» в «Родине» пройдет встреча с актером и сценаристом Александром Адабашьяном. После нее покажут фильм по мотивам рассказов Михаила Зощенко «Про Лёлю и Миньку». Бесплатные билеты можно получить в кассах киноцентра за час до мероприятия.
Концерт ARTEMIEV
20:00
В среду в «Космонавте» свой новый и позитивный (во всех смыслах) альбом «+(плюс)» представит группа ARTEMIEV Паши Артемьева. Но, конечно, любимые поклонниками инди-поп-бэнда песни «Виды» и «Держи меня» тоже будут.
Сериал «Мы — Апшоу»
Ситком о буднях афроамериканской семьи — механика Бенни и медсестры Реджины и их четверых детей. Главная звезда тут стендап-комик Ванда Сайкс (та играет сестру Бенни), она же является исполнительным продюсером проекта.
С 12 мая, Netflix
-
Фильм «Паркет»
Четверг, 13 мая
Фестиваль «Встречи в России»
В театре «Балтийский дом» вновь пройдет Международный фестиваль стран СНГ и Балтии «Встречи в России» — покажут, например, спектакль «Кровавая свадьба» по Лорке в версии абхазского театра русской драмы, хармсовский «Лю-бёф» в постановке ереванского театра Амазгаин им. С. Саркисяна или гоголевские «Записки сумасшедшего» тбилисского театра.
С 13 по 18 мая
Лекция «Парикмахеры и автомеханики как позднесоветская элита? Сфера обслуживания и эволюция советского общества в 1970–1980-е годы»
18:00
В Европейском университете в Петербурге в четверг историк Анна Иванова объяснит, как и почему в СССР работники сферы обслуживания в эпоху дефицита становились представителями среднего класса. Вход свободный по регистрации.
Концерт Петра Мамонова
20:00
Выступления Петра Мамонова — это всегда праздник, а у концерта в «Морзе» еще и сам инфоповод юбилейный: музыканту и актеру исполнилось этой весной 70 лет. Что будет на этот раз, предсказать сложно — от Петра Николаевича можно ожидать и панк-концерт с хитами «Звуков МУ», и театр абсурда, и набожную проповедь (или все это вместе).
Концерт BrainStorm
20:00
Солнечный латвийцы BrainStorm, конечно, споют на концерте в «А2» пять своих главных хитов — «Maybe», «Скользкие улицы», «Ветер», «На заре» и «Выходные». Но новый материал тоже будет — во время карантина музыканты записали песню «Ночная смена», посвященную героизму медиков.
Выставка Льва Юдина
В Михайловском замке Русского музея с четверга заработает экспозиция Льва Юдина — ученика Каземира Малевича. Он прожил всего 38 лет (погиб на Ленинградском фронте в ноябре 1941-го), но успел попробовать себя в разных стилях. Это, например, и кубистические и супрематические опыты, и гротескно-бытовая графика, и пластический реализм, и живописные натюрморты и пейзажи.
С 13 мая по 14 июня
Выставка «Эмиль Капелюш. Театр художника… и не только театр»
В четверг Музей театрального и музыкального искусства начинается персональная выставка Эмиля Капелюша. Известнейший театральный художник трижды становился обладателем «Золотой маски». На выставке покажут эскизы декораций и костюмов к спектаклям «PRO Турандот», «Буря», «Король Убю», «Орнитология», а еще графические серии, живопись, деревянную и керамические скульптуры и инсталляции. Экспозицию разместят в пространстве Шереметевского дворца.
С 13 мая по 27 сентября
Выставка «Александр Вахрамеев. Избранное»
В художественной галерее «Краски Жизни» 13 мая откроется выставка полузабытого художника начала ХХ века Александра Вахрамеева. Тот был учеником Ильи Репина и продолжал его реалистическую традицию (в том числе преподавал живопись в Академии художеств). Покажут более 40 его картин из фонда Центрального архива Петербурга.
С 13 мая по 4 июля
Фильм «Легенда о пианисте»
Еще один ре-релиз мая — на этот раз не самый очевидный. Фильм Джузеппе Торнаторе 1998 года основан на романе-монологе писателя Алессандро Барикко и смешивает фантазию, музыку и реальность в причудливую притчу о силе настоящего искусства. Часть съемок, кстати, прошла в Одессе. Незаурядного пианиста (в которого точно не захочется стрелять) играет Тим Рот.
С 13 мая
Фильм «Пила: Спираль»
Иногда культовые гиньоли возвращаются — теперь с Крисом Роком и Сэмюэл Л. Джексоном. Первый, кстати, ответственен за новую кровь (сложно было удержаться от каламбура) — именно ему поручили перезапуск забуксовавшей франшизы. К истории подошли со стороны подражателя — появляется маньяк, пытающийся копировать преступления Конструктора.
С 13 мая
Фильм «Кролик Питер 2»
Сиквел истории о крольчонке Питере, основанной на знаменитой книге детской писательницы Беатрис Поттер. На этот раз он отправляется в большой город, а семья попытается его вразумить и вернуть. Персонажей озвучили Джеймс Корден, Элизабет Дебики, Ленни Джеймс и Марго Робби.
С 13 мая
Фильм «Те, кто желает мне смерти»
Драматический боевик с Анджелиной Джоли, спасающей 12-летнего подростка от неизвестных преследователей, в России выходит в кино, в США, как и другие проекты Warner Bros., — одновременно еще и на платформе HBO Max. Снял историю про героическую пожарную автор «Ветреной реки» Тейлор Шеридан.
С 13 мая
Фильм «Скажи ей»
«Брачная история», но рассказанная со стороны ребенка. Режиссер Александр Молочников избавляется от своих детских травм фильмом-психотерапией, в которой почти не отличимому от него лирическому герою Саше (Кай Гетц) родители предлагают решить, кого оно больше любит маму (Светлана Ходченкова) или папу (Артем Быстров), США или Россию, одноклассницу Джорджию или трюки из рассказа Лимонова.
С 13 мая
Фильм «Паркет»
Долгострой про ménage à trois одного из лучших российских сценаристов (а с нулевых еще и режиссера) Александра Миндадзе все же выходит в прокат. Это история стареющего танцовщика танго, который на паркете и в жизни выясняет отношения с женой и любовницей.
С 13 мая
-
Эрте "Современная Венера", 1929
Пятница, 14 мая
Выставка «Эрте. Блистательный мир ар-деко»
В антикварной галерее «Петербург» с пятницы стартует выставка Эрте — французского художника русского происхождения. Он создал десятки культовых обложек в стиле ар-деко для «Vogue» и «Harper's Bazaar», декорации и костюмы для парижской Гранд-опера и спектаклей на Бродвее. Покажут около 60 работ — не только его сериографии, но и бронзовые скульптуры (их в Россию привезут впервые).
С 14 мая по 26 июля
Спектакль «Кабала святош», Молодежный театр на Фонтанке
19:00
К юбилею Михаила Булгакова Семен Спивак поставил его пьесу о Мольере. Премьерные показы —14 и 15 мая. Постановка — это уже третье обращение режиссера к булгаковским текстам. На сцене Молодежного театра шла его версия «Дней Турбиных» и «Дон Кихота».
Концерт Максима Свободы и Кристины Кошелевой
19:00
В пятницу финалисты шоу «Песни» Максим Свобода и Кристина Кошелева в последний раз выступят с большой совместной программой из новых и знакомых их поклонникам хитов — от «Засыпай» до «Соли». Концерт будет в клубе «Аврора».
Лекция Мурино: два города под одним названием»
19:30
В пятницу культурный антрополог и исследовательница городской среды Ольга Воробьева прочтет в Новой Голландии лекцию про Мурино — почему его жители шутят что разделены железной дорогой, как ГДР и ФРГ Берлинской стеной, и как отличаются их поведенческие паттерны. Вход свободный по регистрации.
Концерт «Буерак»
20:00
В «Морзе» в пятницу выступит пост-панк дуэт из Новосибирска, писавший цепляющие мем-тексты задолго до того, как этот тренд подхватили многочисленные юные тик-токеры. Недавно у музыкантов вышел пятый полноформатный альбом «Компактные Откровения».
Сериал «Любовь, смерть и роботы»
Подробностей, о чем же конкретно будет продолжение анимационной антологии пока нет — очевидно, что вновь о любви, смерти и роботах и в разной художественной стилистике. Второй сезон опять спродюировали Дэвид Финчеро и режиссер «Дэдпула» Тим Миллер.
С 14 мая, Netflix
Сериал «Подземная железная дорога»
Спродюсированная Брэдом Питтом драма режиссера Барри Дженкинса («Лунный свет», «Если Бил-стрит могла бы заговорить») про эксплуатацию рабов. Влюбленная пара Кора и Цезарь бегут из штата Джорджия от жестоких хозяев на север Америки.
С 14 мая, Amazon Prime Video
Сериал «Холстон»
Продюсер Райан Мерфи вместе с бродвейским драматургом Шарром Уайтом и режиссером Даниэлем Минаханом («Игра престолов») создали сериал о дизайнере Рое Холстоне. Его в байопике играет Юэн Макгрегор.
С 14 мая, Netflix
-
Хаски, обложка альбома
Суббота, 15 мая
Кинопоказы спектакля «Сережа»
17:40
В рамках фестиваля «Золотая маска в кино» в «Авроре» покажут спектакль «Сережа» Дмитрия Крымова. Это вольная интерпретация «Анны Карениной», в которой главные роли играют Мария Смольникова и Анатолий Белый. В прошлом году постановка получила сразу две «маски» — за лучшую режиссеру и женскую роль.
Спектакль «Энтропия», ЦСИ им. Курехина
19:00, 21:00
Федор Курехин поставил спектакль по мотивам рассказа «Энтропия» Томаса Пинчона — впрочем, это в большей степени вольное воспоминание о нем, чем интерпретация. Четверо друзей снимают после карантина сталинку в Московском районе, в которой почти бессюжетно говорят о любви, разочаровании и депрессии, изъясняясь строчками из песен.
Концерт Хаски
В новом креативном пространстве на территории завода «Арсенал» в субботу опробуют концертную площадку Temple Of Deer — хип-хоп-фестивалем. Его хедлайнер — рэпер Хаски, также выступят музыканты новой школы — Джизус, SODA LUV, White Punk, SEEMEE, i61 и BUSHIDO ZHO.
Концерт «Электрофорез»
20:00
Петербургские электронщики в субботу представят в «Морзе» свой новый лонгплей «505». Вокалист «Электрофорез» называет альбом самым цельным в истории группы — это 13 треков, которые специально не выпускали в форме синглов.
Воскресенье, 16 мая
Концерт polnalyubvi
19:00
Исполняющая нежные и лиричные тексты и мелодии певица Марина Демещенко (она же polnalyubvi), воспитанная на Анне Герман и Магомаеве, в воскресенье выступит в клубе «Аврора».
Концерт Моргенштерна
19:00
Главный трикстер 2020-х несколько раз пытался провести концерт в Петербурге на закрытых площадках, но после отмен в итоге все же решил выступить под открытым небом — в музее стрит-арта. Перфоманс заявлен как совместный со Славой Мэрлоу.
Концерт «Пикника»
20:00
В воскресенье «Пикник» представит в «А2» программу «Прикосновение», работа над которой шла более полугода. Это, как всегда у группы Эдмунда Шклярского, будет сюрреалистический спектакль и шаманское действо, которое точно не стоит пропускать. Кроме того, музыкант исполнит соло на футуристических инструментах собственного изобретения.
Концерт Thomas Mraz
20:00
Концертную неделю в «Морзе» завершит выступление уфимского рэпера Thomas Mraz. Он презентует свой новый альбом «V» в рамках масштабного российского тура. Главная мысль релиза — размышления о победе (V тут — это Victory, а не римское написание цифры «5»).
Сериал «Управляй миром»
Драмеди в духе «Девочек» о подругах, живущих в Гарлеме. В касте — Андреа Бордо («Морская полиция: Лос-Анджелес»), Эмбер Стивенс («Университет»), Бреша Уэбб («Марлон») и Корбин Рейд («Как избежать наказания за убийство»).
С 16 мая, Starz
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.