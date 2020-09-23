Когда ты писала «Кометы», ты понимала, что это будет большой хит?

Да, конечно. Помню, это была темная осенняя ночь, я включила красный свет, сидела за фортепиано и начала представлять того человека, которым я была… Вот я не умею свои песни объяснять не метафорами, чтобы было понятно (смеется), допустим, БГ редко объясняет смысл своих текстов, и это правильно. Суть в том, что я вспомнила, как когда-то мне было очень плохо, но я все равно смогла подняться и стать лучше, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Эта песня как раз-таки о таком окутывающем чувстве осознания того, что ты можешь.

Поэтому она такая духоподъемная?

Да. За несколько дней до того, как родилась песня «Кометы», я написала еще одну песню, это ее такая старшая сестра. Не буду говорить, о чем она, слушатели найдут ее сами (смеется). Я собрала в этом альбоме много разных историй, почему он и называется «Сказки лесной нимфы». Они близки слушателям. потому что я пишу о себе, я обычный человек, я пишу о своей жизни. Я влюбляюсь, у меня бывает неразделенная любовь, боль, обиды, я взлетела, я потерпела поражение… Конечно, больше вдохновляют грустные события, это намного тяжелее. Но и светлые тоже, но меньше. Когда я счастлива я просто хочу наслаждаться этим чувством. И я в этом альбоме собрала разные. Там есть и безумие. Вот «Шапито» должен вообще привлечь много внимания, потому что он о нашей жизни. Ой, все, я не буду больше спойлерить (смеется).

Почему раньше в песнях было много метафор, а сейчас артисты все больше поют как есть — условная Гречка или Кирилл Бледный?

Раньше были не только метафоры, конечно же. Воспитывается так музыкальный вкус. Это же все с чего-то началось. Где-то в 2000-х. У нас начала иначе формироваться музыкальная индустрия, пришли новые жанры, эти знаменитые 90-е, эти знаменитые «Краски», радио «Ваня», Юрий Шатунов… В этом есть своя изюминка. А потом люди поняли, что это делать прибыльно, это «люди хавают», переводя на наш сленг, это как конвейер. Это шоу-бизнес, шоу, которое делает бизнес, как детали на заводе. Они все одинаковые. Кто-то понял: «Ага! Вот это формула успеха! Юрий Шатунов — буду делать так же» — и делает так же, но немного иначе. Возможно, у него нет таких шикарных текстов, музыки. Ну для кого-то же она шикарная?

Если я даже начинаю говорить, что музыка должна быть разнообразной, за мной пойдут последователи. Так же пошли последователи этой музыки и все это упрощается. Аналогия из жизни — у нас придумали «умные дома», тебе ничего не нужно делать, все упрощается с каждым годом. Если раньше, чтобы приготовить себе еду, люди высекали себе огонь, то сейчас люди нажали кнопку и у них еда. Это хорошо, но музыка не должна упрощаться (смеется). Я вот прям заостряю внимание на том, что нет плохой музыки, есть дурной вкус конечно же, но и то, это понятия субъективные. Вся музыка имеет место быть, но у нас в России популярная музыка однообразная. Единицы типа ЛСП, Доры — тоже неплохо. Это что-то другое и это хорошо.

А если поднажать и сказать этим большим людям, которые сидят сверху и говорят, что нам слушать, потому что современный слушатель не выбирает сам, он открывает чарт, включает радио и он настолько занят своей рутиной, работой, семьей, что отрешенному от музыки человеку некогда искать глубинные смыслы: он слушает то, что ему дают. Если бы у меня не было филологического образования и воспитанного самой собой вкуса, я бы тоже слушала такое. Это все грустно, это должно меняться и обогащаться. Мы живем в стране, у которой очень богатая культура прошлого — Золотой век, Серебряный век. Сейчас у нас нет моды на то, чтобы писать стихи, читать стихи, да у нас люди перестают читать книги. Золотой век прошел, а столько гениев было в России! Вот Пушкин дал русскому слову дышать, он придал ему значимость. Почему мы не можем придать русской музыке ту же самую значимость? Нет уже языковых барьеров, мы слушаем и английскую музыку, хотя некоторые ее вообще не понимают, не знают перевода, только поверхностно. Некоторые слушают немецкую музыку, китайскую, испанскую, k-pop…

K-Pop? Всем нравятся пляшущие человечки, на них приятно смотреть, нравится яркая картинка в клипах

Но главное, что это все не русская попса. Она качественно сделана. У них есть имидж. у них есть хорошее шоу. У нас не каждый артист может похвастаться хорошим шоу. За этим должны стоять большие деньги, но у нас есть эти деньги, чтобы сделать все хорошо. А у нас выходят, дай бог, если поют без фонограммы, и то плохо (не все, есть хорошие певцы — Полина Гагарина, голос хороший, Сюзанна… А чего так мало? На «Голубом огоньке» у нас одни и те же лица, они как будто законсервированы.

Это уже фундаментальные проблемы нашего шоу-бизнеса!

Так давайте это менять! Вот мы и привыкли, что с политикой мы сидели и молчали и боялись говорить, я вот не боюсь говорить: давайте поменяем в музыке само течение, сделаем его разнообразнее, пускай будет эта музыка чартов, у нее есть свой слушатель, но у нас тоже есть свой слушатель и он голодает. Мне очень сложно найти разнообразную музыку. Сейчас появились Spotify — у них хорошие подборки, но сложно найти какую-нибудь «Перемотку». Она хорошо известна в узких кругах, а мой друг, который хорошо разбирается в музыке, о ней вообще не знал! И ему понравилось.