Чем заняться в Петербурге с 26 апреля по 2 мая

Опера «Диалоги кармелиток», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Франсиса Пуленка «Диалоги кармелиток» в постановке Джона Декстера, дирижер — Янник Незе-Сеген. В ролях — Изабель Леонард, Адриана Печонка, Эрин Морли, Карен Каргилл, Карита Маттила, Давид Портилло и Жан-Франсуа Лапуант.

Спецпоказ фильма «6ix9ine: Сага о Дэнни Эрнандесе»

19:30

Кинокомпания «A-one» выпускает в прокат с 29 апреля документальный фильм-расследование о рэпере-скандалисте Дэнни Эрнандесе (он же 6ix9ine) с многочисленными зависимостями и судимостями. За несколько дней до релиза картину в «Пике» представит музыкальный журналист Артем Макарский.

Спектакль «Комитет Грустящего Божества», «театр post»

19:30

На площадке Дома-музея Ф.И. Шаляпина «театр post» представит новую работу Дмитрия Волкострелова (сорежиссер — Алена Старостина) по тексту обладателя «Золотой маски» прошлого года Павла Пряжко. В 2019-м Волкострелов уже делал его читку на фестивале «Любимовка», теперь это полноценная версия с видео-артом Ивана Николаева.

Спектакль «Навсегда-навсегда. Сны из 90-х», СХТ

20:00

Социально-художественный театр ностальгирует по 1990-м в версии пьесы Ксении Драгунской «Навсегда-навсегда» с песнями и танцами. На новой площадке в лофте Елисеевых (на Биржевой линии, 12) режиссер Валентин Захаров конструирует генетический код эпохи свободы и гласности. Вместе с молодыми актерами на сцену выйдет Сергей Мардарь — известный в том числе по озвучиванию Кар-карыча из «Смешариков».

Выставка-экспириенс «Череп в розовой траве», «Стыд»

Арт-пространство «Стыд» организовало новую выставку-переживание для одного посетителя — на этот раз в розовом цвете. Это, кстати, единственный намек, что же будет ожидать зрителей, все остальное уже граничит со спойлером и предустановкой, что для индивидуального опыта точно лишнее. Подробнее здесь.

По 8 мая

Выставка «Явные движения», «ДК Громов»

Экспозиция 48 современных (и актуальных) художников в «ДК Громов» только на первый взгляд организована хаотично и разрознено — куратор Александр Морозов вместе с Анной Мартыненко и Юрием Сучковым придумал похожую на балетные станки архитектурную инсталляцию, которая выстраивает между работами полилог и придает им общий контекст и смысл. Среди участников — Виктор Алимпиев, Анна Андржиевская, Анна Афонина, Глеб Ершов, Максим Илюхин, Платон Инфанте, Александр Шишкин-Хокусай, Ольга Чернышева, Татьяна Чурсина, Андрис Эглитис, Нестор Энгельке и многие другие.

До 12 сентября

Фестиваль «Море еды»

Проект «Сила ветра» начинает сезон не с выхода в море, а фестиваля с гастрономическом уклоном. Заведения города от «Футуры», «Мачт» и «Пиф-пафа» до EZO и «Утописта» запустят специальное меню, вдохновленное яхтингом. В программе также мастер-классы, встречи и выставка пейзажей (конечно, морских). Подробнее здесь.

С 26 апреля по 10 мая