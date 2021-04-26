Чем заняться в Петербурге с 26 апреля по 2 мая

«Собака.ru» составила программу, что смотреть (как онлайн так и офлайн!) и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: фестиваль немого кино в сопровождении musicAeterna, вечеринка формаций Roots United x System 108, а также четвертый сезон «Рассказа служанки» и выставка Андрея Крисанова.
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«6ix9ine: Сага о Дэнни Эрнандесе»
Понедельник, 26 апреля
Опера «Диалоги кармелиток», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Франсиса Пуленка «Диалоги кармелиток» в постановке Джона Декстера, дирижер — Янник Незе-Сеген. В ролях — Изабель Леонард, Адриана Печонка, Эрин Морли, Карен Каргилл, Карита Маттила, Давид Портилло и Жан-Франсуа Лапуант.
Спецпоказ фильма «6ix9ine: Сага о Дэнни Эрнандесе»
19:30
Кинокомпания «A-one» выпускает в прокат с 29 апреля документальный фильм-расследование о рэпере-скандалисте Дэнни Эрнандесе (он же 6ix9ine) с многочисленными зависимостями и судимостями. За несколько дней до релиза картину в «Пике» представит музыкальный журналист Артем Макарский.
Спектакль «Комитет Грустящего Божества», «театр post»
19:30
На площадке Дома-музея Ф.И. Шаляпина «театр post» представит новую работу Дмитрия Волкострелова (сорежиссер — Алена Старостина) по тексту обладателя «Золотой маски» прошлого года Павла Пряжко. В 2019-м Волкострелов уже делал его читку на фестивале «Любимовка», теперь это полноценная версия с видео-артом Ивана Николаева.
Спектакль «Навсегда-навсегда. Сны из 90-х», СХТ
20:00
Социально-художественный театр ностальгирует по 1990-м в версии пьесы Ксении Драгунской «Навсегда-навсегда» с песнями и танцами. На новой площадке в лофте Елисеевых (на Биржевой линии, 12) режиссер Валентин Захаров конструирует генетический код эпохи свободы и гласности. Вместе с молодыми актерами на сцену выйдет Сергей Мардарь — известный в том числе по озвучиванию Кар-карыча из «Смешариков».
Выставка-экспириенс «Череп в розовой траве», «Стыд»
Арт-пространство «Стыд» организовало новую выставку-переживание для одного посетителя — на этот раз в розовом цвете. Это, кстати, единственный намек, что же будет ожидать зрителей, все остальное уже граничит со спойлером и предустановкой, что для индивидуального опыта точно лишнее. Подробнее здесь.
По 8 мая
Выставка «Явные движения», «ДК Громов»
Экспозиция 48 современных (и актуальных) художников в «ДК Громов» только на первый взгляд организована хаотично и разрознено — куратор Александр Морозов вместе с Анной Мартыненко и Юрием Сучковым придумал похожую на балетные станки архитектурную инсталляцию, которая выстраивает между работами полилог и придает им общий контекст и смысл. Среди участников — Виктор Алимпиев, Анна Андржиевская, Анна Афонина, Глеб Ершов, Максим Илюхин, Платон Инфанте, Александр Шишкин-Хокусай, Ольга Чернышева, Татьяна Чурсина, Андрис Эглитис, Нестор Энгельке и многие другие.
До 12 сентября
Фестиваль «Море еды»
Проект «Сила ветра» начинает сезон не с выхода в море, а фестиваля с гастрономическом уклоном. Заведения города от «Футуры», «Мачт» и «Пиф-пафа» до EZO и «Утописта» запустят специальное меню, вдохновленное яхтингом. В программе также мастер-классы, встречи и выставка пейзажей (конечно, морских). Подробнее здесь.
С 26 апреля по 10 мая
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Фестиваль «Интертитры»
Вторник, 27 апреля
Опера «Богема», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера показывает оперу Джакомо Пуччини в постановке Франко Дзеффирелли. Дирижер — Марко Армильято. Партии исполняют Соня Йончева, Сюзанна Филлипс, Майкл Фабиано, Лукас Мичем, Алексей Лавров и Мэтью Роуз. Запись доступна 23 часа.
Фестиваль «Интертитры»
Заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков придумал фестиваль, в котором неизвестные немые киноленты показывают с музыкой musicAeterna. Темой первого киносмотра стал «Голландский угол» — картины были отобраны из архива Музея кино EYE в Нидерландах. Вход на показы свободный, но по регистрации. Перед каждым сеансом будет лекция. Подробнее здесь.
С 27 по 29 апреля
Встреча с Евгением Капитоновым
19:30
В Александринском театре продолжается просветительский проект «Учителя». Во вторник в нем примет участие заслуженный артист Украины, лауреат Государственной премии СССР Евгений Павлович Капитонов — на прошлой неделе ему исполнилос 85 лет. Актер из поколения детей войны прочтет стихи поэтов-фронтовиков Михаила Максимовского и Александра Лесина. Вход свободный, но по регистрации.
Лекция «Портрет архитектора. Взгляд скульптора»
19:30
Скульптор Павел Игнатьев во вторник расскажет в лектории Новой Голландии (он в «Павильоне») про его памятник Трезини и как вообще возникла традиция увековечивать архитекторов города. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.
«Лаборатории танцевальных высказываний»
Во вторник и среду на Новой сцене Александринки покажут результат работы шести хореографов, которые попали по open call в «Лабораторию танцевальных высказываний». Это зарисовки Виктории Арчаи, Елены Погореловой&Марии Шалагиной, Виктории Лысенко, Андрея Петрушенкова, Алины Самариной, Маши Шешуковой.
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фильм «Пожарный»
Среда, 28 апреля
Опера «Веселая вдова», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу Франца Легара «Веселая вдова» в постановке Сюзан Строман, дирижер — Эндрю Дэвис. Партии иполняют Рене Флеминг, Келли О’Хара, Натан Ганн, Алек Шрэдер и Томас Аллен.
Встреча с Маргаритой Бергамо
19:00
На Новой сцене Александринки в среду пройдет очередная встреча из цикла «Curse of knowledge» («Проклятие знания»), организованного «Лабораторией новых медиа», Французским институтом в Петербурге и галереей «ЗДЕСЬ на Таганке». На этот раз о VR в танце расскажет хореограф, продюсер и перформер Маргарита Бергамо — четыре года назад она основала свою компанию Compagnie Voix. Вход свободный, но по регистрации.
Немое кино с оркестром
19:30
В киноцентре «Родина» в среду покажут три немых фильма с живой музыкой — «Кузнеца» Бастора Китона и Малкольма Сент-Клэра и «Пожарного» и «Банк» Чарли Чаплин. Озвучкой займется ансамбль Easy Winners.
Концерт «Булез, Такемицу, Крам и другие»
21:00
В Доме радио проводят ликбез по камерной музыке современных композиторов. В исполнении приглашенных солистов musicAeterna прозвучат сочинения Беаты Фуррера, Сальваторе Шаррино, Франческо Филидеи, Сергея Невского, Джорджа Крама, Тору Такемицу, Пьера Булеза и Элины Лебедзе.
Концерт Линды
21:00
Все, конечно, помнят певицу Линду по песнями про ворону и недостаточность количества огня, но новые альбомы она тоже выпускает — так, в прошлом году бы релиз ее лонгплея «ДНК Мира». Концерт в «Космонавте» — это его презентация, хотя хиты наверняка тоже ожидаются.
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Сериал «Рассказ служанки»
Четверг, 29 апреля
Фильм «Властелин колец: Возвращение Короля»
Финальная часть трилогии Питера Джексона, в которой Фродо устает бороться с кольцом, а Арагорн штурмует Мордор. Сумма это заслуг или нет, но картина стала настоящим триумфатором «Оскара» в 2004 году, получив одиннадцать (да-да!) статуэток. В том числе за лучшую режиссуру и картину. Ре-релиз обещают на языке оригинала.
С 29 апреля
Фильм «Танцующая в темноте»
Душераздирающий мюзикл Ларса фон Триера с Бьорк в главной роли выходит в повторный прокат в России. Киноведы отмечают, что для великого датского режиссера эта картина сделана слишком уж топорно. Тем не менее именно она получила две награды в Каннах — «Золотую пальмовую ветвь» за сам фильма и «Серебряную» за лучшую женскую роль.
С 29 апреля
Фильм «Рыбка Поньо на утесе»
И снова ре-релиз, но теперь для семейного просмотра — на большие экраны вернут мультфильм Хаяо Миядзаки 2008 года. Картина про дружбу мальчика и рыбки участвовала в основной программе Венецианского кинофестиваля.
С 29 апреля
Фильм «Девятаев»
Батальный сцены в фильме Тимура Бекмамбетова снимались с помощью видеоигры «War Thunder», а выйдет она в двух форматах: традиционном на киноэкранах и специальной вертикальной версии для экранов мобильных устройств. В центре сюжета —летчик Михаил Девятаев, попавший в концлагерь, в котором велись разработки крылатых ракет. Выяснив устройство немецких самолетов, он бежит из плена.
С 29 апреля
Опера «Андре Шенье», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к опере Умберто Джордано «Андре Шенье». Дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Лучано Паваротти, Мария Гулегина, Джудит Кристин, Венди Уайт и Хуан Понс.
Спектакль «Красный цветок», Городской театр
19:00
На Камерной сцене Городского театра идут премьерные показы спектакля «Красный цветок» по мотивам рассказов не самого популярного писателя 19 века Всеволода Гаршина. Режиссер постановки — Антон Корнилов.
Концерт «Есть Есть Есть»
20:00
В четверг рэп-группа Михаила Феничева «Есть Есть Есть» (сейчас это трио) выступит на Новой сцене Александринского театр. Ждем любимые сложносочиненные истории про пиратов, верблюдов и журналистов-пропагандистов.
Сериал «Рассказ служанки»
Это четвертый сезон антиутопии по мотивам романов Маргарет Этвуд, но создатели сериала (спойлер!) уже работают над пятым. Главная интрига — найдет ли Джун (Элизабет Мосс) свою дочь в этой части или придется ждать следующую.
C 29 апреля, Hulu, more.tv
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выставка «Андрей Крисанов. В поисках ключей»
Пятница, 30 апреля
Выставка «Андрей Крисанов. В поисках ключей», ЦСИ им. Курехина
Участник «Кино» Андрей Крисанов в свое время выменял бас-гитару на написанные им картины — после знакомства с Виктором Цоем решил плотно заняться музыкой и стать частью группы. Хотя в Ленинград в 1980-х он переезжал, главным образом, как живописец — входил в объединения «Новые художники» Тимура Новикова и «Клуб друзей В. В. Маяковского». Выставка в ЦСИ им. Курехина — не только дань памяти, но и систематизация и осмысление творчества Крисанова: этого толком еще не происходило.
С 30 апреля по 10 июня
Опера «Манон», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно посмотреть запись оперы «Манон» Жюля Массне в постановке Лорана Пелли. Дирижер — Маурицио Бенини. В ролях: Лизетт Оропеса, Майкл Фабиано, Карло Бози, Артур Ручиньский, Бретт Полегато и Кванчул Юн.
Спектакль «Красный цветок», Городской театр
19:00
На Камерной сцене Городского театра идут премьерные показы спектакля «Красный цветок» по мотивам рассказов не самого популярного писателя 19 века Всеволода Гаршина. Режиссер постановки — Антон Корнилов.
Концерт Mussorgsky Jazz Orchestra
19:30
В камерном «Черном зале» на Новой сцене Александринки молодежный зрителями Mussorgsky Jazz Orchestra под управлением Сергея Богданова сыграет классику и стандарты 1930-х — сочинения Флэтчера Хендерсона, Дюка Эллингтона, Диззи Гиллеспи, Джона Колтрейна, Хэрби Хэнкока, Берта Йориса и Геннадия Гольштейна.
Концерт «Аукцыона»
20:00
В пятницу группа Леонида Федорова и Олега Гаркуши выступит в клубе «Морзе». Что будет на концерте, известно только самим музыкантам: он может стать еще одной презентацией недавнего альбом «Мечты» или суммой достижений за 40 лет существования бэнда.
Спецпоказ фильма «Чунгкингский экспресс»
20:30
Ленту Вонг Карвая 1994 года кинокомпания «Иноекино» выпускает в повторный прокат в мае, но будет шанс увидеть ее на неделю раньше: на специальном сеансе в «Авроре». Это версия, отреставрированная при участии самого режиссера (никакой замыленной картинки!).
Концерт «Соло для аккордеона»
21:00
В пятницу в Доме радио приглашенный солиста musicAeterna аккордеонист Сергей Чирков сыграет сочинения Клауса Ланга, Джона Кейджа, Эвы-Марии Хубен и Сэ Хёнг Кима.
Сериал «Берег москитов»
Основанный на бестселлере Пола Теру драматическо-приключенческий сериал про идеалиста и изобретателя Элли Фокса, который бежит со всей семьей в Мексику, пытаясь там спрятаться от правительства США. Главную роль тут играет Джастин Теру — родной племянник автора книги.
С 30 апреля, Apple TV+
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«НОМ»
Суббота, 1 мая
Опера «Травиата», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к опере Джузеппе Верди «Травиата» в постановке Колина Грэма. Дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Ильяна Котрубаш, Пласидо Доминго, Корнелл Макнил.
Спецпоказ фильма «Жертвоприношение»
17:00
Последний фильм Андрея Тарковского покажут в субботу в «Авроре». Это отреставрированная версия копродукции с библейскими мотивами и актером Бергмана Эрландом Йозефсоном («Сцены из супружеской жизни», «Осенняя соната», «Фанни и Александр»).
Концерт «НОМ»
20:00
В клубе «Время N» на Биржевой линии гранды петербургского абсурд-рока презентует новый альбом при участии Александра Ливера. Локдаун прошел для группы плодотворно — они закончили альбом-антологию «Малгил», посвященный Хармсу, Введенскому, Заболоцкому и прочим ОБЭРИУ.
Концерт FLESH
20:00
Майские праздники (для кого-то первые, для других и все) начинаем на концерте хип-хопера новой школы FLESH, исполняющего нехитрые треки про эйфорию, любовь, смерть и роботов (несложно догадаться, какие сериалы зацепили рэпера).
Вечеринка Roots United x System 108
В выходные (1 и 2 мая) проект «K-30», несмотря на спорные погодные условия в городе, все же откроет свой двухэтажный двор-контейнер — масштабным праздником от электронных формаций: Roots United и System 108. В лайн-апе планируется много киевлян — Etapp Kyle, Bejenec, и Daria Kolosova, москвич Philipp Gorbachev, петербуржцы El, Shutta и Eostra, Леонид Lipelis и многие другие. Подробнее здесь.
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Анна Нетребко
Воскресенье, 2 мая
Опера «Адриана Лекуврер», Метрополитен-опера
2:30
История великой трагической актрисы, ее знатного возлюбленного и властной соперницы в барочных интерьерах. Заглавная партия – у дивы Анны Нетребко. Запись будет доступна 23 часа.
Выставка «Дисперсия боли», «Артмуза»
В кластере «Артмуза» с воскресенья стартует самая большая в истории города музейная выставка тату-мастеров. Среди участников (а их больше 30!), например, Виктор Забуга, Афина Бойцова, Егор Корнилов и Анастасия Гришман. Специально для афиши снимок с участием мастеров и их моделей сделал фотограф Дмитрий Стельмах.
Со 2 мая по 6 июня
Концерт оркестра «Дивертисмент»
16:00
В цикле концертов-встреч «В свободном переводе: Амбивалентность» на Новой сцене Александринки камерный оркестр «Дивертисмент» под управлением Ильи Иоффа исполнит «Времена года» разных композиторов: Вивальди, Пьяццолы, Фуджие, Мартынова, Рекена и Ахунова. Последний, кстати, тоже будет на выступлении лично — чтобы поговорит о музыке.
Концерт просто Леры
20:00
Певица Kaufman Label — настоящая звезда TikTok. Под ее «Лютики», «Светофоры» и фит с Тимой Белорусских «Минута вечера» страдают тысячи подростков по всей России. И вот у них появился шанс услышать Леру вживую — певица отправилась в свое первое турне по 20 городам, а в воскресенье выступит в «Космонавте» в Петербурге.
Опера «Тоска»
Оперный фестиваль в Экс-Ан-Провансе показывает оперу «Тоска» Джакомо Пуччини в постановке кино- и театрального режиссера Кристофа Оноре. Дирижер этой версии — Даниэле Рустиони.
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