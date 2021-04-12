Чем заняться в Петербурге с 12 по 18 апреля

Опера «Луиза Миллер», Метрополитен-опера

2:30

На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к записи произведения Верди в постановке Элайджи Мошински. Дирижер — Бертран де Бийи. В ролях — Соня Йончева,Петр Бечала, Олеся Петрова и Пласидо Доминго.

Выставка «Космос Павла Клушанцева»

18:00

12 апреля на «Ленфильме» открывается выставка в честь режиссера Павла Клушанцева — его картины не только повлияли на космическую программу СССР, но и фильмы Ридли Скотта, Стэнли Кубрика и Джорджа Лукаса. Покажут не только эволюцию его творчества, но и макет, придуманный Клушанцевым для изображения космоса. Вход свободный.

С 12 апреля по 10 мая

Спектакль «Череп из Коннемары», гастроли театра «У моста»

19:00

Пермский театр «У моста» покажет в понедельник на сцене театра «На Литейном» свою версию пьесы Мартина МакДонаха «Череп из Коннемары». Как обычно у ирландского драматурга и режиссера, в ней множество сюжетных твистов и неожиданная развязка.

Лекция «Изнанка психоанализа, или Бессознательное — это политика»

19:30

Историк искусства и психоаналитик Глеб Напреенко через оптику понимания бессознательного у Лакана попробует посмотреть на политику — как это влияет на современные тенденции и к чему приводит. Например, к повороту к правым воззрениям или кризису доверия к элитам. Лекция пройдет в «Павильоне» в Новой Голландии. Вход свободный по регистрации.

Спектакль «Крайм», Новая сцена Александринского театра

19:45

На Новой сцене Александринки продолжаются эксперименты с форматом судебных постановок, в которых зрители в театре и у экранов ноутбуков или смартофонов становятся присяжными. Пьесу вновь написал Саша Филипенко, а поставил номинант «Золотой маски» этого года Кирилл Люкевич. На этот раз моральная дилемма будет чуть сложнее — зрителям надо представить, что мораторий на смертную казнь отменили. Трансляция будет в группе театра во «ВКонтакте».

Спецпоказ фильма «Sheena667»

20:00

За несколько дней до старта проката дебютный фильм Григория Добрыгина покажут в «Авроре». «Sheena667» — история подмены реального виртуальным и хрупкости человеческих чувств. Картину представит актриса Юлия Пересильд и режиссер. Если 12 апреля посмотреть фильм не получится, 13 апреля на «Ленфильме» будет еще один спецпоказ — также с участием Григория Добрыгина.

Сериал «Невероятные»

Сериал достался HBO после биддинговой войны, в том числе с Netflix и является одной из главных их ставок в весеннем сезоне. Изначально шоураннером «Невероятных» был Джосс Уидон — режиссер «Баффи — истребительницы вампиров» и «Лузеров» (а еще — автор той самой версии «Лиги справедливости», которая не устроила фантов Зака Снайдера), но из-за нервного истощения он покинул проект. Сериал про супергероинь в викторианской Англии закончили без него. Это, главным образом, два персонажа — богатая вдова Амалия Тру (Лаура Доннелли) и талантливая молодая изобретательница Пенанс Адэр (Энн Скелли).

С 12 апреля, HBO Max, «Амедиатека»