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Чем заняться в Петербурге с 12 по 18 апреля

«Собака.ru» составила программу, что смотреть (как онлайн так и офлайн!) и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: выставка Натана Альтмана в KGallery, концерты Теодора Курентзиса, Леонида Агутина и «Кровостока», а также «Маркет тут рядом» и лекция Дмитрия Быкова о Форресте Гампе.

Пн 12 апреля Вт 13 апреля Ср 14 апреля Чт 15 апреля Пт 16 апреля Сб 17 апреля Вс 18 апреля

  • Кадр из фильма Павла Клушанцева

Понедельник, 12 апреля

Опера «Луиза Миллер», Метрополитен-опера

2:30

На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к записи произведения Верди в постановке Элайджи Мошински. Дирижер — Бертран де Бийи. В ролях — Соня Йончева,Петр Бечала, Олеся Петрова и Пласидо Доминго.

Выставка «Космос Павла Клушанцева»

18:00

12 апреля на «Ленфильме» открывается выставка в честь режиссера Павла Клушанцева — его картины не только повлияли на космическую программу СССР, но и фильмы Ридли Скотта, Стэнли Кубрика и Джорджа Лукаса. Покажут не только эволюцию его творчества, но и макет, придуманный Клушанцевым для изображения космоса. Вход свободный.

С 12 апреля по 10 мая

Спектакль «Череп из Коннемары», гастроли театра «У моста»

19:00

Пермский театр «У моста» покажет в понедельник на сцене театра «На Литейном» свою версию пьесы Мартина МакДонаха «Череп из Коннемары». Как обычно у ирландского драматурга и режиссера, в ней множество сюжетных твистов и неожиданная развязка.

Лекция «Изнанка психоанализа, или Бессознательное — это политика»

19:30

Историк искусства и психоаналитик Глеб Напреенко через оптику понимания бессознательного у Лакана попробует посмотреть на политику — как это влияет на современные тенденции и к чему приводит. Например, к повороту к правым воззрениям или кризису доверия к элитам. Лекция пройдет в «Павильоне» в Новой Голландии. Вход свободный по регистрации.

Спектакль «Крайм», Новая сцена Александринского театра

19:45

На Новой сцене Александринки продолжаются эксперименты с форматом судебных постановок, в которых зрители в театре и у экранов ноутбуков или смартофонов становятся присяжными. Пьесу вновь написал Саша Филипенко, а поставил номинант «Золотой маски» этого года Кирилл Люкевич. На этот раз моральная дилемма будет чуть сложнее — зрителям надо представить, что мораторий на смертную казнь отменили. Трансляция будет в группе театра во «ВКонтакте».

Спецпоказ фильма «Sheena667»

20:00

За несколько дней до старта проката дебютный фильм Григория Добрыгина покажут в «Авроре». «Sheena667» — история подмены реального виртуальным и хрупкости человеческих чувств. Картину представит актриса Юлия Пересильд и режиссер. Если 12 апреля посмотреть фильм не получится, 13 апреля на «Ленфильме» будет еще один спецпоказ — также с участием Григория Добрыгина.

Сериал «Невероятные»

Сериал достался HBO после биддинговой войны, в том числе с Netflix и является одной из главных их ставок в весеннем сезоне. Изначально шоураннером «Невероятных» был Джосс Уидон — режиссер «Баффи — истребительницы вампиров» и «Лузеров» (а еще — автор той самой версии «Лиги справедливости», которая не устроила фантов Зака Снайдера), но из-за нервного истощения он покинул проект. Сериал про супергероинь в викторианской Англии закончили без него. Это, главным образом, два персонажа — богатая вдова Амалия Тру (Лаура Доннелли) и талантливая молодая изобретательница Пенанс Адэр (Энн Скелли).

С 12 апреля, HBO Max, «Амедиатека»

  • Спектакль «Мачеха Саманишвили», фото предоставлено театром

Вторник, 13 апреля

Опера «Золушка», Метрополитен-опера

2:30

В течение 23 часов будет доступна запись оперы Жюля Массне «Золушка» в постановке Лоран Пелли, дирижер — Бертран де Бийи. В ролях — Джойс ДиДонато, Элис Кут, Стефани Блайт, Лоран Наури и Кэтлин Ким.

Презентация книги «Родословные детективы»

18:30

Адвокат Даниил Петров написал настоящее расследование, как восстанавливать по архивам историю своей семьи. Про свою книгу-пособие «Родословные детективы» он и расскажет в Особняке Румянцева (вход с Английской наб., 44).

Спектакль «Мачеха Саманишвили», гастроли театра «У моста»

19:00

Театр из Перми «У моста» покажет на сцене театра «На Литейном» советскую пьесу Владимира Константинова и Бориса Рацера о жизни в Грузии до революции.

Лекция «Правда архитектора. Творчество Бориса Устинова»

19:30
В рамках лектория журнала «Проект Балтия» Евгений Лобанов расскажет про своего учителя — архитектора Бориса Устинова, автора, например, Дворца бракосочетания в Выборгском районе. Всю жизнь тот боролся с излишним украшательством при проектировании зданий. Вход свободный по регистрации. Лекция пройдет в «Павильоне» в Новой Голландии.

  • Анна Нетребко

Среда, 14 апреля

Оперы «Иоланта» / «Замок герцога Синяя Борода», Метрополитен-опера

2:30

Две оперы Чайковского и Бартока в постановке Мариуша Трелиньского – дилогия о цене прозрения. Иоланту исполняет Анна Нетребко, Юдит — Надя Михэль. Запись будет доступна 23 часа.

Кинопоказы спектакля «Сережа»

19:30

В рамках фестиваля «Золотая маск в кино» в разных кинотеатрах города будут вести прямые трансляции со спектакля «Сережа» Дмитрия Крымова. Это вольная интерпретация «Анны Карениной», в которой главные роли играют Мария Смольникова и Анатолий Белый. В прошлом году постановка получила сразу две «маски» — за лучшую режиссеру и женскую роль.

Лекция «Зачем так сложно? Инструкция к пониманию классической музыки»

19:30

Музыковед, преподаватель и журналист Георгий Ковалевский расскажет в «Павильоне» в Новой Голландии как слушать классику, чтобы она не казалась скучной, а также почему это тесно связано со способностью рефлексировать. Вход свободный по регистрации.

  • Фильм «Чернобыль»

Четверг, 15 апреля

Опера «Волшебная флейта», Метрополитен-опера

2:30

На 23 часа откроется доступ к опере Моцарта «Волшебная флейта» в постановке Джули Теймор, дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Голда Шульц, Кэтрин Льюик, Чарльз Кастроново, Маркус Верба, Кристиан ван Хорн и Рене Папе.

Концертная программа «Синее озеро»

19:30

В четверг в Social Club вместе выступят этно-джазовая певица Анна Чайковская, контрабасист Владимир Волков и дудукист Виталий Погосян с программой «Синее озеро». В нее входят украинские обрядовые песни, армянский фольклор и инструментальные композиции.

Проект «Учителя»

20:00

В четверг на Новой сцене Александринского театра Валерий Фокин и Сергей Гармаш расскажут в проекте «Учителя» про Галину Борисовну Волчек, руководившую «Современником» 46 лет. День встречи не случаен — именно 15 апреля считается датой основания московского театра.

Шоукейс «Абстрасенции»

19:00

В четверг в клубе «K-30» на Кожевенной линии пройдет шоукейс фестиваля и лейбла «Абстрасенция». В лайн-апе — восемь имен, но главные хедлайнеры, конечно, дуэто Long Arm, выступавшие на открытии первого петербургского Boiler Room. Лайв они сыграют с с барабанщиком Русланом Гаджимурадовым.

Фильм «Властелин колец: Братство кольца»

Ре-релиз культовой трилогии — в апреле в повторный выйдут все три фильма. Начнут, как и положена, с истоков — «Братства кольца», которому в этом году исполняется 20 лет. Ностальгировать, какими же юными были Элайджа Вуд, Орландо Блум и Шон Эстин, кажется, отдельный аттракцион.

С 15 апреля

Фильм «Отец»

Еще один претендент на «Оскар» сразу в шести номинациях — драма Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман. Из-за прогрессирующей деменции отец постепенно перестает узнавать дочь, ее мужа и дом, в котором живет.

С 15 апреля

Фильм «Чернобыль»

Героическая драма Данилы Козловского (с ним же и Оксаной Акиньшиной в главных ролях) переехала с 2020-го на 2021 год, но это кажется абсолютно оправданным — 26 апреля исполнится 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Фильм посвящен пожарным, тушившим реактор, а сняла его оператор «Дылды» и «Кислоты» Ксения Середа.

С 15 апреля

Фильм «Sheena667»

Еще одна жертва пандемии — дебютный фильм актера Григория Добрыгина — все же обрел новую дату проката. Участвовавшая в Роттердамском кинофестивале и «Кинотавре» картина рассказывает историю пары (Юлия Пересильд и Владимир Свирский), чьи отношения разрушает интернет.

С 15 апреля

Фильм «Гунда»

Документальная картина Виктора Косаковского, попавшая в список лучших фильмов 2020 года по версии The New York Times, выходит и в России. Как рассказывал «Собака.ru» режиссер, она о том, что люди ошибочно считают себя главными на этой планете. 

С 15 апреля

Фильм «Мой год в Нью-Йорке»

В прокат в России выходит драма Филиппа Фалардо про заочную дружбу амбициозной девушки Джоанн с Сэлинджером — она устраивается в литагенство, где ее просят отвечать на письма многочисленных фанатов «Над пропастью во ржи». Ее играет Маргарет Куэлли из «Однажды в Голливуде» и рекламы Kenzo. В роли агента — Сигурни Уивер.

С 15 апреля

  • Наум Альтман «Автопортрет», 1911

Пятница, 16 апреля

Выставка Натана Альтмана

Команда KGallery исправляет историческую несправедливость — персональных выставок авангардиста Натана Альтмана не было с 1969 года (она была еще при его жизни). Галерея покажет более 100 работ разных периодов — это как его знаменитые портреты (например, «Автопортрет» 1911 года), так и графика, скульптуры и эскизы спектаклей.

С 16 апреля по 13 июня

Опера «Гензель и Гретель», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к опере Энгельберта Хумпердинка «Гензель и Гретель» в постановке Роберта О’Хирна, дирижер — Натаниэль Меррилл. В ролях — Джудит Блеген, Фредерика фон Стаде, Джин Крафт, Майкл Девлин и Розалинд Элайас.

Концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna

20:00

Теодор Курентзис и его оркестр musicAeterna в пятницу выступят в петербургской Капелле. Программа составлена на контрасте — это популярные симфонии № 40 и № 41 Моцарта и достаточно редко исполняемая Масонская траурная музыка. 

Концерт «Кровостока»

20:00

Группа «Кровостока» в пятницу выступит в «Космонавте». Популярность пародийного лютого гангста-рэпа в исполнении трех московских интеллигентов не спадает уже долгие 18 лет. Кто-то, конечно, будет ждать их «классики» вроде «Биографии», но новый материал ничем не хуже — подробнее об альбоме «Наука» мы писали здесь

Концерт Синекдохи Монтока

20:00

В пятницу в «Морзе» со своим проектом Синекдоха Монток выступит инди-музыкант Савва Розанов. В своих песнях он миксует электронику, фолк и госпелы, а клипы на них снимает режиссер «Майора Грома» и «Льда» Олег Трофим. Обещают расширенную программу и полный состав его группы.

Сериал «Медиатор»

Сериал-бенефис Андрея Бурковского — он играет профессионального переговорщика, который может даже террористов убедить сдаться, но чаще всего ему приходится улаживать конфликты крупного и не очень бизнеса. Также в касте Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Евгения Симонова и другие.

С 16 апреля, Start

Суббота, 17 апреля

Опера «Русалка», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Русалке» Дворжака в постановке Мари Циммерман, дирижер — Марк Элдер. В ролях — Кристине Ополайс, Катарина Далайман, Джейми Бартон, Брэндон Йованович и Эрик Оуэнс.

Фестиваль «Пятилетка»

В выходные на Новой сцене Александринского театра пройдет фестиваль «Пятилетка», посвященный хореографу Саше Кукину. В этом году ему исполняется 70 лет. Покажут как работы его танцевальной компании, так и Ксении Бурмистровой, Виктории Арчай, Александра Челидзе, Дениса Бородицкого, Лилии Бурдинской, Ольги Васильевой, Анны Климаковой, Валерии Каспаровой и Константина Кейхеля. В программе также сайт-специфик перфоманс и дискуссии. Подробности здесь.

Лекция «Запах звезд: тема космоса в парфюмерии»

16:00

Историк парфюмерии Элина Арсеньева расскажет в РНБ (на Садовой, 18), пахнет ли на самом деле чем-нибудь космос и из чего состояли духи «Спутник», выпущенный в СССР. Вход свободный.

Лекция Дмитрия Быкова

17:00

В субботу Дмитрий Быков выступит в «Яани Кирик». Тема заявлена как «Форрест форевер» — литератор и филолог объяснит, почему наивный герой фильма Роберта Земекиса может рассматриваться как фигура, предопределившая развитие американского национального мифа на век вперед. Также речь пойдет о том, так ли хороша его простота в реальной жизни, а не художественном произведении. Офлайн-выступление организует проект «Слушай сюда» при поддержке лектория «Прямая речь».

Спектакль «Энтропия»

19:00, 21:00

Федор Курехин поставил спектакль по мотивам рассказа «Энтропия» Томаса Пинчона — впрочем, это в большей степени вольное воспоминание о нем, чем интерпретация. Четверо друзей снимают после карантина сталинку в Московском районе, в которой почти бессюжетно говорят о любви, разочаровании и депресии, изъясняясь строчками из песен.

Концерт Леонида Федорова и Владимира Волкова

20:00

Лидер «АукцЫона» Леонид Федоров выступит в субботу в Aurora concert hall с контрабасистом-виртуозом Владимиром Волковым — услышать их вдвоем и вживую шанс (увы!) выпадает достаточно редко. Хотя вместе музыканты записали около дюжины отличных альбомов.

Концерт группы «Танцы минус»

20:00

Петербургская группа «Танцы минус» во главе со своим бессменным вокалистом Вячеславом Петкуном выступит в субботу в «Космонавте», чтобы снова спеть на бис песни про город-сказку и мечту. Концерт должен был состояться в марте, но его перенесли.

Вечеринка «Наташа Ростова в космосе»

22:15

Фестиваль Odyssey отметит 60-летие полета человека в космос вечеринкой-балом. Правда, по концепции-описанию одиссею в безвоздушное пространство почему-то решили объединить с Наташей Ростовой. Помимо самого бала, обещают перфомансы, иммерсивные пространства, еду, как у космонавтов, миксологические бары и чайные комнаты. Место проведения сообщат участникам — это будет особняк в центре города.

Вечеринка «Ритм-Архитектура»

23:55

В клубе Blank в субботу будет вечеринка из серии «Ритм-Архитектура», лайн-ап которой составил Void Of Gene. В программе — его собственное выступление, а также Andrey Kaptsan, Bionoid, Karina Saakyan, Saturnov, Sedatic, Sil, Tolya Klepalov, V&V, XAN и Zaletny.

  • «Маркет тут рядом»

Воскресенье, 18 апреля

Опера «Турандот», Метрополитен-опера

2:30

Оперу Джакомо Пуччини в постановке Франко Дзеффирелли смотрим в понедельник. Дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Эва Мартон, Леона Митчелл, Пласидо Доминго и Пол Плишка. Запись будет доступна 23 часа.

«Маркет тут рядом»

12:00

В воскресенье в центре «Антон тут рядом» на Невском проспекте пройдет благотворительный маркет. Студенты фонда — взрослые люди с аутизмом — расскажут про свою работу в мастерских. Можно будет не только приобрести футболки с принтами-цитатами, кошельки, керамику и рюкзаки, которые делают в центре, в программе еще — музыка, еда, напитки и даже кулинарные мастер-классы. Вход свободный.

Дискуссия о российском кино

16:00

Главный редактор журнала «Сеанс» Василия Степанов обсудит в Новой Голландии с режиссерами Николаем Хомерики, Михаилом Брашинским, Дмитрием Фальковичем и сценаристом Любовью Мульменко, как сейчас обстоят в российском кино и какие главные тенденции в 2021 году. Вход свободный по регистрации.

Спецпоказ фильма «Левиафан»

18:00

В воскресенье Андрей Звягинцев не только представит в «Авроре» свой фильм «Левиафан», но и книгу о нем —«Левиафан». Разбор по косточкам». Это кропотливый покадровый разбор картины, который родился из беседы режиссера с кинокритиком Максимом Марковым. За тем, чтобы в печатной версии фото (это более 700 кадров!) смотрелись так же эффектно, как на киноэкране, лично проследил оператор Михаил Кричман.

Концерт Леонида Агутина и группы «Эсперанто»

20:00

В воскресенье в «А2» со своей группой «Эсперанто» выступит Леонид Агутин и его группа «Эсперанто» (будьте внимательны — изначально он должен был быть в «Космонавте»!). Он споет как проверенные временем хиты («Сиреневой луне» будем точно подпевать всем залом), так и треки с альбомов «Просто о важном», «50» и «Cover Version».

Концерт SunSay

20:00

Половинка харьковского дуэта «5'nizza» Андрей Запорожец, он же «Сан», выступит в Петербурге со своим сольным проектом SunSay в Aurora Concert Hall. Музыкант обещает «особенную акустику» — и, судя по недавнему треку «Песня Земли» это так и будет.

Шоукейс лейбла «ПИР» и Moa Pillar

20:00

В воскресенье в клубе «К-30» (на Кожевенной, 30) лайв сыграет московский продюсер Федор Переверзев, выступавший с Владимиром Мартыновым и написавший джинглы для NASA. Он также представит артистов своего лейбла «ПИР» — Ушко, Ccontrary, Uncia, Rapid Antics и Фаншкн.

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