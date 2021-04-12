Чем заняться в Петербурге с 12 по 18 апреля

«Собака.ru» составила программу, что смотреть (как онлайн так и офлайн!) и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: выставка Натана Альтмана в KGallery, концерты Теодора Курентзиса, Леонида Агутина и «Кровостока», а также «Маркет тут рядом» и лекция Дмитрия Быкова о Форресте Гампе.
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Кадр из фильма Павла Клушанцева
Понедельник, 12 апреля
Опера «Луиза Миллер», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к записи произведения Верди в постановке Элайджи Мошински. Дирижер — Бертран де Бийи. В ролях — Соня Йончева,Петр Бечала, Олеся Петрова и Пласидо Доминго.
Выставка «Космос Павла Клушанцева»
18:00
12 апреля на «Ленфильме» открывается выставка в честь режиссера Павла Клушанцева — его картины не только повлияли на космическую программу СССР, но и фильмы Ридли Скотта, Стэнли Кубрика и Джорджа Лукаса. Покажут не только эволюцию его творчества, но и макет, придуманный Клушанцевым для изображения космоса. Вход свободный.
С 12 апреля по 10 мая
Спектакль «Череп из Коннемары», гастроли театра «У моста»
19:00
Пермский театр «У моста» покажет в понедельник на сцене театра «На Литейном» свою версию пьесы Мартина МакДонаха «Череп из Коннемары». Как обычно у ирландского драматурга и режиссера, в ней множество сюжетных твистов и неожиданная развязка.
Лекция «Изнанка психоанализа, или Бессознательное — это политика»
19:30
Историк искусства и психоаналитик Глеб Напреенко через оптику понимания бессознательного у Лакана попробует посмотреть на политику — как это влияет на современные тенденции и к чему приводит. Например, к повороту к правым воззрениям или кризису доверия к элитам. Лекция пройдет в «Павильоне» в Новой Голландии. Вход свободный по регистрации.
Спектакль «Крайм», Новая сцена Александринского театра
19:45
На Новой сцене Александринки продолжаются эксперименты с форматом судебных постановок, в которых зрители в театре и у экранов ноутбуков или смартофонов становятся присяжными. Пьесу вновь написал Саша Филипенко, а поставил номинант «Золотой маски» этого года Кирилл Люкевич. На этот раз моральная дилемма будет чуть сложнее — зрителям надо представить, что мораторий на смертную казнь отменили. Трансляция будет в группе театра во «ВКонтакте».
Спецпоказ фильма «Sheena667»
20:00
За несколько дней до старта проката дебютный фильм Григория Добрыгина покажут в «Авроре». «Sheena667» — история подмены реального виртуальным и хрупкости человеческих чувств. Картину представит актриса Юлия Пересильд и режиссер. Если 12 апреля посмотреть фильм не получится, 13 апреля на «Ленфильме» будет еще один спецпоказ — также с участием Григория Добрыгина.
Сериал «Невероятные»
Сериал достался HBO после биддинговой войны, в том числе с Netflix и является одной из главных их ставок в весеннем сезоне. Изначально шоураннером «Невероятных» был Джосс Уидон — режиссер «Баффи — истребительницы вампиров» и «Лузеров» (а еще — автор той самой версии «Лиги справедливости», которая не устроила фантов Зака Снайдера), но из-за нервного истощения он покинул проект. Сериал про супергероинь в викторианской Англии закончили без него. Это, главным образом, два персонажа — богатая вдова Амалия Тру (Лаура Доннелли) и талантливая молодая изобретательница Пенанс Адэр (Энн Скелли).
С 12 апреля, HBO Max, «Амедиатека»
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Спектакль «Мачеха Саманишвили», фото предоставлено театром
Вторник, 13 апреля
Опера «Золушка», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов будет доступна запись оперы Жюля Массне «Золушка» в постановке Лоран Пелли, дирижер — Бертран де Бийи. В ролях — Джойс ДиДонато, Элис Кут, Стефани Блайт, Лоран Наури и Кэтлин Ким.
Презентация книги «Родословные детективы»
18:30
Адвокат Даниил Петров написал настоящее расследование, как восстанавливать по архивам историю своей семьи. Про свою книгу-пособие «Родословные детективы» он и расскажет в Особняке Румянцева (вход с Английской наб., 44).
Спектакль «Мачеха Саманишвили», гастроли театра «У моста»
19:00
Театр из Перми «У моста» покажет на сцене театра «На Литейном» советскую пьесу Владимира Константинова и Бориса Рацера о жизни в Грузии до революции.
Лекция «Правда архитектора. Творчество Бориса Устинова»
19:30
В рамках лектория журнала «Проект Балтия» Евгений Лобанов расскажет про своего учителя — архитектора Бориса Устинова, автора, например, Дворца бракосочетания в Выборгском районе. Всю жизнь тот боролся с излишним украшательством при проектировании зданий. Вход свободный по регистрации. Лекция пройдет в «Павильоне» в Новой Голландии.
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Анна Нетребко
Среда, 14 апреля
Оперы «Иоланта» / «Замок герцога Синяя Борода», Метрополитен-опера
2:30
Две оперы Чайковского и Бартока в постановке Мариуша Трелиньского – дилогия о цене прозрения. Иоланту исполняет Анна Нетребко, Юдит — Надя Михэль. Запись будет доступна 23 часа.
Кинопоказы спектакля «Сережа»
19:30
В рамках фестиваля «Золотая маск в кино» в разных кинотеатрах города будут вести прямые трансляции со спектакля «Сережа» Дмитрия Крымова. Это вольная интерпретация «Анны Карениной», в которой главные роли играют Мария Смольникова и Анатолий Белый. В прошлом году постановка получила сразу две «маски» — за лучшую режиссеру и женскую роль.
Лекция «Зачем так сложно? Инструкция к пониманию классической музыки»
19:30
Музыковед, преподаватель и журналист Георгий Ковалевский расскажет в «Павильоне» в Новой Голландии как слушать классику, чтобы она не казалась скучной, а также почему это тесно связано со способностью рефлексировать. Вход свободный по регистрации.
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Фильм «Чернобыль»
Четверг, 15 апреля
Опера «Волшебная флейта», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа откроется доступ к опере Моцарта «Волшебная флейта» в постановке Джули Теймор, дирижер — Джеймс Ливайн. Партии исполняют Голда Шульц, Кэтрин Льюик, Чарльз Кастроново, Маркус Верба, Кристиан ван Хорн и Рене Папе.
Концертная программа «Синее озеро»
19:30
В четверг в Social Club вместе выступят этно-джазовая певица Анна Чайковская, контрабасист Владимир Волков и дудукист Виталий Погосян с программой «Синее озеро». В нее входят украинские обрядовые песни, армянский фольклор и инструментальные композиции.
Проект «Учителя»
20:00
В четверг на Новой сцене Александринского театра Валерий Фокин и Сергей Гармаш расскажут в проекте «Учителя» про Галину Борисовну Волчек, руководившую «Современником» 46 лет. День встречи не случаен — именно 15 апреля считается датой основания московского театра.
Шоукейс «Абстрасенции»
19:00
В четверг в клубе «K-30» на Кожевенной линии пройдет шоукейс фестиваля и лейбла «Абстрасенция». В лайн-апе — восемь имен, но главные хедлайнеры, конечно, дуэто Long Arm, выступавшие на открытии первого петербургского Boiler Room. Лайв они сыграют с с барабанщиком Русланом Гаджимурадовым.
Фильм «Властелин колец: Братство кольца»
Ре-релиз культовой трилогии — в апреле в повторный выйдут все три фильма. Начнут, как и положена, с истоков — «Братства кольца», которому в этом году исполняется 20 лет. Ностальгировать, какими же юными были Элайджа Вуд, Орландо Блум и Шон Эстин, кажется, отдельный аттракцион.
С 15 апреля
Фильм «Отец»
Еще один претендент на «Оскар» сразу в шести номинациях — драма Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман. Из-за прогрессирующей деменции отец постепенно перестает узнавать дочь, ее мужа и дом, в котором живет.
С 15 апреля
Фильм «Чернобыль»
Героическая драма Данилы Козловского (с ним же и Оксаной Акиньшиной в главных ролях) переехала с 2020-го на 2021 год, но это кажется абсолютно оправданным — 26 апреля исполнится 35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Фильм посвящен пожарным, тушившим реактор, а сняла его оператор «Дылды» и «Кислоты» Ксения Середа.
С 15 апреля
Фильм «Sheena667»
Еще одна жертва пандемии — дебютный фильм актера Григория Добрыгина — все же обрел новую дату проката. Участвовавшая в Роттердамском кинофестивале и «Кинотавре» картина рассказывает историю пары (Юлия Пересильд и Владимир Свирский), чьи отношения разрушает интернет.
С 15 апреля
Фильм «Гунда»
Документальная картина Виктора Косаковского, попавшая в список лучших фильмов 2020 года по версии The New York Times, выходит и в России. Как рассказывал «Собака.ru» режиссер, она о том, что люди ошибочно считают себя главными на этой планете.
С 15 апреля
Фильм «Мой год в Нью-Йорке»
В прокат в России выходит драма Филиппа Фалардо про заочную дружбу амбициозной девушки Джоанн с Сэлинджером — она устраивается в литагенство, где ее просят отвечать на письма многочисленных фанатов «Над пропастью во ржи». Ее играет Маргарет Куэлли из «Однажды в Голливуде» и рекламы Kenzo. В роли агента — Сигурни Уивер.
С 15 апреля
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Наум Альтман «Автопортрет», 1911
Пятница, 16 апреля
Выставка Натана Альтмана
Команда KGallery исправляет историческую несправедливость — персональных выставок авангардиста Натана Альтмана не было с 1969 года (она была еще при его жизни). Галерея покажет более 100 работ разных периодов — это как его знаменитые портреты (например, «Автопортрет» 1911 года), так и графика, скульптуры и эскизы спектаклей.
С 16 апреля по 13 июня
Опера «Гензель и Гретель», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к опере Энгельберта Хумпердинка «Гензель и Гретель» в постановке Роберта О’Хирна, дирижер — Натаниэль Меррилл. В ролях — Джудит Блеген, Фредерика фон Стаде, Джин Крафт, Майкл Девлин и Розалинд Элайас.
Концерт Теодора Курентзиса и musicAeterna
20:00
Теодор Курентзис и его оркестр musicAeterna в пятницу выступят в петербургской Капелле. Программа составлена на контрасте — это популярные симфонии № 40 и № 41 Моцарта и достаточно редко исполняемая Масонская траурная музыка.
Концерт «Кровостока»
20:00
Группа «Кровостока» в пятницу выступит в «Космонавте». Популярность пародийного лютого гангста-рэпа в исполнении трех московских интеллигентов не спадает уже долгие 18 лет. Кто-то, конечно, будет ждать их «классики» вроде «Биографии», но новый материал ничем не хуже — подробнее об альбоме «Наука» мы писали здесь.
Концерт Синекдохи Монтока
20:00
В пятницу в «Морзе» со своим проектом Синекдоха Монток выступит инди-музыкант Савва Розанов. В своих песнях он миксует электронику, фолк и госпелы, а клипы на них снимает режиссер «Майора Грома» и «Льда» Олег Трофим. Обещают расширенную программу и полный состав его группы.
Сериал «Медиатор»
Сериал-бенефис Андрея Бурковского — он играет профессионального переговорщика, который может даже террористов убедить сдаться, но чаще всего ему приходится улаживать конфликты крупного и не очень бизнеса. Также в касте Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Евгения Симонова и другие.
С 16 апреля, Start
Суббота, 17 апреля
Опера «Русалка», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Русалке» Дворжака в постановке Мари Циммерман, дирижер — Марк Элдер. В ролях — Кристине Ополайс, Катарина Далайман, Джейми Бартон, Брэндон Йованович и Эрик Оуэнс.
Фестиваль «Пятилетка»
В выходные на Новой сцене Александринского театра пройдет фестиваль «Пятилетка», посвященный хореографу Саше Кукину. В этом году ему исполняется 70 лет. Покажут как работы его танцевальной компании, так и Ксении Бурмистровой, Виктории Арчай, Александра Челидзе, Дениса Бородицкого, Лилии Бурдинской, Ольги Васильевой, Анны Климаковой, Валерии Каспаровой и Константина Кейхеля. В программе также сайт-специфик перфоманс и дискуссии. Подробности здесь.
Лекция «Запах звезд: тема космоса в парфюмерии»
16:00
Историк парфюмерии Элина Арсеньева расскажет в РНБ (на Садовой, 18), пахнет ли на самом деле чем-нибудь космос и из чего состояли духи «Спутник», выпущенный в СССР. Вход свободный.
Лекция Дмитрия Быкова
17:00
В субботу Дмитрий Быков выступит в «Яани Кирик». Тема заявлена как «Форрест форевер» — литератор и филолог объяснит, почему наивный герой фильма Роберта Земекиса может рассматриваться как фигура, предопределившая развитие американского национального мифа на век вперед. Также речь пойдет о том, так ли хороша его простота в реальной жизни, а не художественном произведении. Офлайн-выступление организует проект «Слушай сюда» при поддержке лектория «Прямая речь».
Спектакль «Энтропия»
19:00, 21:00
Федор Курехин поставил спектакль по мотивам рассказа «Энтропия» Томаса Пинчона — впрочем, это в большей степени вольное воспоминание о нем, чем интерпретация. Четверо друзей снимают после карантина сталинку в Московском районе, в которой почти бессюжетно говорят о любви, разочаровании и депресии, изъясняясь строчками из песен.
Концерт Леонида Федорова и Владимира Волкова
20:00
Лидер «АукцЫона» Леонид Федоров выступит в субботу в Aurora concert hall с контрабасистом-виртуозом Владимиром Волковым — услышать их вдвоем и вживую шанс (увы!) выпадает достаточно редко. Хотя вместе музыканты записали около дюжины отличных альбомов.
Концерт группы «Танцы минус»
20:00
Петербургская группа «Танцы минус» во главе со своим бессменным вокалистом Вячеславом Петкуном выступит в субботу в «Космонавте», чтобы снова спеть на бис песни про город-сказку и мечту. Концерт должен был состояться в марте, но его перенесли.
Вечеринка «Наташа Ростова в космосе»
22:15
Фестиваль Odyssey отметит 60-летие полета человека в космос вечеринкой-балом. Правда, по концепции-описанию одиссею в безвоздушное пространство почему-то решили объединить с Наташей Ростовой. Помимо самого бала, обещают перфомансы, иммерсивные пространства, еду, как у космонавтов, миксологические бары и чайные комнаты. Место проведения сообщат участникам — это будет особняк в центре города.
Вечеринка «Ритм-Архитектура»
23:55
В клубе Blank в субботу будет вечеринка из серии «Ритм-Архитектура», лайн-ап которой составил Void Of Gene. В программе — его собственное выступление, а также Andrey Kaptsan, Bionoid, Karina Saakyan, Saturnov, Sedatic, Sil, Tolya Klepalov, V&V, XAN и Zaletny.
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«Маркет тут рядом»
Воскресенье, 18 апреля
Опера «Турандот», Метрополитен-опера
2:30
Оперу Джакомо Пуччини в постановке Франко Дзеффирелли смотрим в понедельник. Дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Эва Мартон, Леона Митчелл, Пласидо Доминго и Пол Плишка. Запись будет доступна 23 часа.
«Маркет тут рядом»
12:00
В воскресенье в центре «Антон тут рядом» на Невском проспекте пройдет благотворительный маркет. Студенты фонда — взрослые люди с аутизмом — расскажут про свою работу в мастерских. Можно будет не только приобрести футболки с принтами-цитатами, кошельки, керамику и рюкзаки, которые делают в центре, в программе еще — музыка, еда, напитки и даже кулинарные мастер-классы. Вход свободный.
Дискуссия о российском кино
16:00
Главный редактор журнала «Сеанс» Василия Степанов обсудит в Новой Голландии с режиссерами Николаем Хомерики, Михаилом Брашинским, Дмитрием Фальковичем и сценаристом Любовью Мульменко, как сейчас обстоят в российском кино и какие главные тенденции в 2021 году. Вход свободный по регистрации.
Спецпоказ фильма «Левиафан»
18:00
В воскресенье Андрей Звягинцев не только представит в «Авроре» свой фильм «Левиафан», но и книгу о нем —«Левиафан». Разбор по косточкам». Это кропотливый покадровый разбор картины, который родился из беседы режиссера с кинокритиком Максимом Марковым. За тем, чтобы в печатной версии фото (это более 700 кадров!) смотрелись так же эффектно, как на киноэкране, лично проследил оператор Михаил Кричман.
Концерт Леонида Агутина и группы «Эсперанто»
20:00
В воскресенье в «А2» со своей группой «Эсперанто» выступит Леонид Агутин и его группа «Эсперанто» (будьте внимательны — изначально он должен был быть в «Космонавте»!). Он споет как проверенные временем хиты («Сиреневой луне» будем точно подпевать всем залом), так и треки с альбомов «Просто о важном», «50» и «Cover Version».
Концерт SunSay
20:00
Половинка харьковского дуэта «5'nizza» Андрей Запорожец, он же «Сан», выступит в Петербурге со своим сольным проектом SunSay в Aurora Concert Hall. Музыкант обещает «особенную акустику» — и, судя по недавнему треку «Песня Земли» это так и будет.
Шоукейс лейбла «ПИР» и Moa Pillar
20:00
В воскресенье в клубе «К-30» (на Кожевенной, 30) лайв сыграет московский продюсер Федор Переверзев, выступавший с Владимиром Мартыновым и написавший джинглы для NASA. Он также представит артистов своего лейбла «ПИР» — Ушко, Ccontrary, Uncia, Rapid Antics и Фаншкн.
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