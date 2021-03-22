Чем заняться в Петербурге с 22 по 28 марта

«Собака.ru» составила программу, что смотреть (как онлайн так и офлайн!) и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: выставка русской классической скульптуры в «Манеже», концерты Pompeya и Леонида Федорова, а также спектакль «Space X» Дмитрия Волкострелова и команды «театр post».
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Выставка «Весна 21»
Понедельник, 22 марта
Выставка «Весна 21», Marina Gisich Projects
В экспериментальном пространстве Marina Gisich Projects стартовала выставка Ивана Карпова «Весна 21» — отличная альтернатива все не наступающему в Петербурге сезону. Это тотальная ботаническая инсталляция из растений и звуков, работающая на все органы чувств. Ее помогал создавать саунд-инженер Даниил Коронкевич.
До 7 мая
Опера «Агриппина», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа откроется доступ к опере «Агриппина» Генделя в постановке Дэвида Маквикара, дирижер — Гарри Бикет. Партии исполняют — Джойс ДиДонато, Бренда Рей, Йестин Дэвис, Мэтью Роуз, Кейт Линдси, Данкан Рок и Николас Таманья.
Спектакль «Из фрески ВЕЧНОСТЬ», МДТ — Театре Европы
19:00
В постановке Валерия Галендеева актеры Сергей Курышев, Олег Рязанцев, Наталья Акимова, Евгений Санников, Татьяна Шестакова, Ирина Тычинина, Станислав Никольский и другие играют поэтов-шестидесятников и их предшественников из века Серебряного. А это и Анна Ахматова с Владимиром Маяковском, и Борис Пастернак с Мариной Цветаевой. И, конечно, Евгений Евтушенко, Иосиф Бродский и Белла Ахамадулина.
Спектакль «Без. ИдиотА», Социально-Художественный Театр
19:00
На камерной сцене СХТ (это на Биржевой линии, 12) покажут премьеру постановки Наташи Слащевой по мотивам романа Достоевского. Настасью Филипповну в этой версии играет Алина Король из «Дочери рыбака» Юлдус Бахтиозиной, Мышкина — Константин Федоров-Фрейвальд.
Лекция Максима Косьмина «Старый фонд»
19:30
В Павильоне в Новой Голландии краевед и блогер Максим Косьмин расскажет, какие аутентичные вещи иногда можно найти в петербургских коммуналках, а также как и почему возник тренд на сохранение культурного наследия. Вход свободный по регистрации. Для тех, кому не хватит мест в офлайне — будет трансляция.
Онлайн-лекция «Гарри Поттер как современный герой»
19:30
В лектории «Прямая речь» литературовед и писатель Дмитрий Быков расскажет о Гарри Поттере с взрослых позиций — ценз встречи строго «18+». Показ платный.
Сериал «Родители года»
Возвращается ситком о сложностях родительства с Мартином Фриманом в роли простого британца с работой, женой (Дэйзи Хаггард) и детьми. Паре предстоит сражаться с новыми вызовами: как быть, если ребенок решил стать веганом или удариться в религию
С 22 марта, «КиноПоиск HD»
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Элисо Вирсаладзе, фото: филармония
Вторник, 23 марта
Опера «Орфей и Эвридика», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к «Орфею и Эвридике» Глюка в постановке Марка Морриса, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Стефани Блайт, Даниэль де Низ и Хейди Грант Мерфи.
Онлайн-лекция «Как постареть и не сойти с ума»
19:30
Израильский художник Саша Галицкий уехал из России почти 30 лет назад. В какой-то момент он начал преподавать резьбу по дереву в доме престарелых. Его лекция — сумма знаний и опыта, как научиться принимать возраст и подготовиться к неизбежному угасанию. Трансляция платная.
Концерт Элисо Вирсаладзе
20:00
В большом зале Филармонии во вторник выступит педагог и пианистка Элисо Вирсаладзе, чьими учениками были Борис Березовский, Яков Кацнельсон, Алексей Володин и другие не менее прославленный музыканты. В программе — произведения Моцарта.
Опера «Кавалер розы», Баварская опера
До 23 апреля можно посмотреть комическую оперу Рихарада Штрауса «Кавалер розы» в постановке Барри Коски. Дирижер — Владимир Юровский.
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Выставка «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева»
Среда, 24 марта
Выставка «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева», «Манеж»
Пожалуй, самое интересное в экспозиции — как обыграет скульптуры второй половины XVIII-начала XX веков режиссер Василий Бархатов, именно он работал над художественным решением выставки. Впрочем, спойлеры уже есть: это будет попытка представить все как оперу в императорском театре, один из многочисленных партнеров проекта — Мариинка.
С 24 марта по 16 мая
Опера «Осуждение Фауста», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу «Осуждение Фауста» Берлиоза в постановке Робера Лепажа. Дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Сюзан Грэм, Марчелло Джордани и Джон Релья.
Спецпоказ «День солнца и дождя»
19:00
В Доме кино продолжается программа «Возвращение в Ленинград» киноведов Михаила Трофименкова и Марины Кронидовой. На этот раз они расскажут про удивительный фильм Виктора Соколова про двух школьников, прогулявших уроки. Вход свободный, но по регистрации.
Дискуссия «„Почему я?“ С кого начинаются социальные изменения»
19:30
В среду в Павильоне Новой Голландии благотворительность в ее современном измерении обсудят историк Тамара Эйдельман, журналист Александра Ливергант и руководитель «Ночлежки» Григорий Свердлин. Вход по регистрации, но обещают трансляцию и в онлайне.
Спектакль «Space X», «театр post»
20:00
В очередной раз режиссер, а с недавних пор худрук московского Центра им. Вс. Мейерхольда, Дмитрий Волкострелов изумляет темой, выбранной для спектакля. В «Space X» «театра post» в обиход российской сцены будет введена тема архитектуры и ее рефлексии. Об искусстве зодчества здесь будут говорить, как об организаторе материального пространства человека, отражающем социальные иерархию и ценности в конкретный исторический период. Играть постановку будут (по крайней мере, пока) в Доме-музее Шаляпина.
Сериал «Леонардо» / Leonardo, премьера (Rai 1)
Итальянский байопик Леонардо да Винчи обещает не обходить острые вопросы в духе времени и cancel culture — «был ли убийцею создатель Ватикана» (хотя у Пушкина речь о Микеланджело, у Леонардо тоже есть, что исследовать). Его натурщицу Катерину да Кремона играет уже недавно отлично вжившаяся в роль жертвы в «Отыграть назад» Матильда де Анжелис. Роль самого художника и ученого досталась Эйдану Тернеру из «Хоббита».
С 24 марта, «Амедиатека»
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«Июльский дождь»
Четверг, 25 марта
Опера «Ифигения в Тавриде», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к опере «Ифигения в Тавриде» Глюка в постановке Стивена Уодсворта, дирижер — Патрик Саммерс. В ролях — Сюзан Грэм, Пласидо Доминго, Пол Гроувз и Гордон Хокинс.
Лекция Людмилы Бредихиной «Перформанс в прошлом и настоящем: границы понятия и актуальная практика»
19:30
Критик и куратор Людмила Бредихина, как никто, разбирается в перформативном искусстве — это она помогала художнику Олегу Кулику с его программой «Зоофрения». На лекции в четверг в Павильоне Новой Голландии она расскажет, как этот жанр менялся и в каком виде пришел в театр. Вход по регистрации.
Спектакль «Space X», «театр post»
20:00
В очередной раз режиссер, а с недавних пор худрук московского Центра им. Вс. Мейерхольда, Дмитрий Волкострелов изумляет темой, выбранной для спектакля. В «Space X» «театра post» в обиход российской сцены будет введена тема архитектуры и ее рефлексии. Об искусстве зодчества здесь будут говорить, как об организаторе материального пространства человека, отражающем социальные иерархию и ценности в конкретный исторический период. Играть постановку будут (по крайней мере, пока) в Доме-музее Шаляпина.
Концерт «Инкогнито»
20:00
Рок-группа «Инкогнито» Стаса Шклярского презентует в четверг в «Космонавте» новый альбом «ОВЗЛ» («О Великой земной любви»). По словам музыканта, третья пластинка получилась настолько нетипичной для них, что «некоторые слушатели будут даже в недоумении».
Фильм «Июльский дождь»
Полифоническая картина Марлена Хуциева выходит в повторный прокат. А значит на большом экране вновь можно будет увидеть, как красавица Лена (Евгения Уралова) ввязывается в телефонный роман с незнакомцем, одолжившем ей куртку под июльским дождем. Это один из тех магических фильмов, в котором в разном возрасте считываешь свои темы и смыслы: от любви до антивоенного манифеста.
С 25 марта
Фильм «Годзилла против Конга»
Фильм о единстве и борьбе двух кайдзю — Годзиллы и Кинг-Конга. Слоган гласит, что выживет только один из них (можно делать ставки, кто именно). В касте четвертой картины франшизы Warner Bros. «Вселенная монстров» сплошь звезды — Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун и Ребекка Холл.
С 25 марта
Фильм «Поступь хаоса»
Экранизация одноименной фантастической книги Патрика Несса про мир без женщин — их на Земле уничтожает вирус. Уже на новой планете один из переселенцев Тодд Хьюитт (Том Холланд) внезапно обнаруживает настоящую девушку (Дэйзи Ридли).
С 25 марта
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Выставка «Лица и Лики»
Пятница, 26 марта
Выставка «Лица и Лики», «Ленинград Центр»
В «Ленинград Центре» стартует совместная с галереей Molbert выставка — династии ленинградских художников Траугот. Их иллюстрации к сказкам Пушкина, Андерсена и Гофмана знакомы всем с детства. Под тройным инициалом на книгах Г. А. В. Траугот скрывались сразу трое: отец Георгий Николаевич и его двое сыновей Александр и Валерий.
С 26 марта по 30 мая
Опера «Электра», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера откроет доступ к опере Рихарда Штрауса «Электра» в постановке Патриса Шеро, дирижер — Эса-Пекка Салонен. В ролях — Нина Стемме, Адриана Печонка, Вальтрауд Мaйер, Буркхард Ульрих и Эрик Оуэнс.
Спецпоказ «Великой красоты»
18:30
Прокатная компания A-one показывает ретроспективу фильмов Паоло Соррентино. Начнут с «оскароносной» «Великой красоты». Сеанс в Доме кино будет на языке оригинала с субтитрами.
Онлайн-лекция «Гарри Поттер как современный герой»
19:30
В лектории «Прямая речь» литературовед и писатель Дмитрий Быков расскажет о Гарри Поттере с взрослых позиций — ценз встречи строго «18+». Показ платный.
Концерт Леонида Федоров
19:00
Леонид Федоров выступит с редким сольным концертом (обычно он выходит на сцену либо с «АукцЫоном», либо в компании Владимира Волкова) в клубе Opera. На нем прозвучат совсем новые песни музыканта, а также проверенные временем – те, что редко попадают в программу.
Концерт «ВИА Татьяна»
20:00
Столичный девичий ретро-бэнд «ВИА Татьяна» исполняет советские хиты с той невероятно подкупающей искренностью, что заложена в самих песнях Утесова и Шульженко. Концерт на этот раз будет на «Лендоке».
Концерт Verhovski
20:00
Петербургский музыкант и подписант лейбла Galernaya 20 Сергей Верховский в рамках своего одноименного проекта Verhovski даст концерт в клубе-баре «Мачты» в «Севкабель Порту». Он обещает презентацию нового сингла и клипа на него.
Сериал «Нерегулярные части»
По сути, это спин-офф «шерлокианы» — сериал рассказывает про уличных подростков, которые выполняют поручения знаменитого сыщика и доктора Ватсона и тем самым помогают раскрыть преступления. Шоураннер проекта — автор «Обитателей холмов» Том Байдвелл.
С 26 март, Netflix
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Pompeya
Суббота, 27 марта
Фестиваль науки «Кстати, что происходит?»
В субботу в «Люмьер-холле» пройдет фестиваль науки. Среди тем — климатические изменения, мясо из пробирки и другие биотехнологии, а также границы возможностей искусственного интеллекта. Вход свободный по регистрации.
Маркет «Салон Маркизы Казати»
Винтажное ответвление «Интеллигентной барахолки» пройдет в субботу и воскресенье на заводе имени Степана Разина — секретном споте между Af Brew Taproom и Комиссионкой Гинзы. На маркете обещают антиквариат, одежду и украшения и осознанное потребление как общую сверхидею.
Спецпоказ «Молодости»
18:30
Вторым фильмом ретроспективы Паоло Соррентино станет его англоязычный дебют — картина «Молодость» с Харви Кейтелем и Майклом Кейном. Сеанс пройдет в Доме кино.
Спектакль «Юдифь, тайный дневник», Дом радио
19:00
В Доме радио — премьера спектакля Бориса Павловича по пьесе драматурга КЛИМа на украинского языке. Это настоящий бенефис актрисы Екатерианы Таран, играющей заглавную роль. Ей аккомпанирует композитор Алексей Востриков.
Спектакль «Апрель», Театр «ЦЕХъ»
19:00
Режиссер Кирилл Люкевич и художник Саша Конакова придумали уличный спектакль «Апрель» по песням Виктора Цоя. Это постановка без «четвертой стены»: зрители становятся полноценными участниками действия. В театре советуют одеваться по погоде — «Апрель» играется во дворе «ЦЕХа».
Концерт Pompeya
20:00
Московская нью-вейв команда Pompeya выступит в субботу в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту». Главные модники 2010-х представят новый альбом «Bingo», а также сыграют лучшие хиты — «90», «Cheenese», «Slow» и другие.
Спектакль «Синяя Птица. Реквием», «Электротеатр Станиславский»
20:00
Электротеатр «Станиславский» покажет трансляцию спектакля своего худрука Бориса Юхананова «Синяя Птица. Реквием» — новой версия трилогии по пьесе Мориса Метерлинка и личным воспоминаниям исполнителей ролей Тильтиля и Митиль — Владимира Коренева и Алефтины Константиновой.
Вечеринка «День Варенья TESTFM»
20:00
В клубе-баре «Изич» на Арсенальной набережной онлайн-радио TESTFM, вокруг которого сформировалось мощное андеграундное комьюнити, отметит шестой день рождения. Помимо основателя Стаса Каливасина, играть в этот вечер будут Amdience, Nopoynt, Ninel, Anton Berezin, Foam, Rwanda, Primitive, Zakharov, Theo, Sinusoidal, Vollok, Anit Levan и Tsyo.
Вечеринка «Freedom party»
20:00
В субботу в «Бекицере» в канун Песаха пройдет вечеринка «Freedom party». Ее хедлайнер — группа «Добраночь», миксующая балканские, русские, еврейские и прочие фолк-мотивы в единую атмосферу радости. Вход свободный.
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«Лоро»
Воскресенье, 28 марта
Конференция «CIBA: Creative Industries. Business. Art»
Новая сцена Александринского театра и НИУ ВШЭ в воскресенье проведут большую конференцию про предпринимательство и его особенности в творческих сферах. Выступят, например, основатель музыкального фестиваля «Стереолето» Илья Бортнюк, гендиректор ЦСИ им. Сергея Курехина Анастасия Курехина, дизайнер Митя Харшак и многие другие. Вход свободный, но по регистрации.
Спецпоказ «Лоро»
18:30
Ретроспектива Паоло Соррентино завершится показом сатирической и невероятно витальной картины «Лоры». Сеанс в Доме кино будет на языке оригинала с субтитрами.
Спектакль «Юдифь, тайный дневник», Дом радио
19:00
В Доме радио — премьера спектакля Бориса Павловича по пьесе драматурга КЛИМа на украинского языке. Это настоящий бенефис актрисы Екатерианы Таран, играющей заглавную роль. Ей аккомпанирует композитор Алексей Востриков.
Спектакль «Ромео и Джульетта», «Глобус»
Шекспировский театр «Глобус» показывает спектакля Майкла Окли по трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». В ролях — Шарлотта Бомон, Натан Уэлш, Нед Деррингтон, Шалиша Джеймс-Дэвис, Стюарт Бауман и Джефф Александр. Видео доступно до 31 марта.
Балет «Фреска. Картина на стене»
Портал ARTE до 21 мая открыл доступ к балету Анжелена Прельжокажа «Фреска. Картина на стене». Он основан на китайской сказке XIII века. Над постановкой работал композитор Николя Годен, партии исполняют Юриэ Цугава, Жан-Шарль Жусни, Сержи Аморос Апарисио, Мариус Делькур и Антуан Дюбуа.
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