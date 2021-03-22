Чем заняться в Петербурге с 22 по 28 марта

Выставка «Весна 21», Marina Gisich Projects

В экспериментальном пространстве Marina Gisich Projects стартовала выставка Ивана Карпова «Весна 21» — отличная альтернатива все не наступающему в Петербурге сезону. Это тотальная ботаническая инсталляция из растений и звуков, работающая на все органы чувств. Ее помогал создавать саунд-инженер Даниил Коронкевич.

До 7 мая

Опера «Агриппина», Метрополитен-опера

2:30

На 23 часа откроется доступ к опере «Агриппина» Генделя в постановке Дэвида Маквикара, дирижер — Гарри Бикет. Партии исполняют — Джойс ДиДонато, Бренда Рей, Йестин Дэвис, Мэтью Роуз, Кейт Линдси, Данкан Рок и Николас Таманья.

Спектакль «Из фрески ВЕЧНОСТЬ», МДТ — Театре Европы

19:00

В постановке Валерия Галендеева актеры Сергей Курышев, Олег Рязанцев, Наталья Акимова, Евгений Санников, Татьяна Шестакова, Ирина Тычинина, Станислав Никольский и другие играют поэтов-шестидесятников и их предшественников из века Серебряного. А это и Анна Ахматова с Владимиром Маяковском, и Борис Пастернак с Мариной Цветаевой. И, конечно, Евгений Евтушенко, Иосиф Бродский и Белла Ахамадулина.

Спектакль «Без. ИдиотА», Социально-Художественный Театр

19:00

На камерной сцене СХТ (это на Биржевой линии, 12) покажут премьеру постановки Наташи Слащевой по мотивам романа Достоевского. Настасью Филипповну в этой версии играет Алина Король из «Дочери рыбака» Юлдус Бахтиозиной, Мышкина — Константин Федоров-Фрейвальд.

Лекция Максима Косьмина «Старый фонд»

19:30

В Павильоне в Новой Голландии краевед и блогер Максим Косьмин расскажет, какие аутентичные вещи иногда можно найти в петербургских коммуналках, а также как и почему возник тренд на сохранение культурного наследия. Вход свободный по регистрации. Для тех, кому не хватит мест в офлайне — будет трансляция.

Онлайн-лекция «Гарри Поттер как современный герой»

19:30

В лектории «Прямая речь» литературовед и писатель Дмитрий Быков расскажет о Гарри Поттере с взрослых позиций — ценз встречи строго «18+». Показ платный.

Сериал «Родители года»

Возвращается ситком о сложностях родительства с Мартином Фриманом в роли простого британца с работой, женой (Дэйзи Хаггард) и детьми. Паре предстоит сражаться с новыми вызовами: как быть, если ребенок решил стать веганом или удариться в религию

С 22 марта, «КиноПоиск HD»