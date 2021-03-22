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Чем заняться в Петербурге с 22 по 28 марта

«Собака.ru» составила программу, что смотреть (как онлайн так и офлайн!) и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: выставка русской классической скульптуры в «Манеже», концерты Pompeya и Леонида Федорова, а также спектакль «Space X» Дмитрия Волкострелова и команды «театр post».

Пн 22 марта Вт 23 марта Ср 24 марта Чт 25 марта Пт 26 марта Сб 27 марта Вс 28 марта

  • Выставка «Весна 21»

Понедельник, 22 марта

Выставка «Весна 21», Marina Gisich Projects

В экспериментальном пространстве Marina Gisich Projects стартовала выставка Ивана Карпова «Весна 21» — отличная альтернатива все не наступающему в Петербурге сезону. Это тотальная ботаническая инсталляция из растений и звуков, работающая на все органы чувств. Ее помогал создавать саунд-инженер Даниил Коронкевич.

До 7 мая

Опера «Агриппина», Метрополитен-опера

2:30

На 23 часа откроется доступ к опере «Агриппина» Генделя в постановке Дэвида Маквикара, дирижер — Гарри Бикет. Партии исполняют — Джойс ДиДонато, Бренда Рей, Йестин Дэвис, Мэтью Роуз, Кейт Линдси, Данкан Рок и Николас Таманья.

Спектакль «Из фрески ВЕЧНОСТЬ», МДТ — Театре Европы

19:00

В постановке Валерия Галендеева актеры Сергей Курышев, Олег Рязанцев, Наталья Акимова, Евгений Санников, Татьяна Шестакова, Ирина Тычинина, Станислав Никольский и другие играют поэтов-шестидесятников и их предшественников из века Серебряного. А это и Анна Ахматова с Владимиром Маяковском, и Борис Пастернак с Мариной Цветаевой. И, конечно, Евгений Евтушенко, Иосиф Бродский и Белла Ахамадулина.

Спектакль «Без. ИдиотА», Социально-Художественный Театр

19:00

На камерной сцене СХТ (это на Биржевой линии, 12) покажут премьеру постановки Наташи Слащевой по мотивам романа Достоевского. Настасью Филипповну в этой версии играет Алина Король из «Дочери рыбака» Юлдус Бахтиозиной, Мышкина — Константин Федоров-Фрейвальд.

Лекция Максима Косьмина «Старый фонд»

19:30

В Павильоне в Новой Голландии краевед и блогер Максим Косьмин расскажет, какие аутентичные вещи иногда можно найти в петербургских коммуналках, а также как и почему возник тренд на сохранение культурного наследия. Вход свободный по регистрации. Для тех, кому не хватит мест в офлайне — будет трансляция.

Онлайн-лекция «Гарри Поттер как современный герой»

19:30

В лектории «Прямая речь» литературовед и писатель Дмитрий Быков расскажет о Гарри Поттере с взрослых позиций — ценз встречи строго «18+». Показ платный.

Сериал «Родители года» 

Возвращается ситком о сложностях родительства с Мартином Фриманом в роли простого британца с работой, женой (Дэйзи Хаггард) и детьми. Паре предстоит сражаться с новыми вызовами: как быть, если ребенок решил стать веганом или удариться в религию

С 22 марта, «КиноПоиск HD»

  • Элисо Вирсаладзе, фото: филармония

Вторник, 23 марта

Опера «Орфей и Эвридика», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к «Орфею и Эвридике» Глюка в постановке Марка Морриса, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Стефани Блайт, Даниэль де Низ и Хейди Грант Мерфи.

Онлайн-лекция «Как постареть и не сойти с ума»

19:30

Израильский художник Саша Галицкий уехал из России почти 30 лет назад. В какой-то момент он начал преподавать резьбу по дереву в доме престарелых. Его лекция — сумма знаний и опыта, как научиться принимать возраст и подготовиться к неизбежному угасанию. Трансляция платная.

Концерт Элисо Вирсаладзе

20:00

В большом зале Филармонии во вторник выступит педагог и пианистка Элисо Вирсаладзе, чьими учениками были Борис Березовский, Яков Кацнельсон, Алексей Володин и другие не менее прославленный музыканты. В программе — произведения Моцарта.

Опера «Кавалер розы», Баварская опера

До 23 апреля можно посмотреть комическую оперу Рихарада Штрауса «Кавалер розы» в постановке Барри Коски. Дирижер — Владимир Юровский.

  • Выставка «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева»

Среда, 24 марта

Выставка «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Ф.И. Шубина до А.Т. Матвеева», «Манеж»

Пожалуй, самое интересное в экспозиции — как обыграет скульптуры второй половины XVIII-начала XX веков режиссер Василий Бархатов, именно он работал над художественным решением выставки. Впрочем, спойлеры уже есть: это будет попытка представить все как оперу в императорском театре, один из многочисленных партнеров проекта — Мариинка.

С 24 марта по 16 мая

Опера «Осуждение Фауста», Метрополитен-опера

2:30

В течение 23 часов можно посмотреть оперу «Осуждение Фауста» Берлиоза в постановке Робера Лепажа. Дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Сюзан Грэм, Марчелло Джордани и Джон Релья.

Спецпоказ «День солнца и дождя»

19:00

В Доме кино продолжается программа «Возвращение в Ленинград» киноведов Михаила Трофименкова и Марины Кронидовой. На этот раз они расскажут про удивительный фильм Виктора Соколова про двух школьников, прогулявших уроки. Вход свободный, но по регистрации.

Дискуссия «„Почему я?“ С кого начинаются социальные изменения»

19:30

В среду в Павильоне Новой Голландии благотворительность в ее современном измерении обсудят историк Тамара Эйдельман, журналист Александра Ливергант и руководитель «Ночлежки» Григорий Свердлин. Вход по регистрации, но обещают трансляцию и в онлайне.

Спектакль «Space X», «театр post»

20:00

В очередной раз режиссер, а с недавних пор худрук московского Центра им. Вс. Мейерхольда, Дмитрий Волкострелов изумляет темой, выбранной для спектакля. В «Space X» «театра post» в обиход российской сцены будет введена тема архитектуры и ее рефлексии. Об искусстве зодчества здесь будут говорить, как об организаторе материального пространства человека, отражающем социальные иерархию и ценности в конкретный исторический период. Играть постановку будут (по крайней мере, пока) в Доме-музее Шаляпина.

Сериал «Леонардо» / Leonardo, премьера (Rai 1)

Итальянский байопик Леонардо да Винчи обещает не обходить острые вопросы в духе времени и cancel culture — «был ли убийцею создатель Ватикана» (хотя у Пушкина речь о Микеланджело, у Леонардо тоже есть, что исследовать). Его натурщицу Катерину да Кремона играет уже недавно отлично вжившаяся в роль жертвы в «Отыграть назад» Матильда де Анжелис. Роль самого художника и ученого досталась Эйдану Тернеру из «Хоббита».

С 24 марта, «Амедиатека»

  • «Июльский дождь»

Четверг, 25 марта

Опера «Ифигения в Тавриде», Метрополитен-опера

2:30

На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к опере «Ифигения в Тавриде» Глюка в постановке Стивена Уодсворта, дирижер — Патрик Саммерс. В ролях — Сюзан Грэм, Пласидо Доминго, Пол Гроувз и Гордон Хокинс.

Лекция Людмилы Бредихиной «Перформанс в прошлом и настоящем: границы понятия и актуальная практика»

19:30

Критик и куратор Людмила Бредихина, как никто, разбирается в перформативном искусстве — это она помогала художнику Олегу Кулику с его программой «Зоофрения». На лекции в четверг в Павильоне Новой Голландии она расскажет, как этот жанр менялся и в каком виде пришел в театр. Вход по регистрации

Спектакль «Space X», «театр post»

20:00

В очередной раз режиссер, а с недавних пор худрук московского Центра им. Вс. Мейерхольда, Дмитрий Волкострелов изумляет темой, выбранной для спектакля. В «Space X» «театра post» в обиход российской сцены будет введена тема архитектуры и ее рефлексии. Об искусстве зодчества здесь будут говорить, как об организаторе материального пространства человека, отражающем социальные иерархию и ценности в конкретный исторический период. Играть постановку будут (по крайней мере, пока) в Доме-музее Шаляпина.

Концерт «Инкогнито»

20:00

Рок-группа «Инкогнито» Стаса Шклярского презентует в четверг в «Космонавте» новый альбом «ОВЗЛ» («О Великой земной любви»). По словам музыканта, третья пластинка получилась настолько нетипичной для них, что «некоторые слушатели будут даже в недоумении».

Фильм «Июльский дождь»

Полифоническая картина Марлена Хуциева выходит в повторный прокат. А значит на большом экране вновь можно будет увидеть, как красавица Лена (Евгения Уралова) ввязывается в телефонный роман с незнакомцем, одолжившем ей куртку под июльским дождем. Это один из тех магических фильмов, в котором в разном возрасте считываешь свои темы и смыслы: от любви до антивоенного манифеста.

С 25 марта

Фильм «Годзилла против Конга» 

Фильм о единстве и борьбе двух кайдзю — Годзиллы и Кинг-Конга. Слоган гласит, что выживет только один из них (можно делать ставки, кто именно). В касте четвертой картины франшизы Warner Bros. «Вселенная монстров» сплошь звезды — Александр Скарсгард, Милли Бобби Браун и Ребекка Холл.

С 25 марта

Фильм «Поступь хаоса» 

Экранизация одноименной фантастической книги Патрика Несса про мир без женщин — их на Земле уничтожает вирус. Уже на новой планете один из переселенцев Тодд Хьюитт (Том Холланд) внезапно обнаруживает настоящую девушку (Дэйзи Ридли).

С 25 марта

  • Выставка «Лица и Лики»

Пятница, 26 марта

Выставка «Лица и Лики», «Ленинград Центр»

В «Ленинград Центре» стартует совместная с галереей Molbert выставка — династии ленинградских художников Траугот. Их иллюстрации к сказкам Пушкина, Андерсена и Гофмана знакомы всем с детства. Под тройным инициалом на книгах Г. А. В. Траугот скрывались сразу трое: отец Георгий Николаевич и его двое сыновей Александр и Валерий.

С 26 марта по 30 мая

Опера «Электра», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера откроет доступ к опере Рихарда Штрауса «Электра» в постановке Патриса Шеро, дирижер — Эса-Пекка Салонен. В ролях — Нина Стемме, Адриана Печонка, Вальтрауд Мaйер, Буркхард Ульрих и Эрик Оуэнс.

Спецпоказ «Великой красоты»

18:30

Прокатная компания A-one показывает ретроспективу фильмов Паоло Соррентино. Начнут с «оскароносной» «Великой красоты». Сеанс в Доме кино будет на языке оригинала с субтитрами.

Онлайн-лекция «Гарри Поттер как современный герой»

19:30

В лектории «Прямая речь» литературовед и писатель Дмитрий Быков расскажет о Гарри Поттере с взрослых позиций — ценз встречи строго «18+». Показ платный.

Концерт Леонида Федоров

19:00

Леонид Федоров выступит с редким сольным концертом (обычно он выходит на сцену либо с «АукцЫоном», либо в компании Владимира Волкова) в клубе Opera. На нем прозвучат совсем новые песни музыканта, а также проверенные временем – те, что редко попадают в программу.

Концерт «ВИА Татьяна»

20:00

Столичный девичий ретро-бэнд «ВИА Татьяна» исполняет советские хиты с той невероятно подкупающей искренностью, что заложена в самих песнях Утесова и Шульженко. Концерт на этот раз будет на «Лендоке».

Концерт Verhovski

20:00

Петербургский музыкант и подписант лейбла Galernaya 20 Сергей Верховский в рамках своего одноименного проекта Verhovski даст концерт в клубе-баре «Мачты» в «Севкабель Порту». Он обещает презентацию нового сингла и клипа на него.

Сериал «Нерегулярные части» 

По сути, это спин-офф «шерлокианы» — сериал рассказывает про уличных подростков, которые выполняют поручения знаменитого сыщика и доктора Ватсона и тем самым помогают раскрыть преступления. Шоураннер проекта — автор «Обитателей холмов» Том Байдвелл.

С 26 март, Netflix

  • Pompeya

Суббота, 27 марта

Фестиваль науки «Кстати, что происходит?»

В субботу в «Люмьер-холле» пройдет фестиваль науки. Среди тем — климатические изменения, мясо из пробирки и другие биотехнологии, а также границы возможностей искусственного интеллекта. Вход свободный по регистрации.

Маркет «Салон Маркизы Казати»

Винтажное ответвление «Интеллигентной барахолки» пройдет в субботу и воскресенье на заводе имени Степана Разина — секретном споте между Af Brew Taproom и Комиссионкой Гинзы. На маркете обещают антиквариат, одежду и украшения и осознанное потребление как общую сверхидею.

Спецпоказ «Молодости»

18:30

Вторым фильмом ретроспективы Паоло Соррентино станет его англоязычный дебют — картина «Молодость» с Харви Кейтелем и Майклом Кейном. Сеанс пройдет в Доме кино.

Спектакль «Юдифь, тайный дневник», Дом радио

19:00

В Доме радио — премьера спектакля Бориса Павловича по пьесе драматурга КЛИМа на украинского языке. Это настоящий бенефис актрисы Екатерианы Таран, играющей заглавную роль. Ей аккомпанирует композитор Алексей Востриков.

Спектакль «Апрель», Театр «ЦЕХъ»

19:00

Режиссер Кирилл Люкевич и художник Саша Конакова придумали уличный спектакль «Апрель» по песням Виктора Цоя. Это постановка без «четвертой стены»: зрители становятся полноценными участниками действия. В театре советуют одеваться по погоде — «Апрель» играется во дворе «ЦЕХа».

Концерт Pompeya

20:00

Московская нью-вейв команда Pompeya выступит в субботу в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту». Главные модники 2010-х представят новый альбом «Bingo», а также сыграют лучшие хиты — «90», «Cheenese», «Slow» и другие.

Спектакль «Синяя Птица. Реквием», «Электротеатр Станиславский»

20:00

Электротеатр «Станиславский» покажет трансляцию спектакля своего худрука Бориса Юхананова «Синяя Птица. Реквием» — новой версия трилогии по пьесе Мориса Метерлинка и личным воспоминаниям исполнителей ролей Тильтиля и Митиль — Владимира Коренева и Алефтины Константиновой.

Вечеринка «День Варенья TESTFM»

20:00

В клубе-баре «Изич» на Арсенальной набережной онлайн-радио TESTFM, вокруг которого сформировалось мощное андеграундное комьюнити, отметит шестой день рождения. Помимо основателя Стаса Каливасина, играть в этот вечер будут Amdience, Nopoynt, Ninel, Anton Berezin, Foam, Rwanda, Primitive, Zakharov, Theo, Sinusoidal, Vollok, Anit Levan и Tsyo.

Вечеринка «Freedom party»

20:00

В субботу в «Бекицере» в канун Песаха пройдет вечеринка «Freedom party». Ее хедлайнер — группа «Добраночь», миксующая балканские, русские, еврейские и прочие фолк-мотивы в единую атмосферу радости. Вход свободный.

  • «Лоро»

Воскресенье, 28 марта

Конференция «CIBA: Creative Industries. Business. Art»

Новая сцена Александринского театра и НИУ ВШЭ в воскресенье проведут большую конференцию про предпринимательство и его особенности в творческих сферах. Выступят, например, основатель музыкального фестиваля «Стереолето» Илья Бортнюк, гендиректор ЦСИ им. Сергея Курехина Анастасия Курехина, дизайнер Митя Харшак и многие другие. Вход свободный, но по регистрации.

Спецпоказ «Лоро»

18:30

Ретроспектива Паоло Соррентино завершится показом сатирической и невероятно витальной картины «Лоры». Сеанс в Доме кино будет на языке оригинала с субтитрами.

Спектакль «Юдифь, тайный дневник», Дом радио

19:00

В Доме радио — премьера спектакля Бориса Павловича по пьесе драматурга КЛИМа на украинского языке. Это настоящий бенефис актрисы Екатерианы Таран, играющей заглавную роль. Ей аккомпанирует композитор Алексей Востриков.

Спектакль «Ромео и Джульетта», «Глобус»

Шекспировский театр «Глобус» показывает спектакля Майкла Окли по трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». В ролях — Шарлотта Бомон, Натан Уэлш, Нед Деррингтон, Шалиша Джеймс-Дэвис, Стюарт Бауман и Джефф Александр. Видео доступно до 31 марта.

Балет «Фреска. Картина на стене»

Портал ARTE до 21 мая открыл доступ к балету Анжелена Прельжокажа «Фреска. Картина на стене». Он основан на китайской сказке XIII века. Над постановкой работал композитор Николя Годен, партии исполняют Юриэ Цугава, Жан-Шарль Жусни, Сержи Аморос Апарисио, Мариус Делькур и Антуан Дюбуа.

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