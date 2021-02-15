Чем заняться в Петербурге с 15 по 21 февраля

«Собака.ru» составила программу, что смотреть (как онлайн так и офлайн!) и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: финальная часть спектакля-трилогии Андрея Могучего по мотивам «Трех толстяков» Олеши, концерт Алены Швец в клубе «Морзе» и перемонтированная версия «Необратимости» Гаспара Ноэ в прокате.
Понедельник, 15 февраля
Опера «Валькирия», Метрополитен-опера
3:30
Постановка Отто Шенка с Хильдегард Беренс, Джесси Норман, Кристой Людвиг, Гэри Лэйксом, Джеймсом Моррисом и Куртом Моллем. Дирижер —Джеймс Ливайн. Запись доступна 23 часа.
Сериал «Оптимисты»
21:00
Продолжение истории про будни советских дипломатов в 1960-е. Первый сезон проекта Алексея Попогребского не встретил шквала народной любви (как, например, «Оттепель»), но сериал все же продлили. В сиквеле, помимо Северии Янушаускайте, Егора Корешкова и Риналя Мухаметова, появятся Елизавета Боярская и Сергей Безруков.
С 15 февраля, «Россия-1»
Выставка Юлдус Бахтиозиной
В фойе киностудии «Ленфильм» при поддержке галереи Anna Nova проходит персональная выставка художницы Юлдус Бахтиозиной — главной царевны совриска.
До 17 февраля
Балет «Дон Кихот», Венская опера
23:00
Венская опера показывает видеозапись балета Людвига Минкуса «Дон Кихот» в хореографии Рудольфа Нуреева. Дирижер — Кевин Родес. Чтобы посмотреть спектакль, нужно зарегистрироваться.
Вторник, 16 февраля
Опера «Богема», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Джакомо Пуччини «Богема» в постановке Франко Дзеффирелли. В ролях — Рамон Варгас, Анжела Георгиу, Людовик Тезье, Айноа Артета и Орен Градус.
Презентация книги Александра Цыпкина
16:00
В Доме книги во вторник писатель Александр Цыпкин расскажет про свою книгу «Идеальный Че. Интуиция и новые беспринцыпные истории». В сборник вошли не только рассказы, но и пьеса о последнем дне из жизни разных людей. Она возникла из разговоров Цыпкина с участником его шоу «Беспринцыпные чтения» — актером Константином Хабенским. Вход свободный.
Спектакль «Апрель», Театр «ЦЕХъ»
19:00
Режиссер Кирилл Люкевич и художник Саша Конакова придумали уличный спектакль «Апрель» по песням Виктора Цоя. Это постановка без «четвертой стены»: зрители становятся полноценными участниками действия. В театре советуют одеваться по погоде — «Апрель» играется во дворе «ЦЕХа».
Фестиваль мини-лекций «Разберем на атомы»
19:30
В кафе «Книги и кофе» трое петербургских ученых прочтут мини-лекции о том, чем занимаются научные институты и почему это важно. Среди тем, например, можно ли вырастить нейроны в искусственных условиях и что такое ядерная медицина. Вход свободный по регистрации.
Спецпоказ фильма «Персона»
20:15
Во вторник (за несколько дней до старта повторного проката) великую драму Бергмана покажут на «Ленфильме». Картину представит кинокритик Зинаида Пронченко.
Спецпоказ фильма «Разомкнутые объятия»
21:00
Во вторник в «Родине» покажут фильм Педро Альмодовара о физической и духовной слепоте «Разомкнутые объятия». Главную роль в картине играет муза режиссера Пенелопа Крус. Сеанс — на языке оригинала с субтитрами.
Сериал «За час до рассвета»
Драма с Константином Хабенским, Андреем Бурковским, Артуром Смольяниновым и Аленой Михайловой про будни милиции после войны. В 1946 году молодой лейтенант и матерый майор ловят опасную банду. По синопсису проект похож на «Место встречи изменить нельзя», но это в большей степени попытка зайти на территорию «советского нуара».
С 16 февраля, more.tv, Wink, НТВ
Среда, 17 февраля
Опера «Фальстаф», Метрополитен-опера
3:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу Джузеппе Верди «Фальстаф» в постановке Франко Дзеффирелли, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Пол Плишка, Мирелла Френи, Барбара Бонни и Мэрилин Хорн.
Спектакль «Ромео и Джульетта», Театр «Мастерская»
19:00
У спектакля Григория Козлова два автора: Уильям Шекспир и Борис Пастернак. На афише так и написано: Борис Shakespeare. И мир, в котором обитают герои, такой же двойственный, черно-белый и графичный. Здесь смешиваются не только добро и зло, любовь и смерть, солнце и холод, но и времена и эпохи. Одни сцены разыгрываются во времена, описанные Великим Бардом, другие – в современности.
Онлайн-встреча с Алексеем Ивановым
19:00
В среду в прямом эфире автор «Географ глобус пропил» и «Сердце Пармы» Алексей Иванов расскажет про свой новый роман «Тени тевтонов». Трансляция будет идти в группе магазина «Буквоед» во «ВКонтакте».
Спецпоказ фильма «Необратимость. Полная инверсия»
19:30
Полностью перемонтированная Гаспаром Ноэ версия его культового фильма с Моникой Беллуччии и Венсаном Касселем о трагичной необратимости времени — теперь все события развиваются в хронологии. Картина выходит в официальный прокат 18 февраля, но увидеть ее можно уже в среду в Доме кино на совместном показе «Собака.ru» и «A-One». Представит фильм кинокритик Иван Пугин.
Опера «Вольный стрелок», Баварская опера
Баварская опера открыла до 15 марта доступ к опере Карла Марии фон Вебера «Вольный стрелок» в постановке Дмитрия Чернякова. Дирижер в этой версии — Антонелло Манакорда, а партии исполняют Борис Пригль, Балинт Сабо, Голда Шульц, Анна Прохазка и Кайл Кетельсен.
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фото: Стас Левшин
Четверг, 18 февраля
Опера «Сельская честь / Паяцы», Метрополитен-опера
3:30
В течение 23 часов можно увидеть запись оперы Пьетро Масканьи и Руджеро Леонкавалло «Сельская честь / Паяцы» в постановке Франко Дзеффирелли, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Татьяна Троянос, Пласидо Доминго, Тереза Стратас и Шерил Милнз.
Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», БДТ им. Г. А. Товстоногова
19:00
Блокбакстер-долгострой художественного руководителя БДТ Андрея Могучего, кажется, подходит к финалу. В третьей части, имеющей подзаголовок «Эпизод 7. Учитель», неизменные Гаспар и Тибул из Царства мертвых попадают в таинственное пространство, похожее то ли на пустыню, то ли на заброшенный пляж, то ли на гигантскую песочницу. Интуиция, обширный культурный багаж и опыт подсказывают героям, что ничего хорошего здесь случиться не может. Пережив серию драматичных событий, чудом избежав гибели, доктор встречает – сюрприз! – человека с ружьем, и начинает догадываться что это за место, по каким законам существует и каково действительное положение вещей.
Спектакль «Товарищ Кисляков», Новая сцена Александринского театра
19:00
«Товарищ Кисляков» — третья самостоятельная работа Андрея Калинина в Александринском театре. Режиссер по-прежнему остается верен себе и на этот раз ставит текст, о существовании которого до сих пор знали разве что специалисты по советской литературе 1920-х. Это первое сценическое обращение к произведению Пантелеймона Романова, чей пик популярности пришелся на первое послереволюционное десятилетие.Роман о музейном сотруднике Ипполите Григорьевиче, успешно трансформирующемся в товарища Кислякова, был опубликован в 1927 году — и сразу изъят.
Спектакль «Ромео и Джульетта», Театр «Мастерская»
19:00
У спектакля Григория Козлова два автора: Уильям Шекспир и Борис Пастернак. На афише так и написано: Борис Shakespeare. И мир, в котором обитают герои, такой же двойственный, черно-белый и графичный. Здесь смешиваются не только добро и зло, любовь и смерть, солнце и холод, но и времена и эпохи. Одни сцены разыгрываются во времена, описанные Великим Бардом, другие – в современности.
Фильм «Воздушный бой»
Молодая летчица Мод Гарретт (Хлоя Грейс Морец) сражается с гремлинами и сексизмом во время воздушного боя США и Японии в годы Второй мировой войны. Изначально фильм готовил сценарист Макс Лэндис, но из-за обвинений в домогательствах его заменили на Роузэнн Лианг, она же сняла картину.
С 18 февраля
Фильм «Персона»
Культовая картина Ингмара Бергмана про токсичные взаимоотношения двух женщин (любимицы режиссера Биби Андерссон и Лив Ульман) выходит в повторный прокат в России. Если вы еще не видели картину — вам невероятно повезло сделать это впервые на большом экране.
С 18 февраля
Фильм «Конек-горбунок»
Новое переосмысление сказки про Ивана-дурака, его волшебных помощников, старших братьев-абьюзеров и царскую невесту-красавицу. В фильме Конек-горбунок — цифровой, его озвучил Павел Деревянко. Также в картине сыграли Антон Шагин, Паулина Андреева, Ян Цапник и Михаил Ефремов.
С 18 февраля
Фильм «Спасите Колю!»
К 23 февраля в кинотеатрах выпустят комедию с Дмитрием Нагиевым от режиссера «Физрука» Дмитрия Губарева. Военком забирает служить в армию всех молодых людей своей единственной дочери. Но однажды она решает дать отцу отпор.
С 18 февраля
Фильм «Необратимость. Полная инверсия»
Полностью перемонтированная Гаспаром Ноэ версия его культового фильма с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем о трагичной необратимости времени — теперь все события развиваются в хронологии.
С 18 февраля
Фильм «Рыцари справедливости»
Мадс Миккельсен на этот раз блистает в роли экс-военного Маркуса, чья жена погибает в крушении поезда. Он вместе с гиками-помощниками пытается выяснить, так ли случайна ее смерть или это на самом деле было подстроено.
С 18 февраля
Фильм «Мавританец»
Основанная на реальных события драма с Джоди Фостер и Тахаром Рахимом. Мавританец Мохаммеда ульд Слахи провел 14 лет в тюрьме без предъявления официального обвинения — его подозревали в вербовке террористов для атаки 11 сентября.
С 18 февраля
Пятница, 19 февраля
Опера «Тоска», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Джакомо Пуччини «Тоска» в постановке Франко Дзеффирелли, дирижер — Джузеппе Синиполи. В ролях — Хильдегард Беренс, Пласидо Доминго и Корнелл Макнил.
Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», БДТ им. Г. А. Товстоногова
19:00
Блокбакстер-долгострой художественного руководителя БДТ Андрея Могучего, кажется, подходит к финалу. В третьей части, имеющей подзаголовок «Эпизод 7. Учитель», неизменные Гаспар и Тибул из Царства мертвых попадают в таинственное пространство, похожее то ли на пустыню, то ли на заброшенный пляж, то ли на гигантскую песочницу. Интуиция, обширный культурный багаж и опыт подсказывают героям, что ничего хорошего здесь случиться не может. Пережив серию драматичных событий, чудом избежав гибели, доктор встречает – сюрприз! – человека с ружьем, и начинает догадываться что это за место, по каким законам существует и каково действительное положение вещей.
Спектакль «Товарищ Кисляков», Новая сцена Александринского театра
19:00
«Товарищ Кисляков» — третья самостоятельная работа Андрея Калинина в Александринском театре. Режиссер по-прежнему остается верен себе и на этот раз ставит текст, о существовании которого до сих пор знали разве что специалисты по советской литературе 1920-х. Это первое сценическое обращение к произведению Пантелеймона Романова, чей пик популярности пришелся на первое послереволюционное десятилетие.Роман о музейном сотруднике Ипполите Григорьевиче, успешно трансформирующемся в товарища Кислякова, был опубликован в 1927 году — и сразу изъят.
Лекция о том, как карантин отразится на путешествиях
19:00
В пятницу в Social Club гендиректор туроператора CheapTrip Оксана Анохина и директор по продукту Aviasales Иван Козлов обсудят, как пандемия скажется на туриндустрии: от повышения цен на авиабилеты до демпинга турфирм. Встреча организована Ассоциацией выпускников СПбГУ. Вход свободный, также будет онлайн-трансляция.
Концерт Алены Швец
20:00
19-летняя певица и автор песен Алена Швец собрала полмиллиона подписчиков на YouTube, исполняя свои песни про мемы, скейтеров и первую любовь под гитару. В прошлом году у нее вышел альбом «Королева отстоя», который она и представит на концерте в клубе «Морзе» уже в эту пятницу.
Концерт Вячеслава Бутусова
20:00
В пятницу в «А2» культовый музыкант даст концерт, в котором прозвучат как хиты «Наутилуса», так и песни из дебютного альбома «Аллилуия» группы «Орден Славы» и редкие композиции из собственного репертуара Вячеслава Бутусова.
Фильм «Аферистка»
Циничная криминальная комедия с Розамунд Пайк про аферистку, которая берет под опеку пожилых людей. Ее новая жертва (Дайэнн Уист) оказывается не так проста — а еще есть те, кто готов за нее постоять.
С 19 февраля
Сериал «Ради всего человечества»
Продолжение драмы про противостояния США и СССР в космосе и альтернативной реальности. Напомним, в первом сезоне речь шла о 1969-м, когда космонавт Алексей Леонов якобы водрузил на Луне советский флаг. Во втором — гонка технологий и амбиций будет в 1983 году, когда вдруг начинается милитаризация НАСА: Центр управления полетами отдают Минобороны.
С 19 февраля, Apple TV+
Суббота, 20 февраля
Опера «Дон Жуан», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к опере «Дон Жуан» Вольфганга Амадея Моцарта, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Сэмюэл Рэми, Кэрол Ванесс, Карита Маттила, Джерри Хэдли, Дон Апшоу и Ферруччо Фурланетто.
Спектакль «МНДЛШТМ», театр «ЦЕХъ»
19:00
Михаил Каргапольцев ставит спектакль о бестелесности мира поэта, о том, что сам поэт – существо хрупкое, существующее вне времени и мира, что не мешает ему быть человеком ищущим и фанатично увлеченным. В спектакле прозвучат произведения не только Осипа Мандельштама, чей 130-летний юбилей мог отметить любой желающий 14 января этого года, но и Данте, Пушкина и Ахматовой. Поэзия тех, кто создал иную реальность, существующую всегда, везде, никогда и нигде одновременно.
Концерт «Моральный кодекс»
20:00
Отметивший в прошлом году 30-летие рок-бэнд Сергея Мазаева выступит в субботу в клубе «Космонавт». Помимо хитов про первый снег и ночной каприз, они споют песни с седьмого альбома, который должен выйти в 2021-м.
Выставка «Умышленный город», Росфото
В Росфото с субботы стартует выставка петербургского фотоклассика Валерия Дегтярева. Она посвящена грядущему 200-летнему юбилею Достоевского — черно-белые снимки непарадного Петербурга с его особой эстетикой.
С 20 февраля по 21 марта
Арт-вечеринка «D-FEST 7»
23:00
В субботу в клубе FUSION на канале Грибоедова, 7 пройдет вечеринка от объединения D-FEST. Организаторы обещают «максимально инклюзивное представление». По их словам, это будет микс из квеста и перфоманса с участием поэтов, балерин и гимнастов. Музыку ставят 12 диджеев, среди которых москвичи Shadowax и Drevotalk, а также локальные герои Arseny Istomin и Technopunks.
Воскресенье, 21 февраля
Выставка «Cartier: Продолжая историю», Эрмитаж
В Эрмитаже в честь пятилетия совместных реставрационных проектов с французским ювелирным домом Cartier стартует выставка. В нее вошли не только украшения из исторической коллекции бренда, но и предметы из собрания музей, интонационно совпадающие по стилю или материалам.
С 21 февраля по 18 апреля
Спецпоказ фильма «Невинный»
18:40
В воскресенье в «Родине» в честь 45-летия фильма «Невинный» Лукино Висконти его покажут на большом экране. Картина стала последней работой великого итальянского неореалиста. Сеанс будет на языке оригинала с субтитрами.
Опера «Кармен», Венская опера
22:00
Венская опера покажет запись оперы Жоржа Бизе «Кармен» в постановке Каликсто Бийето, дирижер этой версии — Андрес Ороско-Эстрада. Чтобы посмотреть запись, нужно зарегистрироваться.
Опера «Пеллеас и Мелизанда», Большой театр Женевы
Большой театр Женевы показывает оперу Клода Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» в постановке хореографов Сиди Ларби Шеркауи и Дамьена Жале. Над сценографией работала Марина Абрамович. Запись доступна до 19 августа.
Балет «Кактусы», Шведский королевский балет
Шведский королевский балет показывает балет Александра Экмана «Кактусы» на музыку Йозефа Гайдна, Людвига ван Бетховена и Франца Шуберта. Запись доступна до 27 февраля.
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