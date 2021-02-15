Чем заняться в Петербурге с 15 по 21 февраля

Опера «Сельская честь / Паяцы», Метрополитен-опера

3:30

В течение 23 часов можно увидеть запись оперы Пьетро Масканьи и Руджеро Леонкавалло «Сельская честь / Паяцы» в постановке Франко Дзеффирелли, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Татьяна Троянос, Пласидо Доминго, Тереза Стратас и Шерил Милнз.

Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», БДТ им. Г. А. Товстоногова

19:00

Блокбакстер-долгострой художественного руководителя БДТ Андрея Могучего, кажется, подходит к финалу. В третьей части, имеющей подзаголовок «Эпизод 7. Учитель», неизменные Гаспар и Тибул из Царства мертвых попадают в таинственное пространство, похожее то ли на пустыню, то ли на заброшенный пляж, то ли на гигантскую песочницу. Интуиция, обширный культурный багаж и опыт подсказывают героям, что ничего хорошего здесь случиться не может. Пережив серию драматичных событий, чудом избежав гибели, доктор встречает – сюрприз! – человека с ружьем, и начинает догадываться что это за место, по каким законам существует и каково действительное положение вещей.

Спектакль «Товарищ Кисляков», Новая сцена Александринского театра

19:00

«Товарищ Кисляков» — третья самостоятельная работа Андрея Калинина в Александринском театре. Режиссер по-прежнему остается верен себе и на этот раз ставит текст, о существовании которого до сих пор знали разве что специалисты по советской литературе 1920-х. Это первое сценическое обращение к произведению Пантелеймона Романова, чей пик популярности пришелся на первое послереволюционное десятилетие.Роман о музейном сотруднике Ипполите Григорьевиче, успешно трансформирующемся в товарища Кислякова, был опубликован в 1927 году — и сразу изъят.

Спектакль «Ромео и Джульетта», Театр «Мастерская»

19:00

У спектакля Григория Козлова два автора: Уильям Шекспир и Борис Пастернак. На афише так и написано: Борис Shakespeare. И мир, в котором обитают герои, такой же двойственный, черно-белый и графичный. Здесь смешиваются не только добро и зло, любовь и смерть, солнце и холод, но и времена и эпохи. Одни сцены разыгрываются во времена, описанные Великим Бардом, другие – в современности.

Фильм «Воздушный бой»

Молодая летчица Мод Гарретт (Хлоя Грейс Морец) сражается с гремлинами и сексизмом во время воздушного боя США и Японии в годы Второй мировой войны. Изначально фильм готовил сценарист Макс Лэндис, но из-за обвинений в домогательствах его заменили на Роузэнн Лианг, она же сняла картину.

С 18 февраля

Фильм «Персона»

Культовая картина Ингмара Бергмана про токсичные взаимоотношения двух женщин (любимицы режиссера Биби Андерссон и Лив Ульман) выходит в повторный прокат в России. Если вы еще не видели картину — вам невероятно повезло сделать это впервые на большом экране.

С 18 февраля

Фильм «Конек-горбунок»

Новое переосмысление сказки про Ивана-дурака, его волшебных помощников, старших братьев-абьюзеров и царскую невесту-красавицу. В фильме Конек-горбунок — цифровой, его озвучил Павел Деревянко. Также в картине сыграли Антон Шагин, Паулина Андреева, Ян Цапник и Михаил Ефремов.

С 18 февраля

Фильм «Спасите Колю!»

К 23 февраля в кинотеатрах выпустят комедию с Дмитрием Нагиевым от режиссера «Физрука» Дмитрия Губарева. Военком забирает служить в армию всех молодых людей своей единственной дочери. Но однажды она решает дать отцу отпор.

С 18 февраля

Фильм «Необратимость. Полная инверсия»

Полностью перемонтированная Гаспаром Ноэ версия его культового фильма с Моникой Беллуччи и Венсаном Касселем о трагичной необратимости времени — теперь все события развиваются в хронологии.

С 18 февраля

Фильм «Рыцари справедливости»

Мадс Миккельсен на этот раз блистает в роли экс-военного Маркуса, чья жена погибает в крушении поезда. Он вместе с гиками-помощниками пытается выяснить, так ли случайна ее смерть или это на самом деле было подстроено.

С 18 февраля

Фильм «Мавританец»

Основанная на реальных события драма с Джоди Фостер и Тахаром Рахимом. Мавританец Мохаммеда ульд Слахи провел 14 лет в тюрьме без предъявления официального обвинения — его подозревали в вербовке террористов для атаки 11 сентября.

С 18 февраля