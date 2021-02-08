Чем заняться в Петербурге с 8 по 14 февраля

«Собака.ru» составила программу, что смотреть (как онлайн так и офлайн!) и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: Анна Нетребко в партиях Татьяны и Тоски в Мариинском театре, комедия с Сергеем Буруновым и Монеточкой «Родные», а также премьера спектакля «Дети солнца» Николая Рощина.
Понедельник, 8 февраля
Опера «Тоска», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера вновь на 23 часа откроет доступ к опере Пуччини «Тоска» в постановке Тито Гобби. Это канонический спектакль 1978 года, в котором Каварадосси поет Лучано Паваротти, Тоску — Ширли Верретт.
Выставка Юлдус Бахтиозиной
В фойе киностудии «Ленфильм» при поддержке галереи Anna Nova пройдет персональная выставка художницы Юлдус Бахтиозиной — главной царевны совриска. В рамках открытия также в понедельник также покажут ее фильм «Дочь рыбака», который она представит лично.
С 8 по 17 февраля
Выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись»
В Выборге на экс-заводе детских колясок (наб. 40-летия ВЛКСМ, 5) показывают графику Сальвадора Дали. Это циклы «Кармен», «Приключения Алисы в Стране Чудес», «Далинианские лошади», «Трилогия любви», а также иллюстрации-ксилографии к повести Педро де Аларкона «Треуголка».
С 6 февраля по 28 марта
Выставка Валерии Абендрот «Laboratorium suggerere»
В Anna Nova Gallery с понедельника стартует персональная выставка Валерии Абендрот — финалистки VII конкурса проектов молодых художников NOVA ART. «Laboratorium suggerere» — это интерактивная инсталляция. Пластичная версия мира, в которой распечатанные на 3D-принтере модели внутренних органов сочетаются с абстрактными объектами из пластика и воска.
С 8 февраля по 7 марта
Выставка «Быль/Небыль», «Блуждающая галерея»
В «Севкабель Порту» кураторы Лиза Савина и Андрей Паршиков запустили цикл выставок «Стадия зеркала» в так называемой «Блуждающей галерее» (это отсылка к этапу развития ребенка по Лакану и буквальное прочтение будущих арт-прогулок по помещениям кластера: галерея будет в разных его локациях). Основная концепция — парная экспозиция уже известных художников с молодыми авторами. Начали с поиска общих интонаций в работах Владимира Дубосарского и Мики Плутицкой.
До 15 февраля
Балет «Щелкунчик», Венская опера
23:00
Венская опера покажет в понедельник видеозапись балета Петра Чайковского в хореографии Рудольфа Нуреева, дирижер — Пол Коннелли. Партии исполняют Людмила Коновалова и Владимир Шишов. Для просмотра нужно зарегистрироваться.
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«Парижская полиция 1900»
Вторник, 9 февраля
Опера «Золото Рейна», Метрополитен-опера
3:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к опере Рихарда Вагнера «Золото Рейна» в постановке Робера Лепажа, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Брин Тервель, Стефани Блайт, Эрик Оуэнс и Ричард Крофт.
Выставка ««Психея, душенька…». Литературный сюжет от античности к русскому классицизму», Эрмитаж
В Эрмитаже со вторника открывается выставка, основанная на двух литисточниках: римской новелле Апулея о Психее и повести Богдановича «Душенька». В экспозицию войдут как археологические объекты вроде зеркал и резных камней, так и картины и скульптуры.
С 9 февраля по 21 марта
Спектакль «Водевиль Дилетант», Вторая сцена БДТ – Каменноостровский театр
19:00
Для своего первого спектакля из придуманного им же самим триптиха «Возможности комедийного жанра» режиссер Кирилл Вытоптов выбрал один из самых легких (как будто бы) жанров – водевиль. «Водевиль Дилетант» поставлен по пьесе Василия Шкваркина «Лира напрокат» (1928). Электрик Митя решает переквалифицироваться в драматурги, сочиняет пьесу и вместе с ней, ожидаемо, попадает в гущу театральных событий.
Сериал «Парижская полиция 1900»
Французская детективная драма от Фабьена Нури — одного из сценаристов «Смерти Сталина». История далека от воспевания la Belle Époque и рассказывает, как обнаружение женского тела в Сене приводит к раскрытию дела государственной важности.
С 9 февраля, «Амедиатека», «КиноПоиск HD»
Опера «Дон Жуан», Венская опера
23:00
Венская опера покажет видеозапись оперы Моцарта «Дон Жуан» в постановке Жана-Луи Мартиноти, дирижер этой версии — Адам Фишер. В ролях — Мариуш Квечень, Эрвин Шротт, Марина Ребека и Юлиана Банзе. Для просмотра необходима регистрация.
Проект «Dancing Nation»
Танцевальная компания Sadler’s Wells и телеканал BBC Arts выложили до 26 февраля совместный проект «Dancing Nation» — трехчастный фестиваль, объединяющий балет, хип-хоп и современный танец. Среди хореографов — Мэтью Борн, Ясмин Годдар, Акрам Хан, Руди Коул и Джулия Роберт.
Среда, 10 февраля
Опера «Эрнани», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Джузеппе Верди «Эрнани» в постановке Пьера-Луиджи Самаритани, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Леона Митчелл, Лучано Паваротти, Шерил Милнз и Руджеро Раймонди.
Опера «Евгений Онегин», Мариинский театр
19:00
В среду Татьяну в «Евгении Онегине» споет сопрано номер один в мире Анна Нетребко. За дирижерским пультом в этот вечер будет Валерий Гергиев. Евгений Онегин – Алексей Марков, Ленский – Сергей Скороходов.
Спектакль «Дети солнца», Александринский театр
19:00
Поначалу Максим Горький собирался разрабатывать сюжет в соавторстве с Леонидом Андреевым. Будущая пьеса должна была называться «Астроном» и сосредоточиться на извечной противоположности интересов интеллигенции и народа. Финал предполагался кровавый и жестокий: темные и невежественные ширнармассы убивали несчастного главного героя, позволившего себе жить жизнью более захватывающей и отвлеченной от реальности. Но что-то пошло не так, драматурги разошлись и каждый сочинил уже собственное произведение. От режиссера Николая Рощина стоит ожидать перпендикулярного изложения событий и переиначивания хрестоматийного горьковского текста на свой лад. В роли оторванного от жизни химика Протасова – обладатель премии «Золотая маска» Иван Волков.
Спектакль «Водевиль Дилетант», Вторая сцена БДТ – Каменноостровский театр
19:00
Для своего первого спектакля из придуманного им же самим триптиха «Возможности комедийного жанра» режиссер Кирилл Вытоптов выбрал один из самых легких (как будто бы) жанров – водевиль. «Водевиль Дилетант» поставлен по пьесе Василия Шкваркина «Лира напрокат» (1928). Электрик Митя решает переквалифицироваться в драматурги, сочиняет пьесу и вместе с ней, ожидаемо, попадает в гущу театральных событий.
Спектакль «Успеть в Венецию», театр ЦЕХЪ
19:00
Жанр пьесы «Две дамочки в сторону Севера», которую режиссер Дарья Кулак переименовала в «Успеть в Венецию», обозначена драматургом Пьером Ноттом как «комедия (временами музыкальная)». Действие в 17 картинах происходит в самых неожиданных местах — больничном лифте, крематории, полицейском комиссариате, коридоре поезда Париж-Амьен, на одной из аллей кладбища. Сестры Анетта и Бернадетта, кремировав мать, разъезжают по Франции на угнанном автобусе в поисках могилы отца, дабы воссоединить некогда расставшихся родителей.
Спектакль «Стыдно быть несчастливым»
20:00
В среду в честь юбилея спектакля (10 лет!) его покажут в Social Club. Для постановки режиссера и актера Семена Серзина по мотивам дневников ленинградского драматурга Александра Володина ресторан на вечер превратят в аналог коммунальной квартиры — с кухонными беседами, вином и дружеским смехом.
Онлайн-версия инсталляции «Я, Майя Плисецкая»
Галерея «ГРАУНД Солянка» выложила онлайн-версию тотальной инсталляции Марии Трегубовой «Я, Майя Плисецкая». Та была посвящена 95-летию великой балерины. Основой проекта стала одноименная автобиографическая книга.
Четверг, 11 февраля
Опера «Севильский цирюльник», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Севильскому цирюльнику» Россини в постановке Джона Кокса, дирижер — Ральф Вейкерт. В ролях — Кэтлин Бэттл, Лео Нуччи, Энцо Дара, Ферруччо Фурланетто и Роквелл Блэйк.
Фильм «Родные»
В первом приближении комедия дебютанта в режиссуре Ильи Аксенова по сценарию Жоры Крыжовникова просто обязана стать народным хитом. Отец семейства (Сергей Бурунов) хочет исполнить мечту всей жизни и поехать на Грушинский фестиваль, остальные, в том числе сочиняющая песни дочь (Монеточка), вынуждены смириться.
С 11 февраля
Фильм «Приворот. Черное венчание»
Подававший большие надежды режиссер Святослав Подгаевский окончательно застрял в жанре русского народного хоррора. На этот раз автор «Невесты», «Русалки» и «Пиковой дамы» исследует приворотные обряды и к чему он приводят (спойлер: к созависимым отношениям). Впрочем, релиз фильма перед 14 февраля выглядит вполне иронично.
С 11 февраля
Фильм «Дикая парочка»
Классический ромком с Эмили Блант и Джейми Дорнаном про двух чудаков, которые просто обязаны быть вместе, но что-то все время идет не так. Режиссер Джон Патрик Шэнли экранизировал свою же пьесу «За пределами Маллингара» — семь лет назад она шла на Бродвее.
С 11 февраля
Фильм «Love»
Еще один приуроченный к 14 февраля релиз — ромком от режиссера сериала «Территория» Игоря Твердохлебова с Сергеем Светлаковым, Тимуром Батрутдиновым и Яном Цапником про любовные перипетии постояльцев отеля с громким названием «Love».
С 11 февраля
Фильм «Кроличья лапа»
Французская грузинка Нана Джорджадзе сняла клюквенную мелодраму о перестройке, петербургских коммуналках и лионских замках. Из плюсов: в касте — Пьер Ришар и Евгений Ткачук.
С 11 февраля
Спектакль «Дети солнца», Александринский театр
19:00
Поначалу Максим Горький собирался разрабатывать сюжет в соавторстве с Леонидом Андреевым. Будущая пьеса должна была называться «Астроном» и сосредоточиться на извечной противоположности интересов интеллигенции и народа. Финал предполагался кровавый и жестокий: темные и невежественные ширнармассы убивали несчастного главного героя, позволившего себе жить жизнью более захватывающей и отвлеченной от реальности. Но что-то пошло не так, драматурги разошлись и каждый сочинил уже собственное произведение. От режиссера Николая Рощина стоит ожидать перпендикулярного изложения событий и переиначивания хрестоматийного горьковского текста на свой лад. В роли оторванного от жизни химика Протасова – обладатель премии «Золотая маска» Иван Волков.
Спектакль «1984», Городской театр
19:00
В Санкт-Петербургском Городском театре — премьера спектакля по антиутопии Оруэлла. Режиссер Виталий Любский поставил роман как «мыслепреступление в двух частях» и собирается смешивать новояз с оригинальным текстом. Видеоряд подготовил художник Александр Разумнов.
Спецпоказ фильмов «Аквариумные рыбы этого мира» и «Америга»
19:00
Кинолаборатория в Доме Радио покажет арт-фильмы братьев Алейниковых — создателей так называемого параллельного кино. В картине «Аквариумные рыбы этого мира», кстати, снялись режиссеры Борис Юхананов и Авдотья Смирнова. Вход по регистрации.
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«Кларисса»
Пятница, 12 февраля
Опера «Бал-маскарад», Метрополитен-опера
3:30
В течение 23 часов можно увидеть «Бал-маскарад» Верди в постановке Пьеро Фаджони, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Априле Милло, Лучано Паваротти, Лео Нуччи, Хэролин Блэквелл и Флоренс Квивар.
Сериал «Кларисса»
Сиквел «Молчания ягнят» про агента ФБР Клариссу Старлинг, которую на этот раз сыграет Ребекка Бридс («Милые обманщицы»). Разработкой занялись Алекс Куртцман («Сонная лощина», «Зведный путь») и Дженни Люмет («Рейчел выходит замуж»). Действие сериала начнется в 1993-м — через два года после событий фильма.
С 12 февраля, more.tv, «КиноПоиск HD»
«Книжный маяк Петербурга»
С 12 по 14 февраля в Петербурге проходит международный фестиваль «Книжный маяк Петербурга». Часть его событий будет онлайн, другие — офлайн. Всего около 100 мероприятий. Среди участников — Евгений Водолазкин, Дмитрий Быков, Татьяна Черниговская, Семен Альтов и многие другие. Подробнее здесь.
Спектакль «Дети солнца», Александринский театр
19:00
Поначалу Максим Горький собирался разрабатывать сюжет в соавторстве с Леонидом Андреевым. Будущая пьеса должна была называться «Астроном» и сосредоточиться на извечной противоположности интересов интеллигенции и народа. Финал предполагался кровавый и жестокий: темные и невежественные ширнармассы убивали несчастного главного героя, позволившего себе жить жизнью более захватывающей и отвлеченной от реальности. Но что-то пошло не так, драматурги разошлись и каждый сочинил уже собственное произведение. От режиссера Николая Рощина стоит ожидать перпендикулярного изложения событий и переиначивания хрестоматийного горьковского текста на свой лад. В роли оторванного от жизни химика Протасова – обладатель премии «Золотая маска» Иван Волков.
Спектакль «1984», Городской театр
19:00
В Санкт-Петербургском Городском театре — премьера спектакля по антиутопии Оруэлла. Режиссер Виталий Любский поставил роман как «мыслепреступление в двух частях» и собирается смешивать новояз с оригинальным текстом. Видеоряд подготовил художник Александр Разумнов.
Презентация книги Билли Новика «Сон на краю крыши»
19:00
В пятницу в прямом эфире музыкант Билли Новик представит свою автобиографию «Сон на краю крыши» — книгу воспоминаний о детстве, Купчине и «алкоджазе». Трансляция будет в соцсети «ВКонтакте».
Спектакль «Посвящение Еве», Театр им. Е.Вахтангова
19:00
Театр им. Вахтангова в память об аткере Василии Лановом проведет бесплатную онлайн-трансляцию спектакля Сергея Яшина «Посвящение Еве» по книге Эрика-Эммануэля Шмитта.
Спецпоказ фильма «Персона»
19:30
В пятницу (за неделю до старта повторного проката) великую драму Бергмана покажут на большом экране в «Авроре». Картину про токсичные отношения и несовпадение внутреннего и внешнего представит кинокритик Дмитрий Комм.
Презентация книги Сергея Носова «Тайная жизнь петербургских памятников»
19:30
Лауреат литпремии «Нацбест», писатель Сергей Носов в пятницу расскажет в магазине «Во весь голос» о своей новой книге «Тайная жизнь петербургских памятников». Вход свободный.
Концерт группы «Френдзона»
20:00
Любимая группа Роскомназдора (они сами отдавали свои тексты на проверку, чтобы избежать запретов) и подростков выступит в пятницу в клубе «Аврора». Билетов на танцпол, кстати, уже нет.
Кинофестиваль SPIFF
21:00
С 12 по 14 февраля в киноцентре «Родина» проходит международный фестиваль короткометражного кино SPIFF (Saint-Petersburg International Film Festival). В программе как дебютанты киносмотров (например, турецкий триллер «Весь тот незримый свет»), так и обладатели уже множества призов (в том числе выдвинутый на «Оскар» шведский фильм «Живая»).
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Балет «Зимний путь»
Суббота, 13 февраля
Опера «Эхнатон», Метрополитен-опера
3:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к опере Филипа Гласса «Эхнатон» в постановке Фелима Макдермотта, дирижер — Карен Каменсек. В ролях — Энтони Рот Костанцо, Дизелла Ларусдоттир, Дженай Бриджес, Аарон Блэйк и Закари Джеймс.
Vintage rave market
В эту субботу в клубе Blank пройдет винтажный рейв-маркет от проекта Svalka. Организаторы обещают, что будет представлена не только одежда, но и украшения, посуда и винил.
Презентация книги-комментария к мемуарам «На берегу Невы»
16:30
В прошлом году в издательстве «Редакция Елены Шубиной» вышла книга-комментарий Олега Лекманова к мемуарам знаменитой «маленькой поэтессы с огромным бантом» Ирины Одоевцевой «На берегах Невы». В субботу ее обсудят сам Лекманов и историк литературы Валерий Шубинский. Трансляция беседы будет на странице музея Анны Ахматовой в Facebook.
Спецпоказ фильма «Пугало»
18:30
Победитель «Кинотавра»-2020 — фильм о якутской знахарке и человеческом одиночестве — выходит в прокат в конце февраля. Но уже в субботу его можно увидеть на спецпоказе в «Авроре». Картину представят ее режиссер Дмитрий Давыдов и главред журнала «Искусство кино» Антон Долин.
Концерт группы «Кирпичи»
20:00
В субботу петербургский рэп-синдикат «Кирпичи» отметит 25-летие в клубе «Мачты» акустическим концертом — все хиты и редкие песни музыканты исполнят в unplugged-версиях.
Балет «Зимний путь», Балет Цюриха
21:00
Балет Цюриха проведет прямую трансляцию невероятно красивой постановки Кристиана Шпука «Зимний путь» на музыку Ханса Цендера — это переосмысление песенного цикл Шуберта.
Опера «Енуфа», Берлинская опера
22:15
Берлинская опера проведет прямую трансляцию оперы Леоша Яначека «Енуфа» в постановке Дамиано Микьелетто, дирижер в этой версии — Саймон Рэттл. В ролях — Камилла Нилунд, Эвелин Херлитциус, Ладислав Элгр и Стюарт Скелтон.
Балет «Фреска. Картина на стене»
Портал ARTE до 21 мая открыл доступ к балету Анжелена Прельжокажа «Фреска. Картина на стене». Он основан на китайской сказке XIII века. Над постановкой работал композитор Николя Годен, партии исполняют Юриэ Цугава, Жан-Шарль Жусни, Сержи Аморос Апарисио, Мариус Делькур и Антуан Дюбуа.
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ВИА «Пролетарское Танго»
Воскресенье, 14 февраля
Опера «Троянцы», Метрополитен-опера
3:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к записи «Троянцев» Берлиоза в постановке Питера Уэкслера. Дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Джесси Норман, Татьяна Троянос, Пласидо Доминго и Алан Монк.
Спецпоказ «Выживут только любовники»
18:30
В День святого Валентина картину Джима Джармуша о бессмертной любви и возлюбленных вновь покажут на большом экране — в кинотеатре «Родина». Сеанс пройдет на языке оригинала с субтитрами.
Концерт группы «Свидание»
19:00
Лиричная инди-поп группа «Свидание» в воскресенье, 14 февраля, выступит в Aurora Concert HalI. Минималистичное звучание, романтика и танцы — и пусть пандемия и локдаун снова не разлучат нас.
Опера «Тоска», Мариинский-2
19:00
В воскресенье в роли Тоски на Новую сцену Мариинского театра выйдет Анна Нетребко. В это партии она дебютировала в 2018-м в Метрополитен-опера. Марио Каварадосси споет Юсиф Эйвазов.
Концерт ВИА «Пролетарское Танго»
20:00
В воскресенье ретро-группа Дмитрия Караневского «Пролетарское танго» сыграет концерт в честь Дня всех влюбленных. Музыканты исполнят как фирменные каверы на советские шлягеры, так и собственные (не менее романтичные!) песни.
Спецпоказ фильма «Необратимость. Полная инверсия»
20:30
Полностью перемонтированная Гаспаром Ноэ версия его культового фильма с Моникой Беллуччии и Венсаном Касселем о трагичной необратимости времени — теперь все события развиваются в хронологии. Картина выходит в прокат 18 февраля, но увидеть ее можно уже в воскресенье в «Авроре». Представит ее кинокритик Алексей Артамонов.
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