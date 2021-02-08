Чем заняться в Петербурге с 8 по 14 февраля

Опера «Тоска», Метрополитен-опера

3:30

Метрополитен-опера вновь на 23 часа откроет доступ к опере Пуччини «Тоска» в постановке Тито Гобби. Это канонический спектакль 1978 года, в котором Каварадосси поет Лучано Паваротти, Тоску — Ширли Верретт.

Выставка Юлдус Бахтиозиной

В фойе киностудии «Ленфильм» при поддержке галереи Anna Nova пройдет персональная выставка художницы Юлдус Бахтиозиной — главной царевны совриска. В рамках открытия также в понедельник также покажут ее фильм «Дочь рыбака», который она представит лично.

С 8 по 17 февраля

Выставка «Сальвадор Дали. Тайнопись»

В Выборге на экс-заводе детских колясок (наб. 40-летия ВЛКСМ, 5) показывают графику Сальвадора Дали. Это циклы «Кармен», «Приключения Алисы в Стране Чудес», «Далинианские лошади», «Трилогия любви», а также иллюстрации-ксилографии к повести Педро де Аларкона «Треуголка».

С 6 февраля по 28 марта

Выставка Валерии Абендрот «Laboratorium suggerere»

В Anna Nova Gallery с понедельника стартует персональная выставка Валерии Абендрот — финалистки VII конкурса проектов молодых художников NOVA ART. «Laboratorium suggerere» — это интерактивная инсталляция. Пластичная версия мира, в которой распечатанные на 3D-принтере модели внутренних органов сочетаются с абстрактными объектами из пластика и воска.

С 8 февраля по 7 марта

Выставка «Быль/Небыль», «Блуждающая галерея»

В «Севкабель Порту» кураторы Лиза Савина и Андрей Паршиков запустили цикл выставок «Стадия зеркала» в так называемой «Блуждающей галерее» (это отсылка к этапу развития ребенка по Лакану и буквальное прочтение будущих арт-прогулок по помещениям кластера: галерея будет в разных его локациях). Основная концепция — парная экспозиция уже известных художников с молодыми авторами. Начали с поиска общих интонаций в работах Владимира Дубосарского и Мики Плутицкой.

До 15 февраля

Балет «Щелкунчик», Венская опера

23:00

Венская опера покажет в понедельник видеозапись балета Петра Чайковского в хореографии Рудольфа Нуреева, дирижер — Пол Коннелли. Партии исполняют Людмила Коновалова и Владимир Шишов. Для просмотра нужно зарегистрироваться.