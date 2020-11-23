Чем заняться в Петербурге с 23 по 29 ноября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: Анна Нетребко в Мариинском театре, долгожданная премьера спектакля «Джульетта» с Мусей Тотибадзе в БДТ, выставка «Коллекционеры. ХХ век» в KGallery и старт в прокате фильма «Человек из Подольска».
Понедельник, 23 ноября
Балет «Шахерезада», Context. Diana Vishneva
Фестиваль Context. Diana Vishneva выложил запись одноактного балета Алексея Мирошниченко «Шахерезада» на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова. В главных партиях — Диана Вишнева и Марсело Гомес. Посмотреть перфоманс можно до 25 ноября.
Сериал «Черный нарцисс»
Проект основан на одноименном романе Румер Годден и рассказывает, как монахини пытаются открыть филиал своего ордена в Гималаях. В сериале свою последнюю роль сыграла Дайана Ригг — звезда британских «Мстителей» и Оленна Тирелл из «Игры престолов».
С 23 ноября (все серии)
Сериал «Грозный»
В масштабном байопике Ивана Грозного играют два актера – Сергей Маковецкий и Александр Яценко, а повествование начнут с 1571 года, когда Москва была разорена после набега хана Девлет-Гирея.
С 23 ноября
Сериал «Доктор Преображенский»
Нуар про пластическую хирургию в СССР от авторов пронзительного «Зимнего пути» Любови Львовой и Сергея Тарамаева все же стартует на ТВ, пролежав на полке несколько лет.
С 23 ноября
Опера «Воццек», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера покажет оперу Альбана Берга «Воццек» в постановке Уильяма Кентриджа, дирижер — Янник Незе-Сеген. В ролях — Эльза ван ден Хевер, Петер Маттеи, Кристиан ван Хорн, Кристофер Вентрис и Герхард Зигель. Запись будет доступна еще 23 часа.
Спецпоказ фильма «Курьер»
19:00
В понедельник в кинотеатре «Аврора» в 19:00 пройдет специальный показ фильма «Курьер» — картина Карена Шахназарова с четверга выходит в повторный прокат. Лекцию перед сеансом прочтет главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.
Фестиваль «Кстати. Онлайн»
19:00
С 23 по 27 ноября проходит онлайн-фестиваль от Информационных центров по атомной энергии, в котором судмедэксперт, психотерапевт и ученые-технари обсудят страхи людей: от глобального потепления до последствий ковида.
Спектакль «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр», фестиваль документального театра BRUSFEST
20:00
Фестиваль документального театра BRUSFEST и Центр Вознесенского проведут трансляцию оперы для вокального ансамбля и драматической актрисы — «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр». Это работа композитора Анны Поспеловой и режиссера Филиппа Виноградова по автобиографической пьесе Элины Петровой. Музыкальный руководитель — Ольга Власова, в главной роли – Виктория Мирошниченко. Регистрация здесь.
Выставка Виталия Пушницкого «Амперсанд», Marina Gisich Gallery
В Marina Gisich Gallery до 25 ноября показывают новый проект Виталия Пушницкого — серию работ, выполненных в технике масляной живописи и коллажа. Название выставки отсылает к знаку амперсанд («&»), в котором художника интересует и его форма, и содержание.
До 25 ноября
Вторник, 24 ноября
Концерт-премьера «Приключения обезьяны» Родиона Щедрина
19:00
Во вторник в концертном зале Мариинского — мировая премьера нового произведения Родиона Щедрина «Приключения обезьяны» по рассказу Михаила Зощенко. Солист – лауреат XVI Конкурса им. П. И. Чайковского, японский пианист Мао Фудзита. Чтец —актриса БДТ Полина Маликова (Толстун). За дирижерским пультом – Валерий Гергиев.
Спектакль «Джульетта», БДТ им. Г.А. Товстоногова
19:00
Эстонский режиссер Тиит Ойяссо вместе с художником Эне-Лиис Семпер дебютирует на основной сцене БДТ спектаклем «Джульетта». Тиит Ойяссо петербургским зрителям уже известен – по перформансу «Как объяснить картины мертвому зайцу», показанному на сцене «Балтийского дома». В БДТ он расскажет историю о подготовке спектакля по шекспировской трагедии. В роли Джульетты – актриса и певица Муся Тотибадзе. Музыку к спектаклю написал Сергей Шнуров.
Спецпоказ фильма «Человек из Подольска»
19:00
Во вторник в киноеатре «Аврора» пройдет петербургская премьера киноадаптации Семеном Серзиным пьесы Дмитрия Данилова. Картину представят и обсудят со зрителями сам режиссер, а также исполнитель главной роли — фронтмен OQJAV Вадик Королев.
Спектакль «Быть Ариэль Ф.», фестиваль Interferences
21:00
Симон Сенн, видеограф и визуальный художник из Женевы, демонстрирует в своем zoom-спектакле, как связаны реальный и виртуальный мир. Он купил в интернете цифровую копию тела, принадлежащего молодой британке и «оживил ее» с помощью устройств для видеоигр.
Опера «Infinite Now», Opera Ballet Vlaanderen
Opera Ballet Vlaanderen в Антверпене покажет на портале OperaVision оперу Хаи Черновин в режиссуре Люка Персеваля. Дирижер — Титус Энгель. Запись будет доступна до 18 апреля.
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Евгения Сафонова
Среда, 25 ноября
Опера «Марни», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к опере Нико Мьюли «Марни» на либретто Николаса Райта в постановке Майкла Майера. Дирижер — Роберт Спано. В ролях — Изабель Леонард, Йестин Дэвис, Дженис Келли, Кристофер Мальтман и Денис Грейвз.
«Пьеса без названия», МДТ — Театр Европы
18:00
Театральный фестиваль Interferences покажет онлайн-трансляцию спектакля Малого драматического театра — Театра Европы «Пьеса без названия» в постановке Льва Додина.
Опера «Сельская честь», Мариинский театр
19:00
В среду на Новой сцене Мариинского театра покажут премьеру оперы Пьетро Масканьи «Сельская честь». Режиссер постановки — француз Aрно Бернар — он же ставил здесь «Сицилийскую вечерню» Верди и «Девушку с Запада» Пуччини. 25 ноября Сантуццу исполнит Екатерина Семенчук, Туридду — Юсиф Эйвазов, Альфио — Роман Бурденко. Дирижер — Валерий Гергиев.
Спектакль «Джульетта», БДТ им. Г.А. Товстоногова
19:00
Эстонский режиссер Тиит Ойяссо вместе с художником Эне-Лиис Семпер дебютирует на основной сцене БДТ спектаклем «Джульетта». Тиит Ойяссо петербургским зрителям уже известен – по перформансу «Как объяснить картины мертвому зайцу», показанному на сцене «Балтийского дома». В БДТ он расскажет историю о подготовке спектакля по шекспировской трагедии. В роли Джульетты – актриса и певица Муся Тотибадзе. Музыку к спектаклю написал Сергей Шнуров.
Лекция «Монументальный леттеринг. Буквы в архитектуре и графические системы навигации в пространстве»
19:00
На Новой сцене Александринского театра в среду дизайнер и преподаватель Дмитрия Харшак расскажет про примеры органичного включения типографики в архитектурную среду городов России и мира.
Спектакль «Пиковая дама. Игра», Театр им. Ленсовета
19:00
Фестиваль «ОКНА» покажет трансляцию спектакля театра имени Ленсовета — «Пиковая дама. Игра» в постановке Евгении Сафоновой по повести Александра Пушкина.
Спектакль «Товарищ Кисляков», Александринский театр
19:30
На Новой сцене Александринки — премьера спектакля Андрея Калинина «Товарищ Кисляков» по мотивам одноименного романа Пантелеймона Романова. В российском театре книгу еще не ставили: в 1930 году она была конфискована после публикации.
Спектакль «ЧПР», Мастерская Брусникина
20:00
Фестиваль документального театра BRUSFEST и проведет онлайн-трансляцию премьеры спектакля Мастерской Брусникина «ЧПР» в постановке Юрия Квятковского и Анастасии Великородной.
Сериал «Спасенные звонком»
Сиквел одноименного ситкома из 1990-х, придуманный сценаристкой «Студии 30» Трэйси Вигфилд. Действие будет происходить в той же школе Бэйсайд.
С 25 ноября
Выставка «Faces. Данил Головкин»
В «Эрарте» со среды стартует выставка фотографа Данила Головкина, сотрудничавшего в том числе с «Собака.ru». На его счету портреты Наоми Кэмпбелл, Джерарда Батлера, Филиппа Старка, Джорджио Армани, Доменико Дольче, Энни Лейбовиц, Миллы Йовович и многих других.
С 25 ноября по 28 февраля
Четверг, 26 ноября
Сериал «Бортпроводница»
Кейли Куоко из «Теории большого взрыва» играет бортпроводницу, которая не может вспомнить, действительно ли она убила симпатичного случайного любовника в дорогом отеле Бангкока или ей это пытаются внушить агенты ФБР.
С 26 ноября
Фильм «Человек из Подольска»
Киноадаптация пьесы Дмитрия Данилова об одном экзистенциальном допросе — дебют в кино театрального режиссера Семена Серзина. Главную роль Человека из Подольска (он же Фролов), который живет по инерции, играет музыкант Вадик Королев.
С 26 ноября
Фильм «Курьер»
Культовую драмеди Карена Шахназарова выпускают в повторный прокат. А значит будет шанс снова узнать, при каком давлении лучше всего клюет, подпеть «Траве у дома» и порефлексировать, о чем мечтало первое постсоветское поколение.
С 26 ноября
Фильм «На острие»
Спортивная драма Эдуарда Бордукова со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской. Лучшая саблистка мира Александра Покровская пытается выиграть олимпийское золото, но ей противостоит яркая и дерзкая 19-летняя дебютантка. Релиз фильма несколько раз переносили из-за коронавируса и, кажется, могут снова.
С 26 ноября
Фильм «Питер Пэн и Алиса в стране чудес»
Хоррор-сказка со странно локализованным на русском языке названием расскажет, что Алиса и Питер Пэн на самом деле брат и сестра с посттравматическим синдромом, бегущие от реальности, а их мать (Анджелина Джоли) страдает от безумия своих детей.
С 26 ноября
Фильм «Фассбиндер»
Баойпик великого бунтаря, режиссера Райнера Вернера Фассбиндера (не путать Фассбендером). Автор картины Оскар Релер внимательно прослеживает его путь сквозь тернии если не к звездам, то к культовому статусу.
С 26 ноября
Фильм «Искусственный интеллект»
Будет ли все же релиз в ноябре – сомнительно, но мы все равно ждем комедийный боевик с Мелиссой Маккарти и Джеймсом Корденом про искусственный интеллект, который будет решать, уничтожать ли человечество. В США уже решено выпустить картину лишь на платформе HBO Max.
С 26 ноября
Фильм «Дочь рыбака»
Сказочный фэшн-арт от главной царевны современного искусства Юлдус Бахтиозиной выходит в ограниченный прокат. Бонус — хореография Владимира Варнавы и музыка Shortparis.
С 26 ноября
Фильм «Страна грез»
Финн Коул и Марго Робби изображают жителей1930-х: она — грабительницу банков, он — подростка, которые пытается ее поймать ради вознаграждения.
С 26 ноября
Опера «Гамлет», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Амбруаза Томы «Гамлет» в постановке Моше Ляйзера и Патриса Корье, дирижер — Луи Лангре. В ролях — Саймон Кинлисайд, Марлис Петерсен, Джеймс Моррис и Дженнифер Лармор.
Спектакль «Росмерсхольм», театра Клужа
21:00
Театральный фестиваль Interferences покажет в онлайне спектакль Венгерского театра Клужа «Росмерсхольм» в постановке Андрия Жолдака.
Спектакль «Быть Ариэль Ф.», Фестиваль Interferences
21:00
Симон Сенн, видеограф и визуальный художник из Женевы, демонстрирует в своем zoom-спектакле, как связаны реальный и виртуальный мир. Он купил в интернете цифровую копию тела, принадлежащего молодой британке и «оживил ее» с помощью устройств для видеоигр.
Пятница, 27 ноября
Опера «Электра», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера откроет доступ к опере Рихарда Штрауса «Электра» в постановке Патриса Шеро, дирижер — Эса-Пекка Салонен. В ролях — Нина Стемме, Адриана Печонка, Вальтрауд Мaйер, Буркхард Ульрих и Эрик Оуэнс.
Спектакль «Сережа», МХТ им. А.П. Чехова
19:00
На сцене БДТ в рамках фестиваля «Золотая маска в Петербурге» покажут смешной и трагичный, как и всегда у Дмитрия Крымова, спектакль МХТ им. Чехова по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». Анну играет Мария Смольникова, Каренина — Андрей Белый.
Выставка «Коллекционеры. ХХ век», KGallery
В пятницу в KGallery откроется выставка, посвященная феномену коллекционирования искусства. Покажут редчайшие работы из частных собраний — от графики Врубеля и Бенуа до живописи Татлина и Головина.
С 27 ноября по 17 января
Концерт Антохи МС
20:00
В пятницу в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» боремся с ноябрьской депрессией позитивом и светлым вайбом музыки Антохи МС, который считает своей главной миссией «Нести добро».
Концерт Максима Леонидова и Hippoband
20:00
Один из основателей и участников бит-квартета «Секрет» регулярно выпускает новые песни в составе своей группы Hippoband. Но даже если вы их не знаете, на концерте в «Космотнавте» в пятнцу Максим Леонидов непременно споет про «то ли девочку, а то ли видение», то, как «просто не дать ему уйти» и «любовь на пятом этаже».
Спектакль «Федра», Театр Романа Виктюка
На портале Культура.ТВ в открытом доступе выложена запись спектакля Романа Виктюка по пьесе Марины Цветаевой. Это телеверсия постановки. Режиссера не стало на прошлой неделе.
Суббота, 28 ноября
Опера «Лючия ди Ламмермур», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур» в постановке Мэри Циммерман, дирижер — Патрик Саммерс. В это версии роли исполняют Натали Дессе, Людовик Тезье, Кванчул Юн и Джозеф Каллея.
Спектакль «Сказки Пушкина. Сказка о Царе Салтане», ТЮЗ им. Брянцева
12:00, 15:00
В ТЮЗе — премьера красочной постановки Антона Оконешникова с живой музыкой по мотивом сказок Пушкина. Спектакль подходит не только для юного зрителя — он вполне понравится и родителям.
Опера «Октавия. Трепанация», «Электротеатр Станиславский»
13:00
Театральный фестиваль Interferences покажет оперу Электротеатра «Станиславский» «Октавия. Трепанация» на музыку Дмитрия Курляндского в постановке Бориса Юхананова.
Лекция «Память, тело и речь»
14:00
В субботу на Новой сцене Александринки продолжится совместный цикл театра и проекта «Прагмема». Про устные рассказы и то, как в них вплетались исторические контексты, расскажет антрополог Инна Веселова.
Спектакль «Зимняя сказка», Cheek by Jowl
18:00
Театральный фестиваль Interferences покажет спектакль театра Cheek by Jowl «Зимняя сказка» в постановке Деклана Доннеллана по пьесе Шекспира.
Спектакль «Братья Карамазовы», МДТ — Театр Европы
19:00
Пожалуй, самая ожидаемая премьера последних двух сезонов. Лев Додин уже работал с последним романом Достоевского: в 1983 году вместе с Аркадием Кацманом и Андреем Андреевым поставил «Братьев» в Учебном театре ЛГИТМИКа. Спустя тридцать с лишним лет художественный руководитель МДТ вернулся к этому тексту. Все время до премьеры, которую назначали на минувший апрель, репетиции шли в обстановке строжайшей секретности. Не рассеялась она и после того, как под влиянием пандемии пришлось перенести даты. Итоговая версия получилась очень камерной — в ней нет ничего (и никого) лишнего.
Спектакль «Сережа», МХТ им. А.П. Чехова
19:00
На сцене БДТ в рамках фестиваля «Золотая маска в Петербурге» покажут смешной и трагичный, как и всегда у Дмитрия Крымова, спектакль МХТ им. Чехова по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». Анну играет Мария Смольникова, Каренина — Андрей Белый.
Спектакль «Бесприданница», Театр им. Ленсовета
19:00
В спектакле Дмитрия Луговкина все друг друга любят любовью искренней и страстной. Правда, каждый понимает это чувство по-своему, наполняя содержанием, соответствующим собственным представлениям о нем. В итоге все сплетается в один внушительных размеров эмоциональный клубок, который разрубит только трагический финал. Авторы постараются вовлечь и зрителей в процесс борения разнонаправленных страстей героев.
Концерт «АлоэВера»
20:00
В субботу на сцену «Морзе» выйдет «АлоэВера». Группа, начинавшая в Екатеринбурге, а теперь работающая в Москве, даст самый подходящий для конца осени концерт: с песнями про море, самокаты и легкость бытия.
Воскресенье, 29 ноября
Опера «Валькирия», Метрополитен-опера
2:30
Постановка Робера Лепажа с Кристин Герке, Эвой-Марией Вестбрук и Стюартом Скелтоном. Дирижер — Филипп Жордан. Запись доступна 23 часа.
Спектакль «Сказки Пушкина. Сказка о Царе Салтане», ТЮЗ им. Брянцева
12:00, 15:00
В ТЮЗе — премьера красочной постановки Антона Оконешникова с живой музыкой по мотивом сказок Пушкина. Спектакль подходит не только для юного зрителя — он вполне понравится и родителям.
Спектакль «Похороните меня за плинтусом», Курганский театр драмы
13:00
Театральный фестиваль Interferences покажет спектакль Курганского театра драмы «Похороните меня за плинтусом» в постановке Дмитрия Акриша.
Опера «Трубадур», Мариинский театр
19:00
В воскресенье блистательная Анна Нетребко исполнит партию Леоноры в «Трубадуре» Верди. В роли Азучены — Екатерина Семенчук, Граф ди Луна — Владислав Сулимский, Манрико — Юсиф Эйвазов. За дирижерским пультом – Валерий Гергиев.
Спектакль Свер[ш/ж]ение романа», БДТ им. Г.А. Товстоногова (Каменоостровский театр)
19:00
На сцене Каменоостровского театра в воскресенье — премьера спектакля Дениса Хусниярова «Свер[ш/ж]ение романа». Это первая часть проекта «Четыре» — театрального сериала по мотивам романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».
Спектакль «Служанки», Театр Романа Виктюка
На портале Культура.ТВ в открытом доступе выложена запись культового спектакля Романа Виктюка по пьесе Жана Жене. Режиссера не стало на прошлой неделе.
Опера «Тоска», Фестиваль в Экс-ан-Провансе
Оперу Пуччини поставил кинорежиссер Кристофа Оноре, дирижер — Даниэле Рустиони. Посмотреть запись на сайте фестиваля в Экс-ан-Провансе можно до 1 января.
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