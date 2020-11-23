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Чем заняться в Петербурге с 23 по 29 ноября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: Анна Нетребко в Мариинском театре, долгожданная премьера спектакля «Джульетта» с Мусей Тотибадзе в БДТ, выставка «Коллекционеры. ХХ век» в KGallery и старт в прокате фильма «Человек из Подольска».

Пн 23 ноября Вт 24 ноября Ср 25 ноября Чт 26 ноября Пт 27 ноября Сб 28 ноября Вс 29 ноября

Понедельник, 23 ноября

Балет «Шахерезада», Context. Diana Vishneva

Фестиваль Context. Diana Vishneva выложил запись одноактного балета Алексея Мирошниченко «Шахерезада» на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова. В главных партиях — Диана Вишнева и Марсело Гомес. Посмотреть перфоманс можно до 25 ноября.

Сериал «Черный нарцисс»

Проект основан на одноименном романе Румер Годден и рассказывает, как монахини пытаются открыть филиал своего ордена в Гималаях. В сериале свою последнюю роль сыграла Дайана Ригг — звезда британских «Мстителей» и Оленна Тирелл из «Игры престолов».

С 23 ноября (все серии)

Сериал «Грозный»

В масштабном байопике Ивана Грозного играют два актера – Сергей Маковецкий и Александр Яценко, а повествование начнут с 1571 года, когда Москва была разорена после набега хана Девлет-Гирея.

С 23 ноября

Сериал «Доктор Преображенский»

Нуар про пластическую хирургию в СССР от авторов пронзительного «Зимнего пути» Любови Львовой и Сергея Тарамаева все же стартует на ТВ, пролежав на полке несколько лет.

С 23 ноября

Опера «Воццек», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера покажет оперу Альбана Берга «Воццек» в постановке Уильяма Кентриджа, дирижер — Янник Незе-Сеген. В ролях — Эльза ван ден Хевер, Петер Маттеи, Кристиан ван Хорн, Кристофер Вентрис и Герхард Зигель. Запись будет доступна еще 23 часа.

Спецпоказ фильма «Курьер»

19:00

В понедельник в кинотеатре «Аврора» в 19:00 пройдет специальный показ фильма «Курьер» — картина Карена Шахназарова с четверга выходит в повторный прокат. Лекцию перед сеансом прочтет главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Фестиваль «Кстати. Онлайн»

19:00

С 23 по 27 ноября проходит онлайн-фестиваль от Информационных центров по атомной энергии, в котором судмедэксперт, психотерапевт и ученые-технари обсудят страхи людей: от глобального потепления до последствий ковида.

Спектакль «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр», фестиваль документального театра BRUSFEST

20:00

Фестиваль документального театра BRUSFEST и Центр Вознесенского проведут трансляцию оперы для вокального ансамбля и драматической актрисы — «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр». Это работа композитора Анны Поспеловой и режиссера Филиппа Виноградова по автобиографической пьесе Элины Петровой. Музыкальный руководитель — Ольга Власова, в главной роли – Виктория Мирошниченко. Регистрация здесь.

Выставка Виталия Пушницкого «Амперсанд», Marina Gisich Gallery

В Marina Gisich Gallery до 25 ноября показывают новый проект Виталия Пушницкого — серию работ, выполненных в технике масляной живописи и коллажа. Название выставки отсылает к знаку амперсанд («&»), в котором художника интересует и его форма, и содержание.

До 25 ноября

Вторник, 24 ноября

Концерт-премьера «Приключения обезьяны» Родиона Щедрина

19:00

Во вторник в концертном зале Мариинского — мировая премьера нового произведения Родиона Щедрина «Приключения обезьяны» по рассказу Михаила Зощенко. Солист – лауреат XVI Конкурса им. П. И. Чайковского, японский пианист Мао Фудзита. Чтец —актриса БДТ Полина Маликова (Толстун). За дирижерским пультом – Валерий Гергиев.

Спектакль «Джульетта», БДТ им. Г.А. Товстоногова

19:00

Эстонский режиссер Тиит Ойяссо вместе с художником Эне-Лиис Семпер дебютирует на основной сцене БДТ спектаклем «Джульетта». Тиит Ойяссо петербургским зрителям уже известен – по перформансу «Как объяснить картины мертвому зайцу», показанному на сцене «Балтийского дома». В БДТ он расскажет историю о подготовке спектакля по шекспировской трагедии. В роли Джульетты – актриса и певица Муся Тотибадзе. Музыку к спектаклю написал Сергей Шнуров.

Спецпоказ фильма «Человек из Подольска»

19:00

Во вторник в киноеатре «Аврора» пройдет петербургская премьера киноадаптации Семеном Серзиным пьесы Дмитрия Данилова. Картину представят и обсудят со зрителями сам режиссер, а также исполнитель главной роли — фронтмен OQJAV Вадик Королев

Спектакль «Быть Ариэль Ф.», фестиваль Interferences

21:00

Симон Сенн, видеограф и визуальный художник из Женевы, демонстрирует в своем zoom-спектакле, как связаны реальный и виртуальный мир. Он купил в интернете цифровую копию тела, принадлежащего молодой британке и «оживил ее» с помощью устройств для видеоигр.

Опера «Infinite Now», Opera Ballet Vlaanderen

Opera Ballet Vlaanderen в Антверпене покажет на портале OperaVision оперу Хаи Черновин в режиссуре Люка Персеваля. Дирижер — Титус Энгель. Запись будет доступна до 18 апреля. 

 

  • Евгения Сафонова

Среда, 25 ноября

Опера «Марни», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к опере Нико Мьюли «Марни» на либретто Николаса Райта в постановке Майкла Майера. Дирижер — Роберт Спано. В ролях — Изабель Леонард, Йестин Дэвис, Дженис Келли, Кристофер Мальтман и Денис Грейвз.

«Пьеса без названия», МДТ — Театр Европы

18:00

Театральный фестиваль Interferences покажет онлайн-трансляцию спектакля Малого драматического театра — Театра Европы «Пьеса без названия» в постановке Льва Додина.

Опера «Сельская честь», Мариинский театр

19:00

В среду на Новой сцене Мариинского театра покажут премьеру оперы Пьетро Масканьи «Сельская честь». Режиссер постановки — француз Aрно Бернар — он же ставил здесь «Сицилийскую вечерню» Верди и «Девушку с Запада» Пуччини. 25 ноября Сантуццу исполнит Екатерина Семенчук, Туридду — Юсиф Эйвазов, Альфио — Роман Бурденко. Дирижер — Валерий Гергиев.

Спектакль «Джульетта», БДТ им. Г.А. Товстоногова

19:00

Эстонский режиссер Тиит Ойяссо вместе с художником Эне-Лиис Семпер дебютирует на основной сцене БДТ спектаклем «Джульетта». Тиит Ойяссо петербургским зрителям уже известен – по перформансу «Как объяснить картины мертвому зайцу», показанному на сцене «Балтийского дома». В БДТ он расскажет историю о подготовке спектакля по шекспировской трагедии. В роли Джульетты – актриса и певица Муся Тотибадзе. Музыку к спектаклю написал Сергей Шнуров.

Лекция «Монументальный леттеринг. Буквы в архитектуре и графические системы навигации в пространстве»

19:00

На Новой сцене Александринского театра в среду дизайнер и преподаватель Дмитрия Харшак расскажет про примеры органичного включения типографики в архитектурную среду городов России и мира.

Спектакль «Пиковая дама. Игра», Театр им. Ленсовета

19:00

Фестиваль «ОКНА» покажет трансляцию спектакля театра имени Ленсовета — «Пиковая дама. Игра» в постановке Евгении Сафоновой по повести Александра Пушкина.

Спектакль «Товарищ Кисляков», Александринский театр

19:30

На Новой сцене Александринки — премьера спектакля Андрея Калинина «Товарищ Кисляков» по мотивам одноименного романа Пантелеймона Романова. В российском театре книгу еще не ставили: в 1930 году она была конфискована после публикации.

Спектакль «ЧПР», Мастерская Брусникина

20:00

Фестиваль документального театра BRUSFEST и проведет онлайн-трансляцию премьеры спектакля Мастерской Брусникина «ЧПР» в постановке Юрия Квятковского и Анастасии Великородной.

Сериал «Спасенные звонком»

Сиквел одноименного ситкома из 1990-х, придуманный сценаристкой «Студии 30» Трэйси Вигфилд. Действие будет происходить в той же школе Бэйсайд.

С 25 ноября

Выставка «Faces. Данил Головкин»

В «Эрарте» со среды стартует выставка фотографа Данила Головкина, сотрудничавшего в том числе с «Собака.ru». На его счету портреты Наоми Кэмпбелл, Джерарда Батлера, Филиппа Старка, Джорджио Армани, Доменико Дольче, Энни Лейбовиц, Миллы Йовович и многих других.

С 25 ноября по 28 февраля

Четверг, 26 ноября

Сериал «Бортпроводница»

Кейли Куоко из «Теории большого взрыва» играет бортпроводницу, которая не может вспомнить, действительно ли она убила симпатичного случайного любовника в дорогом отеле Бангкока или ей это пытаются внушить агенты ФБР.

С 26 ноября

Фильм «Человек из Подольска»

Киноадаптация пьесы Дмитрия Данилова об одном экзистенциальном допросе — дебют в кино театрального режиссера Семена Серзина. Главную роль Человека из Подольска (он же Фролов), который живет по инерции, играет музыкант Вадик Королев.

С 26 ноября

Фильм «Курьер»

Культовую драмеди Карена Шахназарова выпускают в повторный прокат. А значит будет шанс снова узнать, при каком давлении лучше всего клюет, подпеть «Траве у дома» и порефлексировать, о чем мечтало первое постсоветское поколение.

С 26 ноября

Фильм «На острие»

Спортивная драма Эдуарда Бордукова со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской. Лучшая саблистка мира Александра Покровская пытается выиграть олимпийское золото, но ей противостоит яркая и дерзкая 19-летняя дебютантка. Релиз фильма несколько раз переносили из-за коронавируса и, кажется, могут снова.

С 26 ноября

Фильм «Питер Пэн и Алиса в стране чудес»

Хоррор-сказка со странно локализованным на русском языке названием расскажет, что Алиса и Питер Пэн на самом деле брат и сестра с посттравматическим синдромом, бегущие от реальности, а их мать (Анджелина Джоли) страдает от безумия своих детей.

С 26 ноября

Фильм «Фассбиндер»

Баойпик великого бунтаря, режиссера Райнера Вернера Фассбиндера (не путать Фассбендером). Автор картины Оскар Релер внимательно прослеживает его путь сквозь тернии если не к звездам, то к культовому статусу.

С 26 ноября

Фильм «Искусственный интеллект»

Будет ли все же релиз в ноябре – сомнительно, но мы все равно ждем комедийный боевик с Мелиссой Маккарти и Джеймсом Корденом про искусственный интеллект, который будет решать, уничтожать ли человечество. В США уже решено выпустить картину лишь на платформе HBO Max.

С 26 ноября

Фильм «Дочь рыбака»

Сказочный фэшн-арт от главной царевны современного искусства Юлдус Бахтиозиной выходит в ограниченный прокат. Бонус — хореография Владимира Варнавы и музыка Shortparis.

С 26 ноября

Фильм «Страна грез»

Финн Коул и Марго Робби изображают жителей1930-х: она — грабительницу банков, он — подростка, которые пытается ее поймать ради вознаграждения.

С 26 ноября

Опера «Гамлет», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Амбруаза Томы «Гамлет» в постановке Моше Ляйзера и Патриса Корье, дирижер — Луи Лангре. В ролях — Саймон Кинлисайд, Марлис Петерсен, Джеймс Моррис и Дженнифер Лармор.

Спектакль «Росмерсхольм», театра Клужа

21:00

Театральный фестиваль Interferences покажет в онлайне спектакль Венгерского театра Клужа «Росмерсхольм» в постановке Андрия Жолдака. 

Спектакль «Быть Ариэль Ф.», Фестиваль Interferences

21:00

Симон Сенн, видеограф и визуальный художник из Женевы, демонстрирует в своем zoom-спектакле, как связаны реальный и виртуальный мир. Он купил в интернете цифровую копию тела, принадлежащего молодой британке и «оживил ее» с помощью устройств для видеоигр.

Пятница, 27 ноября

Опера «Электра», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера откроет доступ к опере Рихарда Штрауса «Электра» в постановке Патриса Шеро, дирижер — Эса-Пекка Салонен. В ролях — Нина Стемме, Адриана Печонка, Вальтрауд Мaйер, Буркхард Ульрих и Эрик Оуэнс.

Спектакль «Сережа», МХТ им. А.П. Чехова

19:00

На сцене БДТ в рамках фестиваля «Золотая маска в Петербурге» покажут смешной и трагичный, как и всегда у Дмитрия Крымова, спектакль МХТ им. Чехова по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». Анну играет Мария Смольникова, Каренина — Андрей Белый.

Выставка «Коллекционеры. ХХ век», KGallery

В пятницу в KGallery откроется выставка, посвященная феномену коллекционирования искусства. Покажут редчайшие работы из частных собраний — от графики Врубеля и Бенуа до живописи Татлина и Головина.

С 27 ноября по 17 января

Концерт Антохи МС

20:00

В пятницу в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту» боремся с ноябрьской депрессией позитивом и светлым вайбом музыки Антохи МС, который считает своей главной миссией «Нести добро».

Концерт Максима Леонидова и Hippoband

20:00

Один из основателей и участников бит-квартета «Секрет» регулярно выпускает новые песни в составе своей группы Hippoband. Но даже если вы их не знаете, на концерте в «Космотнавте» в пятнцу Максим Леонидов непременно споет про «то ли девочку, а то ли видение», то, как «просто не дать ему уйти» и «любовь на пятом этаже».

Спектакль «Федра», Театр Романа Виктюка

На портале Культура.ТВ в открытом доступе выложена запись спектакля Романа Виктюка по пьесе Марины Цветаевой. Это телеверсия постановки. Режиссера не стало на прошлой неделе.

Суббота, 28 ноября

Опера «Лючия ди Ламмермур», Метрополитен-опера

2:30

В течение 23 часов можно посмотреть оперу Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур» в постановке Мэри Циммерман, дирижер — Патрик Саммерс. В это версии роли исполняют Натали Дессе, Людовик Тезье, Кванчул Юн и Джозеф Каллея.

Спектакль «Сказки Пушкина. Сказка о Царе Салтане», ТЮЗ им. Брянцева

12:00, 15:00

В ТЮЗе — премьера красочной постановки Антона Оконешникова с живой музыкой по мотивом сказок Пушкина. Спектакль подходит не только для юного зрителя — он вполне понравится и родителям.

Опера «Октавия. Трепанация», «Электротеатр Станиславский»

13:00

Театральный фестиваль Interferences покажет оперу Электротеатра «Станиславский» «Октавия. Трепанация» на музыку Дмитрия Курляндского в постановке Бориса Юхананова.

Лекция «Память, тело и речь»

14:00

В субботу на Новой сцене Александринки продолжится совместный цикл театра и проекта «Прагмема». Про устные рассказы и то, как в них вплетались исторические контексты, расскажет антрополог Инна Веселова.

Спектакль «Зимняя сказка», Cheek by Jowl

18:00

Театральный фестиваль Interferences покажет спектакль театра Cheek by Jowl «Зимняя сказка» в постановке Деклана Доннеллана по пьесе Шекспира.

Спектакль «Братья Карамазовы», МДТ — Театр Европы

19:00

Пожалуй, самая ожидаемая премьера последних двух сезонов. Лев Додин уже работал с последним романом Достоевского: в 1983 году вместе с Аркадием Кацманом и Андреем Андреевым поставил «Братьев» в Учебном театре ЛГИТМИКа. Спустя тридцать с лишним лет художественный руководитель МДТ вернулся к этому тексту. Все время до премьеры, которую назначали на минувший апрель, репетиции шли в обстановке строжайшей секретности. Не рассеялась она и после того, как под влиянием пандемии пришлось перенести даты. Итоговая версия получилась очень камерной — в ней нет ничего (и никого) лишнего.

Спектакль «Сережа», МХТ им. А.П. Чехова

19:00

На сцене БДТ в рамках фестиваля «Золотая маска в Петербурге» покажут смешной и трагичный, как и всегда у Дмитрия Крымова, спектакль МХТ им. Чехова по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». Анну играет Мария Смольникова, Каренина — Андрей Белый.

Спектакль «Бесприданница», Театр им. Ленсовета

19:00

В спектакле Дмитрия Луговкина все друг друга любят любовью искренней и страстной. Правда, каждый понимает это чувство по-своему, наполняя содержанием, соответствующим собственным представлениям о нем. В итоге все сплетается в один внушительных размеров эмоциональный клубок, который разрубит только трагический финал. Авторы постараются вовлечь и зрителей в процесс борения разнонаправленных страстей героев.

Концерт «АлоэВера»

20:00

В субботу на сцену «Морзе» выйдет «АлоэВера». Группа, начинавшая в Екатеринбурге, а теперь работающая в Москве, даст самый подходящий для конца осени концерт: с песнями про море, самокаты и легкость бытия.

Воскресенье, 29 ноября

Опера «Валькирия», Метрополитен-опера

2:30

Постановка Робера Лепажа с Кристин Герке, Эвой-Марией Вестбрук и Стюартом Скелтоном. Дирижер — Филипп Жордан. Запись доступна 23 часа.

Спектакль «Сказки Пушкина. Сказка о Царе Салтане», ТЮЗ им. Брянцева

12:00, 15:00

В ТЮЗе — премьера красочной постановки Антона Оконешникова с живой музыкой по мотивом сказок Пушкина. Спектакль подходит не только для юного зрителя — он вполне понравится и родителям.

Спектакль «Похороните меня за плинтусом», Курганский театр драмы

13:00

Театральный фестиваль Interferences покажет спектакль Курганского театра драмы «Похороните меня за плинтусом» в постановке Дмитрия Акриша.

Опера «Трубадур», Мариинский театр

19:00

В воскресенье блистательная Анна Нетребко исполнит партию Леоноры в «Трубадуре» Верди. В роли Азучены — Екатерина Семенчук, Граф ди Луна — Владислав Сулимский, Манрико — Юсиф Эйвазов. За дирижерским пультом – Валерий Гергиев.

Спектакль Свер[ш/ж]ение романа», БДТ им. Г.А. Товстоногова (Каменоостровский театр)

19:00

На сцене Каменоостровского театра в воскресенье — премьера спектакля Дениса Хусниярова «Свер[ш/ж]ение романа». Это первая часть проекта «Четыре» — театрального сериала по мотивам романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

Спектакль «Служанки», Театр Романа Виктюка

На портале Культура.ТВ в открытом доступе выложена запись культового спектакля Романа Виктюка по пьесе Жана Жене. Режиссера не стало на прошлой неделе.

Опера «Тоска», Фестиваль в Экс-ан-Провансе

Оперу Пуччини поставил кинорежиссер Кристофа Оноре, дирижер — Даниэле Рустиони. Посмотреть запись на сайте фестиваля в Экс-ан-Провансе можно до 1 января.

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