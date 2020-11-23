Чем заняться в Петербурге с 23 по 29 ноября

Балет «Шахерезада», Context. Diana Vishneva

Фестиваль Context. Diana Vishneva выложил запись одноактного балета Алексея Мирошниченко «Шахерезада» на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова. В главных партиях — Диана Вишнева и Марсело Гомес. Посмотреть перфоманс можно до 25 ноября.

Сериал «Черный нарцисс»

Проект основан на одноименном романе Румер Годден и рассказывает, как монахини пытаются открыть филиал своего ордена в Гималаях. В сериале свою последнюю роль сыграла Дайана Ригг — звезда британских «Мстителей» и Оленна Тирелл из «Игры престолов».

С 23 ноября (все серии)

Сериал «Грозный»

В масштабном байопике Ивана Грозного играют два актера – Сергей Маковецкий и Александр Яценко, а повествование начнут с 1571 года, когда Москва была разорена после набега хана Девлет-Гирея.

С 23 ноября

Сериал «Доктор Преображенский»

Нуар про пластическую хирургию в СССР от авторов пронзительного «Зимнего пути» Любови Львовой и Сергея Тарамаева все же стартует на ТВ, пролежав на полке несколько лет.

С 23 ноября

Опера «Воццек», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера покажет оперу Альбана Берга «Воццек» в постановке Уильяма Кентриджа, дирижер — Янник Незе-Сеген. В ролях — Эльза ван ден Хевер, Петер Маттеи, Кристиан ван Хорн, Кристофер Вентрис и Герхард Зигель. Запись будет доступна еще 23 часа.

Спецпоказ фильма «Курьер»

19:00

В понедельник в кинотеатре «Аврора» в 19:00 пройдет специальный показ фильма «Курьер» — картина Карена Шахназарова с четверга выходит в повторный прокат. Лекцию перед сеансом прочтет главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Фестиваль «Кстати. Онлайн»

19:00

С 23 по 27 ноября проходит онлайн-фестиваль от Информационных центров по атомной энергии, в котором судмедэксперт, психотерапевт и ученые-технари обсудят страхи людей: от глобального потепления до последствий ковида.

Спектакль «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр», фестиваль документального театра BRUSFEST

20:00

Фестиваль документального театра BRUSFEST и Центр Вознесенского проведут трансляцию оперы для вокального ансамбля и драматической актрисы — «Де-Ба-Рр-Ка-Де-Рр». Это работа композитора Анны Поспеловой и режиссера Филиппа Виноградова по автобиографической пьесе Элины Петровой. Музыкальный руководитель — Ольга Власова, в главной роли – Виктория Мирошниченко. Регистрация здесь.

Выставка Виталия Пушницкого «Амперсанд», Marina Gisich Gallery

В Marina Gisich Gallery до 25 ноября показывают новый проект Виталия Пушницкого — серию работ, выполненных в технике масляной живописи и коллажа. Название выставки отсылает к знаку амперсанд («&»), в котором художника интересует и его форма, и содержание.

До 25 ноября