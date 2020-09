Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 14 по 20 сентября

Спектакль «Лис PEАCE», «Театральный проект 27» (в пространстве ЦЕХъ)

«Лис PEACE» — вторая работа «Театрального проекта 27». Режиссер Юлия Каландаришвили (сегодня одна из главных специалистов по подростковой теме в театре) ставит невероятную историю о дружбе мальчика и лиса. Все роли в спектакле исполнит один актер – Иван Писоцкий. Имя героя переводится как «мир», но это не об общем, привычном понятии и не об отсутствии конфликта. Речь о том, что рождается здесь, сейчас и непрерывно. Об ответственности за того, кто рядом. Видимая перекличка со сказкой Сент-Экзюпери потому и возникает, что эта тема из списка вечных.

Спектакль «Письма»

Команда «Безликих» и «Вернувшихся» создала новый спектакль-променад с особняке на Дворцовой набережной, 20. На этот раз в основе шоу — подлинные письма и дневники известных людей 19-20 веков от Кафки и Рембо до Джуди Гарленд и Маты Хари. Спектакли стартуют с 18 сентября.

Концерт Feduk

20:00

Актер и музыкант Feduk (Федор Инсаров) даст в пятницу акустический концерт в Roof Place. Без «Околофутбола» и «Розового вина» точно не обойдется, но в 2020-м Федор выпустил несколько новых синглов. Один из них, «Краски», на прошлой неделе.

Концерт «НОМ»

20:00

Арт-группа «НОМ» сыграет концерт в честь 33-летия в клубе «Морзе» в «Севкабель порту». К христианской (во всех смыслах) дате музыканты подготовили новый альбом «Веселая карусель».

Концерт The Legendary Flower Punk

20:00

Группа The Legendary Flower Punk презентуют в клубе-баре «Мачты» кассетный (да-да) сборник. В него вошли лучшие моменты импровизаций, которые музыканты записали во время карантина.

Спектакль «Брак», «Точка доступа»

20:00

На фестивале «Точка доступа» проведут дополнительные показы киберспектакля «Брак» режиссера Семена Александровского по пьесе Аси Волошиной — это попытка представить мир, переживший травму карантина.

Опера «Золушка», Метрополитен-опера

2:30

На 23 часа доступна опера Джоаккино Россини «Золушка» в постановке Чезаре Льеви, дирижер — Маурицио Бенини. В ролях — Элина Гаранча, Лоуренс Браунли, Алессандро Корбелли и Симоне Альбергини.

Опера «Эврианта»

20:00

OperaVision покажет оперу Карла фон Вебера «Эврианта» в постановке Кристофа Лоя, дирижер — Константин Тринкс. Запись доступна для просмотра до 18 декабря.

Сериал «Долгий путь наверх»

Документальный проект про путешествия на мотоцикле с Эваном МакГрегором и Чарли Бурманом — на это раз они проехали из Патагонии в Аргентине через Южную Америку и Северную Америку в Калифорнию. Это смысловое продолжение их одиссей Long Way Round (тогда они инкогнито проезжали через Украину, Россию и Монголию) и Long Way Down.

С 18 сентября