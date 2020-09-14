Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 14 по 20 сентября

Выставка «Петер Корниш. Течение времени», РОСФОТО

Ретроспектива венгерского фотографа, наполненная, в основном магическим миром поселений Трансильвании и Прикарпатья, где время как будто остановилось: даже выбираясь на поиски работы в современный Будапешт местные женщины продолжают носить традиционные платья.

12 сентября — 1 ноября

Выставка «Керамика якисимэ: метаморфозы земли», Музей городской скульптуры

В Новом зале музея городской скульптуры показывают японскую керамику в древней технике якисимэ: это обжиг неглазурованных предметов из глины при высокой температуре. В экспозиции — предметы для чайной церемонии и столовая утварь.

14 сентября — 11 октября

Фестиваль «Арлекин»

С 7 сентября в Петербурге идет XVII фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин». Программу можно увидеть и в онлайне. Ловим трансляции до 16 сентября. Подробнее здесь.

Опера «Вертер», Метрополитен-опера

2:30

На 23 часа открыт доступ к опере Жюля Массне «Вертер» в постановке Ричарда Эйра. Дирижер — Ален Альтиноглу. Партии исполняют Йонас Кауфман, Лизетт Оропеса, Софи Кош, Давид Бизич и Джонатан Саммерс.

Концерт «Оскар и очень голодный дракон», Баварская опера

На сайте Баварской оперы появилась запись детского концерта на подушках «Оскар и очень голодный дракон» Грегора А. Майрхофера по книге Ют Краузе. Посмотреть видео можно до 15 сентября.