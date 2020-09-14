«Собака.ru» составила программу, что смотреть и кому подпевать на этой неделе (онлайн тоже есть!). Только маст-хэвы: старт сериалов «Третий день» и «Мы те, кто мы есть», офлайн-концерты Feduk и The Hatters (а еще Guf, Niletto и Моргенштерн), а также трансляция опер с Анной Нетребко и спектакля с Дмитрием Лысенковым.
Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 14 по 20 сентября
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Петер Корниш. Девушка на танцхазе / Péter Korniss. Girl in the Dance House
1971
Понедельник, 14 сентября
Выставка «Петер Корниш. Течение времени», РОСФОТО
Ретроспектива венгерского фотографа, наполненная, в основном магическим миром поселений Трансильвании и Прикарпатья, где время как будто остановилось: даже выбираясь на поиски работы в современный Будапешт местные женщины продолжают носить традиционные платья.
12 сентября — 1 ноября
Выставка «Керамика якисимэ: метаморфозы земли», Музей городской скульптуры
В Новом зале музея городской скульптуры показывают японскую керамику в древней технике якисимэ: это обжиг неглазурованных предметов из глины при высокой температуре. В экспозиции — предметы для чайной церемонии и столовая утварь.
14 сентября — 11 октября
Фестиваль «Арлекин»
С 7 сентября в Петербурге идет XVII фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин». Программу можно увидеть и в онлайне. Ловим трансляции до 16 сентября. Подробнее здесь.
Опера «Вертер», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа открыт доступ к опере Жюля Массне «Вертер» в постановке Ричарда Эйра. Дирижер — Ален Альтиноглу. Партии исполняют Йонас Кауфман, Лизетт Оропеса, Софи Кош, Давид Бизич и Джонатан Саммерс.
Концерт «Оскар и очень голодный дракон», Баварская опера
На сайте Баварской оперы появилась запись детского концерта на подушках «Оскар и очень голодный дракон» Грегора А. Майрхофера по книге Ют Краузе. Посмотреть видео можно до 15 сентября.
Вторник, 15 сентября
Выставка «Рембрандт. Посвящение. Александр Сокуров», Эрмитаж
Эрмитажное перерождение инсталляции Александра Сокурова и команды для павильона России на прошлогодней Венецианской биеннале: скульптурные воплощения отца и блудного сына, словно вышедшие из картины Рембрандта, мастерская великого голландского художника и «туман войны» в видеоарте, созданном главным арт-хаусным режиссером страны и его учениками.
15 сентября – 1 ноября
Онлайн-лекция «WC Art, или Унитаз как искусство»
19:30
Культуролог Анастасия Четверикова расскажет в лектории «Прямая речь» о том, как WC вдохновляет художников. Спойлер: это не только об общеизвестных вещах вроде унитаза Дюшана.
Спектакль «Вещь», Театр «Суббота»
«Бесприданницу» Островского, которую готовились показать еще в апреле, переименовали в красноречивую «Вещь», а местом действия сделали аэропорт. Красавица Лариса Огудалова (ее играет ученица Анны Алексахиной, дебютантка Елизавета Шакира) небогата и это обстоятельство превращает ее в легкую добычу для окружающих мужчин – состоятельных и не слишком.
Опера «Дон Паскуале», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу Доницетти «Дон Паскуале» в постановке Отто Шенка. Дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Анна Нетребко, Мэтью Поленцани, Мариуш Квечень и Джон Дель Карло.
Сериал «Третий день»
Из-за пандемии релиз этого драматического триллера сдвигали несколько раз, но в середине сентября «Третий день» все же покажут. В проекте рассказываются две истории людей, прибывших на странный остров недалеко от Великобритании. В первой части — «Лето» — солирует Джуд Лоу, в очередной раз доказывающий, что он один из главных актеров нашего времени. Вторая часть — «Зима» — время Наоми Харрис и ее борьбы за жизнь на все том же острове.
С 15 сентября
Сериал «Мы те, кто мы есть»
Сериал автора «Назови меня своим именем» и «Суспирии» Луки Гуаданьино — вновь про поиски себя и запутанные чувства тинейджеров под ярким солнцем Италии. Подросток из Нью-Йорка Фрейзер Уилсон отправляется на военную базу, где сильно влюбляется.
C 15 сентября
Среда, 16 сентября
Выставка «Чжан Хуань. В пепле истории»
Живописец, паблик-артист и перформансист в одном флаконе когда-то ходил по Венецианской биеннале в костюме из сырого мяса, сидел облепленный мухами напротив общественного туалета, а в Эрмитаж везет 40-метровое полотно с членами коммунистической партии КНР, холсты, написанные на карантине, и 26 работ, созданные специально для выставки.
До 8 ноября
Спектакль «Вещь», Театр «Суббота»
«Бесприданницу» Островского, которую готовились показать в офлайне еще в апреле, переименовали в красноречивую «Вещь», а местом действия сделали аэропорт. Красавица Лариса Огудалова (ее играет ученица Анны Алексахиной, дебютантка Елизавета Шакира) небогата и это обстоятельство превращает ее в легкую добычу для окружающих мужчин – состоятельных и не слишком.
Опера «Граф Ори», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа доступна запись оперы «Граф Ори» Джоакино Россини в постановке Бартлетта Шера. Дирижер — Маурицио Бенини. В ролях — Хуан Диего Флорес, Диана Дамрау, Джойс ДиДонато, Стефан Дегу, Микеле Пертузи и Сюзанн Ресмарк.
Онлайн-лекция «Карантин и театр»
19:30
Центр Вознесенского в среду покажет паблик-ток с драматургом Марюсом Ивашкявичюсом и Евгенией Шерменевой «Карантин и театр». Ссылка на трансляцию доступна после регистрации.
Спектакль «Эволюция», Рурская триеннале
Канал ARTE до 13 ноября показывает кинематографичный спектакль театрального и кинорежиссера Корнеля Мундруцо («Белый бог»), поставленный им для Рурской триеннале в 2019-м.
Фильм «Дьявол всегда здесь»
Фильм Антонио Кампоса («Кристин») основан на многофигурном романе Дональда Рэя Поллока. Поэтому история взросления трудного подростка дает развернуться в полную мощь не только играющему главную роль Тому Холланду, но и Роберту Паттинсону, Мии Васиковской, Райли Кио, Хейли Беннетту, Биллу Скарсгарду, Себастиану Стэну и Джейсону Кларку.
С 16 сентября, Netflix
Четверг, 17 сентября
Фильм «Никогда, редко, иногда, всегда»
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинале — драма Элизы Хиттман про историю одного аборта и болезненного взросления. 17-летняя Отом (Сидни Фланиган) едет с кузиной из захолустного городка в Нью-Йорк, чтобы избавиться от нежелательной беременности без ведома родителей.
С 17 сентября, кинотеатры
Фильм «После. Глава 2» / After We Collided
Сиквел популярного у подростков ромкома про социально не одобряемые чувства Тессы (Джозефина Лэнгфорд) и Хардина (Хиро Файнс-Тиффин). В продолжении (по всем канонам «Сумерек» etc.) в истории появится еще и любовный треугольник.
С 17 сентября, кинотеатры
«Самый жестокий год» / A Most Violent Year
Под как будто описывающим 2020-й наименованием скрывается драма с Джессикой Честейн (в винтажных платьях Армани) и Оскаром Айзеком про бизнесмена, который в Нью-Йорке 1980-х пытается избежать отношений с мафией. Фильм, кстати, 2014 года, но в России до сих пор в прокат не выходил.
С 17 сентября, кинотеатры
Фильм «История Дэвида Копперфильда»
Хотя в мире комедию Армандо Ианнуччи («Смерть Сталина») прокатывали в ноябре прошлого года, до России она добралась только сейчас и лишь в онлайне. Но это не повод пропускать фильм с кастом из Дева Пателя, Тильды Суинтон, Хью Лори, Бена Уишоу, Питера Капальди и Гвендолин Кристи.
С 17 сентября, онлайн-кинотеатры
Опера «Дочь полка», Метрополитен-опера
2:30
23 часа можно посмотреть оперу Гаэтано Доницетти «Дочь полка» в постановке Лорана Пелли, дирижер — Марко Армильято. В ролях — Натали Дессе, Хуан Диего Флорес, Фелисити Палмер и Алессандро Корбелли.
Опера «Сказки Гоффмана», Teatro Real
На YouTube выложена опера «Сказки Гоффмана» Оффенбаха в постановке Кристофа Марталера для мадридского Teatro Real. Дирижер — Сильвейн Камбрелинг.
Концерт Silvercut
20:00
В баре-клубе «Мачты» в «Севкабель порту» выступит инди-поп группа Ольги Бравиной. В сет-листе обещают презентацию сингла «Качественно новая…».
Пятница, 18 сентября
Спектакль «Лис PEАCE», «Театральный проект 27» (в пространстве ЦЕХъ)
«Лис PEACE» — вторая работа «Театрального проекта 27». Режиссер Юлия Каландаришвили (сегодня одна из главных специалистов по подростковой теме в театре) ставит невероятную историю о дружбе мальчика и лиса. Все роли в спектакле исполнит один актер – Иван Писоцкий. Имя героя переводится как «мир», но это не об общем, привычном понятии и не об отсутствии конфликта. Речь о том, что рождается здесь, сейчас и непрерывно. Об ответственности за того, кто рядом. Видимая перекличка со сказкой Сент-Экзюпери потому и возникает, что эта тема из списка вечных.
Спектакль «Письма»
Команда «Безликих» и «Вернувшихся» создала новый спектакль-променад с особняке на Дворцовой набережной, 20. На этот раз в основе шоу — подлинные письма и дневники известных людей 19-20 веков от Кафки и Рембо до Джуди Гарленд и Маты Хари. Спектакли стартуют с 18 сентября.
Концерт Feduk
20:00
Актер и музыкант Feduk (Федор Инсаров) даст в пятницу акустический концерт в Roof Place. Без «Околофутбола» и «Розового вина» точно не обойдется, но в 2020-м Федор выпустил несколько новых синглов. Один из них, «Краски», на прошлой неделе.
Концерт «НОМ»
20:00
Арт-группа «НОМ» сыграет концерт в честь 33-летия в клубе «Морзе» в «Севкабель порту». К христианской (во всех смыслах) дате музыканты подготовили новый альбом «Веселая карусель».
Концерт The Legendary Flower Punk
20:00
Группа The Legendary Flower Punk презентуют в клубе-баре «Мачты» кассетный (да-да) сборник. В него вошли лучшие моменты импровизаций, которые музыканты записали во время карантина.
Спектакль «Брак», «Точка доступа»
20:00
На фестивале «Точка доступа» проведут дополнительные показы киберспектакля «Брак» режиссера Семена Александровского по пьесе Аси Волошиной — это попытка представить мир, переживший травму карантина.
Опера «Золушка», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа доступна опера Джоаккино Россини «Золушка» в постановке Чезаре Льеви, дирижер — Маурицио Бенини. В ролях — Элина Гаранча, Лоуренс Браунли, Алессандро Корбелли и Симоне Альбергини.
Опера «Эврианта»
20:00
OperaVision покажет оперу Карла фон Вебера «Эврианта» в постановке Кристофа Лоя, дирижер — Константин Тринкс. Запись доступна для просмотра до 18 декабря.
Сериал «Долгий путь наверх»
Документальный проект про путешествия на мотоцикле с Эваном МакГрегором и Чарли Бурманом — на это раз они проехали из Патагонии в Аргентине через Южную Америку и Северную Америку в Калифорнию. Это смысловое продолжение их одиссей Long Way Round (тогда они инкогнито проезжали через Украину, Россию и Монголию) и Long Way Down.
С 18 сентября
Суббота, 19 сентября
«Урбанфест»
14:00
На фестивале в «Точке кипения» спикеры-эксперты (урбанисты, блогеры и профильные чиновники) поговорят о велосипедизации Петербурга и многом другом. Регистрация здесь.
Спектакль «Лис PEАCE», «Театральный проект 27» (в пространстве ЦЕХъ)
«Лис PEACE» — вторая работа «Театрального проекта 27». Режиссер Юлия Каландаришвили (сегодня одна из главных специалистов по подростковой теме в театре) ставит невероятную историю о дружбе мальчика и лиса. Все роли в спектакле исполнит один актер – Иван Писоцкий. Имя героя переводится как «мир», но это не об общем, привычном понятии и не об отсутствии конфликта. Речь о том, что рождается здесь, сейчас и непрерывно. Об ответственности за того, кто рядом. Видимая перекличка со сказкой Сент-Экзюпери потому и возникает, что эта тема из списка вечных.
Концерт Guf и MUROVEI
18:00
В субботу в Roof Place выступит в офлайне Алексей Долматов (ака Guf). В этом году у него вышло несколько фитов (с Джа Калибом, с Пашей Техником, со Смоки Мо и Бастой) и даже новый альбом. Поддержку на концерте ему окажет рэпер MUROVEI.
Концерт The Hatters
19:00
Петербургская джипси-рок команда The Hatters во главе с Юрием Музыченко сыграет в воскресенье в «Севкабель порту» первый большой концерт после самоизоляции. Алкохардкору быть!
Концерт Моргенштерна
20:00
Самый обсуждаемый блогер-рэпер Алишер Валеев (ака Моргенштерн) приедет в петербургский «А2» в рамках своего тура «Юный Хефнер». В соцсетях он обещает «показать, что такое настоящий концерт».
Опера «Пуритане», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к «Пуританам» Беллини в постановке Сандро Секви, дирижер — Патрик Саммерс. Партии исполняют Анна Нетребко, Эрик Катлер, Джон Релья и Франко Вассалло.
Спектакль «Брак», «Точка доступа»
20:00
На фестивале «Точка доступа» проведут дополнительные показы киберспектакля «Брак» режиссера Семена Александровского по пьесе Аси Волошиной — это попытка представить мир, переживший травму карантина.
Концерт Ishome
21:00
В «Люмьер-Холле» в субботу Мира представит новую аудиовизуальную программу I have no ideа на панорамном круговом экране. Специально для концерта Ishome подготовила собственный видеоряд, основанный на ее зарисовках из любимых локаций: будь то родная Находка или квартира в Москве.
Сериал «Сестра Рэтчед»
Одна из главных премьер месяца от главного же шоураннера современности (по крайней мере, невероятно плодовитого) Райна Мерфи. Создатель «Хора», «Американской истории ужасов», «Голливуда» и «Политика» расскажет предысторию демонической Милдред Рэтчед — медсестры из «Пролетая над гнездом кукушки». Ее играет Сара Полсон.
C 19 сентября
Сериал «Пен15»
Кринж-комедия в лучших традициях «Дряни» только о буднях средней школы — ее взрослые создательницы Майя Эрскин и Анна Конкл дружат в реальной жизни и играют самих себя в 13 лет: подростков-изгоев среди жестких семиклассников.
С 19 сентября
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Дмитрий Лысенков
Воскресенье, 20 сентября
Опера «Любовный напиток», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Гаэтано Доницетти «Любовный напиток» в постановке Бартлетта Шера, дирижер — Доминго Хиндоян. В ролях — Притти Йенде, Мэтью Поленцани, Давиде Лучано и Ильдебрандо д’Арканджело.
Спектакль «Преступление и наказание», «Приют комедианта»
19:00
«Золотая Маска online» проведет прямую трансляцию спектакля Константина Богомолова «Преступление и наказание» (его сыграют в Воронеже). В роли Раскольникова — Дмитрий Лысенков.
Концерт Клавы Коки и Niletto
19:00
Фит «Краш» Данилы Прыткова (Niletto) и Клавдии Высоковой (Клава Кока) привел к совместному концерту в «Севкабель порту». Кстати, вдвоем музыканты выступят только в Петербурге. Будет и «Любимка», и «Покинула чат».
Опера «Тоска», Фестиваль в Экс-ан-Провансе
Оперу Пуччини поставил кинорежиссер Кристофа Оноре, дирижер — Даниэле Рустиони. Посмотреть запись на сайте фестиваля в Экс-ан-Провансе можно до 1 января.
Опера «Орфей и Эвридика», Опера Комише
На портале OperaVision до 4 декабря показывают оперу Глюка «Орфей и Эвридика» в постановке Орельена Бори, дирижер — Рафаэль Пишон.
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