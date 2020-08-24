Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 24 по 30 августа

Опера «Гензель и Гретель», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера на 23 часа открыли доступ к «Гензелю и Гретель» Энгельберта Хумпердинка в постановке Натаниэля Меррилла. Дирижер — Томас Фултон.

Спектакль «Братья и сестры. Часть первая», МДТ — Театр Европы

19:00

МДТ — Театр Европы начнет неделю онлайн-показом спектакля «Братья и сестры. Часть первая» по Федору Абрамову в постановке Льва Додина.

Балет «Танец снов», балет Сан-Франциско

Балет Сан-Франциско показывает видеозапись перфоманса «Танец снов» на музыку Херрманна в постановке Бенджамина Мильпье. Над проектом работали хореографы Джастин Пек, Дуайт Роден, Джени Тейлор и Кристофер Уилдон.

Спектакль «Через час», Александринский театр

20:30

В рамках проекта «Другая сцена» Александринский театр проведет документальный социальный форум-театр «Через час». Его драматург — Ксения Савельева, режиссер — Алексей Едошин. Он пройдет в WhatsApp. Для желающих принять участие в спектакле необходима регистрация.

Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии

Из-за пандемии первый Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии проходит онлайн — на платформе Nonfiction.film. Успевайте смотреть фильмы из его программы до 28 августа.

Сериал «Клятва»

В центре документального сериала — расследование-разоблачение сетевой компании NXIVM («Нексиам»). Вместо тренингов личностного роста женщин в ней превращали в рабынь и клеймили (буквально).