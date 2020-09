Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 24 по 30 августа

Выставка «Поле экспериментов: А. Ведерников, Б. Ермолаев, В. Матюх», МИСП

Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков с 27 августа показывает 40 цветных литографий и акварелей советских классиков графики, смешивающих импрессионизм, фовизм, кубизм и примитивизм.

Опера «Луиза Миллер», Метрополитен-опера

2:30

На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к записи произведения Верди в постановке Элайджи Мошински. Дирижер — Бертран де Бийи. В ролях — Соня Йончева и Пласидо Доминго.

Спектакль «Сны господина де Мольера», Ленком

19:00

Ленком на портале online.театр показывает спектакль «Сны господина де Мольера» в постановке Павла Сафонова по пьесе Булгакова «Кабала святош».

Спектакль «Пока львы молчат», Roundhouse

21:00

Лондонский театр Roundhouse покажет спектакль Акрама Хана по книге Картики Наир «До тех пор, пока львы: эхо Махабхараты». Программу исполняет сам хореограф и танцовщик.

Концерт The Jazz Classic Trio & Daniela Fanelli

На сцене клуба ZaLive (находится на территории Roof place) бэнд с приглашенной вокалисткой Даниэлой Фанелли споет джазовые стандарты и хиты.

Спектакль-прогулка «Профсоюз работников ада»

Аудиоспектакль Семена Александровского заработал офлайн: зритель под сопровождение голосов Билли Новика, Игоря Скляра и Дмитрия Лысенкова прогуляется по барам Петербурга, в каждом из которых ему нальют неслучайный напиток.

Опера «Королева фей», Глайндборнский оперный фестиваль

Глайндборнский фестиваль до 30 августа показывает запись оперы Генри Перселла по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь». Режиссер — Джонатан Кент, дирижер — Уильям Кристи.

Балет «Искусство не смотреть назад»

В открытом доступе на YouTube выложен балет Хофеша Шехтера «Искусство не смотреть назад» (The Art of Not Looking Back).

Спектакль «Фрагменты», Буфф дю Нор

На официальном канале театра Буфф дю Нор доступна запись спектакль «Фрагменты» по текстам Сэмюэла Беккета в режиссуре Питера Брука, а также видео «Беккет Брука».

Сериал «Хороший человек»

Детективный сериал Константина Богомолова основан на реальной истории «ангарского маньяка», но воспроизводит ее не буквально, а превращает в рассуждение о жертвенности, а также природе (и обыденности) зла. В четверг выйдет второй эпизод.