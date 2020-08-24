«Собака.ru» составила программу, кому подпевать и что смотреть на последней неделе лета (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: музыкальный фестиваль с отличным лайн-апом и свободным входом «Ленинградские мосты», записи спектаклей Метрополитен-опера с участием Нетребко, Хворостовского, Доминго и Йончевой, а также несколько маркетов с одеждой и украшениями.
Чем заняться в Петербурге онлайн и офлайн с 24 по 30 августа
Понедельник, 24 августа
Опера «Гензель и Гретель», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа открыли доступ к «Гензелю и Гретель» Энгельберта Хумпердинка в постановке Натаниэля Меррилла. Дирижер — Томас Фултон.
Спектакль «Братья и сестры. Часть первая», МДТ — Театр Европы
19:00
МДТ — Театр Европы начнет неделю онлайн-показом спектакля «Братья и сестры. Часть первая» по Федору Абрамову в постановке Льва Додина.
Балет «Танец снов», балет Сан-Франциско
Балет Сан-Франциско показывает видеозапись перфоманса «Танец снов» на музыку Херрманна в постановке Бенджамина Мильпье. Над проектом работали хореографы Джастин Пек, Дуайт Роден, Джени Тейлор и Кристофер Уилдон.
Спектакль «Через час», Александринский театр
20:30
В рамках проекта «Другая сцена» Александринский театр проведет документальный социальный форум-театр «Через час». Его драматург — Ксения Савельева, режиссер — Алексей Едошин. Он пройдет в WhatsApp. Для желающих принять участие в спектакле необходима регистрация.
Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии
Из-за пандемии первый Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии проходит онлайн — на платформе Nonfiction.film. Успевайте смотреть фильмы из его программы до 28 августа.
Сериал «Клятва»
В центре документального сериала — расследование-разоблачение сетевой компании NXIVM («Нексиам»). Вместо тренингов личностного роста женщин в ней превращали в рабынь и клеймили (буквально).
Вторник, 25 августа
Опера «Риголетто», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к записи «Риголетто» Верди в постановке Майкла Майера. Дирижер — Микеле Мариотти.
Выставка «Анна Ахматова. Михаил Булгаков. Пятое измерение», Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
С 18 августа в музее выстроена коммуналка (та самая «нехорошая квартира»), связывающая в каком-то смысле Ахматову и Булгакова. Подробнее о том, почему эту выставку непременно нужно увидеть, читайте здесь.
Концерт Animal ДжаZ
20:00
Во вторник петербургская группа Animal ДжаZ, отмечающая в этом году 20-летие, сыграет акустический концерт в полном составе на крыше Hi-Hat.
Фестиваль «Точка доступа»
До 30 сентября фестиваль «Точка доступа» оставил возможность посмотреть три его проекта: «Спектакль в коробочке», «Bat’s Watсh» и «Not to Scale».
Спектакль «Эмигранты», Королевский драмтеатр Стокгольма
Королевский драматический театр Стокгольма транслирует спектакль «Эмигранты» в режиссуре и хореографии Матса Эка.
Опера «Сказки Гоффмана», Teatro Real
На YouTube выложена опера «Сказки Гоффмана» Оффенбаха в постановке Кристофа Марталера для мадридского Teatro Real. Дирижер — Сильвейн Камбрелинг.
Сериал «Страна Лавкрафта»
Хоррор-экранизация романа Мэтта Раффа о темнокожем ветеране Корейской войны Аттикусе Фримане. Среди сценаристов проекта — автор сатирических фильмов ужасов «Прочь» и «Мы» Джордан Пил, а его продюсером стал Джей Джей Абрамс. Вышло уже два эпизода.
Среда, 26 августа
Опера «Трубадур», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Трубадуру» в постановке Дэвида Маквикара. Дирижер — Марко Армильято. Главные партии исполняют Анна Нетребко и Дмитрий Хворостовский.
Выставка «Немосква не за горами», «Манеж»
В «Манеже» продолжается выставка, в которой 7 кураторов из разных городов России показывают срез современного искусства в стране. Увидеть его надо: от портретов женщин-заключенных в сибирской тюрьме до безумного заброшенного парка развлечений.
Онлайн-лекция «Умный ребенок — это какой?»
19:30
Психолог и педагог Людмила Петрановская в среду расскажет в лектории «Прямая речь», по каким критериям оценивать развитие ребенка и что на самом деле означает интеллект.
Пространства Kino Corner
С середины августа на «Ленфильме» заработало пространство Kino Corner с бесплатными концертами, лекциями о кино, кинопоказами, муралами, баром и едой.
Спектакль «Ревизор», театр им. Вахтангова
Театр имени Вахтангова до 27 августа показывает в онлайне спектакль «Ревизор» в постановке Римаса Туминаса. В главных ролях — Сергей Маковецкий и Людмила Максакова.
Спектакль «Эволюция», Рурская триеннале
Канал ARTE до 13 ноября показывает кинематографичный спектакль театрального и кинорежиссера Корнеля Мундруцо («Белый бог»), поставленный им для Рурской триеннале в 2019-м.
Сериал «Воровки»
Продолжение подростковой драмы про трех-девушек, чья дружба зарождается из общего «хобби»: клептомании в магазинах. Второй сезон должен стать для проекта финальным, но его продление будет зависеть от рейтингов, которые, впрочем, Netflix все равно не раскрывает.
Четверг, 27 августа
Выставка «Поле экспериментов: А. Ведерников, Б. Ермолаев, В. Матюх», МИСП
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков с 27 августа показывает 40 цветных литографий и акварелей советских классиков графики, смешивающих импрессионизм, фовизм, кубизм и примитивизм.
Опера «Луиза Миллер», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к записи произведения Верди в постановке Элайджи Мошински. Дирижер — Бертран де Бийи. В ролях — Соня Йончева и Пласидо Доминго.
Спектакль «Сны господина де Мольера», Ленком
19:00
Ленком на портале online.театр показывает спектакль «Сны господина де Мольера» в постановке Павла Сафонова по пьесе Булгакова «Кабала святош».
Спектакль «Пока львы молчат», Roundhouse
21:00
Лондонский театр Roundhouse покажет спектакль Акрама Хана по книге Картики Наир «До тех пор, пока львы: эхо Махабхараты». Программу исполняет сам хореограф и танцовщик.
Концерт The Jazz Classic Trio & Daniela Fanelli
На сцене клуба ZaLive (находится на территории Roof place) бэнд с приглашенной вокалисткой Даниэлой Фанелли споет джазовые стандарты и хиты.
Спектакль-прогулка «Профсоюз работников ада»
Аудиоспектакль Семена Александровского заработал офлайн: зритель под сопровождение голосов Билли Новика, Игоря Скляра и Дмитрия Лысенкова прогуляется по барам Петербурга, в каждом из которых ему нальют неслучайный напиток.
Опера «Королева фей», Глайндборнский оперный фестиваль
Глайндборнский фестиваль до 30 августа показывает запись оперы Генри Перселла по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь». Режиссер — Джонатан Кент, дирижер — Уильям Кристи.
Балет «Искусство не смотреть назад»
В открытом доступе на YouTube выложен балет Хофеша Шехтера «Искусство не смотреть назад» (The Art of Not Looking Back).
Спектакль «Фрагменты», Буфф дю Нор
На официальном канале театра Буфф дю Нор доступна запись спектакль «Фрагменты» по текстам Сэмюэла Беккета в режиссуре Питера Брука, а также видео «Беккет Брука».
Сериал «Хороший человек»
Детективный сериал Константина Богомолова основан на реальной истории «ангарского маньяка», но воспроизводит ее не буквально, а превращает в рассуждение о жертвенности, а также природе (и обыденности) зла. В четверг выйдет второй эпизод.
Пятница, 28 августа
Фестиваль «Ленинградские мосты»
В пятницу стартует ежегодный фестиваль с отличным лайн-апом (Zoloto, Sirotkin, Антоха МС, ВИА «Пролетарское танго»!) и свободным входом. Музыканты будут выступать на мостах Петербурга и в «Севкабель Порту» с 28 по 30 августа. В этом году площадкой также станет музей мостов.
Опера «Бал-маскарад», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Балу-маскараду» Верди в постановке Дэвида Олдена. Дирижер — Фабио Луизи. В роли Анкарстрема — Дмитрий Хворостовский.
«Маркет у моря»
15:00
С 28 по 30 августа традиционный «Маркет у моря» с одеждой, едой, украшениями (и многим другим) пройдет в новом месте — в «Никольских рядах».
Фестиваль Summertime Kino&Teatr Festival
С 28 по 30 августа во внутреннем пространстве Гостиного двора пройдет кинофестиваль в формате автокинотеатра. В программе — фильмы, премьеры которых отложили из-за пандемии: «Молочные зубы», «Поезд в Пусан 2: Полуостров» и другие.
Спектакль «Дом», МДТ — Театр Европы
19:00
МДТ — Театр Европы покажет в пятницу запись спектакля «Дом» по Федору Абрамову в постановке Льва Додина.
Опера «Скупой рыцарь»
19:00
В пятницу покажут премьеру let’s play-оперы «Скупой рыцарь». Проект создан на стыке оперного искусства и компьютерной игры. Режиссер Дмитрий Отяковский интегрировал героев в мир игры «Сфера». Показ пройдет во «ВКонтакте».
Спектакль «Наш класс», Клайпедский драматический театр
19:30
Центр Вознесенского в рамках совместной программы с посольством Литвы проведет в Zoom трансляцию спектакля Оскараса Коршуноваса «Наш класс» по пьесе Тадеуша Слободзянека для Клайпедского драматического театра. Необходима регистрация.
Концерт «Ундервуд»
20:00
Авторы хитов про Гагарина и внимательную слежку за руками в пятницу споют на крыше Hi-Hat. Песни из нового альбома «Дети портвейна» тоже будут.
Сериал «Я ненавижу Сьюзи»
Звезда «Тайного дневника девушки по вызову» Билли Пайпер не только стала сценаристкой комедийного сериала об актрисе Сьюзи Пиклс, но и сыграла в нем заглавную роль. По сюжету та пытается спасти свою репутацию, когда компрометирующее фото из ее взломанного смартфона появляются в сети.
Суббота, 29 августа
Опера «Травиата», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Джузеппе Верди Травиатав постановке Майкла Майера. Дирижер — Янник Незе-Сеген.
Маркет «Интеллигентная барахолка»
12:00
На «Ленполиграфмаше» в выходные проходит уличный маркет с работами дизайнеров, винтажем, фудкортом и глиттер-станциями.
Водная экскурсия со Львом Лурье «Петербург с начала»
15:00
В субботу катаемся по рекам и каналам в сопровождении культуролога и историка Льва Яковлевича Лурье. Он расскажет о великокняжеских дворцах на знаменитых петербургских набережных и многом другом.
Спектакль «Театр у аппарата», Александринский театр
19:00
Интерактивный проект соединяет онлайн-показ с телефонным разговором: перед началом спектакля появится номер телефона, по которому несколько случайно выбранных зрителей смогут пообщаться с артистами. После всех ждут четыре моноспектакля корифеев: Николая Мартона, Сергея Паршина, Сергея Кузнецова и Владимира Лисецкого.
Опера «Тоска», Фестиваль в Экс-ан-Провансе
Оперу Пуччини поставил кинорежиссер Кристофа Оноре, дирижер — Даниэле Рустиони. Посмотреть запись на сайте фестиваля в Экс-ан-Провансе можно до 1 января.
Спектакль «Медея», Рижский русский театр
Рижский русский театр имени Михаила Чехова покажет в онлайне видеозапись спектакля Владислава Наставшева «Медея».
Сериал «Я могу уничтожить тебя»
Важный драматический проект совместного производства HBO и BBC, который отрабатывает чуть ли не все чувствительные темы последнего времени: от феминизма до соцсетей. Теперь весь сериал можно посмотреть целиком — вышли все эпизоды.
Воскресенье, 30 августа
Опера «Дон Карлос», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа откроется доступ к записи оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос» в постановке Николаса Хайтнера. Дирижер — Янник Незе-Сеген.
Триатлон Vyborg Tri
9:00
Спортсмены смогут выбрать одну из дистанций: спринт (0,75 км плавания, 20 км велогонки и 5 км бега или «половинку» (1,9 км плавания, 90 км велогонки и полумарафон).
Спектакль «Пристань», Театр им.Вахтангова
19:00
Театр имени Вахтанговадо 3 сентября показывает в онлайне спектакль «Пристань» в постановке Римаса Туминаса по мотивам произведений Брехта, Бунина, Достоевского, Дюрренматта, Миллера, Пушкина и де Филиппо.
Опера «Нюрнбергские мейстерзингеры», Глайндборнский оперный фестиваль
19:00
Глайндборнский оперный фестиваль покажет оперу Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры» в постановке Дэвида МакВикара, дирижер — Владимир Юровский. Доступ открыт до 6 сентября.
Концерт Billy's Band
20:00
На крыше Hi-Hat в воскресенье выступит группа Билли Новика Billy's Band. Возможно, лидер алкоджаз-бэнда споет и каверы на песни Егора Летова: в прошлом году он выпустил альбом своих версий.
Спектакль «Маркиза де Сад», Королевский драмтеатр Стокгольма
На сайт Королевского драматического театра Стокгольма загрузили спектакль Ингмара Бергмана «Маркиза де Сад» по пьесе Юкио Мисимы, поставленный в 1989 году (правда, чтобы его увидеть, понадобится VPN).
Сериал «Долина соблазна»
«Шоугелз» времен Black Lives Matter — драматический сериал от постановщицы «Дурнушки» и «Мертв для меня» Тамры Дэвис про тяжелую жизнь темнокожих стриптизерш. Проект уже продлили на второй сезон, а первый стремительно подходит к концу.
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