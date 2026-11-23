24 ноября в книжном магазине «Подписные издания» состоится музыкально-поэтический вечер «Сamera lucida» к 200-летию фотографии. Театральный режиссер Борис Павлович расскажет о «письме светом» как о признании в любви, а за музыкальное сопровождение отвечает создатель джазового VOLKOV TRIO, контрабасист Владимир Волков.

Название встречи отсылает к одноименному эссе Ролана Барта о природе фотографии с автобиографическими элементами, опубликованному в 1980-м. Барт характеризует фотографию как феномен, несводимый к кодам языка или культуры, и описывает ее через понятия studium (культурная, языковая и политическая интерпретация фотографии) и punctum (личная деталь, которая устанавливает прямую связь с объектом).

На мероприятии в «Подписных» историю фотоискусства рассмотрят от первых снимков, сделанных в начале XIX века недалеко от Шалон-сюр-Сон, до современных технологий. Фотографию отрефлексируют как медиум, который сформировал наш взгляд на мир, наши привычки запоминать события, передавать истории, эмоции и идеи.

Вечер начинается 24 ноября в 19:00 на Литейном, 57. Вход бесплатный, нужна регистрация.

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