Он поет Меладзе в БДТ! Знакомьтесь, Царевич из спектакля «Утренний предшественник» — актер Сергей Тупогуз исполняет хиты в антракте и собирает миллионы просмотров

Режиссер «Утреннего предшественника» Роман Михайлов избегает публичности, а на ваших видео — миллионные просмотры. Как он относится к их популярности?

У Ромы кнопочный телефон, и видео с антрактов он не смотрит, но, конечно, в курсе ажиотажа. Ему, я уверен, безумно приятно, потому что билеты продаются: зритель ходит не только на антракт, но и на сам спектакль. В Петербурге большая армия поклонников творчества Ромы.

Бывали у импровизаций внезапные последствия? Ходит слух, что Белка сломала ногу на последнем спектакле в прошлом сезоне...

Да, у Белки не так давно была травма колена. Но Дима быстро восстанавливается и уже может прыгать, танцевать и бегать. Молодой организм — процесс восстановления достаточно быстрый.

Какой фидбэк приходит от зрителей или коллег?

Получаю много приятных слов от обычных людей. Недавно женщина подарила подарок и открытку, на которой написано: «Вы — лучшее, что было с нами за последний год!» Меня это, конечно, потрясло: вроде мы балуемся, но это заряжает людей и делает их хоть ненадолго радостными и счастливыми!

А бывали негативные отклики?

Мне кажется, зрители в БДТ принимают все наши эксперименты. Мы как артисты снимаем с себя ответственность за зрительское восприятие — по-хорошему снимаем, потому что это антракт и зритель может уходить, приходить, снимать. У него тоже полная свобода действий.

БДТ с пониманием относится к тому, что вы поете ИИ-треки со сцены?

Для БДТ игровой антракт — не что-то новое. Театр идет в ногу со временем и дает право молодым на сцене самовыражаться, даже через такие треки, как «Ты не бойся ночи».

Что выберешь: «Ты не бойся ночи» или «Милый ублюдок»?

ЗОНДБЕ...

18+