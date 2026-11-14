Он поет Меладзе в БДТ! Знакомьтесь, Царевич из спектакля «Утренний предшественник» — актер Сергей Тупогуз исполняет хиты в антракте и собирает миллионы просмотров

Актеры БДТ Сергей Тупогуз (Иван Царевич), Дмитрий Шумаев (Белка) и Егор Фомин (Голубь) из метасказки Романа Михайлова «Утренний предшественник» превратили антракт в постдраматическое караоке. Видео с их песнями и танцами собирают миллионы просмотров и аншлаг в зале, а со знаковой для русского психологического театра сцены звучат нейрослоп «Ты не бойся ночи» и хиты Андрея Губина. О выборе треков, реакции коллег и травмоопасных беличьих танцах спросили Сергея Тупогуза в эксклюзивном интервью Собака.ru.
Кто придумал петь в антракте?
Режиссер спектакля Рома Михайлов предложил поделать что-то в перерывах. Раз в спектакле мы поем и танцуем в электричках, подумали, почему бы не сделать это и в антракте. Роме идея понравилась.
Мы с Белкой (Дима Шумаев) носили много разных этюдов, а в итоге выбрали быть счастливыми: стали делать все, что хотим. Каждый антракт у нас импровизационный.
Как выбираете треки?
Я пою то, что сам слушаю в наушниках. Всегда начинаю антракт с одной и той же песни — она у меня закреплена (приходите и узнаете, какая… кокетничаю!). Часто поем трендовые треки на метаиронии.
Стараюсь всегда выбирать максимально разный репертуар. Я фанат лирики, но обычно она звучит в самом начале антракта и вводит нас в диалог со зрителем.
Режиссер «Утреннего предшественника» Роман Михайлов избегает публичности, а на ваших видео — миллионные просмотры. Как он относится к их популярности?
У Ромы кнопочный телефон, и видео с антрактов он не смотрит, но, конечно, в курсе ажиотажа. Ему, я уверен, безумно приятно, потому что билеты продаются: зритель ходит не только на антракт, но и на сам спектакль. В Петербурге большая армия поклонников творчества Ромы.
Бывали у импровизаций внезапные последствия? Ходит слух, что Белка сломала ногу на последнем спектакле в прошлом сезоне...
Да, у Белки не так давно была травма колена. Но Дима быстро восстанавливается и уже может прыгать, танцевать и бегать. Молодой организм — процесс восстановления достаточно быстрый.
Какой фидбэк приходит от зрителей или коллег?
Получаю много приятных слов от обычных людей. Недавно женщина подарила подарок и открытку, на которой написано: «Вы — лучшее, что было с нами за последний год!» Меня это, конечно, потрясло: вроде мы балуемся, но это заряжает людей и делает их хоть ненадолго радостными и счастливыми!
А бывали негативные отклики?
Мне кажется, зрители в БДТ принимают все наши эксперименты. Мы как артисты снимаем с себя ответственность за зрительское восприятие — по-хорошему снимаем, потому что это антракт и зритель может уходить, приходить, снимать. У него тоже полная свобода действий.
БДТ с пониманием относится к тому, что вы поете ИИ-треки со сцены?
Для БДТ игровой антракт — не что-то новое. Театр идет в ногу со временем и дает право молодым на сцене самовыражаться, даже через такие треки, как «Ты не бойся ночи».
Что выберешь: «Ты не бойся ночи» или «Милый ублюдок»?
ЗОНДБЕ...
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