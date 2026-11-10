Объявили лауреатов премии «Золотой софит» — 2026. Среди триумфаторов — Валерий Фокин, Ильдар Абдразаков, Сергей Паршин и Алена Бабенко

9 ноября в ТЮЗе имени Брянцева объявили лауреатов театральной премии «Золотой софит» за 2026 год. Лучшим спектаклем большой формы стал «Ревизор с продолжением» Валерия Фокина в Александринском театре. За роль Городничего в этой постановке Сергею Паршину присудили награду за лучшую актерскую работу. Лучшей актрисой признали Алену Бабенко с ролью Бланш в спектакле Екатерины Половцевой «Трамвай "Желание"» на сцене Театра на Садовой.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ СОФИТ» — 2026

Лучший спектакль большой формы: «Ревизор с продолжением» (реж. Валерий Фокин, Александринский театр)

Лучший спектакль малой формы: «Дуэль» (реж. Роман Смирнов, Театр на Васильевском — Сцена «Стачка»)

Лучшая работа актера: Сергей Паршин — Городничий («Ревизор с продолжением», Александринский театр)

Лучшая работа актрисы: Алена Бабенко — Бланш («Трамвай "Желание"», Театр на Садовой)

Лучший актерский дуэт: Анна Мигицко, Сергей Мигицко («Король Лир», Театр имени Ленсовета)

Лучший актерский ансамбль: «Пять женщин, предавшихся любви» (реж. Андрей Опарин, Театр «Суббота»)

Лучшая роль второго плана: Давид Бродский — Самойленко («Дуэль», Театр на Васильевском — Сцена «Стачка»)

Лучшая работа художника: Елена Жукова («Три сестры», Театр на Литейном)

Лучший спектакль в негосударственном театре: «Гудбай Китти» (реж. Екатерина Шихова, Содружество негосударственных театров)

Лучшая мужская роль в негосударственном театре: Алексей Мацепура («Жестяной барабан», площадка «Узел»)

Лучшая женская роль в негосударственном театре: Любовь Яковлева («Мой Рубцов», площадка «Узел» и театр «Организмы»)

Лучший актерский ансамбль в негосударственном театре: «Последняя лента Крэппа» (реж. Марсель Смердов, площадка «Узел» и независимая компания «У Театр»)

Лучшая работа художника в негосударственном театре: Александр Якунин («Бег», Городской театр)

Лучший спектакль в оперном театре: «Борис Годунов» (реж. Орлин Анастасов, Мариинский театр)

Лучшая мужская роль в оперном спектакле: Ильдар Абдразаков — Борис Годунов («Борис Годунов», Мариинский театр)

Лучшая женская роль в оперном спектакле: Мария Бочманова — Джульетта («Ромео и Джульетта», «Санкт-Петербургъ Опера»).

Лучший балетный спектакль: «Занавес» (хор. Вячеслав Самодуров, Театр балета имени Леонида Якобсона)

Лучший спектакль в оперетте и мюзикле: «Биндюжник и Король» (реж. Евгений Писарев, Театр музыкальной комедии)

Лучшая мужская роль в оперетте и мюзикле: Олег Андреев — Мендель Крик («Биндюжник и Король», Театр музыкальной комедии)

Лучшая женская роль в оперетте и мюзикле: Анастасия Вишневская — Маруська («Биндюжник и Король», Театр музыкальной комедии)

Лучшая работа художника в музыкальном театре: Зиновий Марголин («Биндюжник и Король», Театр музыкальной комедии)

Лучший спектакль в театре кукол: «Песочница» (реж. Евгений Корняг, театр «Karlsson Haus»)

Лучшая работа актера в театре кукол: Семен Мурз («Esse Homo», театр «Karlsson Haus»)

Лучший актерский ансамбль в театре кукол: Ольга Донец и Александр Лозицкий («Леля и Минька», театр «Кукольный формат»)

Лучшая работа режиссера в театре кукол: Алексей Лелявский («Esse Homo», театр «Karlsson Haus»)

Лучшая работа художника в театре кукол: Ольга Тебенькова («Леля и Минька», театр «Кукольный формат»)

Специальные призы «Золотого софита» вручил губернатор Петербурга Александр Беглов. Премии Номинационного совета «За выдающийся вклад в театральное искусство» удостоили директора Театра музыкальной комедии Юрия Шварцкопфа. За выдающийся вклад в искусство оперного театра премией отметили народную артистку РФ Нину Романову. За создание и успешное развитие независимых театральных площадок наградили директора театра «Karlsson Haus» Анну Павинскую, директора театрального проекта «27» Наталию Сергиевскую, программного директора площадки «Узел» Юлию Клейман и исполнительного продюсера площадки «Узел» Андрея Юрченко.

«Золотой софит» — высшая театральная премия Петербурга. В этом году церемония прошла в 32-й раз.

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