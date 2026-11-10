Объявили лауреатов премии «Золотой софит» — 2026. Среди триумфаторов — Валерий Фокин, Ильдар Абдразаков, Сергей Паршин и Алена Бабенко

«Ревизор с продолжением» Фокина в Александринском театре признали лучшим спектаклем большой формы.
«Ревизор с продолжением» (Александринский театр, реж. Валерий Фокин)
9 ноября в ТЮЗе имени Брянцева объявили лауреатов театральной премии «Золотой софит» за 2026 год. Лучшим спектаклем большой формы стал «Ревизор с продолжением» Валерия Фокина в Александринском театре. За роль Городничего в этой постановке Сергею Паршину присудили награду за лучшую актерскую работу. Лучшей актрисой признали Алену Бабенко с ролью Бланш в спектакле Екатерины Половцевой «Трамвай "Желание"» на сцене Театра на Садовой.
ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ СОФИТ» — 2026
Лучший спектакль большой формы: «Ревизор с продолжением» (реж. Валерий Фокин, Александринский театр)
Лучший спектакль малой формы: «Дуэль» (реж. Роман Смирнов, Театр на Васильевском — Сцена «Стачка»)
Лучшая работа актера: Сергей Паршин — Городничий («Ревизор с продолжением», Александринский театр)
Лучшая работа актрисы: Алена Бабенко — Бланш («Трамвай "Желание"», Театр на Садовой)
Лучший актерский дуэт: Анна Мигицко, Сергей Мигицко («Король Лир», Театр имени Ленсовета)
Лучший актерский ансамбль: «Пять женщин, предавшихся любви» (реж. Андрей Опарин, Театр «Суббота»)
Лучшая роль второго плана: Давид Бродский — Самойленко («Дуэль», Театр на Васильевском — Сцена «Стачка»)
Лучшая работа художника: Елена Жукова («Три сестры», Театр на Литейном)
Лучший спектакль в негосударственном театре: «Гудбай Китти» (реж. Екатерина Шихова, Содружество негосударственных театров)
Лучшая мужская роль в негосударственном театре: Алексей Мацепура («Жестяной барабан», площадка «Узел»)
Лучшая женская роль в негосударственном театре: Любовь Яковлева («Мой Рубцов», площадка «Узел» и театр «Организмы»)
Лучший актерский ансамбль в негосударственном театре: «Последняя лента Крэппа» (реж. Марсель Смердов, площадка «Узел» и независимая компания «У Театр»)
Лучшая работа художника в негосударственном театре: Александр Якунин («Бег», Городской театр)
Лучший спектакль в оперном театре: «Борис Годунов» (реж. Орлин Анастасов, Мариинский театр)
Лучшая мужская роль в оперном спектакле: Ильдар Абдразаков — Борис Годунов («Борис Годунов», Мариинский театр)
Лучшая женская роль в оперном спектакле: Мария Бочманова — Джульетта («Ромео и Джульетта», «Санкт-Петербургъ Опера»).
Лучший балетный спектакль: «Занавес» (хор. Вячеслав Самодуров, Театр балета имени Леонида Якобсона)
Лучший спектакль в оперетте и мюзикле: «Биндюжник и Король» (реж. Евгений Писарев, Театр музыкальной комедии)
Лучшая мужская роль в оперетте и мюзикле: Олег Андреев — Мендель Крик («Биндюжник и Король», Театр музыкальной комедии)
Лучшая женская роль в оперетте и мюзикле: Анастасия Вишневская — Маруська («Биндюжник и Король», Театр музыкальной комедии)
Лучшая работа художника в музыкальном театре: Зиновий Марголин («Биндюжник и Король», Театр музыкальной комедии)
Лучший спектакль в театре кукол: «Песочница» (реж. Евгений Корняг, театр «Karlsson Haus»)
Лучшая работа актера в театре кукол: Семен Мурз («Esse Homo», театр «Karlsson Haus»)
Лучший актерский ансамбль в театре кукол: Ольга Донец и Александр Лозицкий («Леля и Минька», театр «Кукольный формат»)
Лучшая работа режиссера в театре кукол: Алексей Лелявский («Esse Homo», театр «Karlsson Haus»)
Лучшая работа художника в театре кукол: Ольга Тебенькова («Леля и Минька», театр «Кукольный формат»)
Специальные призы «Золотого софита» вручил губернатор Петербурга Александр Беглов. Премии Номинационного совета «За выдающийся вклад в театральное искусство» удостоили директора Театра музыкальной комедии Юрия Шварцкопфа. За выдающийся вклад в искусство оперного театра премией отметили народную артистку РФ Нину Романову. За создание и успешное развитие независимых театральных площадок наградили директора театра «Karlsson Haus» Анну Павинскую, директора театрального проекта «27» Наталию Сергиевскую, программного директора площадки «Узел» Юлию Клейман и исполнительного продюсера площадки «Узел» Андрея Юрченко.
«Золотой софит» — высшая театральная премия Петербурга. В этом году церемония прошла в 32-й раз.
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