Актриса Мария Смольникова встретится с петербуржцами в отеле «Индиго»

28 ноября в отеле «Индиго» состоится встреча с актрисой театра и кино Марией Смольниковой. В диалоге с главным редактором «Петербургского театрального журнала» Мариной Дмитревской артистка расскажет о работе с разными режиссерами, взгляде на профессию и современную сцену.

В 2011-м Мария Смольникова окончила экспериментальный курс под руководством Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова в ГИТИСе. Она играла в спектаклях Крымова «Сережа», «Борис», «Му-му», «Горки-10», «Русский блюз. Поход за грибами», Последнее свидание в Венеции» и «Безприданница». В актерской фильмографии Марии — сериал Владимира Мирзоева «Преступление и наказание», фильм Федора Бондарчука «Сталинград», проекты «Нина» и «Плевако».

5 ноября в прокат вышел игровой дебют Антона Желнова «Лето в Бадене» с Марией Смольниковой в роли жены Федора Достоевского Анны. Действие картины происходит в двух временах: в XIX веке и в позднем СССР, где писатель-аутсайдер Леонид Цыпкин работает над биографической повестью о русском классике. Главную роль в фильме, основанном на реальных событиях и книге Цыпкина «Лето в Бадене», исполнил Филипп Янковский, а сценарий написал журналист Юрий Сапрыкин. В ближайшие месяцы на экраны выйдут еще два проекта со Смольниковой: «Дива» Анны Меликян и «Шум времени» Алексея Учителя.

Встреча с актрисой состоится 28 ноября в 13:00 на Чайковского, 17. Билеты в продаже.

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